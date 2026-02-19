ต้องลาออกหรือปลดออกเท่านั้น

อย่างนี้ต้องลาออกเอง หรือถูกปลดออกจากตำแหน่งที่กำลังดำรงอยู่เท่านั้น เพราะกลายเป็นตัวเหม็นแปดเปื้อนสิ่งปฏิกูลอันเป็นที่รังเกียจของสังคม...อันจะนำความน่าเชื่อถือของสถาบันที่ตนเองสังกัดอยู่ ถูกแปดเปื้อนถูกลดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่รังเกียจของสังคมตามมาด้วย
ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่มีผู้บริหารที่ตัวเหม็นกลิ่นขยะ จากการไปเกลือกกลั้วกับสิ่งปฏิกูล จะโดยไม่รู้เท่าถึงการณ์ และที่ร้ายกว่าคือ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลแต่ก็ยังมิวายอดใจไปเกลือกกลิ้งจนกลิ่นเหม็นติดตัวมา...ผลที่ตามมาคือ ลูกค้าได้กลิ่นเหม็นคลุ้งอยู่ ก็จะไม่เข้าร้านค้าหรือปฏิเสธการซื้อสินค้าด้วยความรังเกียจกลิ่นเหม็นอันนั้น
แทบทุกคนที่ไปเกลือกกลั้วกับนายเจฟฟรีย์ เอปสตีน ตลอดเกือบ 40 ปี (ตั้งแต่ 1980-2019) และเมื่อสองสภาฯ ของสหรัฐฯ มีมติออกเป็นกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลเอกสารและภาพที่เกิดขึ้นของนายเอปสตีนแมงดาตัวพ่อ และนักค้ามนุษย์ที่บังคับเด็กหญิงและผู้เยาว์ให้บริการทางเพศแก่ตัวเขาเอง และเหล่าเพื่อนฝูงของนายเอปสตีนที่เป็นบุคคลระดับ VVIP ที่มีทั้งอำนาจและเงินของประเทศต่างๆ-พวกเขา-ที่อยู่ในข่ายสมรู้ร่วมคิดในการกระทำผิดข้อหาค้ามนุษย์ และมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงหรือผู้เยาว์-ต่างออกมาขอโทษต่อสังคม (นอกจากเจ้าชายแอนดรูว์) หรือแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนไปรู้จักมักคุ้นหรือสนิทสนมกับแมงดาอาชญากรผู้นี้-และแสดงความขอโทษต่อสังคมที่ตนพลาดไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อยังขอรักษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของตนเองที่ยังพอมีเหลืออยู่ ให้ยังพอมีที่ยืนในสังคม...
หลายคนที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำอาชญากรรมของนายเอปสตีน...โดย...เคยเป็นผู้ร่วมชำเราเด็กหญิงหรือผู้เยาว์ที่ตกเป็นเหยื่อของแมงดาเอปสตีน-ถูกบีบบังคับให้ต้องลาออกจากตำแหน่งสูงๆ ในองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ และเป็นหน้าตาหรือสัญลักษณ์ขององค์กร...(เมื่อแฟ้มเอปสตีนถูกเผยแพร่ออกมา)...แม้จะมีการคาดหมึกสีดำเพื่อปกป้องปิดชื่อเสียงเรียงนามของเหล่าผู้ร่วมกระทำผิดกับเอปสตีนก็ตาม-แต่เนื่องจากพวกผู้ร่วมกระทำผิดนี้ มีการติดต่อกับนายเอปสตีนเป็นช่วงระยะเวลานานเป็นสิบปี-ทำให้ผู้อ่านเอกสารลับนี้สามารถโยงใยและสรุปได้ว่า ชื่อของ VVIP นี้เป็นใคร-ยิ่งมีภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมา แม้จะคาดหมึกดำ-ก็สามารถสรุปได้ว่าเป็นใคร?
