วิจารณ์ขรม “ททท.” ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ “AI ลิซ่า - ทะเลบัวแดง” โปรโมทแป้ก เดอะแบก! เข็นรายได้ท่องเที่ยว 3 ล้านล้าน

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - เป็นที่ถูกจับตาหลังจาก “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” คว้าตัว “ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล” ศิลปินไทยระดับโลก นั่งแท่น Amazing Thailand Ambassador หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทย กลับเกิดเสียงวิจารณ์กรณีภาพ AI โฆษณาโปรโมทการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี นำสู่การตั้งคำถามเรื่องการใช้งบประมาณโฆษณาของ ททท. แต่ผลงานไม่เข้าตาประชาชน “ดูปลอม” ซ้ำร้ายยังตกเป็นเป้าวิจารณ์ประเด็น “ด้อยค่าศิลปิน” ลดทอนเสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวดังของภาคอีสาน
กล่าวสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผลักดันภาคการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยได้รับงบประมาณหลักพันล้านในประชาสัมพันธ์ผ่านแคมเปญส่งเสริมหลายรูปแบบ ซึ่งในปี 2568 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงสร้างรายได้สูงถึง 2.7 ล้านล้านบาท มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจำนวนกว่า 32.97 ล้านคน
หนึ่งในแคมเปญกระตุ้นการตลาดที่ได้รับความสนใจคือ การดึงตัว “ลิซ่า - ลลิษา มโนบาล” นักร้อง สมาชิกวง BLACKPINK นักแสดงชาวไทย ซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกที่มีฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งอยู่ทั่วโลก มาเป็น Amazing Thailand Ambassador ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทย เพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนําโลก
ตามข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ททท. สำนักงานสิงคโปร์ ได้เซ็นสัญญากับบริษัท ลาวด์ (LLOUD) ซึ่งเจ้าของคือ “ลิซ่า” ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ โดยระยะเวลาดำเนินโครงการอยู่ที่ 12 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 - 29 กันยายน 2569
ในส่วนของรายละเอียด “ลิซ่า” จะร่วมแสดงในภาพยนตร์โฆษณา (TVC) จำนวน 1 ชิ้นงาน ความยาว 60 วินาที โดย ททท. สามารถนำไปตัดลงเป็น 30 วินาที, 15 วินาที และเทรลเลอร์ 30 วินาที จำนวนรวม 4 ชิ้นงาน รวมถึงการถ่ายภาพนิ่ง จำนวน 12 ภาพ โดยเปิดตัว TVC ในเดือนมกราคม 2569 คอนเซปต์จะล้อไปกับทิศทางสื่อสารการตลาดของ ททท. “Unforgettable Experience: Healing is The New Luxury” เน้นนำเสนอภาพของการพักกายพักใจในประเทศไทยหลังทำงานหนักเพื่อเติมพลังอีกครั้ง นอกจากนี้ จะจัดงานเอ็กซ์คลูซีฟ อีเวนต์ 1 งานในปลายเดือนมกราคม และผลิตสินค้าของที่ระลึก (Merchandise) แจกฟรีในกิจกรรมทางการตลาดของ ททท.
แต่มิวายเกิดประเด็นดรามาที่ ททท. ต้องทบทวนและพิจารณา หลังจากมีการเผยแพร่ภาพนิ่งโฆษณาในคอนเซ็ปต์ “ลิซ่าที่ทะเลบัวแดง” จังหวัดอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อดังของภาคอีสานที่มีเอกลักษณ์จากผืนน้ำสีชมพูยามเช้าผ่าน แฟนเพจ Amazing Thailand เมื่อถูกตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานงานภาพ การใช้ AI จนดูไม่สมจริง เกิดเสียงวิพากษ์ด้อยค่าศิลปิน ตลอดจนถูกตั้งคำถามเรื่องการใช้งบประมาณไม่เหมาสม ผลงานขัดตาประชาชน คุณภาพต่ำ ฯลฯ
แต่ในขณะเดียวกัน กรณีที่เกิดขึ้นกลายเป็นไวรัลให้ชาวเน็ตล้อเลียนจำนวนมาก มีการนำภาพโฆษณา “ลิซ่าที่ทะเลบัวแดง” ออกมาตัดต่อภาพตัวเองนั่งบนเรือชมทะเลบัวแดงกันเป็นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดึงตัว “ลิซ่า” มาเป็น Amazing Thailand Ambassador อ้างอิงจากฐานผู้ติดตามอินสตาแกรมของลิซ่าซึ่งมีมากกว่า 106 ล้านรายซึ่งมีเอนเกจเมนต์สูงมาก คาดมีการเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยสู่โลกออนไลน์จำนวน 1,000 ล้านคน/ครั้ง โดยตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจริง 5 - 10 ล้านคนในปี 2569 สนับสนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีหน้าเป็นไปตามเป้าหมาย คาดสร้างรายได้ราว 2.5-5 แสนล้านบาท และมีส่วนผลักดันให้รายได้รวมการท่องเที่ยวแตะระดับ 3 ล้านล้านบาทในปี 2569 เท่ากับปี 2562 ก่อนโควิด-19 ระบาด
ทั้งนี้ เป้าหมาย ททท. ต้องการที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของประเทศไทย ที่เรียกว่า Trusted Thailand โดยดึงศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นให้นักท่องที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากขึ้น
