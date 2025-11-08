จักรวาลสีเทา!?

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - เรียกว่าเป็นอะไรที่ดังไปทั่วโลกแล้วตอนนี้สำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ที่จัดโดยประเทศไทย เพราะแม้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ยอมลดอีโก้ก้มหัวยกมือไหว้ขอโทษนางงามและแฟน Miss Universe ทั่วโลก แต่เรื่องราวยังไม่จบ เพราะการประกวดเวที Miss Universe ครั้งนี้เป็นมากกว่าการดูนางงาม หากเป็นเรื่องราวที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างระดับประเทศ
ด้วยมี “คำถาม” ตามมามากมายว่า ความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลายจนถึงขั้น “จักรวาลเดือด” อย่างที่เห็นนั้น มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง หรือต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรกันแน่
โดยเฉพาะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 กับ “ราอูล โรชา คันตู” นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) แถมยังเกี่ยวพันไปถึง “แอน JKN” หรือ ผู้เป็นเจ้าของ “บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ที่หายเงียบไปอย่างผิดสังเกต ทั้งๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
ลับ ลวง พราง เครือข่ายเว็บการพนันออนไลน์
สอดไส้ทุนเทาในวงการนางงาม
เวที “จักรวาลเดือด” เริ่มต้นความฉาวด้วยการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกกองประกวด มิสยูนิเวิร์ส ซึ่งมี นายราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก เป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) หลังพบมีการให้ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ถ่ายทำคลิปประชาสัมพันธ์กาสิโนออนไลน์ ภายในบริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าประกวด ซึ่งผิดกฎหมายไทยอย่างร้ายแรง
นอกจากนี้ เมื่อมีการตรวจสอบเพิ่มเติมยังพบว่า ทีมงานได้แอบเอาหมอนที่มีโลโก้เว็บการพนันออนไลน์ของฟิลิปปินส์ไปซ่อนในห้องนางงาม โดยมุ่งหวังให้นางงามถือแล้วเอารูป เอาคลิปไปใช้ รวมทั้งมีการไปถ่ายคลิปให้นางงามพูดเชิญชวนเล่นการพนัน “เข้ามาเล่นเลย มีโบนัส เข้ามาเลยค่ะ” ซึ่งเว็บพนันออนไลน์นดังกล่าวไม่ได้เป็นของฟิลิปปินส์ประเทศเดียวแต่มีเครือข่ายทั้งหมดอีก 30 กว่าเว็บไซต์ทั่วโลก
ที่สำคัญคือ หัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญมิใช่ใครอื่น หากแต่คือ “ราอูล โรชา คันตู” ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับแวดวงนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธความจริงได้
แถม “น้องชายของราอูล” ก็คือหนึ่งในคนที่อยู่เหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกกองประกวดด้วย
ครั้งหนึ่งชื่อของ “ราอูล” เคยปรากฏเป็นข่าวไปทั่วโลก ในฐานะของเจ้าของโรงแรม และคาสิโน Casino Royale ในเมืองมอนเตร์เรย์ รัฐนูเอโวเลออน ประเทศเม็กซิโกที่ถูกกลุ่มค้ายา Los Zetas ลอบวางเพลิงโดยมีเหยื่อจำนวนมากติดอยู่ก่อนที่กองกำลังเม็กซิกันจะมาถึง ซึ่งตามรายงานของสื่อระบุว่าผู้เสียชีวิตมีมากถึง 52 คน โดยและหลังเหตุการณ์ครั้งนั้น ราอูลได้ย้ายไปปักหลังอยู่ที่ไมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก
จากนั้น เมื่อปลายปีที่แล้ว “ราอูล” ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจประกวดนางงามด้วยการซื้อสิทธิ์การเป็นเจ้าของการประกวด มิสยูนิเวิร์ส เม็กซิโก และดึงเอามิยูนิเวิร์สให้มาจัดในเม็กซิโกในปี 2024 ได้สำเร็จ โดยในปีเดียวกันนั้นเอง “ราอูล” ในฐานะประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Legacy Holding Group ได้บรรลุข้อตกลงการเป็น Strategic Partnership กับ “จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” หรือ “แอน JKN” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN โดยเข้ามาลงทุนถือหุ้น 50% ใน JKN Legacy ด้วยมูลค่าลงทุน 16 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 581.92 ล้านบาท
และนั่นคือจุดที่ทำให้ “ราอูล” มีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับ “แอน JKN” ซึ่งกำลังถูกตั้งคำถามว่า “หายไปไหน” เพราะแม้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีคำสั่งห้ามไม่ให้ “แอน JKN” ออกมาปรากฏตัวและห้ามบริหาร JKN แต่ ก.ล.ต. ไม่ได้ห้ามบริหาร Miss Universe
แอน จักรพงษ์ ยังอยู่เมืองไทยไหม ทำไมเงียบผิดสังเกต หรืออยู่เม็กซิโก
แถมในโซเชียลกลุ่มอินไซต์นางงามมีนิทานมาเล่ากันอย่างสนุกปากว่าว่า “คนที่คุณก็รู้ว่าใคร” ติดหนี้มหาศาล จำเป็นต้องหนีไปที่ไหนสักที่บนโลกใบนี้ จึงได้ถ่ายโอนย้ายสัญชาติใหม่ในประเทศที่ต้องไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ หลังจากเกิดเรื่องราว “ณวัฒน์ ได้โทร.ไปคุยกับ “ราอูล” และ “เม็กซิโก” ซึ่งคำตอบที่ได้ ราอูลบอกว่าจำเป็นต้องทำเพราะมีผู้ใหญ่ขอไว้
คำถามเกิดขึ้นทันทีว่า ใครกันที่ใหญ่กว่าราอูลและสั่งราอูลได้
ขณะที่เมื่อถามไปที่ “ณวัฒน์” ว่า MUO ไม่ได้มี ราอูล เป็นนัมเบอร์วัน ใช่หรือไม่
ณวัฒน์ ตอบว่า “ไม่รู้ครับ ไม่น่าใช่ ไม่ขอตอบดีกว่า มันยังมีเรื่องหลังบ้านที่ … (เล่าไม่ได้)”
เพราะฉะนั้น บทสรุปก็คือ งานนี้มีคนสั่ง มีคนบงการในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนบอก “พูดไม่ได้ว่าใครคือคนสั่ง”
ละตินวางแผนก่อหวอด
ไม่ให้ความร่วมมือประเทศเจ้าภาพ
“จักรวาลเดือด” เรื่องต่อมาก็คือ “กลุ่มนางงามจากละติน” ที่ตั้งใจมาก่อหวอด และปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “ราอูล โรชา คันตู” อย่างไม่อาจปฏิเสธความจริงได้อีกเช่นกัน
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า การที่ประเทศไทยได้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการประกวด Miss Universe เป็นการทำงานที่ยากและลำบากมาก เพราะ “ณวัฒน์” ไม่สามารถบริหารจัดการได้ 100% เนื่องจากมีการแบ่งกลุ่มนางงามลาติน 10 กว่าประเทศ “ตั้งใจ” ทำตัวเป็นเอกเทศ ด้วยการเอาช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้านางงามของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางกองประกวด ไม่ร่วมกิจกรรมใดๆ เลยนอกจากการให้สัมภาษณ์กับเทเลมุนโด (Telemundo) กลายเป็น 1 เวที 2 แพลตฟอร์ม คือแพลตฟอร์มละตินกับแพลตฟอร์มคนไทย
ขณะที่ในส่วนของ “นางงามเม็กซิโก” ก็เป็นเส้นสายทางการเมืองที่ใหญ่มากส่งเข้ามาจากประเทศของเขา โดยมีข้อมูลว่า พ่อของเธอเป็นมือขวาของประธานาธิบดีเม็กซิโก และ “วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก” ก็คือหนึ่งในทีมก่อหวอดของละติน เรียกว่าตอนนี้ละตินแท็กทีมกันโค่นเอเชีย และต้องการดิสเครดิตประเทศไทยและเอเชีย โดยประหนึ่งว่าไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีภาพการเป็นเจ้าของอีกต่อไปและ Miss Universe ต้องยิ่งใหญ่ด้วยฝีมือละตินเท่านั้น
ประเด็นมีอยู่ว่า เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเจ้าของมิสยูนิเวิร์สก็คือ คนไทย และ “ราอูล” ก็ไม่ใช่เป็นหุ้นใหญ่ ดังนั้น การที่ “ราอูล” และนางงามเม็กซิโกกล้าทำอย่างนั้นได้ ย่อมแสดงว่า ต้องได้รับไฟเขียวจาก “ใครบางคน” ที่หวังพึ่งพาบางสิ่งบางอย่างจาก “ราอูล” ในการไปใช้ชีวิตอยู่ที่เม็กซิโก ขณะที่ “ราอูล” เองก็หวังให้ “ใครคนนั้น” ในการเข้าไปฮุบเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ ใช่หรือไม่
ตรงนี้เป็นเรื่องที่สอดรับกับ “กลุ่มเจ้าหนี้ JKN” บุกไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ตรวจสอบความพยายามในการขายกิจการ Miss Universe ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ เพราะมีเอกสารออกมาว่าตกลงซื้อขายกับบริษัทนึงในเม็กซิโกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย “วรเทพ เจริญพรพาณิชย์” ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ตัวแทนกลุ่มเจ้าหนี้ผู้นำเสนอแก้แผนฟื้นฟู ให้ข้อมูลเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า “คุณราอูล (ราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) เองก็เป็นเจ้าหนี้ JKN จำนวนหนึ่งเหมือนกัน เป็นเจ้าหนี้เงินค้ำประกัน ก็มีเงินของเขาอยู่ด้วยส่วนนึง”
และทั้งหมดนั้นนับเป็นปริศนาที่น่าสนใจยิ่งว่า เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องปกติ และน่าจะมีความลึกลับซ้อน แถมยังซ่อนเงื่อนชนิดที่กล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า “นับถอยหลังรอวันฝีแตก” กันเลยทีเดียว