โดยเฉพาะ สส., สว.ในสภาฯ สหรัฐฯ ได้บังคับทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (ซึ่งเป็นผู้จำใจต้องเผยแพร่แฟ้มเอปสตีนออกมาตามกฎหมาย) ว่า จะขอเข้าไปดูเอกสารที่เผยแพร่ออกมา โดยขอไปดูเอกสารตัวจริง ที่ไม่มีคาดด้วยหมึกสีดำได้ด้วย-และได้นำเอาชื่อบุคคลที่ถูกคาดสีดำไว้ ออกมาเผยแพร่แก่สังคม
เหล่าผู้สนิทสนมกับเอปสตีนและกำลังถูกสังคมตรวจสอบลงโทษทางสังคมพวกเขา-แม้จะออกมาขอโทษที่ไปมั่วสุมกับเจ้าพ่อซูเปอร์แมงดาค้ามนุษย์-แต่คณะกรรมการของบริษัทหรือหน่วยงานราชการที่พวกเขาสังกัดอยู่-ได้กดดันให้พวกเขาลาออกไปให้พ้นจากองค์กรทันที ไม่ว่าจะเป็นทนายความใหญ่ของธนาคารใหญ่โกลด์แมนแซคส์, รร.ไฮแอท (ตัวประธานกรรมการทีเดียว) รมต.แรงงานของนายทรัมป์ (ยังเหลือรมต.พาณิชย์คนดังของทรัมป์ที่ยังไม่ยอมลาออก) นักการเมืองดังๆ ของฝรั่งเศสระดับอดีตรมต.หลายราย, อดีตนายกฯ ของประเทศนอร์เวย์ที่ยังเป็นนักการเมืองอาวุโส, นักเทคโนโลยีระดับผู้บริหารหลายคนของบริษัทใน Silicon Valley
ระดับสมาชิกสภาขุนนางอังกฤษที่เคยเป็นถึงรมต.ของนายกฯ Blair และ Brown และเป็นทูตอังกฤษประจำดี.ซี. คือ ลอร์ด แมนเดลสัน-คนนี้นอกจากการสนิทสนมกับเอปสตีนในด้านกิจกรรมทางเพศแล้ว แต่ยังมีการใช้อิทธิพลต่อรมต.คลัง (สมัยนั้น) คือ นายลอว์เรนซ์ ซัมเมอร์ส เพื่อผ่อนผันความเข้มข้นต่อธนาคารยักษ์เจพี มอร์แกน ด้วย และทางตำรวจอังกฤษกำลังสอบสวนถึงการกระทำอันนี้
อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ก็ถูกถอดพระอิสริยยศจากพระเจ้าชาร์ลส์ รวมทั้งยศทางทหารออกหมด...และกำลังถูกตำรวจสอบกรณีที่ (อดีต) เจ้าชายแอนดรูว์ขณะดำรงตำแหน่งทูตการค้า (ทำอยู่นานหลายสิบปี) ของอังกฤษ-โดยใช้ข้อมูลลับทางราชการที่หน่วยงานอังกฤษได้เสนอต่อเขา-เมื่อเอปสตีนขอข้อมูลลับนี้ (อดีต) เจ้าชายแอนดรูว์ได้รีบส่งข้อมูลลับทางการค้านี้ให้เอปสตีนทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมงที่ข้อมูลนี้มาถึงมือ
(อดีต) ชายาของแอนดรูว์ก็ถูกกดดันให้ลาออกจากทุกๆ สมาคมและมูลนิธิที่เคยเป็น (องค์) อุปถัมถ์ มิฉะนั้น เงินบริจาคจะหดหายไปหมด...ซึ่งการเปิดเผยเอกสารลับนี้ ปรากฏว่า (อดีตชายา) เฟอร์กี้ได้เดินทางจากอังกฤษพร้อมพระธิดาเจ้าหญิงสององค์ ที่อายุ 19 และ 20 (ขณะนั้น) โดยนายเอปสตีนจ่ายค่าเครื่องบินเดินทางไปกลับ-มายังคฤหาสน์ของนายเอปสตีนที่ปาล์มบีช ฟลอริดา-ในวันที่ 5 ที่เขาเพิ่งออกมาจากคุก (ปี 2008) ที่เขาถูกศาลฟลอริดาสั่งจำคุก 18 เดือน แต่ถูกลดโทษเหลือ 13 เดือน และระหว่างจำคุก-ยังสามารถเดินทางไปทำงานที่สำนักงานได้ทุกๆ วันด้วย!! อิทธิพลของเขาสูงมากจริงๆ จากข้อหากระทำชำเราต่อผู้เยาว์-โดยเฟอร์กี้ได้เขียนว่าต้องการเดินทางมาให้กำลังใจแก่แมงดาเอปสตีน และได้ชื่นชมความเป็นสุดยอดมนุษย์ของเขา!!
สองพระธิดาของ (อดีต) เจ้าชายแอนดรูว์ ก็กำลังอยู่ในข่ายผู้ร่วมรู้เห็นกับอาชญากรเอปสตีนด้วย เพราะร่วมเดินทางไปให้กำลังใจเอปสตีน!! และกำลังจะถูกตำรวจสอบเร็วๆ นี้-กษัตริย์ชาร์ลส์ได้พูดในที่สาธารณะว่า ให้ไฟเขียวกับการสอบของตำรวจกับทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องกับเอปสตีน
ตามการคาดคะเนของทนายความของเหยื่อค้ามนุษย์ (เป็นพันๆ คนที่เคยเป็นผู้เยาว์ถูกค้ามนุษย์) เอกสารลับแฟ้มเอปสตีนน่าจะมี 6-7 ล้านฉบับรวมภาพถ่ายทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ได้ออกมาแล้วแค่ประมาณ 3 ล้านเท่านั้น-และนางฮิลลารี คลินตัน อดีตรมต.ต่างประเทศสหรัฐฯ-ได้ออกมาฟันธงว่า เอกสารที่ออกมายังไม่มีที่เกี่ยวกับปธน.ทรัมป์นัก เพราะกระทรวงยุติธรรมกำลังปกปิดปกป้องปธน.ทรัมป์ที่ได้สนิทสนมกับเอปสตีนเป็นเวลานาน และน่าจะอยู่ในข่ายเป็นผู้ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับเอปสตีนด้วย
การกดดันทางสังคมในสหรัฐฯ และอังกฤษ รวมทั้งอีกหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท DP World ที่ยูเออี, ประเทศในยุโรปเหนือ, ช่างต่างกับของประเทศไทย ที่ยังปล่อยให้มีการโกหกกรณีนาฬิกา 25 เรือน หรือผู้ร่วมกระทำผิดรับเงินจากอาชญากรรมค้ามนุษย์เจ้าของสำนักสแกมเมอร์ทั้งหลาย ที่ยังทั้งลอยนวลและลอยหน้าลอยตาอยู่ในแถวหน้าของสังคมไทย อย่างที่ไม่มีความละอายใดๆ