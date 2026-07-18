คดีฮั้ว สว. กับการยึดกุมรัฐผ่านสถาบันการเมือง / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

"ปัญญาพลวัตร"
"ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต"
ธนบัตรใบละหนึ่งพันบาทจำนวนยี่สิบใบ ถูกคลี่ออกกลางเวทีเสวนาในอาคารรัฐสภา ท่ามกลางแสงแฟลชของช่างภาพและสายตาของผู้คนทั้งห้องประชุม เงินสองหมื่นบาทนั้นเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อวางเทียบกับงบประมาณแผ่นดินหลายล้านล้านบาท เล็กน้อยเสียจนแทบไม่มีความหมายในสมการเศรษฐกิจมหภาคใด ๆ แต่ในสมการของอำนาจ ธนบัตรยี่สิบใบนี้อาจเป็นสิ่งที่นักสืบสวนเรียกว่า "หลักฐานต้นทาง" ปลายด้ายเส้นเล็กที่หากดึงอย่างถูกวิธี อาจคลายปมของผืนผ้าทั้งผืน นำไปสู่ผู้จ่าย ผู้เบิก ผู้สั่งการ และแหล่งเงินที่ใหญ่กว่าอย่างที่ไม่มีใครคาดถึง
เวทีดังกล่าวจัดขึ้นในวาระครบรอบสองปีของการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พยานจากสี่จังหวัด อันได้แก่มหาสารคาม นครพนม หนองบัวลำภู และนครศรีธรรมราช ผลัดกันขึ้นให้ข้อมูลถึงกระบวนการที่แต่ละคนอ้างว่าได้พบเจอ ภาพที่ประกอบขึ้นจากคำให้การมีองค์ประกอบซ้ำกันอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งการจัดหาผู้สมัครจำนวนมากโดยมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ การรวมศูนย์ผู้คนไว้ตามโรงแรม การเลี้ยงดูปูเสื่อและชี้แจงขั้นตอน การแจก "โพย" กำหนดหมายเลขลงคะแนน คำสัญญาเรื่องค่าตอบแทนเมื่อภารกิจสำเร็จ ไปจนถึงข้อกล่าวอ้างว่ามีผู้เสนอเงินหลักล้านบาทเพื่อแลกกับความเงียบของพยานเอง ทั้งหมดนี้ยังคงเป็นข้อกล่าวหาที่ต้องพิสูจน์ในกระบวนการยุติธรรม และผู้ถูกพาดพิงทุกฝ่ายพึงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์
บทความนี้จึงไม่ประสงค์จะชี้ความผิดของบุคคลใด หน้าที่นั้นเป็นของศาลและองค์กรไต่สวน หากต้องการทำสิ่งที่ต่างออกไป คือการอ่าน "แบบแปลน" ที่ปรากฏขึ้นจากคำให้การเหล่านี้ในฐานะเอกสารทางสังคมวิทยาการเมือง เพราะไม่ว่าข้อเท็จจริงรายกรณีจะยุติลงอย่างไร โครงสร้างที่คำให้การพรรณนาไว้เครือข่ายที่ใช้เงิน บุคลากร สถานที่ และเทคโนโลยีการควบคุมคะแนน เพื่อประกอบสร้างสถาบันการเมืองทั้งสถาบันขึ้นจากศูนย์กลาง—คือแบบแปลนที่สังคมไทยจำเป็นต้องเข้าใจ ก่อนที่จะถูกนำไปใช้ก่อสร้างซ้ำในที่อื่น
จากตลาดคะแนน สู่โรงงานประกอบวุฒิสภา
