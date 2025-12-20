“ฮุนเซน-สมคบ-นักการเมืองไทย-ทำชั่ว?”!

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ชาติสุทธิชัย”
นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ประกาศ.. ยุบสภา! “คืนอำนาจให้ประชาชน” เลือกตั้งใหม่!!!
สื่อมวลชนพาดหัวข่าวเรื่องยุบสภา.. ว่า “คืนอำนาจให้ประชาชน” ทว่า.. ความจริงคือ “นายกฯ หนูหนีตายทางการเมืองในสภา”!!!
การประกาศ “ยุบสภา” ของ นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ภูมิใจไทย ซึ่งเป็น “รัฐบาลเสียงข้างน้อย” ที่มี พรรคประชาชน ฝ่ายค้านเปลี่ยนเป็นฝ่ายค้ำแบบชั่วคราวตามใจ “เท้ง-หุ่นเชิด” ในฐานะ “หัวโขนพรรคประชาชน” ด้วยเกิดไม่พอใจใน “การแก้รัฐธรรมนูญ” ที่พรรคส้มเน่าหลงยึดเป็น “ยาวิเศษ” ซึ่งพังทลายในสภาอย่างไม่เป็นท่า
“พรรคประชาชน” จึงเตรียมแอบ “เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกฯ หนู” ให้ล้มคว่ำคะมำหงายท้องล้มตึง เพราะหากยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ ตามกฎหมาย นายกฯ อนุทิน จะไม่มีอำนาจ “ยุบสภา” ต้องถูกอภิปรายขึงพืดลากไส้ทุกขดจนต้องเสียคะแนนนิยมอย่างรุนแรง..
นายกฯ อนุทิน กลัวเสียชื่อในการเลือกตั้ง จึงต้อง ยุบสภา หนีตายก่อนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ!
อีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การยุบสภาคือ ความสามารถและความกล้าหาญ ของ นายกฯ อนุทิน ที่มีอยู่แค่น้อยนิด น้อยจนไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤติสารพัดสารพัน ที่กำลังกลุ้มรุมชาติและประชาชนไทยในทุกด้าน!
โดยเฉพาะปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดจากความชั่วช้าสามานย์ของ “ฮุนเซน ผู้นำอาชญากรรมโลก”
ด้วย “ฮุนเซน-ฮุนมาเนต” นำประเทศเขมร 60% ของรายได้ชาติเขมรมาจาก “การค้ามนุษย์” และ “สนับสนุนสแกมเมอร์ระดับโลก” ให้สุมหัวสมคบกันอยู่ในเขมร ใช้เล่ห์ร้ายหลากหลายวิธี ทำเรื่องชั่วช้าหลอกชาวโลกและคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน ทำร้ายทำลายผู้คนจำนวนมหาศาลให้หมดเนื้อหมดตัว หมดอนาคต ครอบครัวแตกแยก จนหลายคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง..
ที่น่าอนาถอย่างยิ่งตรงที่ ประเทศไทยดันมี “นักการเมืองใหญ่หลายพรรค” แอบสนับสนุนชาติเขมรกับกลุ่มสแกมเมอร์ และธุรกิจค้ามนุษย์ เนื่องจากมีส่วนร่วมได้ผลประโยชน์มหาศาลอยู่กับ รัฐบาลนายฮุนเซนกับเครือข่ายของเขาในเขมร!
ที่สำคัญ “นักการเมืองใหญ่ชาวไทยหลายพรรค” เหล่านั้น ล้วนชนะเลือกตั้งด้วยการซื้อเสียงและนโยบายโกหก จนได้เข้าสภาและมีอำนาจใหญ่โตขึ้นเป็น “ผู้บริหารประเทศไทย” หลายคนยังสนิทลึกซึ้งกับ “ตระกูลฮุน” ถึงกับผูกสัมพันธ์เป็นเครือญาติ และได้เป็นนายกรัฐมนตรีไทย และรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ ได้ครองอำนาจรัฐไทยมาอย่างต่อเนื่อง...
