MAGA ยังนำวุฒิสภาในการเลือกตั้งกลางเทอม

อีกแค่ 5 เดือนก็จะถึงเวลาเลือกตั้งกลางเทอม (ของวาระประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสภาล่าง (สภาผู้แทนราษฎร) ทั้งหมด 435 คน...เพราะมีการเลือกตั้งทุกๆ 2 ปี...และวุฒิสภาก็จะเลือก สว.จำนวน 33 คนมาแทนผู้ที่หมดวาระ
สำหรับสภาล่างนั้น จากหลายๆ โพลที่ไปสุ่มจากผู้มีสิทธิลงคะแนน ปรากฏว่า ฝ่ายเดโมแครตน่าจะชนะฝ่ายรีพับลิกัน ในลักษณะที่ไม่ถึงกับถล่มทลายแลนด์สไลด์
แต่สำหรับวุฒิสภานั้น ดูท่าทางว่า ฝ่ายรีพับลิกันยังน่าจะคงเสียงข้างมากเอาไว้ได้อีกครั้งหนึ่ง...โดยขณะนี้ทางพรรครีพับลิกันมี สว.อยู่ 53 เสียง ฝ่ายเดโมแครต (รวมทั้งฝ่ายอิสระเช่น สว.เบอร์นี แซนเดอร์ส ที่ลงคะแนนให้แก่ข้อเสนอของเดโมแครต) มีอยู่ 47 เสียง
ล่าสุด ในการสมัครแข่งเป็นตัวแทนพรรค (Primary)ของบางรัฐในภาคใต้ ที่เป็นที่นั่งของรีพับลิกันอยู่แล้ว ปรากฏว่า สว.รีพับลิกันคนเดิมกลับแพ้ให้กับผู้สมัครที่มาท้าชิง โดยเป็นผู้สมัครที่ทรัมป์ให้การสนับสนุน...และทรัมป์ประกาศเป็นศัตรูกับวุฒิสภาคนเดิมที่กำลังหมดวาระ
จะเรียกว่า เป็นความพยาบาทของทรัมป์ ที่ต้องมาเอาคืนกับสมาชิกวุฒิสภา (รีพับลิกัน) ที่ได้เคยวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของทรัมป์หรือพฤติกรรมอันกร่าง และหลงตัวเองของทรัมป์ ย้อนหลังไปตั้งแต่สมัยวาระแรกของทรัมป์ รวมทั้งในการหาเสียงก่อนที่ทรัมป์จะชนะเข้ามาในวาระ 2 และตลอด 1 ปีกว่าที่ทรัมป์ได้เข้ามาบริหารในรอบสองนี้ด้วย
การคิดบัญชีเอาคืนของทรัมป์จะทำแบบอาฆาตมาดร้าย และขุดเอาถ้อยคำด่าทอที่เจ็บแสบแบบไม่มีการประนีประนอมใดๆ และไร้มารยาทโดยสิ้นเชิง
อดีตคนดังจากรัฐไวโอมิงคือ นางลิซ เชนีย์ ซึ่งมีตำแหน่งอาวุโสของพรรครีพับลิกันก็เคยถูกคิดบัญชีอย่างแสบสันจากทรัมป์ และขบวนการ MAGA
ทรัมป์จะชอบเชือดไก่ให้ลิงดู และจะทำแบบโหด โดยไม่ไว้หน้าศัตรูของเขา เพื่อสร้างความหวาดกลัวแก่คนที่อาจอยากเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนจุดยืน จากที่เคยศรัทธาเขาหรือเคยเป็นลูกหาบของเขา...ต่อมาไม่สามารถทนต่อความถ่อยและไร้หลักการของเขา...ก็กลัวว่าจะถูกทรัมป์ใช้สื่อส่วนตัวของเขา คือ ทรูซ โซเชียล เป็นกระบอกเสียงที่จะโขกสับโจมตีแบบถี่ๆ ให้สะใจเหล่าสาวก MAGA ในแต่ละวัน