ระบบ "เลือกกันเอง" ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ถือกำเนิดจากเจตนาที่ประกาศไว้อย่างงดงาม นั่นคือ การได้มาซึ่งสภาสูงที่ปลอดจากอิทธิพลของพรรคการเมือง ให้ผู้ประกอบสัมมาอาชีวะทั้งยี่สิบกลุ่มคัดสรรกันเองโดยไม่ต้องผ่านสนามหาเสียง ทว่าประวัติศาสตร์ของการออกแบบสถาบันเต็มไปด้วยบทเรียนว่า เจตนาดีมิใช่หลักประกันของผลลัพธ์ดี ประชาธิปไตยสมัยใหม่คือการจัดการเชิงสถาบันที่ให้ชนชั้นนำ "แข่งขันกันเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงของประชาชน" หัวใจของนิยามนี้อยู่ที่คำว่าแข่งขันและคำว่าประชาชน เมื่อใดที่การได้มาซึ่งอำนาจถูกออกแบบให้ประชาชนไม่มีส่วน สนามแข่งขันย่อมหดแคบลงเหลือเพียงเกมระหว่างผู้สมัครไม่กี่หมื่นคน และสนามที่แคบย่อมง่ายต่อการถูกกว้านซื้อทั้งกระดาน
คำว่า "ฮั้ว" ที่สังคมใช้เรียกคดีนี้ มีรากมาจากโลกของการประมูลก่อสร้าง ซึ่งหมายถึงงการที่ผู้เข้าประมูลสมคบกันกำหนดผลล่วงหน้า ให้การแข่งขันที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณะเป็นเพียงละครฉากหนึ่ง คำเรียกนี้แม่นยำอย่างเจ็บปวด เพราะสิ่งที่คำให้การของพยานทั้งสี่พรรณนา คือห่วงโซ่การผลิตที่ครบวงจรไม่ต่างจากอุตสาหกรรม เริ่มจากผู้สั่งการที่กำหนดเป้าหมาย ผู้ประสานงานระดับพื้นที่ที่ชักชวนและออกค่าสมัครให้ การรวบรวมผู้สมัครไว้ในโรงแรมพร้อมที่พักและอาหาร การอบรมชี้แจงโพย ไปจนถึงการลงคะแนนที่ตัวเลขตรงตามโพย "โดยไม่สลับลำดับ"
หากคำให้การเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นจึงมิใช่การตกลงแลกคะแนนกันเองตามยถากรรมของผู้สมัครบางกลุ่ม หากคือโรงงานประกอบสภาที่มีสายพานการผลิต มีฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายควบคุมคุณภาพครบครัน
สมการคอร์รัปชันเท่ากับการผูกขาด บวกดุลพินิจ ลบความรับผิด เมื่อนำสมการนี้มาทาบกับระบบเลือกกันเอง ภาพที่ได้ชวนให้หนาวสะท้าน ระบบดังกล่าวสร้างการผูกขาดโดยธรรมชาติ ผู้ใดระดมผู้สมัครเข้าสู่ระบบได้มากที่สุดย่อมควบคุมคะแนนได้มากที่สุด มอบดุลพินิจมหาศาลแก่ผู้ประสานงานที่มองไม่เห็น และแทบปราศจากกลไกความรับผิดที่ประชาชนจะเอื้อมถึง เพราะประชาชนถูกกันออกจากกระบวนการตั้งแต่ต้น สมการจึงลงตัวอย่างน่าเศร้า มิใช่เพราะคนไทยทุจริตเป็นพิเศษ หากเพราะสถาปัตยกรรมของระบบเชื้อเชิญให้ทุจริตโดยตัวของมันเอง
โพยในฐานะเทคโนโลยีของการควบคุม
ในบรรดาหลักฐานทั้งหมดที่ถูกเปิดเผย ชิ้นที่น่าศึกษาที่สุดในเชิงทฤษฎีอาจมิใช่ธนบัตร หากคือกระดาษแผ่นเล็กที่เรียกว่าโพย โพยคือเทคโนโลยีของเครือข่ายอุปถัมภ์ มันแปลงเจตจำนงเสรีของผู้ลงคะแนนหลายพันคน ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วพยากรณ์ไม่ได้ ให้กลายเป็นชุดตัวเลขที่กำหนดล่วงหน้าได้ ตรวจนับได้ และลงโทษได้หากเบี่ยงเบน ผู้ถือโพยมิได้ลงคะแนนในฐานะพลเมืองผู้ใช้วิจารณญาณ หากในฐานะชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้แล้วจากศูนย์กลาง
ข้อสังเกตของพยานที่ว่าตัวเลขบนบัตรจำนวนมาก "ตรงกันทั้งหมดโดยไม่สลับลำดับ" จึงมีความหมายลึกกว่าที่เห็น ในทางสถิติ พฤติกรรมของมนุษย์อิสระย่อมมีความแปรปรวนเสมอ คนย่อมจำผิด ลังเล เปลี่ยนใจ หรือดื้อรั้นบ้างเป็นธรรมดา ความเป๊ะสมบูรณ์แบบไม่ใช่ลักษณะของฝูงชน หากเป็นลักษณะของกลไก ความไร้ซึ่งความแปรปรวนจึงมิใช่หลักฐานของความสามัคคี หากคือร่องรอยนิ้วมือของการจัดตั้ง เช่นเดียวกับที่นักนิติวิทยาศาสตร์ย่อมสงสัยลายมือชื่อร้อยลายที่เหมือนกันทุกเส้นโค้ง
