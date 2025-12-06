xs
You know me little go “นานา ไรบีนา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - สร้างความสั่นสะเทือกับวงการบันเทิงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ “นานา ไรบีนา” หรือ “ไรบีนา อินทชัย” ดาราสาวคนดังผู้เคลือบฉายด้วยภาพลักษณ์ความสำเร็จในหลายมิติ ถูกจับกุมข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และกระทำผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ตามหมายจับของศาลอาญา โดยผู้เสียหายล้วนแล้วแต่เป็นดาราดังเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดในวงสังคม

และสอดคล้องกับคำว่า “You know me little go” ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

จากข่าวเม้าส์แซ่บในโซเซียลมีเดีย “ดารา น. เบี้ยวหนี้เพื่อนร่วมแก๊ง 400 ล้านบาท” ก่อนมีชี้เป้าไปที่ “นานา ไรบีนา” ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะดีเจ พิธีกร นักแสดง นักแข่งรถ ก่อนสวมบทนักธุรกิจเต็มตัว ดำเนินธุรกิจร้านตัดผม เสื้อผ้าเด็ก และอีเว้นท์คอนเสิร์ตต่างๆ กระทั่ง ความจริงเบื้องลึกปรากฎเกิดกลายเป็นคดีความฉ้อโกงมูลค่ากว่า 195 ล้านบาท ผ่านวิธีการหลอกลงทุน โดยมีผู้เสียหายจำนวน 17 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิดและเพื่อนสนิท เข้าแจ้งความดำเนินคดี

กล่าวสำหรับ นานา ไรบีนา เป็นหนึ่งในสมาชิก “แก๊งนางฟ้า” ซึ่งรวมดาราตัวแม่ระดับแถวหน้าของไทย อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, แอน อลิชา, เจนสุดา ปานโต , พอลล่า เทเลอร์, วุ้นเส้น วิริฒิพา และ คริส หอวัง โดยถูก “ชาวเน็ตจับโป๊ะ” หลังพบเพื่อนดารายอยอันฟอลโลว์อินสตาแกรมของนานาต่อเนื่อง เริ่มจาก เจนสุดา ปานโต ตามมาด้วย พอลล่า เทเลอร์ และคริส หอวัง


หลังกลายเป็นประเด็นร้อนในกระแสสังคม นานา ไรบีนา ออกมาไลฟ์สดเพื่อชี้แจงและขอโทษถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยเปิดเผยว่าเริ่มมีปัญหามาจากจุดเล็กๆ ทำหลายธุรกิจ ทำ YBL ลีกบาสเด็ก ขาดทุน 2 ปี ทำธุรกิจที่มันเกินตัว แล้วบางทีมันไม่สามารถที่จะ cover ได้ หลังจากนั้นมันกลายมาสู่จุดที่พันไปเรื่อยๆ เพราะเริ่มจะเข้าสู่กระบวนการที่มีดอกเบี้ย จากตอนแรกที่ไม่มีดอกเบี้ยมันไม่เป็นไร แต่พอมีดอกเบี้ยมันเลยกลายเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะ

“ขยะแขยงตัวเอง และรังเกียจตัวเอง จริงๆ พูดไปบางทีเพื่อนอาจเข้าใจด้วยซ้ำ วันนี้ถ้าใครอยู่ตรงจุดที่นานาอยู่ อย่าเป็นเลยค่ะ มันทรมานมาก มันไม่ได้มีความสุขเลย มันสับสนไปหมด ทำไมเราไม่พูดความจริงกับเพื่อน ทั้งที่จริงๆ สุดท้ายนานาไม่ได้เอาเงินไปเล่นการพนัน ไปซื้อหวย ลงทุนแปลกปลอม สุดท้ายแล้วมันคือการทำธุรกิจและทำอะไรที่มันเกินตัวกว่าที่ควรจะเป็น” นานา ไรบีนา เปิดใจผ่านไลฟ์เกี่ยวกับปมปัญหาเรื่องเงินที่ทำให้ถูกตัดเพื่อน


อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวลุกลามบานปลาย โดยในวันที่ 3 ธ.ค. 2568 เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นำกำลังบุกเข้าจับกุมนานา ไรบีนา ที่บ้านพักย่านพระโขนง กรุงเทพมหานคร ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและกระทำผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ตามหมายจับของศาลอาญา หลังจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับกองปราบปราม

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ได้แก่ โทรศัพท์ iphone 7 เครื่อง, art toy bearbrick และอื่น ๆ 11 กล่อง, ledger-nano-x (hardware wallet) 1 ชิ้น, กระเป๋า hermes berkin 1 ใบ, กระเป๋า หิ้ว louis vuitton 1 ใบ, จิวเวอรี่ แบรนด์ต่างๆ ประมาณ 50 ชิ้น, รถยนต์ mini coper รุ่น aceman สีขาว 1 คัน