ชาวโลกรู้กันแล้วว่า นายฮุนเซน - นายฮุนมาเนต นายกฯ เขมร ลูกชาย กับ อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร - อดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น้องสาว - อดีตนายกฯ แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาว กับ นักการเมืองสำคัญอีกหลายคนในเครือข่ายของตระกูลชิน-ฮุน และ รัฐมนตรีหลายคน ทั้งรัฐบาลที่ผ่านๆ มา และรัฐบาลที่เพิ่งหมดวาระเพราะประกาศยุบสภา กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นเป็นเวลายาวนาน
“นักการเมืองใหญ่ชาวไทยหลายพรรค” เหล่านั้น ล้วนเคยมีส่วนในการรับรอง MOU 2543 - MOU 2544 MOU เถื่อนที่ยึดแผนที่ 1 ต่อ 200,000 ตามที่ฮุนเซน ผู้นำกัมพูชา และ ทักษิณ ชินวัตร กับพรรคพวกและต่างชาติ ต้องการ อันมีผลต่อการกำหนดเขตแดนไทยในทะเล ที่มีผลประโยชน์มหาศาลจากแหล่งพลังงาน
กัมพูชาใช้เล่ห์เพทุบายและความหน้าด้าน อาศัยช่องโหว่ของ MOU เข้ามายึดดินแดนไทย แล้วอ้างว่าเป็นดินแดนของเขมรมาตลอด ขณะที่ทหารไทยและประเทศไทยยึดถือแผนที่ตามหลักสากล คือแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหารัฐบาลเสียงข้างน้อย รัฐบาล นายกฯ อนุทิน จึงต้องใช้วิธี “แก้ผ้าเอาหน้ารอด” หนีปัญหาวิกฤติหลากหลายที่รัฐบาลตัวเองแก้ไม่ได้ ด้วยการทวงบุญคุณอย่างหน้าด้านๆ ว่า “ยุบสภาเพื่อชาติและประชาชนไทย เพื่อให้ประชาชนมีอิสระในการเลือกตั้ง”?
ทั้งๆ ที่การเลือกตั้งทุกครั้งของชาติไทย ส่วนใหญ่มักใช้เงินซื้อเสียง และนโยบายสวยหรูหลอกลวงประชาชนเป็นหลัก จนรู้กันว่า “เป็นการเลือกตั้งของทุนสามานย์” ซึ่งได้ “รัฐบาลทุนสามานย์” ที่โกงชาติบ้านเมืองมาตลอด โดยมี “นายกฯ โคตรคอร์รัปชั่น” รวมทั้ง “รัฐมนตรีโคตรคอร์รัปชั่น” ตั้งแต่อดีตตราบปัจจุบัน
นายกฯ โคตรโกงแห่งยุค ไม่ใช่ใครอื่นไกล คือ “ทักษิณ ชินวัตร” ที่ได้เผยสันดานทุจริตโกงทุกมิติ ถึงขนาด “โกงกระทั่งวันติดคุก”
ศาลได้พิพากษาคดีทักษิณคอร์รัปชั่นโกงชาติ มีโทษจำคุกนาน 8 ปี แต่มหาโจรโกงชาติทักษิณ ได้หอบเงินโกงชาติ หนีจากประเทศไทยไปอยู่ยังต่างแดนนานถึง 15 ปี
ครั้นผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2566 พรรคก้าวไกลชนะแลนด์สไลด์ ทำให้ “อดีตนายกฯ เก้าปี” กับนายทหารใหญ่บางคน และนักการเมืองไทยหลายคน สุมหัวคบคิดนำตัวทักษิณกลับไทย โดยหวังให้ “ทักษิณสู้กับพรรคก้าวไกล” โดยอ้างว่า “ทักษิณยอมรับผิดแล้ว” สร้างเรื่องยื่น “ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ” ต่อ “ในหลวงรัชกาลที่ 10” ซึ่งพระองค์ก็ทรงมีพระเมตตา ทรงพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร ที่ทำผิดกฎหมายจากการคอร์รัปชั่นโกงชาติ โทษจำคุก 8 ปี ลดเหลือติดคุกเพียง 1 ปี!