องค์ประกอบอีกชิ้นที่ปรากฏซ้ำในคำให้การคือโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งผู้สมัครถูกรวบรวม เลี้ยงดู และชี้แจงขั้นตอน การเปิดห้องพักมิใช่เพียงการอำนวยความสะดวก หากคือการนำผู้ลงคะแนนออกจากภูมิทัศน์ทางสังคมเดิมของเขา ทั้งครอบครัว ชุมชน สายตาของเพื่อนบ้าน มาสู่พื้นที่ปิดที่เครือข่ายควบคุมจังหวะชีวิตได้ทุกชั่วโมง ตั้งแต่มื้ออาหารจนถึงเช้าวันลงคะแนน อำนาจที่ทำงานในโรงแรมเหล่านั้นจึงมิใช่อำนาจแบบข่มขู่บังคับ หากเป็นอำนาจแบบละมุน เป็นสอำนาจที่มาในรูปข้าวกล่อง ค่าเดินทาง และไมตรีจิต ซึ่งผูกมัดแน่นหนากว่าโซ่ตรวนใด
ความชอบธรรมที่รั่วซึม
อำนาจของรัฐสมัยใหม่ยืนอยู่บนความชอบธรรมเชิงเหตุผล–กฎหมาย ผู้คนยอมรับคำสั่งของสถาบันของรัฐมิใช่เพราะกลัวหรือเพราะศรัทธาในตัวบุคคล หากเพราะเชื่อว่าสถาบันนั้นได้อำนาจมาตามกติกาที่ถูกต้อง ความเชื่อข้อนี้เองคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสถาบันการเมืองทุกแห่ง และวุฒิสภาไทยชุดปัจจุบันกำลังเผชิญภาวะที่เส้นเลือดดังกล่าวรั่วซึม เพราะข้อกล่าวหาในคดีนี้มิได้พุ่งเป้าที่พฤติกรรมของสมาชิกรายใดรายหนึ่งหลังเข้ารับตำแหน่ง หากพุ่งเป้าที่ "ที่มา" ของสถาบันทั้งสถาบัน คำถามที่ว่าสภาแห่งนี้เกิดจากการเลือกกันเองโดยเสรี หรือถูกประกอบขึ้นในห้องโรงแรมตามแบบแปลนของใครบางคน
ปัญหาของความชอบธรรมคือมันมิใช่สวิตช์ที่เปิดหรือปิด หากเป็นแรงดันในระบบท่อ รอยรั่วเพียงจุดเดียวทำให้แรงดันตกทั้งเครือข่าย วุฒิสภามีอำนาจกลั่นกรองกฎหมาย ร่วมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้ความเห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ อำนาจแต่ละประการล้วนอาศัยความเชื่อถือจากสังคมเป็นทุนสำรอง เมื่อที่มาถูกตั้งคำถาม การใช้อำนาจทุกครั้งย่อมถูกตั้งคำถามตาม มติทุกมติจะถูกอ่านด้วยแว่นแห่งความระแวง และแม้มติที่ถูกต้องดีงามก็จะถูกสงสัยว่ารับใช้ใคร ในแง่นี้ ความเสียหายทางความชอบธรรมได้เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ต้องรอคำพิพากษา และผู้ที่แบกรับต้นทุนมิใช่เพียงสมาชิกวุฒิสภา หากคือระบบรัฐธรรมนูญทั้งระบบที่ต้องทำงานต่อไปด้วยทุนความเชื่อถือที่ร่อยหรอลง
สถาบันคือ "กติกาของเกม" ที่ลดความไม่แน่นอนในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ แต่กติกาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเพียงครึ่งเดียวของเรื่อง อีกครึ่งคือกติกาไม่เป็นทางการ อันได้แก่ ธรรมเนียม เครือข่าย และความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ที่ทำงานอยู่ใต้พื้นผิว สังคมใดที่ปล่อยให้กติกาทางการกลายเป็นเพียงเปลือกพิธีกรรม ขณะที่กติกาไม่เป็นทางการเป็นผู้กำหนดผลลัพธ์ที่แท้จริง สังคมนั้นจะค่อย ๆ สูญเสียความสามารถในการพัฒนา เพราะผู้คนจะเลิกลงทุนกับการเล่นตามกติกา และหันไปลงทุนกับการซื้อตัวกรรมการแทน
