คอลัมน์ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย Artmulet
เมื่อครั้งที่พระสิทธัตถะมหาบุรุษจะตรัสรู้นั้น พระองค์ประทับนั่งอยู่โคนต้นโพธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก โดยมีพระทัยตั้งมั่นที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อพญามารล่วงรู้จึงได้ให้เหล่าเสนาไพร่พลมาร ยกทัพอันน่าสะพรึงกลัวมุ่งหมายที่จะจู่โจมพระโพธิสัตว์จากทั้งสี่ทิศทาง จนเหล่าเทพเทวดาที่กำลังสดุดีองค์พระโพธิสัตว์อยู่นั้น ต่างตกใจกลัวจนรีบหนีไปสุดขอบจักรวาล ทิ้งให้มหาบุรุษอยู่เพียงลำพัง
แต่ไม่ว่าพญามารจะทำเยี่ยงไรมหาบุรุษนั้นก็มิได้หวั่นเกรงต่ออำนาจของพญามาร จนพญามารโกรธพร้อมกับกล่าวทวงบัลลังก์ที่สิทธัตถะมหาบุรุษประทับอยู่ มหาบุรุษจึงได้กล่าวกับพญามารว่า บัลลังก์ที่ประทับนี้เกิดจากบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมาจนประมาณมิได้ เมื่อพญามารได้ยินดังนั้นถึงกับเรียกร้องหาพยาน
พระมหาบุรุษจึงทรงเหยียดพระหัตถ์ชี้ลงไปที่พระแม่ธรณีขอให้มาเป็นพยาน องค์พระแม่ธรณีจึงได้ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับประกาศต่อพญามารว่า มหาบุรุษนั้นบำเพ็ญบุญมามากมายสุดจะประมาณ จากนั้นองค์พระแม่ธรณีจึงได้ปล่อยมวยผมแล้วบีบน้ำออกมาจนกลายเป็นกระแสน้ำที่ไหลบ่าอย่างรุนแรง จนพัดพาพญามารพร้อมเหล่าเสนาไพร่พลลอยไปจนสุดขอบฟ้า พระสิทธัตถะมหาบุรุษจึงได้เจริญสมาธิต่อไปจนตรัสรู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากเรื่องราวการผจญมารของพระสิทธัตถะมหาบุรุษ จนสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านี้ ได้นำมาซึ่งแรงบันดาลใจให้กับ Artmulet ในการสร้างประติมากรรมแห่งศรัทธา ครอบน้ำพระพุทธมนต์พุทธามหาปราบ พระพุทธเจ้าชนะมาร ขึ้น โดยในครั้งนี้ได้รังสรรค์ให้องค์พระประทับนั่งในปางมารวิชัยหรือปางชนะมารบนฐานบัว ใต้บัวจะปรากฏองค์พระแม่ธรณีในอิริยาบถกำลังบีบมวยผม ที่แสดงถึงการเกิดกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากรุนแรง และได้พัดพาเหล่าพญามารทั้งหลายให้ลอยไปตามน้ำ
โดยประติมากรรมครอบน้ำพระพุทธมนต์พุทธามหาปราบนี้ องค์พระสามารถแยกออกจากส่วนฐานได้เป็นสองส่วน (สองถอด) คือส่วนบนจะเป็นองค์พระ ส่วนล่างที่ปรากฏองค์พระแม่ธรณีนั้น จะเป็นดั่งโถน้ำพระพุทธมนต์ หรือสามารถใช้เป็นที่เก็บรักษาวัตถุมงคลของสำคัญประจำตัวประจำตระกูลต่างๆได้
ผลงานดังกล่าวสืบเนื่องจากแนวคิดจาก อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง Artmulet และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอกอย่าง อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรดังอย่าง อ.สุชาติ แซ่จิว โดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเครื่องอุปเท่ห์ในการดำรงชีวิตรวมถึงฝากไว้ให้เป็นสมบัติประจำตัวประจำตระกูลของผู้ครอบครอง และฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป
ครอบน้ำพระพุทธมนต์พุทธามหาปราบ
พระพุทธเจ้าชนะมาร
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : Artmulet
ทุกชิ้นหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริดนอก)
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก : ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
วัตถุประสงค์ : ร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมครอบน้ำพระพุทธมนต์ พุทธามหาปราบ
พระพุทธเจ้าชนะมารในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้แล้วตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ
จัดสร้างทั้งหมด 3 ขนาด
1.ขนาดความสูงจากฐานล่างสุดถึงรัศมีรวม 25นิ้ว หน้าตักองค์พระกว้าง 9นิ้ว
2.ขนาดความสูงจากฐานล่างสุดถึงรัศมีรวม 16นิ้ว หน้าตักองค์พระกว้าง 5.9 นิ้ว
3.ขนาดความสูงจากฐานล่างสุดถึงรัศมีรวม 11นิ้ว หน้าตักองค์พระกว้าง 4 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 4 สี
1.สีพิเศษ 2.สีน้ำผึ้ง 3.บรอนซ์เทวฤทธิ์ 4.สีเขียวพาติน่า
1.ขนาดสูง 25 นิ้วหน้าตัก 9 นิ้ว จัดสร้างสีละ 18 องค์ (เลขเดี่ยวและเลขคู่)
สีพิเศษ องค์ละ 59,999.- สีน้ำผึ้ง,สีบรอนซ์เทวฤทธิ์,สีเขียวพาติน่า องค์ละ 56,999. –
2.ขนาดสูง 16 นิ้วหน้าตัก 5.9 นิ้ว จัดสร้างสีละ 99 องค์
สีพิเศษ องค์ละ 33,999.- สีน้ำผึ้ง,สีบรอนซ์เทวฤทธิ์,สีเขียวพาติน่า องค์ละ 31,999.-เลขสวยเพิ่ม 1,000.-
3.ขนาดสูง 11 นิ้วหน้าตัก 4 นิ้ว จัดสร้างสีละ 999 องค์
สีพิเศษ องค์ละ 18,999.- สีน้ำผึ้ง,สีบรอนซ์เทวฤทธิ์,สีเขียวพาติน่า องค์ละ 16,999.- เลขสวยเพิ่ม 1,000.-
ค่าจัดส่ง 800, 500, 300 บาท ต่อ 1 องค์ตามขนาด (รับที่ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง)
สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
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Line ID: @artmulet
เว็บไซต์ : www.artmulet.com
และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง Tel. 092 557 7511