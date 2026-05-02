“พระอาจารย์” ผู้บอกให้ผมรู้ก่อนกาล!!! (ตอนที่ 1)

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
จากการที่ผมได้ทำงานการเมืองกับ อ.โต้ง-ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ “ผู้ลูก” และน้าชาติ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ “ผู้พ่อ” โดยผมได้รับมอบให้ประสานงานกับ “หน่วยงานชั้นสูงที่สำคัญยิ่ง” ผมจึงได้พบ-ได้รู้จักกับ“บุคคลชั้นสูง”บางท่าน ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งบางท่านผมไม่สามารถเอ่ยชื่อให้ทราบได้ ด้วยไม่เหมาะสม และบ้างก็เป็นความลับ อาจจะส่งผลกระทบต่อท่านเหล่านั้นได้ทั้งในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
แต่ในบางครั้งบางครา ผมอาจกล่าวถึงเป็นนัยได้บ้าง อย่างไรก็ตาม หากผมเอ่ยชื่อบุคคลเหล่านั้น โดยหลายท่านอยู่ในวงการชนชั้นสูง ทั้งในแวดวงทางการเมืองและนอกวงการเมือง แทบทุกคนในสังคมไทยรู้จักและเคารพนับถือเป็นอย่างสูง..
ยิ่งบรรดานักการเมืองที่ผมได้รู้จักนั้น คนไทยล้วนรู้จักไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน ด้วยห้วงที่ผมเป็นที่ปรึกษาและเลขาฯ ส่วนตัวของอดีตนายกฯ น้าชาติ-พล.อ. ชาติชาย ชุณหะะวัณ และเป็นที่ปรึกษา พี่โต้ง-อาจารย์ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ชายผู้ร่ำรวยที่ใช้ชีวิตติดดินกระทั่งห้วงสุดท้ายของชีวิต ผู้ที่พยายามทำแทบทุกเรื่องเพื่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้สังคมไทยดีขึ้น มีความเป็นธรรมมากขึ้น ให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น อาจารย์ไกรศักดิ์ คบค้าสมาคมกับเหล่านักเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในสังคมไทย ทั้งที่เป็นคนร่ำรวยมีชื่อเสียง และคนธรรมดาสามัญ รวมถึงบรรดาอาจารย์นักคิดนักเคลื่อนไหวหลายมหาวิทยาลัย
ระหว่างทางของการทำงานในช่วงนั้น ผมมีโอกาสพบปะ-รู้จัก-สนิทสนม และร่วมงานกับบุคคลหลากหลายเป็นจำนวนมาก รวมถึง“พระผู้ใหญ่องค์หนึ่ง” ผมขอกล่าวถึง “พระอาจารย์” ด้วยความเคารพเลื่อมใสอย่างสูง ด้วยท่านมีจิตใจเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีอย่างสูงยิ่งต่อสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์
ช่วงเวลาหลายปี ที่ผมกับ “พระอาจารย์” ต้องทำงานด้วยกันแทบทุกคืน จากหัวค่ำจรดตี 1 ตี 2 “หนึ่งพระผู้ใหญ่-หนึ่งฆราวาส” ได้ร่วมทำงานกันในภารกิจหลายหลากเรื่อง ส่วนในช่วงกลางวัน ผมก็ต้องเข้าไปทำงานกับ พี่โต้ง-น้าชาติ การนอนหลับพักผ่อนของผมจึงมีเพียง 2-3 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์หนึ่งผมจะได้นอนยาวๆ ก็เพียงแค่ในวันอาทิตย์เท่านั้น
จากการได้ร่วมงานอย่างสนิทสนมกับ “พระอาจารย์” อย่างต่อเนื่องหลายปี ผมขอบอกกับท่านผู้อ่านวารสารผู้จัดการสุดสัปดาห์เล่มนี้ว่า “พระอาจารย์”องค์นี้ เป็นผู้ทรงภูมิในศาสตร์แห่งการพยากรณ์ ถือเป็น “โหราจารย์ผู้เปี่ยมญาณ” ด้วยท่านได้ทำนายหลายเหตุการณ์ในบ้านเมืองไทย บอกกล่าวให้ผมได้รู้ล่วงหน้า ซึ่งแม่นยำตรงเผงอย่างเหลือเชื่อจนขนลุก!.. โดยผมจะขอขยายในบางเรื่องให้ท่านผู้อ่านรับทราบต่อไปนี้ครับ
เรื่องแรก! “พระอาจารย์” ได้บอกกับผมล่วงหน้าหลายเดือนว่า จะเกิดเหตุในประเทศไทยที่ทำให้มีคนตายมากมาย
ก่อนเกิดเหตุราวหนึ่งเดือน “พระอาจารย์” ได้เขียนจดหมายถึง “ผู้มีบุญญาบารมีท่านหนึ่ง” แจ้งล่วงหน้าว่า “การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือดูแลประชาชนทางภาคใต้ ตามเวลานัดหมาย... อย่าขึ้นเครื่องบินหลังเวลา 18.00 เด็ดขาด!.. เพราะจะมีอันตรายเกิดขึ้น”
วันที่ 19 กันยายน 2540 ได้เกิดเหตุร้ายจนเป็นข่าวใหญ่ขึ้น ณ จังหวัดนราธิวาส บริเวณเทือกเขาลิจอ หมู่บ้านไอร์กาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน เรื่องเกิดในห้วงเวลา 19.45 น. เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูมาได้เกิดอุบัติเหตุ พุ่งชนเขาเบื้องหน้า
“พระอาจารย์” บอกกับผมว่า ได้แจ้งเรื่องนี้ต่อ “บุคคลสำคัญ” พร้อมเขียนจดหมายทำนายดวงเมือง ผ่าน “ท่านผู้หญิงท่านหนึ่ง” ล่วงหน้าเป็นเดือน โดย “พระอาจารย์” ได้ย้ำเตือนให้ระวังจงหนัก
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ร้าย “พระอาจารย์” ได้เล่าให้ผมฟังว่า ในวันเกิดเหตุมีนายทหารอากาศใหญ่ไปดูแลขบวนเสด็จอย่างใกล้ชิด แต่มีเหตุทำให้ต้องล่าช้า เพราะ “ผู้มีบุญบารมีท่านหนึ่ง” ดูแลประชาชนอย่างจริงจัง จนเลยเวลา 18.00 น.!