พล.ต.ต.ธนพล จรูปรส ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยพฤติการณ์ของคดีเริ่มต้นจากการที่ผู้ต้องหาชักชวนผู้เสียหายให้เข้าร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ โดยอ้างผลตอบแทนสูงและความน่าเชื่อถือจากชื่อเสียงในวงการบันเทิง โครงการที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปล่อยกู้เงินในต่างประเทศ การเทรดหุ้น และการลงทุนในร้านอาหารต่างประเทศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีลักษณะคล้ายกลไกแชร์ลูกโซ่

ทั้งนี้ ผู้เสียหายแต่ละรายสูญเงินตั้งแต่หลักล้านจนถึงหลักสิบล้านบาท รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 195 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางบางส่วน เช่น รถยนต์และเอกสารการเงิน เพื่อใช้ในการสอบสวนขยายผล ขณะเดียวกัน ได้ส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าช่วงกลางเดือน พ.ย. 2568ที่ผ่านมา กลุ่มเพื่อนสนิทของ นานา ไรบีนา ทยอยเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับนานาในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และข้อหากู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐาน และสอบสวนผู้เสียหาย 17 ปาก มูลค่าความเสียหายรวม 195 ล้านบาท รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน และพยานผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่า นานา ได้ชวนเพื่อนๆ ทำหลายกิจกรรม 4-5 กิจกรรม อ้างว่ามีการปล่อยเงินกู้โดยให้ค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ย 4 - 7% อุปโลกน์คนขึ้นมาอ้างว่ามีการเทรดหุ้น การทำสนามบาสเกตบอล และเปิดร้านอาหารในต่างประเทศ

ยกตัวอย่างกรณีของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ดาราสาว เป็นผู้เสียหายจากการที่ นานา ชักชวนลงทุนทำร้านอาหารที่สหรัฐอเมริกา เมื่อตรวจสอบพบว่าไม่มีการลงทุนจริง นำมาสู่การดำเนินคดีกับนานา โดยมูลค่าความเสียหาย 3 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังพบพฤติการณ์หลอกขายหุ้นทิพย์ธุรกิจร้านตัดผมให้กับคนรู้จักรายหนึ่ง โดยนานามีการปลอมเอกสารการโอนหุ้นขึ้นมาเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายเข้าใจว่ามีการโอนหุ้นให้จริง ก่อนที่ผู้เสียหายจะมาทราบในภายหลังว่าแท้จริงแล้วไม่ได้รับโอนหุ้นให้ตามที่ตกลงกันไว้ และเอกสารที่นำมาแสดงนั้นยังเป็นเอกสารปลอม

รวมทั้งพบพฤติการณ์ชักชวนกลุ่มเพื่อนสนิท บุคคลใกล้ชิด และกลุ่มผู้ปกครองในโรงเรียนนานาชาติ โดยอาศัยภาพลักษณ์ของตนประกอบกับมีการแอบอ้างผู้มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ ทำให้กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินร่วมลงทุนกับนานาจำนวนมาก

โดยในระยะแรกผู้เสียหายบางรายได้รับผลตอบแทนจริง ขณะเดียวกัน นานา ได้แสดงหลักฐานการโอนเงินปลอมและเอกสารการโอนหุ้นปลอมมาแสดงต่อผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายเกิดความเชื่อมั่นและหลงเชื่อลงทุนกับผู้ต้องหาเรื่อยมา

ต่อมา เมื่อเดือน ก.พ. 2568 เริ่มไม่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เสียหาย โดยอ้างว่าบัญชีเงินถูกหน่วยงานของรัฐระงับการทำธุรกรรม จึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายคืนเงินลงทุนและปันผลการลงทุนได้ เมื่อถูกทวงถาม ก็ได้ออกเช็คเงินสดเพื่อจะชำระเงินลงทุนและเงินปันผลคืนให้กับผู้เสียหาย โดยเมื่อนำเช็คเงินสดไปเรียกเก็บกับธนาคาร กลับถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค เนื่องจากไม่มีเงินในบัญชี และทั้งหมดนี้ทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ นำสู่การดำเนินการจับกุม นานา ไรบีนา ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และกระทำผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527

อย่างไรก็ตาม คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน โดยมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอไม่เปิดเผยรายละเอียด ซึ่งมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะเข้าแจ้งความเป็นผู้เสียหายหรือไม่

เบื้องต้น นานา ไรบีนา ให้การปฏิเสธทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากคำให้การหลายส่วนยังมีความขัดแย้งกับพยานหลักฐานต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ โดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับเอกสาร สลิปการโอนเงิน เอกสารการโอนหุ้น รวมไปถึงเอกสารการทำธุรกิจต่างๆ มากมายที่ถูกทำปลอมขึ้นมา

ประเด็นที่น่าจับตาอยู่ตรงที่ นานา ไรบีนา อ้างว่า “ไม่ทราบว่าสิ่งที่ทำเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย” และ “เข้าใจว่าเป็นการกู้ยืมธรรมดา” โดยคิดว่าจะหาเงินมาชดใช้ให้กับกลุ่มเพื่อนได้ทัน แต่กลับหามาไม่ทัน ทำให้ดอกเบี้ยพอกพูนเหมือนมันงูกินหาง ทั้งนี้ เธอเริ่มทำธุรกิจเริ่มทำตั้งแต่ปี 2565 ประมาณ 4 ธุรกิจ ทั้งการร่วมลงทุนสินเชื่อ และเทรดหุ้น ก่อนจะขยับขยายมาทำลงทุนสนามบาส และร้านอาหาร

