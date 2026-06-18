ของจริงหรือของปลอม?

ศุกร์ที่ 12 มิ.ย. ปธน.ทรัมป์ได้เขียนในทรูธ โซเชียล ของเขาว่า ได้มีการตกลงกับทางการอิหร่านเรียบร้อยที่จะหยุด Hostilities หรือการทำร้ายห้ำหั่นกัน...สามารถจะลงนามข้อตกลงนี้ในอีกไม่ช้า (2-3 วัน)
น้ำมันดิบโลกราคาดิ่งลง 4-5% ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ (ซึ่งเปิดตลาดซื้อขาย) เหมือนที่ทรัมป์ได้พูดตลอดว่า ราคาน้ำมันดิบโลกมันมีขึ้นมาได้...มันก็จะลงได้เช่นกัน...และหลังเจรจาตกลงหยุดสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านได้...ทุกคนจะได้เห็นราคาน้ำมันดิ่งยังกะก้อนหินที่ตกลงมากลางอากาศ!!
นั่นคือ วาทะของมหาบุรุษด้านการประชาสัมพันธ์ที่หาตัวจับได้ยากมาก เพราะเขาสามารถเปรียบเทียบให้คนคล้อยตามได้อย่างที่นักการเมืองแบบโจ ไบเดน หรือจอร์จ บุช (ทั้งพ่อและลูก) ไม่สามารถลอกเลียนความสามารถพิเศษอันนี้ของทรัมป์ อีก 10 ชาติก็ยังทำไม่ได้ (คลินตันอาจมีสิทธิเฉียดๆ กับความสามารถพิเศษนี้ของทรัมป์)
มันเป็นจริงดังวาจาสิทธิ์ของทรัมป์คือ น้ำมันดิบ (และสุก) ทุกประเภทในโลกดิ่งลงหมด (อาจนอกจากประเทศไทย ที่ขยับลงมาน้อยมากในวันจันทร์ถัดมา!! เพราะมีเรื่องหนี้กองทุนน้ำมันก้อนมหึมาที่รัฐบาลไปอุ้มโรงกลั่นให้ได้รายได้ลาภลอยเรือนแสนล้านบาทเอาไว้ตลอด 100 กว่าวันของสงครามอิหร่าน)
วันศุกร์นั้น เป็นวันเดียวกับที่หุ้นบริษัทผลิตจรวดและยานอวกาศ SpaceX จะเข้าตลาดแนสแด็กที่นิวยอร์กพอดี
ราคาที่ตลาดตั้งไว้ที่หุ้นละ 135 เหรียญ พอปิดตลาดสามารถพุ่งยังกะจรวดไปเกือบ 20% ปิดที่ 161 เหรียญ สร้างบริษัทช้างที่มีขนาดยักษ์อันดับที่ 6 ใหญ่สุดของสหรัฐฯ (เรียงจาก Nvidia ที่ 5 ลล.; Alphabet ที่ 4.5 ลล.; Apple ที่ 4.4 ลล.; Microsoft ที่ 3 ลล.; Amazon ที่ 2.6 ลล.; ลำดับที่ 6 คือ SpaceX ที่ 2.5 ลล.)
พอวันจันทร์ที่ 15 ราคาพุ่งต่ออีก 4% เกิน 205 เหรียญต่อหุ้น ทำให้ขนาดของบริษัท SpaceX แซงหน้า Amazon ไปอยู่ที่อันดับ 6 คือมูลค่าตลาดสูงถึงเกือบ 3 ลล.ทีเดียว…และทำให้ Elon Musk กลายเป็นมหาเศรษฐีมั่งคั่งที่สุดด้วยทรัพย์สินในตลาดเกิน 1 ลล.เหรียญ!
เรียกได้ว่า จักรพรรดิทรัมป์ จัดให้อีลอน มัสก์ เต็มๆ ก็ว่าได้ เพราะนายทรัมป์ออกมาประกาศขึงขังว่า ตกลงกับอิหร่านสงบศึกได้แล้ว; ในวันเข้าตลาดของ SpaceX พอดี
ในวันศุกร์นั้น ฝ่ายรมต.ต่างประเทศของอิหร่าน ก็ยังออกมาแสดงความคิดเห็นว่า...ยังนะ...ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า ฝ่ายนำสูงสุดของอิหร่านยอมตกลงตามที่ทรัมป์แถลง เพราะการติดต่อสื่อสารกับผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั้น ต้องใช้เวลาเดินทางของเอกสาร (จากเรื่องความปลอดภัยของการซ่อนตัวของผู้นำ เพื่อไม่ให้ถูกล่าสังหารจากสหรัฐฯ และอิสราเอล ที่นิยมการปลิดชีวิตผู้นำ)
แต่ตลาดทุนที่พุ่งไปมหาศาลเรียกว่ายั้งไม่อยู่เลย เพราะคราวนี้ทรัมป์ดูเอาจริงมาก...และเขาก็ไม่ได้ออกมาสมทบว่า ถ้าอิหร่านยังโอ้เอ้ (ดังที่เคยขู่ในอดีต) เขาจะบุกทำลายอิหร่านให้ดับสิ้นชั่วพริบตา
ประกอบกับนักวิเคราะห์ระดับโลกอย่างศ.เมียร์ไชเมอร์ หรือเจฟฟรีย์ แซคส์ ก็ออกมาฟันธงว่า ทรัมป์ไม่มีทางเลือกอีกแล้ว นอกจากปิดจ็อบให้เร็วที่สุด...คงไม่บุกต่อไป เพราะอาวุธก็ร่อยหรอและทรัมป์ออกมาผรุสวาทนายกฯ เนทันยาฮูแบบตัดขาดกันทีเดียว
ภาพใหญ่นั้น ทรัมป์ต้องพูดเพื่ออุ้มตลาดทุนสหรัฐฯ อยู่แล้ว (ที่เขาและครอบครัวและคนใกล้ชิดจะรวยจากตลาดหุ้นด้วย) และพูดย้ำคุยโวเสมอว่า เขาทำให้ตลาดหุ้นทุกกระดานทำลายสถิติตลอดกาล ไม่รู้กี่ครั้งในตลอด 15 เดือนที่เข้ามาวาระ 2 นี้คือ มีแต่สร้างความรวย...รวย...รวย จนเบื่อไปเลย!!
ขณะเดียวกัน ก็ต้องทำทุกวิถีทางที่จะแทรกแซงด้วยวาจาให้ราคาน้ำมันดิบดิ่งลง เพื่อไม่ให้เงินเฟ้อพุ่งขึ้นต่อไป (เพราะตอนนี้ มันสูงถึงเกิน 4% ในเดือนที่ผ่านมา) จากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเพราะน้ำมัน 20% ออกมาจากอ่าวเปอร์เซียไม่ได้…และราคาข้าวของที่แพง กำลังดึงคะแนนนิยมที่ชาวอเมริกันมีต่อทรัมป์ให้ตกต่ำลงมากเหลือแค่ 30-40% เท่านั้น
ทันทีก็มีเสียงจิ้งจกตัวโตระดับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์คือ ศ.พอล ครุกแมน ออกมาตีแสกหน้าอีลอน มัสก์ ว่า การที่ SpaceX ราคาพุ่งนั้น เปรียบเหมือนการแห่เข้าไปซื้อหุ้นแชร์ลูกโซ่ หรือ Ponzi Scheme ที่ไม่ใช่ธุรกิจที่จะให้ผลตอบแทนการลงทุนตามที่คาดฝัน เพราะเป็นแชร์ลูกโซ่ ที่ใช้ตัวคนคือ นายอีลอน มัสก์ เป็นตัวสินค้า แทนที่โดยปกติแชร์ลูกโซ่จะตั้งโครงการหรือใช้สินค้าบางอย่างเป็นตัวดึงดูดเพื่อให้ผู้คนถูกหลอกลวงให้มาซื้อหุ้น (ทั้งๆ ที่เป็นกิจการที่ไม่มีตัวตนจริง-อาศัยแต่เงินลงทุนของผู้ที่ถูกลวงหน้าใหม่ที่เข้ามาซื้อในปลายห่วงโซ่ ซึ่งเงินเข้ามาใหม่นี้ จะนำไปจ่ายให้ผู้ลงทุนหน้าเก่าที่เข้ามาลงทุนก่อน)
ดร.ครุกแมน ได้อธิบายชัดมากว่านายอีลอน มัสก์ สร้างภาพลวงตากับโครงการในฝันของเขา จนคนเคลิ้มในความเป็นอัจฉริยะของเขา ซึ่งที่ผ่านมา แม้เทสล่าจะประสบผลสำเร็จตอนต้น แต่ตอนนี้ไม่ใช่เรือธงแล้ว (มีคนประท้วงผลิตภัณฑ์ของเขาในหลายประเทศ รวมทั้งที่สหรัฐฯ พร้อมๆ กับผู้คนที่ไม่พอใจที่เขารับใช้ทรัมป์ในการปลดเจ้าหน้าที่รัฐบาลออกจำนวนหลายแสนคน-และแม้ตลาดในจีนเอง ก็กำลังถูกเบียดจากรถอีวีของจีนอย่างหนัก)
ครุกแมนได้ยกตัวอย่างโครงการฝันเฟื่องที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันของอีลอน มัสก์ Hyper Loop; โครงการอาณานิคมที่ดาวอังคาร; แม้แต่ Neuralink ที่ยังเตาะแตะไม่ไปถึงไหน...ครุกแมนกลัวผู้คนที่แห่เข้าซื้อหุ้น SpaceX จะถูกหลอก เมื่อรายได้ในตลาดจะไม่เกิดขึ้น…ยังตบท้ายด้วยว่า Platform X ที่เขาซื้อมาจากทวิตเตอร์ก็ไม่ได้ทำเงินเท่าใดนัก…ซ้ำเป็นฐานสร้างข่าวปลอม, ความเกลียดชัง, ความแตกแยกและเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มนาซีด้วย...หรือของกลุ่ม MAGA (ของทรัมป์)
ก่อน SpaceX จะเข้าตลาด กรรมาธิการอาวุโสของคณะกรรมาธิการการธนาคารของวุฒิสภา สว.เอลิซาเบธ วอร์เรน ได้พยายามเสนอญัตติเข้าสภา เพื่อหยุดยั้งการเข้าตลาดของ SpaceX โดยเธอกล่าวหาว่า มีการผ่อนปรนกฎเกณฑ์เพื่อให้ SpaceX เข้ามาระดมทุนในตลาด ขณะที่ผลประกอบการยังขาดทุนมาก และนายอีลอน มัสก์ ถือหุ้นมากสูงถึง 85% ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งครุกแมนและวอร์เรนเกรงมากว่า การเข้าตลาดของ SpaceX จะส่งผลต่อการคำนวณดัชนีตลาดทุน เป็นการบิดเบือนดัชนี และส่งผลต่อกองทุนต่างๆ ที่นำเงินเจ้าของกองทุนเช่น ผู้รับบำนาญเข้ามาลงทุนกับบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงมาก จนอาจทำให้เจ้าของกองทุนต้องขาดทุนย่อยยับในอนาคต...เพียงเพราะเชื่อมั่นกับอีลอน มัสก์ หรือจากความไม่โปร่งใสของคณะกรรมการที่ดูแลตลาดทุน (ที่เป็นคนที่ ปธน.ทรัมป์ตั้งเข้ามาควบคุมดูแล)
ยังมีนักลงทุนอย่างนายMichael Burry ที่เคยเตือนตลอดช่วงก่อนตลาดจะพังครืน 2008-09 เพราะเกิดฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ…ครั้งนี้ เขาออกมาวิเคราะห์ว่า กำลังมีฟองสบู่ใหญ่มากในไอทีซึ่งแห่กันเข้ามาซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับ AI อย่างบ้าคลั่ง…เขาไม่เข้าซื้อหุ้น SpaceX ในครั้งนี้ ในทุกรูปแบบทีเดียว
SpaceX จะเป็นของจริงหรือของปลอม รวมทั้งนายอีลอน มัสก์ และรวมทั้งนายทรัมป์ที่ใช้กลอุบายเล่ห์เหลี่ยมสารพัดพิษ จะหาทางออกจากการติดหล่มจมปลักกับการหลงคารม Mossad และนายเนทันยาฮู...กำลังจะบิดเบือนจากความพ่ายแพ้ต่ออิหร่านให้กลายเป็นชัยชนะ...ในช่วงวันฉลองครบ 80 ปีของเขา...และวันเกิดปีที่ 250 ของอิสรภาพอเมริกาด้วย
ความกระจ่างคงจะค่อยๆ เผยให้เห็นในเวลาไม่ช้านาน