แต่นักโทษชาย ทักษิณ ชินวัตร กลับแสดงความเหิมเกริม หมิ่นพระบรมเดชานุภาพโกหก ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยทักษิณไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียว สมรู้ร่วมคิดกับพรรคพวก สร้างเรื่องป่วยทิพย์ที่ชั้น 14 โรงพยาบาล ตำรวจ อันเป็นการกระทำที่มิบังควรอย่างยิ่งของทักษิณ จนในที่สุด ศาลฎีกาต้องพิจารณาให้ถูกจำคุกจริงเป็นเวลา 1 ปี
ทักษิณ ชินวัตร ผู้เหิมเกริม มิรู้ที่ต่ำที่สูง จึงต้องถูกนำตัวเข้าเรือนจำกลางคลองเปรมกระทั่งวันนี้ ส่วนอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้น้องสาว ซึ่งทำผิดกฎหมายคอร์รัปชั่นโกงชาติคดีจำนำข้าว ก็ต้องหลบหนีคุกตะราง ระเห็จไปอยู่ต่างแดน ยังไม่มีโอกาสกลับบ้านเกิดเมืองนอน..
สื่อมวลชนไม่ลังเลที่จะเปิดเผยให้ผู้คนรู้ว่า รัฐบาลอดีตนายกฯ ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์-แพทองธาร ชินวัตร และรัฐบาลถัดมา ล้วนมีส่วนไม่มากก็น้อย ทำให้ชาติไทยต้องเสียดินแดน ทำให้เกิด “สงครามไทย-กัมพูชา” ทหารกับประชาชนไทยต้องบาดเจ็บล้มตาย อาคารบ้านเรือนสาธารณูปโภคเสียหาย รัฐสูญเสียงบประมาณ ชาวบ้านต้องอพยพ เดือดร้อนกันทั่วฯ
รัฐค้ามนุษย์กับรัฐสแกมเมอร์ของฮุนเซน อยู่และเติบโตได้ในทุกวันนี้ ก็เพราะ “นักการเมืองไทยผู้เลวทรามต่ำช้า” มีรายได้และ “ฟอกเงิน” กับ ฮุนเซน-ฮุนมาเนต และเครือข่ายที่มีอำนาจอยู่ในรัฐเขมร!!!
ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสูงยิ่งต่อครอบครัวของทหารทุกท่านที่บาดเจ็บและเสียชีวิต ในการต่อสู้พิทักษ์ปกป้องอธิปไตยของชาติไทย..
ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสูงยิ่งต่อประชาชนทุกท่าน ที่ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการกระทำอันป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมของ“ตระกูลชิน-ฮุน”กับพวก และนักการเมืองไทยทั้งหลายที่ชั่วช้าสามานย์..
เมื่อผู้มีอำนาจบริหารประเทศที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะนายกฯ ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ มาตรา 44 ตระบัดสัตย์ “ไม่ปฏิรูปแก้ปัญหาชาติในเรื่องหลัก” เลือกตั้งครั้งต่อๆ ไปในระบบทุนสามานย์ ชาติไทยจะยังคงได้ “คณาธิปไตย-ธนาธิปไตย-โจราธิปไตย” มาครองอำนาจรัฐ จึงยากจะแก้วิกฤติปัญหาต่างๆ ของชาติและประชาชนอย่างแน่นอน..
เลือกตั้งระบบทุนสามานย์ของชาติไทย.. ประเทศและประชาชนไทย แทบจะไม่มีทางได้ “นายกฯ ดี-ซื่อสัตย์” รวมถึง คณะรัฐมนตรี และ สมาชิกสภาฯ ที่ซื่อสัตย์ มีคุณภาพ มาแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติการเมือง วิกฤตินิติธรรม วิกฤติสังคม วิกฤติต่างๆ อันเป็นปัญหาหลักของชาติ อย่างแน่นอน!!!
สุดท้าย.. ผมขอไว้อาลัยให้กับชาติไทย ที่มี “นักการเมืองส่วนใหญ่” ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ได้รักชาติและประชาชนด้วยความจริงใจ “นักการเมืองไทยส่วนใหญ่” ไม่ได้บริหารชาติด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ยุติการคอรัปชั่น และไม่ลงโทษคนคอรัปชั่น ที่สำคัญไม่ดำเนินการ “ปฏิรูปชาติ” เพื่อนำความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านมาสู่ชาติและประชาชนไทย.. เฮ้อ.. เศร้าเว้ย!!!