เมื่อเครื่องซูเปอร์พูมาพระที่นั่งบินขึ้น.. เกิดเหตุไม่คาดคิด เมื่อช่วงหางเครื่องได้ไปเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้ จนเครื่องเฮลิคอปเตอร์เสียการทรงตัว พลิกตีลังกา! แต่เพราเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูมาเป็นเครื่องบินล้ำสมัย จึงสามารถพลิกตัวกลับตั้งหลักได้ และออกบินไปได้โดยปลอดภัย..
แต่เฮลิคอปเตอร์ตามเสด็จลำที่บินขึ้นตามหลัง ต้องหักหลบเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่เกิดเหตุกะทันหัน เครื่องได้พุ่งชนภูเขาในเวลา 19.45 น. ส่งผลให้ข้าราชการ ทหาร และข้าราชบริพาร ในเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นเสียชีวิตมากถึง 14 ราย ดังรายนามต่อไปนี้...
1.ท่านผู้หญิง (หม่อมราชวงศ์) สุประภาดา เกษมสันต์ ราชเลขานุการในพระองค์ 2.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร พระอภิบาลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 3.ท่านผู้หญิงวิยะดา กฤดากร ณ อยุธยานางสนองพระโอษฐ์ 4.ท่านผู้หญิง (หม่อมหลวง) ทัดสมัย เศวตเศรณี ข้าหลวงในพระองค์ 5.พลเรือโท วทินนา พึ่งพระเกียรติ ราชองครักษ์ 6 นางสาวฉายฉาน บุญลือพันธ์ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 7.นางสาวปิยะนาถ นิลอุบล 8.พันโท นายแพทย์ภากร ภาวิจิตร 9.พันเอก(พิเศษ) อนนท์ ยังพัธนา ผู้บังคับการกองพันที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 10.พันเอกยิ่งยศ ศรีเจริญ นายทหารประจำกรมทหารพรานที่ 2504 กองทัพภาคที่ 2 11.พันเอกอุดม กระจ่างสุต 12.นาวาอากาศโท อวยชัย สินนาค สังกัดหน่วยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ประจำกรมราชองครักษ์ 13.นาวาอากาศตรี สุทิน คงเนียน นักบิน 14.เรืออากาศเอก นิรุช ดอนพนัส นักบินผู้ช่วย
หลังอุบัติเหตุร้ายดังกล่าว รัฐบาลไทยได้สร้างอนุสรณ์สถาน “ท่านผู้หญิง หม่อมราชวงศ์ สุประภาดา เกษมสันต์และข้าราชบริพาร” เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีไว้ที่ บ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัด นราธิวาส ในขณะเดียวกันได้มีการเจรจาเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งลำใหม่อย่างเร่งด่วน
ทว่า ในยุคของ นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร กลับนำเอาเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูมาพระที่นั่งลำนั้น ไปใช้เดินทางไปทั่วประเทศไทย โดยมิได้คำนึงถึงสิ่งอันควรและมิบังควรแม้แต่น้อย ตามสันดานเอาแต่ได้ ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนชาวไทย ทุกครั้งที่เห็นและได้ยินเสียงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูมาพระที่นั่ง ในข่าวทีวีที่ นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ใช้เครื่องบินปีกหมุนลำนี้เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ
กระทั่ง.. “บุคคลสำคัญในวังท่านหนึ่ง” ทนไม่ได้ จึงชวนผมให้ร่วมเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อไปบอกกับ นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร ให้ ยุติการกระทำเรื่องอันมิบังควรดังกล่าว.. แต่ครั้งนั้นเราไม่ได้พบกับ นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร เราจึงได้บอกกล่าวกับคนสนิทนายกฯ ให้ยุติการกระทำอันมิบังควรต่อ “บุคคลชั้นสูงของชาติ”..
หลังจากนั้นไม่นาน ทักษิณ ชินวัตร จึงยอมยุติการใช้เครื่องบินปีกหมุนซูเปอร์พูม่าพระที่นั่ง
เรื่องการทำร้ายพระราชหฤทัย สมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ครั้งนั้น นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว จะโดยจงใจหรือไม่จงใจ จะโดยโง่จริงหรือแกล้งโง่ ล้วนส่งผลกรรมตามสนอง นาย ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งโกงชาติ จนต้องติดคุกในวันนี้ครับ!
ผมทำนายได้เลยว่ายาม ทักษิณ ชินวัตร ตาย ผลการกระทำชั่วช้ามากมาย ย่อมส่งผลให้ทักษิณต้องตกนรกอย่างแน่นอน!
คำทำนายก่อนกาลของ “พระอาจารย์” ทำให้ผมได้รู้เรื่องเหตุร้ายที่จะเกิดกับ “เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูมา” ก่อนใครครับ!!!