วีรกรรมของลิซ เชนีย์ (ซึ่งเป็นลูกสาวของอดีตรอง ปธน.ดิก เชนีย์) ที่ออกมายืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามทรัมป์ ทั้งพ่อและลูกสาว และเป็นหัวหอกให้มีการรวมกลุ่มในบรรดา สว., สส.ในสภาฯ เพื่อถอดถอนทรัมป์จากตำแหน่ง ปธน.ในวาระแรกของเขา
ปรากฏว่า ในการเลือกตั้ง สส.หลังจากหมดวาระที่ 1 ของ ปธน.ทรัมป์ เธอสอบตกแพ้การคัดเลือกเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกัน ทั้งๆ ที่เธอเป็น สส.เดิมของรัฐไวโอมิงอยู่แล้ว
ทรัมป์หาเสียงให้กับผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามเธอ ที่เป็นพวก MAGA และทำให้เธอแพ้หลุดลุ่ยในปี 2022 ด้วยคะแนนแค่ 29% แต่คู่แข่งคนที่ทรัมป์สนับสนุนได้ไปถึง 66%
ลิซ เชนีย์ ก็เป็นเหมือน สส.และ สว.รีพับลิกันหลายคน ที่ตัดสินใจหลบรังสีอำมหิตของทรัมป์ โดยละเว้นการลงสมัคร (เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกัน) ในการเลือกตั้งปี 2024 และ 2026 น่าจะเป็นเพราะเป็นการเสียเวลาเปล่า หรือ “เสียของ” ที่จะต้องเปลืองตัวไปถูกทรัมป์โขกสับอย่างไร้วุฒิภาวะและมารยาทใดๆ ทางการเมือง...ถ้าลงสมัคร
สว.จากรัฐยูทาห์ มิตต์ รอมนีย์ ซึ่งเคยเป็นผู้สมัครในนามพรรครีพับลิกัน (แข่งกับปธน.โอบามา) ปี 2012 ก็ประกาศไม่ลงสมัครตำแหน่งวุฒิสมาชิกในปีนี้อีกครั้ง เฉกเช่นเดียวกับ สว.และอดีตประธานสภารุ่นหนุ่มอีกหลายคนที่หลบรังสีอำมหิตของทรัมป์
สว.ทอม ทิลลิส จากรัฐนอร์ทแคโรไลนา-เป็นรีพับลิกัน-ซึ่งได้ออกมายืนตรงข้ามนโยบายหรือร่างงบประมาณของทรัมป์ ได้ออกมาประกาศละเว้นลงสมัครในปีนี้-หลังจากเขายืนกรานจะไม่ยอมลงคะแนนให้กับผู้สมัครตำแหน่งประธานธนาคารกลางที่ทรัมป์เสนอให้เข้ามารับตำแหน่งแทนนายเจอโรม พาวเวลล์ โดยไม่เห็นด้วยที่ทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตที่ต้องการบีบให้นายพาวเวลล์ลาออก (เพราะพาวเวลล์ไม่ยอมลดดอกเบี้ยตามที่ทรัมป์ต้องการ) และปธน.ทรัมป์ได้ให้กระทรวงยุติธรรมยื่นฟ้องนายพาวเวลล์ว่า มีการคอร์รัปชันในการใช้งบของนายพาวเวลล์ที่ปรับปรุงอาคารเก่าของ Fed
การเชือดผู้สมัครตำแหน่งวุฒิสมาชิกในอาทิตย์นี้ ที่ทรัมป์สามารถทำสำเร็จในการแก้แค้น สว.รีพับลิกัน ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของเขา มีที่รัฐเคนตักกี้ โดย สว. (รีพับลิกัน) คนที่กำลังหมดวาระชื่อ โทมัส แมสซี ต้องแพ้ในการสมัครเลือกเป็นตัวแทนพรรคให้แก่ผู้สมัครที่ทรัมป์สนับสนุน
