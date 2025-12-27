ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - คงไม่มีข้อโต้แย้ง ถ้าหากจะมอบรางวัล People of the Year สำหรับปี 2568 ให้กับ “ทหารหาญที่เสียชีวิต” รวมถึงได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับกัมพูชาในทุกสมรภูมิ ด้วยพวกเขาคือผู้ที่ยอมเอาชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องดินแดนแห่งราชอาณาจักรไทยเอาไว้ให้กับลูกหลาน
พวกเขาคือ “วีรบุรุษ”
พวกเขาคือ “ทหารกล้า”
พวกเขาคือ “ผู้พิทักษ์อธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทย”
และพวกเขาคือ “ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ”
ทั้งนี้ ในการทำศึก “รอบแรก” กับกัมพูชา มีทหารพลีชีพก่อนที่จะมีข้อตกลงสันติภาพที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย
1.พลทหาร วรัญชิต ยวงสุวรรณ สังกัด ร.13 ร้อยค.หนัก มณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) กองพันทหารราบที่ 13 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนที่อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568
2. จ.ส.อ.ธวัชชัย บุสภา นายสิบ ลว.ป.6 พัน 106 ประจำฐานปฏิบัติการฟ้าลั่น จ.ศรีสะเกษ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
3. ส.อ.จิรายุ สิงห์อ้น สังกัด กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ( ร้อย.ลว.ไกล 6) เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจดูแลอธิปไตยที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
4.ส.อ.นพดล บุญเลิศ สังกัด กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 (ร้อย.ลว.ไกล 6) เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะทหารกัมพูชา ที่บริเวณปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
5.ส.อ.กฤษดา น้อยโคตร สังกัด กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 (ร้อย.ลว.ไกล 6) เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะทหารกัมพูชา ที่บริเวณปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
6. ส.ท.ศราวุฒิ นามสวัสดิ์ สังกัด กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 ร.8 พัน 1 ค่ายศรีสองรัก จ.เลย เสียชีวิตในพื้นที่ปะทะกับข้าศึกที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
7. ส.อ.จิรายุส อินทุมาน สังกัด หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เสียชีวิตจากเหตุปะทะกับกองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
8. พลทหาร ญาณพัฒน์ โคตรสาขา สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารที่ 3 เสียชีวิตในแนวพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2568
9. ส.อ.อัมรินทร์ ผาสุข สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 เสียชีวิตจากการสู้รบในพื้นที่ปราสาทตาเมือน อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568
10. จ.ส.อ. อโณทัย ป้องแก้ว สังกัดอกองพันปฏิบัติการพิเศษ เสียชีวิตจากการสู้รบในพื้นที่ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568
11. พลทหาร สิรวิชญ์ ภิญโญสุข สังกัด กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 เสียชีวิตจากการสู้รบในพื้นที่ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568
12. จ.ส.อ. ธีระยุทธ สีจุ้ยจ้าย สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารทหารราบที่ 3 เสียชีวิตในสมรภูมิตาควาย-ตาเมือนธม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568
13. จ.ส.อ. อภิรมย์ ทรงพุฒิ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารทหารราบที่ 8 เสียชีวิตในสมรภูมิตาควาย-ตาเมือนธม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568
14. พลทหาร ธีรยุทธ กระจ่างทอง สังกัด กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เสียชีวิตในสมรภูมิตาควาย-ตาเมือนธม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568.
15. ส.ท. ต่อพงษ์ พันดวง สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 สละชีพจากการปะทะที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568
นอกจากนี้ ในการปะทะรอบแรกยังมีพลเรือนเสียชีวิตอีก 17 ราย และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก
สำหรับการปะทะกับกัมพูชาใน “รอบที่สอง” จนถึงจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ทหารไทยได้พลีชีพรวม 23 นาย ประกอบด้วย
1.จ.ส.อ.ศตวรรษ สุจริต สังกัด กองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 เสียชีวิตพื้นที่ฐานป้องไพร ช่องบก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568
2. พลทหาร วายุ ขวัญเสือ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่31 รักษาพระองค์ เสียชีวิตบริเวณฐานปฏิบัติการ 225 จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568
3. ส.อ.ชวกร เดชขุนทด สังกัด กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เสียชีวิตจากเครื่องยิงลูกระเบิด พื้นที่พระวิหาร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568
4.จ.ส.ท.จิระวัฒน์ มุ่งกลาง สังกัด กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ (ช.พัน.1 รอ.) เสียชีวิตบริเวณเนิน 677 ช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568
5. พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย สังกัด ร.23 พัน.3 กองพันสุรินทร์ เสียชีวิตในสมรภูมิปราสาทคนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568
