พระคลังมหาพิชัยสมบัติ มหาเทวาผู้รักษาทรัพย์แห่งแผ่นดิน

คอลัมน์ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย Artmulet
ความเชื่อแต่เมื่อครั้งอดีต “พระคลังมหาสมบัติ” เป็นเทพยดาผู้ดูแลทรัพย์สินของพระราชา และเป็นมหาเทวาประจำพระคลังแผ่นดิน ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ จัดได้ว่าเป็นมหาธนบดี
อดีตจนถึงปัจจุบันยังคงมีความเชื่อกันว่า ผู้ที่บูชาพระคลังมหาสมบัติ จะได้รับพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ทางด้านโภคทรัพย์ ทั้งยังได้รับการปกป้องทรัพย์สินจากภัยร้าย โจรภัยทั้งหลาย อีกทั้งยังเป็นมหาเทวาที่ช่วยให้ผู้บูชาก้าวสู่ความมั่งคั่ง ร่ำรวย ด้วยการทำงานสร้างตน ประกอบแต่คุณงามความดี ใช้สติปัญญา กำลังกาย กำลังใจในการนำพาชีวิต
จากความเชื่อและความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานประติมากรรมอันล้ำค่า พระคลังมหาพิชัยสมบัติ โดย Artmulet ด้วยแนวคิด มหาเทวาผู้รักษาทรัพย์แห่งแผ่นดิน ที่ถูกถ่ายทอดเรื่องราวสู่ผลงานประติมากรรมศิลปะไทยร่วมสมัยที่ผสานงานศิลป์ชั้นสูงและพลังแห่งศรัทธาได้อย่างกลมกลืนโดยมีเทวลักษณะดังนี้
เทวลักษณะยืนทรงเครื่องกษัตริย์ หมายถึง ความมั่นคงสถาพรแห่งทรัพย์ของแผ่นดิน
พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ สื่อถึงอำนาจแห่งการปกป้องและการรักษาความมั่งคั่งไม่ให้เสื่อมสูญ
พระหัตถ์ซ้ายทรงดอกบัว หมายถึง ทรัพย์อันบริสุทธิ์และความเป็นโภคทรัพย์ อันเกิดจากการสั่งสมบุญและการกระทำความดี
แท่นฐานที่ประทับ ประดับประดาด้วยลายกลีบบัว อันสื่อถึงทรัพย์ที่บริสุทธิ์ องค์เทวาทรงประทับยืนอยู่บนกองแห่งทรัพย์ศฤงคาร ประดุจดัง การยกฐานะของตนให้มั่นคงสถาพรแห่งทรัพย์ทั้งหลายสืบไป
ใต้ฐานบรรจุแผ่นยันต์พิชัยมหาสมบัติ มหายันต์ที่มีความเชื่อด้านการโภคทรัพย์
ทั้งนี้ “พระคลังมหาพิชัยสมบัติ” จึงไม่ใช่เพียงผลงานประติมากรรมเทวศิลป์ชั้นสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงสถาพรแห่งทรัพย์ของแผ่นดิน เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ศรัทธา ทั้งยังเป็นอุปเท่ห์ในการประกอบสัมมาชีพ โดยยึดมั่นในประโยชน์ส่วนตน ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ด้วยคุณธรรม ความดี อันจะนำพาความสุข ความสำเร็จสมปรารถนา มาสู่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครองและเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบไป โดยผลงานดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรชั้นครู อ.สุชาติ แซ่จิว สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ งดงาม ประณีต วิจิตร บรรจง ด้วยรายละเอียดที่ดูพลิ้วไหว ทรงพลัง ทั้งหลายทั้งปวงนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป
สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการมี “พระคลังมหาพิชัยสมบัติ” ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการประกอบสัมมาชีพด้วยคุณงามความดีอันจะส่งผลต่อผู้ที่มีจิตศรัทธา ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้
“พระคลังมหาพิชัยสมบัติ”
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
ขนาดสูง 27 นิ้ว 13.5 นิ้วและ 8.9 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์นอก)
งานหล่อแบบจิวเวลรี่ที่ให้รายละเอียดได้คมชัดกว่า
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษก ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง :เพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์
วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
“พระคลังมหาพิชัยสมบัติ”
จัดสร้าง 4 สีแต่ละสีมี 3 ขนาด ดังนี้
สีพิเศษ, สีทองน้ำผึ้ง, สีบรอนซ์เทวฤทธิ์, สีเขียวพาติน่า
1.ขนาดความสูงจากฐานล่างรวมรัศมี 27 นิ้ว
ฐานล่างถึงยอดชฎา 26 นิ้ว
ความสูงองค์ถึงยอดชฎา 21 นิ้ว ถึงรัศมี 22.5 นิ้ว
ฐานล่างกว้างและลึก 6 นิ้ว สูง 4.5 นิ้ว
ส่วนที่กว้างที่สุดของชิ้นงาน (ชายผ้า) 9.5 นิ้ว
จัดสร้าง APเลข1-9 ทั้งหมด 4 สี สีละ 9 องค์
เปิดให้สั่งจององค์ละ 69,999.- (สีพิเศษองค์ละ 72,999.-)
2.ขนาดความสูงจากฐานล่างรวมรัศมี 13.5 นิ้ว
ฐานล่างถึงยอดชฎา 13 นิ้ว
ความสูงองค์ถึงยอดชฎา 10.5 นิ้ว ถึงรัศมี 11 นิ้ว
ฐานล่างกว้างและลึก 3 นิ้ว สูง 2 นิ้ว
ส่วนที่กว้างที่สุดของชิ้นงาน (ชายผ้า) 5 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 4 สี สีละ 99 องค์
เปิดให้สั่งจององค์ละ 26,999.- (สีพิเศษองค์ละ 28,999.-)
เลขมงคลเพิ่มองค์ละ 1,000.-
3.ขนาดความสูงจากฐานล่างรวมรัศมี 8.9 นิ้ว
ฐานล่างถึงยอดชฎา 8.5 นิ้ว
ความสูงองค์ถึงยอดชฎา 6.9 นิ้ว ถึงรัศมี 7.5 นิ้ว
ฐานล่างกว้างและลึก 2 นิ้ว สูง 1.5 นิ้ว
ส่วนที่กว้างที่สุดของชิ้นงาน (ชายผ้า) 3 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 4 สี สีละ 999 องค์
เปิดให้สั่งจององค์ละ 15,999.- (สีพิเศษองค์ละ17,999.-)
เลขมงคลเพิ่มองค์ละ 1,000.-
ค่าจัดส่งขนาดสูง 27 นิ้ว 800 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 13.5 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 8.9 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง
