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ผู้จัดการสุดสัปดาห์

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ศึก “ผู้ว่าฯ กทม.” ดุเดือด “ชัชชาติ” เจอรุม “ด้อมส้ม” ฟัดกันเอง “ตัวแม่สีน้ำเงิน” หนุน “เจมส์ปชป.”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - ศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) กำลังสนุกมากขึ้นทุกทีหลังเห็นหน้าเห็นตาว่ามี “ใคร” ลงสมัครรับเลือกตั้งกันบ้าง และยิ่งเวลางวดเข้ามา ก็ยิ่งเห็นมีเรื่องเด็ดให้ได้วิพากษ์วิจารณ์กัน
แน่นอน “เต็ง 1” ยังคงเป็น “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” เจ้าของเก้าอี้ ที่ลงชิงชัยสมัยที่ 2 ด้วยแนวคิดที่ไม่ต่างจากเดิมคือชูภาพความแข็งแกร่งของนายชัชชาติ พร้อมกับสโลแกน “ทำงาน ทำงาน ทำงาน”
อย่างไรก็ดี ณ เวลานี้ นายชัชชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายที่น่าสนใจจาก “คริส โปตระนันท์” สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ และ “จิรายุ ห่วงทรัพย์” อดีต สส.กทม. พรรคเพื่อไทย และอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล แพทองธาร ชินวัตร

เริ่มจากนายคริสที่ออกมาเปิดเผยและเปิดแผลเรื่องการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการเขต โดยระบุว่า ต้องจ่ายเงินถึง 4 โล หรือต้นทุนเฉลี่ยปีละ 2 ล้านบาท ซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธจากว่า ไม่จริง และถ้ามีข้อมูลหลักฐานก็ไปแจ้ง ป.ป.ช.

ขณะที่นายจิรายุ” เปิดประเด็นเรื่อง “เต้าไต่ ผัวน้อยผจญภัย” ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ พุ่งตรงไปที่ “ระบอบอากง” ที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครแบบไม่เป็นธรรม ทั้งผู้อำนวยการเขต ผู้ตรวจการ หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง ตลอดระยะเวลา 4 ปี ของนายชัชชาติ

พร้อมประกาศจะนำเรื่องนี้ไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อเอาผิดนายชัชชาติอีกด้วย ซึ่งนายชัชชาติชี้แจงว่า การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายประจำ ตัวเองมีหน้าที่เซ็นอนุมัติตามที่เสนอมาเท่านั้น และทันทีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)ท้วงติงว่า กระบวนการโยกย้ายอาจจะคลาดเคลื่อน ตนได้แนะนำให้ยกเลิกกระบวนการนั้น และให้มีกระบวนการสรรหาใหม่

เรียกว่า ทั้ง 2 คนเปิดประเด็นไปที่การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำของ กทม.ตรงกันอย่างน่าสนใจไม่น้อย

กระนั้นก็ดีกรณีของ “นายคริส” ไม่เป็นที่น่าแปลกใจเท่าใดนัก เนื่องจากพรรคเศรษฐกิจก็ส่งผู้สมัครลงชิงชัยในสนามเลือกตั้ง กทม. นั่นคือ “พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช” เป็นผู้สมัครผู้ว่าฯ ของพรรค พร้อมทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(ส.ก.) ทั้ง 49 เขต

ทว่า สำหรับนายจิรายุนั้น เป็นที่น่าฉงน เพราะเป็นที่รับรู้กันว่า พรรคเพื่อไทยต้นสังกัดของนายจิรยายุนั้น เป็นพันธมิตรอันดีกับนายชัชชาติมาอย่างยาวนาน และในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ เที่ยวนี้ ทางพรรคก็ไม่ได้ส่งใครลงสมัคร อันหมายถึงทางพรรคให้การสนับสนุนนายชัชชาติแบบไม่ต้องตีความ

หรือว่า จะมีปัญหาระหว่างพรรคเพื่อไทยกับนายชัชชาติจริงๆ เพราะนายชัชชาติบอกว่า “ขอบคุณท่านจิรายุ จริงๆ คุ้นเคยกันอยู่ แต่ที่ขอบคุณเพราะช่วยเคลียร์ว่า ผมกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน”