จากข้อมูลที่ปรากฎชัดเจนว่าปัญหาเกิดขึ้นหลังจาก นานา ไรบีนา เริ่มขาดสภาพคล่องทางธุรกิจจึงออกอุบายชวนเพื่อนและคนใกล้ชิดร่วมลงทุน โดยอ้างชื่อบุคคลมีชื่อเสียง สร้างความน่าเชื่อถือ

อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่า นานา ไรบีนา ไม่ได้ทำคนเดียว และมีผู้ร่วมขบวนการ หรือคนใกล้ชิดเกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีการจับจ้องไปที่ นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม สามีของ นานา ไรบีนา นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องหนึ่งในของกลางที่ยึดมาได้ คือ ledger-nano-x (hardware wallet) ที่จัดเก็บเงินสกุลดิจิทัล และต้องใช้รหัสผ่านเข้าตรวจสอบ จากการสอบสวนพบว่าเป็นของ เวย์ ไทเทเนี่ยม ทั้งนี้ อยู่ระหว่างสอบสวนพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่


สำหรับความคืบหน้า ล่าสุด ศาลอาญารัชดา อนุญาตให้ประกันตัว นานา ไรบีนา โดยวางหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัว 1 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญาเป็นผู้กำกับดูแล

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงาคำสั่งของศาลอาญาที่ให้แต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษา ในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญา เป็นผู้กำกับดูแลทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ต้องหาระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวว่า คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากทางศาลอาญาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว หากผู้ต้องหารายนี้ได้รับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมซึ่งผ่านการอบรมการให้คำปรึกษาทางจิตสังคมตามหลักสูตรที่สำนักงานศาลยุติธรรมรับรองแล้ว น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องหาให้แก่สังคม ขณะเดียวกันก็จะช่วยดูแลสภาพจิตใจให้แก่ผู้ต้องหาได้ด้วย

กล่าวคือผู้ให้คำปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการให้คำปรึกษาจะเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวซึ่งถือว่ากำลังประสบวิกฤตในชีวิตและกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดัน ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องหามีความรู้สึกว่าตนเองไม่โดดเดี่ยวเมื่อเกิดปัญหา ได้ระบายความรู้สึก อารมณ์ ความคิด และจินตนาการที่ถูกเก็บกด โดยมีผู้รับฟังที่เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ทำให้ผู้ต้องหารู้สึกผ่อนคลาย สามารถกลับคืนสู่สภาวะสมดุลทางจิตใจในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นกลับมาเคารพตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น ส่งเสริมให้เกิดกลไกในการรับมือกับความทุกข์ใจ จนอาจสำนึกในสิ่งตนเองกระทำลงไป และหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

กระบวนการนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย ผู้ต้องหาจะฟื้นตัวจากความบอบช้ำได้เร็วขึ้น สำนึกในความผิดและเข้าแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็นการเฝ้าระวังความรู้สึกนึกคิดของผู้ต้องหาที่อาจหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำให้แก่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมนี้มีอยู่ที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ หากศาลพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108 วรรคสาม และพระราชบัญญัติมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 แล้วสามารถกำหนดมาตรการให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้ารับการปรึกษาด้านจิตสังคมในระหว่างการปล่อยชั่วคราวได้ โดยคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นวิธีการ เสริมกำลังเชิงบวกเพื่อดูแลบุคคลที่ศาลจะคืนกลับสู่สังคมไม่ว่าจะด้วยวิธีการปล่อยชั่วคราว หรือการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ หรือผู้ที่พ้นโทษ เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณะ ผู้เสียหายได้รับการดูแลบาดแผลทางใจ

คดีดังกล่าวนับเป็นบทเรียนการลงทุนผ่านบุคคลมีชื่อเสียง ด้วยภาพลักษณ์ของ “นานา ไรบีนา” เป็นบุคคลทีชื่อเสียงภาพลักษณ์ดีประสบความสำเร็จในหลายมิติ การเชิญชวนร่วมธุรกิจสร้างแรงจูงใจนำสู่การตัดสินใจร่วมลงทุนได้โดยง่าย ซึ่งในมุมของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเศรษฐกิจมองว่าคดีประเภทนี้เกิดขึ้นจากเชื่อมั่นในชื่อเสียงโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะ

นับเป็นคดีที่สังคมไทยให้ความสนใจ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อปกป้องสิทธิผู้เสียหายและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาต่อสู้คดี

แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ เป็นคดีทำให้บรรดา “เพื่อนสนิท” รู้ซึ้งถึงคำว่า “You know me little go” ที่แปลว่า “คุณรู้จักฉันน้อยเกินไป” ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว


