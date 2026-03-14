พระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหู มหาฤทธาเหนือดวงชะตา

คอลัมน์ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย Artmulet
จากต้นธารพระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหู ที่ประดิษฐานอยู่บนหน้าบันพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุซึ่งเป็นศิลปะสมัยอยุธยา สู่ตำนานเล่าขานถึงพระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหู แห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ที่โด่งดังของสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี(ธงชัย ธมฺมธโช)หรืออดีต”เจ้าคุณธงชัย” นำมาซึ่งแรงบันดาลใจต่อการสรรค์สร้างงานอันสำคัญในครั้งนี้
โดยความเชื่อเดิมที่มีต่อพระนารายณ์ทรงครุฑนั้น เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ วาสนา บารมี สามารถทำลายล้างอาถรรพ์ต่างๆได้ โดยสมเด็จฯธงชัยได้เคยเปิดเผยถึงที่มาแห่งองค์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหู ของสำนักวัดไตรมิตรฯไว้ดังนี้ว่า ”พระนารายณ์ท่านก็มีหน้าที่ช่วยบ้านเมือง ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ขจัดปัญหาต่างๆให้หมดไป บางคนก็มีความเชื่อว่า อุปสรรคและปัญหามาจากราหู แต่แท้จริงไม่ใช่ พระราหูคือพระโพธิสัตว์ที่เตรียมตัวจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ท่านก็มีหน้าที่ๆจะต้องทำความดีอย่างเดียว ทำความชั่วอย่างอื่นไม่ได้ ฉะนั้นท่านก็เป็นคุณ และคุณของท่านพระราหูก็ให้เรื่องสมบัติจักรพรรดิเจ็ดประการ ให้แก้วสารพัดนึก คือความสำเร็จแก่คน ให้เงินและทองแก่คน”ดังนั้นพระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหู จึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ถึงความสำเร็จทั้งหลาย และยังเป็นสัญญะแห่งการทำลายล้างอุปสรรคขวากหนามของชีวิตอีกด้วย
นอกจากนี้ทางโหราศาสตร์ไทยยังมีความเชื่อถึงพระราหูอีกด้วยว่า เป็นผู้มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อดวงชะตาชีวิตของทุกผู้คนได้ โดยพระราหูนั้นมีทั้งให้คุณและให้โทษ ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละดวงชะตา แต่พระราหูนั้นได้ถูกพระนารายณ์ขว้างจักรตัดพระราหูขาดออกเป็นสองส่วน ส่วนหัวได้กลายเป็นพระราหู ส่วนหางกลายเป็นพระเกตุ พระราหูยังถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติอีกด้วย ดังนั้นในทางปรัชญาจึงกล่าวได้ว่าพระราหูถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นอมตะมีฤทธิ์เก่งกล้าเพียงใด แต่สุดท้ายก็ยังต้องพ่ายแพ้และเกรงกลัวต่ออำนาจแห่งองค์พระนารายณ์มหาเทพ ผู้ทรงใช้จักรตัดพระราหูขาดออกเป็นสองท่อน
จากความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์พระนารายณ์มหาเทพปางทรงครุฑประทับราหู และต่อองค์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) แห่งวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ผู้เป็นต้นตำรับพระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหูอันโด่งดัง ได้นำมาซึ่งแรงบันดาลใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาเพื่อรังสรรค์งานด้านจิตวิญญาณอย่างแท้จริง รวมถึงการที่องค์สมเด็จฯธงชัยท่านยังได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และแนะนำเคล็ดลับการสร้างพระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหูให้กับArtmuletด้วย การสร้างพระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหูในครั้งนี้จึงถือได้ว่าถูกต้องตามหลักการสำคัญในการสร้างทุกประการ
ดังนั้นผลงานประติมากรรม "พระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหู" จึงไม่ใช่เป็นเพียงผลงานประติมากรรมเทวะศิลป์ชั้นสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณความดีที่สยบอำนาจแห่งความชั่วร้ายทั้งปวง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ศรัทธา และยังเป็นเครื่องอุปเท่ห์ในการที่จะดำรงชีวิตและประกอบสัมมาชีพ ด้วยคุณธรรมความดี อันจะนำพาความสุขความสำเร็จสมปรารถนา มาสู่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครอง รวมถึงเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบไปด้วย โดยผลงานดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียมประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุลที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรชั้นครู อ.สุชาติ แซ่จิว สองศิลปินผู้รังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งความประณีตงดงาม วิจิตรบรรจง และรายละเอียดที่ดูพลิ้วไหว ทรงพลัง ทั้งหลายทั้งปวงนี้เพื่อฝากไว้ให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป
“พระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหู”
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
ขนาดสูง 27 นิ้ว 14 นิ้ว 9 นิ้วและ 3 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์นอก)
งานหล่อแบบจิวเวลรี่ที่ให้รายละเอียดได้คมชัดกว่า
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) ในวันที่ 8 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 16.18 น. เป็นต้นไป
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง :เพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์
วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม พระนารายณ์ทรงครุฑประทับราหูในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ตามที่ได้จัดทำไว้ 4 รายการ ดังนี้ครับ
1.ขนาดความสูง 27 นิ้ว รวมฐานไม้
ฐานถึงยอดรัศมีพระนารายณ์ 25 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี ดังนี้
สีพิเศษมหานิยม จัดสร้าง 99 องค์ สั่งจององค์ละ 89,999.-
เลขสวยมหามงคล 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99 เพิ่มองค์ละ 3,000.-
สีน้ำผึ้งทูโทน จัดสร้าง 9 สั่งจององค์ละ 86,999.-
สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ จัดสร้าง 9 สั่งจององค์ละ 86,999.-
2.ขนาดความสูง 14 นิ้ว รวมฐานไม้
ฐานถึงยอดรัศมีพระนารายณ์ 12 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 99 องค์เท่านั้น ดังนี้
สีพิเศษมหานิยม สั่งจององค์ละ 36,999.-
สีน้ำผึ้งทูโทน สั่งจององค์ละ 33,999.-
สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ สั่งจององค์ละ 33,999.-
เลขสวย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99 เพิ่มองค์ละ 1,000.-
3.ขนาดความสูง 10 นิ้ว รวมฐานไม้
ฐานถึงยอดรัศมีพระนารายณ์ 9 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 999 องค์เท่านั้น ดังนี้
สีพิเศษมหานิยม สั่งจององค์ละ 19,999.-
สีน้ำผึ้งทูโทน สั่งจององค์ละ 17,999.-
สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ สั่งจององค์ละ 17,999.-
เลขสวย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99,… เพิ่มองค์ละ 1,000.-
4.ขนาดความสูง 3 นิ้ว รวมฐาน
ฐานถึงยอดรัศมีพระนารายณ์ 3 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 2 สี สีละ 999 องค์เท่านั้น ดังนี้
สีน้ำผึ้งทูโทน สั่งจององค์ละ 6,999.-
สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ สั่งจององค์ละ 6,999.-
เลขสวย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99,… เพิ่มองค์ละ 1,000.-
ค่าจัดส่งขนาด 27 นิ้ว 800 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 14 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 10 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 3 นิ้ว 100 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง
รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนกันยายน 2569 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