แต่ในอีกมุมหนึ่ง ว่ากันว่า เป็นปัญหาส่วนตัวของนายจิรายุเอง เพราะไม่พอใจกับบทบาทของ “ต่อศักดิ์ โชติมงคล” ประธานคณะที่ปรึกษาของนายชัชชาติ ซึ่งทำหน้าที่คัดและเลือกส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และส่ง “สายัณห์ กุศลพันธ์” อดีตหัวหน้าฝ่ายโยธาเขตคลองสามวา มาชนกับ “นฤนันมนต์ เพิ่มทรัพย์” หลานแท้ๆ ของนายจิรายุ

สำหรับ “เต็ง 2” คือ “ดร.โจ-นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร” ผู้สมัครจากพรรคประชาชนนั้น นอกจากคะแนนนิยมยังตามหลังนายชัชชาติอยู่พอสมควรแล้ว ยังต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ “เชิงลบ” จาก “ด้อมส้ม(จำนวนหนึ่ง)” อีกต่างหาก หลังเปิดตัว “ศ.สุรพล นิติไกรพจน์” อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นแท่นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ “ทีมผู้ว่าฯ ประชาชน”




แม้แกนนำพรรคส้มจะอ้างเหตุผลสารพัดเช่น เป็นนักกฎหมายมหาชนระดับครูบาอาจารย์ เป็นประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ที่ กทม. ถือหุ้น 99.98% ทำให้รู้ระบบการทำงานของ กทม.เป็นอย่างดี หรือต้องผนึกกำลังเพื่อขจัดระบอบสีน้ำเงิน ฯลฯ แต่ก็ไม่อาจลบภาพ “อดีตสลิ่ม” จากความทรงจำของบรรดาด้อมส้มจำนวนหนึ่ง รวมถึง “แนวร่วมพันธมิตรส้ม” จำนวนไม่น้อยลงไปได้

ตรงนี้ ถ้าจะว่าไปต้องถือเป็น “ความคับแคบทางความคิด” ของ “ด้อมส้ม(จำนวนหนึ่ง)” ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะจริงๆ แล้วอาจารย์สุรพลนั้นเป็น “สลิ่มกลับใจ(มานานแล้ว)”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น “พยานคนสำคัญ” ให้กับ “พรรคก้าวไกล” ในการต่อสู้ “คดียุบพรรค” ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อปี 2567 โดยเป็น 1 ใน 10 พยาน ที่ทำบันทึกถ้อยคำ 4 ข้อ โดยเห็นว่า การนำเสนอนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เป็นการใช้อำนาจหน้าที่หรือเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอันเป็นวิสัยปกติ เป็นการกระทำที่อยู่ในวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ จึงไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรค ทว่า สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญก็มี “มติเอกฉันท์” สั่งยุบพรรคก้าวไกล

นายอธึกกิต แสวงสุข หรือ ใบตองแห้ง แสดงทัศนะผ่านบทวิเคราะห์ โดยมองว่า ยุทธศาสตร์นี้ไม่มีส่วนช่วยเพิ่มเครดิตคะแนนเสียงให้พรรคเลย แต่กลับทำให้ผู้คนไขว้เขวในเรื่องจุดยืนทางอุดมการณ์ ใบตองแห้งตั้งข้อสังเกตว่า แม้ในช่วงหลัง ศ.ดร.สุรพล จะเริ่มมีท่าทีวิพากษ์วิจารณ์นิติสงครามบ้าง แต่ก็ยังไม่ชัดเจนพอ และยังคงยึดติดกับ “การเมืองคนดี” การที่พรรคดึงท่านเข้ามาทำให้สังคมตั้งคำถามอย่างหนักกับพรรคประชาชนเอง และยังสร้างความขัดแย้ง โดยตั้งคำถามว่า เหตุใดคนในพรรคที่ไม่เห็นด้วยจึงไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนการเปิดตัวครั้งนี้




ขณะที่นายบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน และเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ (ConforAll) ได้ประกาศจุดยืนต่อสาธารณะอย่างเด็ดขาดว่า ตนจะไม่เลือกผู้ว่าราชการจากพรรคส้มอย่างแน่นอน พร้อมระบุว่าในตอนแรกยังคงมีความลังเลใจ แต่การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้รู้สึกสบายใจและโล่งใจที่พรรคมีความชัดเจนในทิศทางที่เปลี่ยนไป

ก็ไม่รู้ว่า การที่หนึ่งในผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคส้มคือ “ปิยบุตร แสงสนกกุล” โพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดีย โดยหยิบบทนิพนธ์ของเหมาเจ๋อตุงเรื่อง “แนวร่วมประชาชาติ” มาอธิบายอย่างยืดยาว จะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในพรรค หรือไม่ อย่างไร