น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยเหตุผลในการเลือก “ลิซ่า” มาเป็นตัวแทนสื่อสารท่องเที่ยวไทยในปี 2569 เพราะลิซ่าเป็นศิลปินที่เป็นไอคอนระดับโลก มีความสำเร็จและมีผลงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัด และเชื่อว่าแอมบาสซาเดอร์มีอิทธิพลต่อการสื่อสารภาพลักษณ์สูงมากในการสื่อสารของประเทศไทยออกไปสู่สายตาระดับโลก
ททท. เชื่อว่า “ลิซ่า” จะสร้างปรากฏการณ์ระดับอิมแพคจุดประกายท่องเที่ยวไทย เป็นตัวแทนทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทยในการประชาสัมพันธ์เรื่องของการท่องเที่ยว นำส่งความภูมิใจของประเทศไทย ถ่ายทอดภาพลักษณ์ และเสน่ห์ของไทยในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำอย่างมีคุณภาพ
ในส่วนความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ผู้ว่าฯ ททท. ระบุ ว่าการดึงลิซ่ามาเป็น Amazing Thailand Ambassador ที่ผ่านมาลิซ่าได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นคนที่มีมีเดียแวลู หรือ Earned Media Value สูงมาก เช่น ที่ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ Celine คอลเล็กชั่นเสื้อผ้าผู้หญิง มีมูลค่าสื่อสูงถึง 29 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกรณีไปร่วมงาน Victoria’s Secret Fashion Show แค่โพสต์เดียวก็มีมีเดียแวลูมหาศาลเช่นกัน
กล่าวสำหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ปี 2569 ททท. ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวมสูงสุด 3 ล้านล้านบาท ดำเนินการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวปี 2569 ดำเนินการภายใต้คอนเสป Thailand Tourism Next ผลักดันการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิด Amazing 5 Economy ประกอบด้วย
1.Life Economy ดันไทยเป็นศูนย์กลาง Wellness & Medical Tourism ชูจุดขาย Healing is the New Luxury เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยียวยาร่างกายและจิตใจ
2. Sub-Culture Economy รุกตลาดกลุ่มเฉพาะ (Niche Market) ที่มีกำลังซื้อสูง อาทิ กลุ่มถ่ายทำภาพยนตร์, กลุ่มคนรักกีฬา, และกลุ่มเรือยอชต์ - เครื่องบินส่วนตัว (Private Jet)
3. Night Economy ปลุกเศรษฐกิจยามค่ำคืน กระตุ้นการใช้จ่ายและขยายเวลาท่องเที่ยวในเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว 4. Circular Economy เน้นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กระจายรายได้สู่เมืองรอง 5. Platform Economy พัฒนาระบบการซื้อขายและชำระเงินออนไลน์เพื่อการเดินทางที่ไร้รอยต่อ
สำหรับสถิติที่น่าสนใจจากปี 2568 ชี้ให้เห็นว่า แม้ภาพรวมจะมีแรงกดทานทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวรวมหดตัวลงเล็กน้อยที่ -7.23% แต่ในส่วนของ ตลาดระยะไกล (Long-haul Market) กลับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.83 ล้านคน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงและมีระยะเวลาพำนักยาวนาน
ที่ต้องจับตา ปี 2568 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนพบว่ามีจำนวนลดลงต่อเนื่องทุกเดือนราว 30 - 40% โดยประเมินปี 2569 มีแนวโน้มดีขึ้นคาดการณ์ว่าการเติบโตกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนในปีนี้จะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 40% หรืออยู่ที่ระดับ 6.7 ล้านคน
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ระบุว่าปี 2569 ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะอยู่ที่ราว 34.1 ล้านคน ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากปี 2568 ซึ่งเป็นภาวะหดตัวจากนักท่องเที่ยวจีนที่ยังชะลอตัวต่อเนื่องเป็นหลัก แต่การขยายตัวที่ดีขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นผลจากมาตรการภาครัฐที่พยายามเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น อินเดีย, ยุโรป และตะวันออกกลาง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีน
นอกจากนี้ ยังมองว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันภายใต้สมรภูมิ Tourism War ที่เข้มข้นผ่านการออกมาตรการเพื่อดึงนักท่องเที่ยวของหลายประเทศ การระมัดระวังการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลกจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงรูปแบบเดิมขาดจุดดึงดูดใหม่ๆ
ทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ท้าทายของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และที่ต้องจับตาคือบทบาทของ ททท. ในการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยว การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และผลงานไม่ค้านสายตาประชาชน ที่สำคัญที่สุดจะเข็นรายได้การท่องเที่ยวในปี 2569 ทะลุ 3 ล้านล้าน อย่างที่ตั้งเป้าไว้ได้หรือไม่?