การยึดกุมรัฐผ่านสถาบันเมื่อผู้ถูกตรวจสอบเลือกผู้ตรวจสอบ
ข้อกล่าวอ้างที่มีนัยสำคัญที่สุดในคำให้การ และต้องย้ำว่ายังคงเป็นข้อกล่าวอ้างที่รอการพิสูจน์ คือคำบอกเล่าที่ว่าผู้นัดหมายพูดถึงเป้าหมายระยะยาวในการควบคุมองค์กรอิสระ ทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และศาลรัฐธรรมนูญ หากข้อกล่าวอ้างนี้มีมูล สิ่งที่สังคมไทยเผชิญจะมิใช่คดีทุจริตการเลือกตั้งธรรมดา หากคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การยึดกุมรัฐ" (state capture) ซึ่งต่างจากคอร์รัปชันทั่วไปโดยพื้นฐาน คอร์รัปชันทั่วไปคือการจ่ายเงินเพื่อบิดผลของกติกาเป็นรายครั้ง แต่การยึดกุมรัฐคือการลงทุนเพื่อครอบครองตัวผู้เขียนและผู้ตัดสินกติกาเสียเอง เหมือนการซื้อโรงงานผลิตกฎหมาย มิใช่ซื้อสินค้าทีละชิ้น
โครงสร้างรัฐธรรมนูญไทยเปิดช่องให้ยุทธศาสตร์เช่นนี้มีเหตุมีผลทางการลงทุนอย่างยิ่ง เพราะวุฒิสภาคือประตูบานเดียวที่บุคคลจะผ่านเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรอิสระได้ ผู้ใดควบคุมวุฒิสภาย่อมมีส่วนกำหนดหน้าตาของผู้ตรวจสอบทั้งระบบเป็นเวลานานนับทศวรรษ และนี่คือจุดที่ปัญหาเชิงโครงสร้างเผยตัวชัดที่สุด องค์กรที่มีอำนาจไต่สวนคดีฮั้ว สว. บางองค์กร มีที่มาผูกโยงกับความเห็นชอบของวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาเสียเอง สภาวะ "ผู้ถูกตรวจสอบมีส่วนเลือกผู้ตรวจสอบ"
สิ่งนี้เป็นอาการล้มเหลวของ "ความรับผิดแนวราบ" (horizontal accountability) กลไกที่สถาบันของรัฐตรวจสอบถ่วงดุลกันเอง สิ่งนี้เป็นเส้นแบ่งระหว่างประชาธิปไตยที่มีชีวิตกับประชาธิปไตยที่เหลือเพียงพิธีกรรม การเลือกตั้งอาจยังจัดตามวาระ สภายังเปิดประชุม คำวินิจฉัยยังถูกอ่าน แต่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายการเมืองได้ตายลงแล้วทั้งเป็น
ประชาธิปไตยร่วมสมัยมักไม่ตายด้วยรถถังกลางถนน หากตายอย่างเงียบเชียบด้วยเอกสารที่ถูกต้องตามแบบ ด้วยการแต่งตั้งที่ชอบด้วยกฎหมาย มติที่ครบองค์ประชุม และคำวินิจฉัยที่อ้างมาตราได้ทุกบรรทัด อันตรายของการยึดกุมรัฐผ่านสถาบันจึงอยู่ตรงที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทุกอย่างดูปกติ ทุกขั้นตอนดูชอบธรรม จนกระทั่งวันที่สังคมต้องการใช้กลไกตรวจสอบจริง ๆ แล้วพบว่ากลไกนั้นถูกถอดเขี้ยวเล็บไปเสียแล้วตั้งแต่วันแต่งตั้ง
พยาน ความจริง และราคาของความเงียบ