แต่ที่แน่ๆ คือมีการแสดงความคิดเห็นโต้กลับอย่างรุนแรงจาก “รศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจีน จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พี่สาวจอห์น วิญญู โพสต์ร่ายยาวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีข้อความบางช่วงบางตอนว่า “อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เขาคิดมั้ยว่าว่าวันรุ่งขึ้นจากที่เขาโพสต์สรรนิพนธ์เหมาอันฉิบหายวายวอดทางปัญญานั้นคือวันที่ 4 มิถุนายน 2026 ครบรอบ 37 ปีแห่งการนองเลือดที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน”

ส่วน “พรรคประชาธิปัตย์” ที่ส่ง “เสี่ยเจมส์-อนุชา บูรพชัยศรี” เป็นตัวแทน ก็ดูเหมือนว่า จะไม่มีเสียงตอบรับเท่าใดนัก ซึ่งว่ากันตามตรง แม้แต่ “เอฟซีสีฟ้า” ก็ยังงงๆ ว่า ไม่มีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้หรือ เพราะมองไม่เห็นเหตุผลอื่นใด นอกจากแค่ต้องการ “กระสุน” เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง สก.

ดังนั้น จึงแปลกใจที่ ณ เวลานี้ มีการระดมทีมเพื่อเร่งทำคะแนน โดยเฉพาะปฏิบัติการที่ดำเนินการผ่านบรรดา “อินฟลูฯ” แบบโต้งๆ เหมือนเมื่อครั้งการเลือกตั้ง สส.ที่ชูรักแร้หนุน “ระบอบสีน้ำเงิน” อย่างเต็มตัว

ที่เห็นชัดๆ ก็คือ “เจ๊ปอง-อัญชะลี ไพรีรัก” ที่โพสต์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวสนับสนุนเสี่ยเจมส์อย่างต่อเนื่อง เช่น “กาเบอร์ 5 ได้ผู้ว่า กทม สุจริตเป็นที่ตั้ง” , “เลือก สก ปชป ทุกเขต 50 เขต” หรือ “พี่ดี้-นิติพงษ์ ห่อนาค” ที่แต่งเพลง “อนุชาเบอร์ห้า” ด้วยแนวคิด “บางคนพูดมากแต่ทำน้อย”

แน่นอน เป้าหมายก็คือชนกับ “นายชัชชาติและดร.โจ”

และนั่นหมายความว่า เสียงที่เคยแยกไปสนับสนุน “เจ๊ติ่ง-ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข” และ “ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี” ก็ย่อมจะหายไปพอสมควร

งานนี้ คงต้องติดตามกันต่อไปว่า “เสี่ยเจมส์” จะได้คะแนนเสียงสักกี่มากน้อย และผู้สมัครสก.ของพรรคประชาธิปัตย์จะได้ได้เข้าสภา กทม.สมความปรารถนาของ “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ที่ต้องการกอบกู้พรรคจากคนกรุงในยุคที่กลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้ง


ศึก “ผู้ว่าฯ กทม.” ดุเดือด “ชัชชาติ” เจอรุม “ด้อมส้ม” ฟัดกันเอง “ตัวแม่สีน้ำเงิน” หนุน “เจมส์ปชป.”
ศึก “ผู้ว่าฯ กทม.” ดุเดือด “ชัชชาติ” เจอรุม “ด้อมส้ม” ฟัดกันเอง “ตัวแม่สีน้ำเงิน” หนุน “เจมส์ปชป.”
ศึก “ผู้ว่าฯ กทม.” ดุเดือด “ชัชชาติ” เจอรุม “ด้อมส้ม” ฟัดกันเอง “ตัวแม่สีน้ำเงิน” หนุน “เจมส์ปชป.”
ศึก “ผู้ว่าฯ กทม.” ดุเดือด “ชัชชาติ” เจอรุม “ด้อมส้ม” ฟัดกันเอง “ตัวแม่สีน้ำเงิน” หนุน “เจมส์ปชป.”
ศึก “ผู้ว่าฯ กทม.” ดุเดือด “ชัชชาติ” เจอรุม “ด้อมส้ม” ฟัดกันเอง “ตัวแม่สีน้ำเงิน” หนุน “เจมส์ปชป.”