6. จ.ส.อ.อนันดา อุดร สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 (ร.16 พัน 3) กองพลทหารราบที่ 6 (พล.ร.6) ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร เสียชีวิตในสมรภูมิภูมะเขือ วันที่ 10 ธันวาคม 2568
7. พลทหาร ธนรัตน์ จันทร์ประทัด สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112 (ร.112 พัน 3) เสียชีวิตในสมรภูมิคลอง
แผง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568
8.พลทหารชาญชัย ผดุงโชค สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3) เสียชีวิตกลางสมรภูมิบึงตะกวน-บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568
9.พลทหารธนกร สิงหาชาติ สังกัด กองร้อยทหารราบที่ 211 กองพันทหารราบที่ 21 เสียชีวิตกลางสรภูมิปราสาทตาเมือนธม เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568
10.ส.อ.พชร แย้มแตงอ่อน สังกัด กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1 (รพศ.1 พัน.2) จ.ลพบุรีเสียชีวิตกลางสมรภูมิช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568
11. จ.ส.อ.วุธจักร โททอง สังกัด กองพันทหารม้าที่ 25 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ชายแดนไทย - กัมพูชา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568
12. พลทหาร มุสตากีม เจ๊ะมะ สังกัด กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 เสียชีวิตบริเวณพื้นที่เนิน 677 ช่องอานม้า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568
13. จ.ส.อ. ทวีรัตน์ รัตนบุรี สังกัด กองพันจู่โจม เสียชีวิตบริเวณพื้นที่เนิน 677 ช่องอานม้า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568
14. จ.ส.อ. ดำรงค์เกียรติ แก้วกระจ่าง สังกัด กองพันจู่โจมมณฑลทหารบกที่ 18 เสียชีวิตบริเวณพื้นที่เนิน 677 ช่องอานม้า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568
15. พลทหาร กฤตฏิกร สร้อยระย้า สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 เสียชีวิตบริเวณพื้นที่เนิน 677 ช่องอานม้า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568
16. จ.ส.อ.อภิสิทธิ์ บุนนาค สังกัด กรมทหารราบที่ 16 พัน.3 (ร.16 พัน.3) เสียชีวิตกลางสมรภูมิภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568
17. จ.ส.อ กฤษฎา หาญสุโพธิ์ สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน 3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม เสียชีวิตในสมรภูมิปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568
18. จ.ส.อ. สำเริง คลังประโคน สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) เสียชีวิตในสมรภูมิเนิน 350 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
19. พลทหาร ภานุพัฒน์ เสาร์สา สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) เสียชีวิตสมรภูมิเนิน 350 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568
20. จ.ส.อ.พรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เสียชีวิตในสมรภูมิบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568
21. พลทหาร วสันต์ ขานหัวโทน สังกัด กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เสียชีวิตในสมรภูมิซำแต จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 17 ธันวาคม 2568
22. ส.อ.กัมปนาท ทองแสง สังกัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เสียชีวิต ในพื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568
23. พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เสียชีวิตในสมรภูมิบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568
อย่างไรก็ดี นอกจาก “เหล่าทหารกล้า” ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อีกบุคคลหนึ่งที่สมควรได้รับการยกย่อง เพราะเป็นคนที่สร้าง “จุดเปลี่ยน” ให้กับชายแดนไทย-กัมพูชาจนประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้ นั่นก็คือ “บิ๊กกุ้ง-พลเอก บุญสิน พาดกลาง” อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เพราะถ้าไม่มี “บิ๊กกุ้ง” คนไทยคงไม่รู้ว่า ผืนแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ถูกฝ่ายกัมพูชายึดและครอบครองเป็นจำนวนมากตลอดแนวชายแดนร่วมพันกิโลเมตร ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว ซึ่งประเทศไทยเอื้อเฟื้อให้ “เขมรอพยพ” เข้ามาซุกหัวนอนในช่วงสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเอง กลับถูกกัมพูชามั่วนิ่มว่าเป็น ดินแดนของตนเอง
ที่สำคัญคือ ทำให้กองทัพไทยประกาศใช้ “แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000” หลังจากถูกกดทับมานานจาก “แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000” ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมและน้ำท่วมปากจากการไปลงนามของรัฐบาลไทยใน “MOU 2543” กระทั่งต้องสูญเสียปราสาทพระวิหารตามคำสั่งของศาลโลก
และแน่นอนว่า รางวัล People of the Year ไม่อาจที่จะหลงลืม “ประชาชนชาวไทยที่มีถิ่นพำนักอาศัยตลอดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา” อีกด้วย ทั้งประชาชนที่เสียชีวิตจากอาวุธสงครามจากฝ่ายกัมพูชาที่ยิงเข้ามาโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นพื้นที่ทางการทหารหรือพื้นที่สู้รบหรือไม่ และทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพ ต้องหลบภัยสงครามบังเกอร์ ต้องสูญเสียรายได้จากการทำมาหากินและได้รับผลกระทบทางสภาพจิตใจอย่างที่ไม่อาจประเมินค่าได้.