ในบรรดาข้อกล่าวหาทั้งหมด ข้อที่ควรทำให้สังคมสะดุ้งที่สุดอาจมิใช่เรื่องโพยหรือโรงแรม หากคือคำบอกเล่าของพยานที่ว่า ก่อนเข้าให้ข้อมูลต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีผู้โทรศัพท์มาเสนอเงินหลักล้านบาทเพื่อแลกกับการหยุดเปิดเผยข้อมูล หากข้อกล่าวหานี้จริง มันคือสัญญาณว่ากระบวนการมิได้จบลงที่การประกอบสภา หากยังดำเนินต่อเนื่องมาถึงการจัดการกับความจริงหลังเหตุการณ์ ซึ่งเป็นความจริงที่เปราะบางที่สุด เพราะมันมิได้ดำรงอยู่ด้วยตรรกะเหมือนความจริงทางคณิตศาสตร์ หากดำรงอยู่ได้ด้วยพยาน เอกสาร และผู้กล้าเล่า เมื่อพยานถูกซื้อ เอกสารถูกทำลาย และผู้เล่าถูกทำให้เงียบ ความจริงข้อนั้นก็อาจสูญหายไปจากโลกอย่างถาวร ราวกับไม่เคยเกิดขึ้น
วินาทีที่พยานยืนขึ้นกลางเวทีและประกาศว่าอิทธิพลมีจริง นี่คือการแตกออกของ "บทพูดหลังฉาก" (hidden transcript) สู่พื้นที่สาธารณะ ถ้อยคำที่ผู้คนตัวเล็กเคยกระซิบกันเฉพาะในวงที่ปลอดภัย ถูกเปล่งออกต่อหน้าอำนาจเป็นครั้งแรก ช่วงเวลาเช่นนี้ในประวัติศาสตร์มักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะเป็นการทดสอบว่าสังคมจะโอบรับผู้เล่าความจริง หรือปล่อยให้เขาถูกจัดการไปทีละคนจนไม่เหลือใครกล้าเป็นรายต่อไป ความปลอดภัยของพยานจึงมิใช่ประเด็นทางเทคนิคของงานสอบสวน หากคือเงื่อนไขชี้ชะตาของคดีทั้งคดี และลึกลงไปกว่านั้น คือเงื่อนไขชี้ชะตาของระบบตรวจสอบทั้งระบบ เพราะระบบใดที่ปล่อยให้ราคาของการพูดความจริงสูงจนไม่มีสามัญชนคนใดจ่ายไหว ระบบนั้นจะไม่มีวันได้ยินความจริงอีกเลย
สามฉากทัศน์ กับบททดสอบของกลไกตรวจสอบ
จากจุดนี้ เส้นทางของคดีอาจคลี่ออกได้อย่างน้อยสามฉากทัศน์
ฉากแรก คำให้การไม่อาจหาหลักฐานภายนอกมารองรับได้เพียงพอ ไม่พบเส้นทางการเงิน ไม่พบข้อมูลการเข้าพัก ไม่พบบันทึกการติดต่อ คดีจะหดแคบลงเหลือผู้กระทำรายย่อยบางราย หรือยุติลงทั้งสำนวน แต่บาดแผลต่อศรัทธาจะไม่หายไปด้วย เพราะสังคมส่วนหนึ่งจะสรุปว่ากลไกตรวจสอบเอื้อมไม่ถึงผู้มีอำนาจ
ฉากที่สอง หลักฐานภายนอกยืนยันความเชื่อมโยง อันได้แก่ ผู้จองและชำระค่าโรงแรม รายชื่อผู้เข้าพัก ภาพวงจรปิด ธุรกรรมการเงินก่อนวันนัดหมาย และโพยจากหลายจังหวัดที่พิมพ์จากแหล่งเดียวกัน คดีจะยกระดับจากคำให้การรายบุคคลเป็นคดีเครือข่าย สาวถึงผู้จัดหาเงิน ผู้จัดการพื้นที่ และผู้ได้รับประโยชน์
ฉากที่สาม เส้นเงินหรือเส้นคำสั่งไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงทางการเมือง เมื่อนั้นคดีจะกลายเป็นวิกฤตของรัฐบาลทั้งคณะ และเป็นคำถามต่อระบบการเมืองทั้งระบบ
ไม่ว่าฉากใดจะเกิดขึ้น สิ่งที่กำลังถูกทดสอบมิใช่เพียงข้อเท็จจริงของคดี หากคือตัวแปรสุดท้ายในสมการคือ ความรับผิด (accountability) องค์กรไต่สวนทำงานภายใต้แรงกดดันสองด้าน ด้านหนึ่งคือความคาดหวังของสังคมที่ยืนยันแล้วว่าพยานได้ให้ถ้อยคำอย่างเป็นทางการ ทุกวันที่สำนวนไม่ขยับจึงมีต้นทุนเป็นความเชื่อมั่นที่ระเหยไป อีกด้านคือธรรมชาติของพยานหลักฐานสมัยใหม่ อันได้แก่ ข้อมูลจราจรโทรศัพท์ ภาพวงจรปิด และร่องรอยดิจิทัล ซึ่งเสื่อมสลายตามเวลา
