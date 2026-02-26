ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยสองประการในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล
สาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พระราชพิธีเนื่องด้วยพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีหมุดหมายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย สองประการ
ประการแรก ถวาย พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (อ่านว่า พระ-นบ-พะ-ปะ-ดน-มะ-หา-สะ-เหวด-ตะ-ฉัด) กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ไม่เคยมีการถวายพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรกางกั้นเหนือพระบรมโกศ สมเด็จพระราชินีมาก่อนเลย
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตรอเป็นฉัตรขาว 9 ชั้น มีระบายขลิบทอง 3 ชั้น เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศชั้นสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว
แต่การถวายพระเกียรติยศสูงสุดเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก็เป็นเหตุอันสมควร ด้วยทรงเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบาท สมเด็จพระมหาชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คราวทรงพระผนวช เท่ากับทรงเคยทำหน้าที่พระเจ้าแผ่นดินมาก่อน อันเป็นเหตุที่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นพระองค์ที่สองในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประการสอง ถวายราชรถปืนใหญ่ อัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย
มีการบวงสรวงสังเวยราชรถปืนใหญ่อัญเชิญพระบรมศพ โดยจะมีการใช้นราชรถปืนใหญ่เวียนพระบรมโกศรอบพระเมรุมาศในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เรื่องการใช้ราชรถปืนใหญ่ ในการเวียนพระบรมโกศรอบพระเมรุมาศนั้น น่าจะเกิดครั้งแรกในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชพินัยกรรมให้ใช้ราชรถปืนใหญ่ในการเวียนพระบรมศพในพระบรมโกศรอบพระเมรุมาศ มีพระราชพินัยกรรมว่า “ข้าพเจ้าเป็นทหาร อยากเดินทางระยะสุดท้ายอย่างทหาร”
จอมพลหญิง จอมพลเรือหญิง จอมพลอากาศหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในและพระบรมราชินีนาถ พระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานยศทหาร จอมพลหญิง จอมพลเรือหญิง และ จอมพลอากาศหญิง ในประวัติศาสตร์ชาติไทย
สมเด็จฯ ทรงใส่พระทัยในกิจการของกองทัพไทยเป็นอย่างยิ่ง ทรงมีความสามารถพิเศษในการทรงยิงปืนได้แม่นยำมาก และโปรดปืนมาก
นอกจากนี้ยังมีพระชาตกำเนิดเป็นลูกทหาร ด้วย พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ หรือ หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร ทรงรับราชการทหาร ท่านนักขัตร พระราชบิดาของสมเด็จ ทรงศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยชองอังกฤษในชั้นประถมและมัธยม ต่อมาสำเร็จการศึกษาจาก École Spéciale Militaire de Saint Cyr ของฝรั่งเศส ทรงรับราชการทหาร จนต้องทรงลาออกจากราชการทหาร เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ต่อมาได้ทรงกลับเข้ารับราชการเป็นทูตในกระทรวงการต่างประเทศแทน ในระหว่างที่บิดาและมารดาต้องไปรับราชการในต่างประเทศในช่วงแรก สมเด็จฯ จึงถูกส่งไปอยู่ที่บ้านคุณตา ผู้จบจากโรงเรียนนายร้อยทหารของเดนมาร์กคือเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (มรว. สะท้าน สนิทวงศ์) ที่บ้านย่านรองเมือง
สมเด็จฯ จึงทรงเป็นลูกทหาร และทรงเป็นลูกทหารที่ถูกอบรมเลี้ยงดูโดยคุณตาที่เป็นทหาร สมเด็จฯ จึงทรงเป็นหลานทหารด้วยเช่นกัน
พระอุปนิสัยของสมเด็จฯ จึงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้เข้มแข็งเด็ดขาดและเปี่ยมด้วยเมตตา https://mgronline.com/daily/detail/9630000082725
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแล้วว่า การกราบพระบาทน้อมส่งเสด็จพระราชมารดา ต้องเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายอย่างทหาร ด้วยสมเด็จเแม่ของแผ่นดินนั้น ทรงเป็นทหาร ทรงเป็นลูกทหาร และทรงเป็นหลานทหาร
การอัญเชิญพระบรมศพในพระบรมโกศ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยราชรถปืนใหญ่ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย จึงเป็นการสมควรยิ่ง
Old soldiers never die.
ไม่มีวันใดที่ไม่คิดถึง