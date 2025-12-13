พระพรหมลิขิต มหาเทพผู้ลิขิตชะตา

คอลัมน์ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย Artmulet
พระพรหม เทพเจ้าแห่งการสร้างผู้เป็นหนึ่งในสามมหาเทพตรีมูรติ ตามลัทธิพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูกล่าวถึงการเกิดขึ้นของพระองค์ว่า เมื่อครั้งโลกยังว่างเปล่า พระอาตมภู คือผู้ที่เกิดขึ้นเองได้สร้างน้ำขึ้นก่อนจากนั้นได้หว่านพืชลงไปบังเกิดเป็นโลกิยะซึ่งก็คือไข่ทอง จากนั้นพระองค์ทรงแบ่งภาคเข้าไปเกิดในไข่ทองนั้น เมื่อไข่ทองแตกออกไข่ซีกบนลอยขึ้นกลายเป็นท้องฟ้าไข่ซีกล่างลอยลงต่ำกลายเป็นแผ่นดิน และปรากฏพระพรหมที่ถือเป็นประชาบดีองค์แรกขึ้นมีพระนามว่า หิรันยะคัพภะ ต่อมาจึงเรียกว่า พรหมปรมาตมัน หรือก็คือเทพสูงสุดซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสากลจักรวาล
พระพรหมทรงสร้างโลกและทุกสรรพสิ่งในโลกด้วยระยะเวลาเพียงหนึ่งวัน พระองค์เป็นผู้สร้างเทพเจ้าองค์อื่นๆ ให้สถิตอยู่ตามฐานะของแต่ละพระองค์เช่น ให้พระอัคนีลงมาอยู่ในโลก ให้พระวายุหรือพระอินทร์ในอดีตอยู่ในชั้นบรรยากาศ และให้สุริยะเทพอยู่บนท้องฟ้า พระพรหมนั้นมีอายุกว่าร้อยปีพรหมโลก เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วพระพรหมรวมทั้งโลกและทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างก็จะถึงกาลวิบัติ
คัมภีร์พรหมปุราณะได้กล่าวถึงพระพรหมที่เรียกว่าอาปวะ ได้แบ่งพระองค์ออกเป็นสองภาค เป็นชายภาคหนึ่งและหญิงภาคหนึ่ง เพื่อเป็นต้นธารของการกำเนิดขึ้นของมวลมนุษย์ อีกทั้งยังมีบางคัมภีร์อธิบายเพิ่มเติมว่า พวกพราหมณ์ทั้งหลายนั้นเกิดจากโอษฐ์ของพระพรหมเพื่อที่จะได้สั่งสอนให้กับผู้คน ส่วนกษัตริย์เกิดจากพระกรเพื่อให้เป็นนักรบ แพศย์เกิดจากพระโสณีหรือตะโพกเพื่อให้ทำการงานต่างๆ ศูทรเกิดจากพระบาทเพื่อให้เป็นผู้รับใช้ เพราะการเกิดจากส่วนที่ต่ำที่สุด พวกศูทรเองจึงมักตกเป็นผู้ที่ถูกเหยียดหยามเป็นอย่างมาก เรื่องราวของพระพรหมยังมีการกล่าวถึงทั้งทางศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธจึงมีความผสมปนเปกันอยู่ พระพรหมในศาสนาพุทธจะมีอยู่หลายองค์ แต่พระพรหมของฝ่ายพราหมณ์จะมีอยู่เพียงพระองค์เดียว หากแต่ว่าพระนามที่เรียกหาพระองค์มีอยู่หลายพระนามเช่น ธาดา ประชาปติ ปรเมศติ โลเกศ จตุพักตร์ เป็นต้น