ความล่าช้าในคดีเช่นนี้จึงมิใช่ความเป็นกลาง หากอาจกลายเป็นการเลือกข้างโดยปริยาย และมีข้อพึงระวังสำคัญอีกประการ คือการสอบสวนที่หยุดอยู่แค่ผู้รับเงินรายปลายทาง แม้จะได้ตัวผู้กระทำผิดจำนวนหนึ่งมาลงโทษ แต่ย่อมไม่ต่างจากการเด็ดใบไม้โดยไม่แตะราก หากการสอบสวนหยุดอยู่ที่ผู้รับธนบัตรปลายแถว สังคมจะได้เพียงพิธีสังเวย ขณะที่ผู้บงการของระบบยังนั่งอยู่ที่โต๊ะแห่งอำนาจตัวเดิม
ประเด็นสุดท้ายที่มิอาจข้ามคือมิติทางการเมืองของคดี คำให้การพาดพิงบุคคลในเครือข่ายพรรคแกนนำรัฐบาลและบุคคลใกล้ชิดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งในทางกฎหมายต้องแยกความรับผิดเป็นสามระดับอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย ความรับผิดของบุคคลผู้จ่ายเงินหรือแจกโพย ความรับผิดของเครือข่ายหากพิสูจน์ได้ว่าหลายจังหวัดเชื่อมโยงกันด้วยเงินหรือคำสั่งเดียวกัน และความรับผิดของผู้นำทางการเมืองซึ่งต้องอาศัยหลักฐานถึงการรับรู้หรือสั่งการ มิใช่เพียงการถูกเอ่ยชื่อ
กระนั้น ในทางการเมือง ผู้นำรัฐบาลย่อมหลีกความรับผิดชอบเชิงผู้นำได้ยาก เพราะท่าทีของรัฐบาลต่อคดีนี้คือทางเลือกระหว่าง การคุ้มครองความเป็นอิสระของการสอบสวน หรือการทำให้การสอบสวนเชื่องช้าลงอย่างมีนัยสำคัญ การเลือกของรัฐบาลจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สังคมใช้พิพากษาเจตนาของรัฐบาลเอง
กลับมาที่ธนบัตรยี่สิบใบบนเวทีเสวนา คำถามที่แท้จริงของคดีนี้ไม่เคยเป็นคำถามว่าใครรับเงินสองหมื่นบาท หรือใครกาบัตรตามโพย เพราะบุคคลเหล่านั้นคือฟันเฟืองที่เล็กที่สุดของกลไก หากคือคำถามว่ามี "ศูนย์บัญชาการ" ที่ออกแบบ จัดหาเงินทุน ระดมกำลังพล และควบคุมผลการเลือกทั้งกระบวนการหรือไม่ และหากมี ศูนย์บัญชาการนั้นตั้งใจใช้สภาที่ประกอบขึ้นมาทำสิ่งใดต่อ
คำตอบของคำถามนี้จะกำหนดว่าประวัติศาสตร์ควรบันทึกคดีฮั้ว สว. ไว้ในหน้าไหน ระหว่างหน้าของคดีเลือกตั้งคดีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไป หรือหน้าของหลักฐานชิ้นแรกที่เผยให้เห็นการยึดกุมรัฐผ่านสถาบันของรัฐในบริบทการเมืองของไทย
รัฐธรรมนูญวาดวุฒิสภาไว้ให้เป็น "สภาสูง" สูงในความหมายว่าพ้นจากพายุการเมืองเฉพาะหน้า สูงพอจะมองการณ์ไกลแทนสังคม และสูงพอจะกลั่นกรองอำนาจด้วยสายตาที่สงบกว่า แต่ความสูงเช่นนั้นมิได้มาจากตัวอาคารหรือถ้อยคำในมาตรา หากมาจากความเชื่อของผู้คนว่าสภาแห่งนี้เป็นของส่วนรวม มิใช่ของเครือข่ายใด
วันนี้ความเชื่อดังกล่าวกำลังถูกไต่สวนไปพร้อมกับสำนวนคดี และไม่มีคำพิพากษาใดจะกู้มันคืนได้ หากกระบวนการตรวจสอบเองไม่สามารถพิสูจน์ต่อสายตาสาธารณะว่า ในประเทศนี้ ความจริงยังเดินได้ไกลกว่าอิทธิพล แม้เพียงก้าวเดียวก็ยังดี เพราะก้าวเดียวที่ว่านั้น คือระยะห่างทั้งหมดระหว่างสภาที่กลั่นกรองอำนาจ กับเครื่องจักรที่ถูกประกอบขึ้นเพื่อคุ้มกันอำนาจ