ทรัมป์กระหน่ำด่าทอ สว.แมสซีว่า “Terrible” หรือ “เลวสุดๆนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าสภาฯ” ที่มาอยู่ตรงข้ามกับเขา
อาทิตย์หน้านี้ ก็จะมีการเลือกตั้งเพื่อคัดตัวแทนผู้สมัครพรรครีพับลิกันในอีกหลายรัฐที่กำลังเป็นที่จับตามองว่า ผู้สมัครที่ทรัมป์ประกาศสนับสนุนจะชนะใน Primary หรือไม่ ที่อลาบามา, จอร์เจีย, โอไฮโอ เป็นต้น
เหล่า สส., สว.ที่เคยหรือกำลังออกมาแสดงจุดยืนและนโยบายที่ต่อต้านทรัมป์ โดยเฉพาะเรื่องสงครามถล่มอิหร่าน...ส่วนใหญ่จะเป็นชาวรีพับลิกันที่จุดยืนค่อนข้างอยู่กลางๆ ไม่ขวาตกขอบและไม่หัวชนฝาไปกับนโยบาย MAGA ของทรัมป์นั่นเอง
ขณะเดียวกัน ก็จะมีชาวรีพับลิกันที่อาจเคยอยู่ตรงข้ามกับนโยบายและท่าทีของทรัมป์...ขณะนี้ได้ผันตัวเองมาหมอบราบคาบแก้วให้แก่ทรัมป์ (จะเรียกว่า “ขายตัว” หรือ“ขายจิตวิญญาณ” ก็ไม่น่าผิด) เช่น สว.เท็ด ครูซ จากเท็กซัส, มาร์โค รูบิโอ จากฟลอริดา, เจ.ดี. แวนซ์ จากโอไฮโอ...พวกนี้จะเปลี่ยนสีเหมือนจิ้งจกอย่างง่ายดาย
นาง MTG หรือ เมเจอรี เทย์เลอร์ กรีน ซึ่งเคยเป็นลูกหาบหัวคะแนนของทรัมป์…วันนี้กลับมากลายเป็นฝ่ายตรงข้ามทรัมป์ในหลายๆ นโยบาย...เธอไม่ทนรังสีอำมหิตของทรัมป์ โดยประกาศลาออกกลางคันจากสมาชิกสภาผู้แทนรัฐจอร์เจีย และคงลดบทบาททางการเมืองลง ตราบเท่าที่ทรัมป์ยังเป็น ปธน.อยู่อีก 3 ปี
รวมทั้งนายทักเกอร์ คาร์สัน ที่หูตาสว่างขึ้นและออกมาวิพากษ์ทรัมป์อย่างหนักขณะนี้ ก็ถูกทรัมป์ด่าทอว่าเป็นพวกไอคิวต่ำ
นักกฎหมายมหาชนอย่างนายGeorge Conway ซึ่งภรรยาเป็นสตาฟฟ์คนสำคัญของทรัมป์ 1 ที่เป็นเจ้าของวลีสำคัญว่า “Alternative Truth” ที่ช่วยแก้ตัวแทนโกหกคำโตของทรัมป์ (เช่นกรณีจำนวนประชามหาชนแห่มาร่วมแสดงความยินดีในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของทรัมป์ 1) วันนี้ทนายจอร์จถึงกับหย่าขาดกับภรรยา (ที่อยู่กันมา 22 ปี) เพราะทะเลาะกันเรื่องนโยบายของทรัมป์ โดยนายจอร์จตั้งกลุ่ม Lincoln Project มาต้านไม่ให้ทรัมป์ชนะเมื่อแข่งกับไบเดนในการเลือกตั้งปี 2020...และตอนนี้ นายจอร์จ ย้ายจากพรรครีพับลิกันมาเปิดตัวลงสมัครเป็น สส.เดโมแครตสำหรับเขตนิวยอร์กทีเดียว
การเลือกตั้งกลางเทอม ฝ่ายเดโมแครตน่าจะชนะในสภาล่าง ส่วนวุฒิสภานั้น ยังก้ำกึ่งกันอยู่อย่างมาก