เทวะลักษณ์ของพระพรหมมหาเทพผู้เป็นพระสวามีของพระสรัสวดีในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้น จะมีสี่พักตร์สี่กร พระพักตร์ทั้งสี่นี้ยังเป็นสัญญะถึงทิศทั้งสี่และพระเวททั้งสี่ด้วย(ฤคเวท,ยชุรเวท,สามเวท,อาถรรพ์เวท) กายของพระองค์สีแดงสวมชฎามงกุฎสวมมาลัยดอกไม้สีขาว กุณฑลเป็นทองหรือทับทิม พระหัตถ์ทั้งสี่ทรงเครื่องมงคลต่างๆเช่น คทาอาญาสิทธิ์ ธนูปรวีตะ ช้อนที่ใช้ตักเนยลงบนกองไฟเพื่อบูชายัญที่แสดงถึงการเป็นมหาเทพแห่งการเสียสละ คนโทน้ำ คัมภีร์พระเวท สร้อยประคำซึ่งใช้กำหนดเวลาแห่งจักรวาล กายของพระพรหมนั้นจะมีรัศมีเปล่งประดุจรัศมีแห่งพระอาทิตย์และพระจันทร์ บางปางมีแปดกร เครื่องมงคลที่พระองค์ทรงมีความแตกต่างกันในแต่ละปางเช่น ปางประชาบดีมีกายสีขาวทรงธารพระกร คนโทน้ำ ช้อนตักเนย ปางโลกบาลทรงคัมภีร์ สร้อยประคำ คนโทน้ำ ดอกบัว ปางประทานพรมีอาภรณ์สีดำพาดบ่า ปางวิศวกรรมมันทรงช้อนตักเนย คนโทน้ำ คัมภีร์ สร้อยประคำ พระพรหมนั้นมีหงส์ชื่อหงสวาหนเป็นพาหนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงสติปัญญา คุณธรรม ความสูงส่ง บางตำนานกล่าวถึงเศียรของพระพรหมว่าแต่เดิมพระพรหมมีเศียรอยู่ห้าเศียร แต่ภายหลังเกิดข้อพิพาทกับพระอิศวรจึงถูกพระอิศวรตัดเศียรที่ห้าไป
พรหมลิขิตถือเป็นคติที่เชื่อว่าชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ถูกกำหนดไว้แล้วโดยพระพรหม ชาวมอญในอดีตเชื่อกันว่าเมื่อทารกใกล้คลอดจะต้องนำผ้าขาวมาปูตั้งแต่หัวบันไดบ้านจนมาถึงสถานที่ทำคลอด พร้อมจัดเครื่องประกอบพิธีบูชาพระพรหม เมื่อทารกถือกำเนิดขึ้นพระพรหมจะเสด็จดำเนินมาบนผ้าขาวเพื่อลิขิตขีดเขียนที่หน้าผากของทารกนั้น ส่วนคติไทยในอดีตนั้นมีความใกล้เคียงกับมอญคือ พระพรหมจะเสด็จมาขีดเขียนเส้นไว้ที่หน้าผากของทารกที่กำเนิดได้หกวัน เพื่อกำหนดว่าเด็กผู้นั้นจะมีชีวิตเป็นอย่างไรตั้งแต่เกิดตราบจนถึงวันตาย
การรังสรรค์งานประติมากรรมแห่งศรัทธา พระพรหมลิขิต องค์พระพรหมเยื้องย่างก้าวพระบาทเปรียบดังการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อันศิวิไลซ์ พระพักตร์ทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณามีรัศมีประดุจความรุ่งโรจน์ดั่งพระอาทิตย์ฉายแสง พระกรทั้งแปดทรงเครื่องมงคลที่เปรียบได้ถึงสิ่งดีงามทรงคุณค่าดังนี้ ทรงสังข์เปรียบถึงความมีชื่อเสียงดีงามที่กังวานไกลไปทั้งสี่ทิศ ทรงคทาคือความยึดมั่นในคุณงามความดี ทรงคันฉ่องคือการนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตน ทรงสร้อยประคำหมายถึงการใช้สติปัญญาในการนำพาชีวิต ทรงตรีศูลหมายถึงการลิขิตดลบันดาลความสมปรารถนาให้แก่ผู้ศรัทธา พระหัตถ์ที่ผายออกประทานพรแห่งความสำเร็จ ฐานบัวประดับลายดอกรักหน้าฐานประทับด้วยพญาหงส์พาหนะแห่งองค์มหาเทพพรหมลิขิต ดังนั้นองค์พระพรหมลิขิตนี้จึงถือได้ว่าเป็นสัญญะแห่งการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองศิวิไลซ์ที่จะนำพาความเจริญมาสู่ตนได้ตราบชั่วกาล
