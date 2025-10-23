สี-ปราบเสี้ยนแผ่นดิน

เหตุการณ์ฟ้าผ่าปราบเสี้ยนหนามแผ่นดินอย่างไม่กลัวหน้าอินทร์หน้าพรหมของผู้นำจีน-สี จิ้นผิง-เกิดขึ้นในเย็นวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมา-เกิดขึ้นเพียงสองวันก่อนหน้าการเปิดประชุมเต็มคณะครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรค ซึ่งจะเริ่มต้นในเช้าวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมนี้ (มีทั้งหมด 4 วัน-จบลงในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม)
การประกาศปลดนายพลระดับสูงสุดและระดับสูงครั้งเดียวถึง 9 คน นับเป็นวันประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อน-ก็อาจเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโกลาหลทันที เพราะเกิดก่อนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้สาธารณชนได้ย่อยข่าวและยอมรับหรือเข้าใจในเหตุผลของการปลดครั้งนี้
ในการปลดครั้งก่อนๆ ที่เกิดขึ้นก็ไม่ถึงกับมีการปลดจำนวนมากขนาดนี้ นอกจากเมื่อเกิดเหตุการณ์นายพลหลิน เปียว (Lin Biao) เมื่อต้นทศวรรษ 1970 ที่กำลังพาครอบครัวหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วเครื่องบินตกตายทั้งลำที่เขตมองโกเลีย ซึ่งเกิดกลางเดือนกันยายน 1971 แล้วรัฐบาลโดยนายกฯ โจว เอินไหล ออกมาแถลงอย่างสั้นๆ โดยไม่ค่อยมีคำอธิบายในเดือนตุลาคม ครั้งนั้นมีการปลดใหญ่ในกองทัพ ซึ่งหลายปีต่อมาถึงมีการวิเคราะห์กันถึงการพยายามก่อการกบฏโค่นประธานเหมา (ในวัยชรา) โดยการสนับสนุนของภรรยาคนที่ 4 ของเหมา-นางเจียง ชิง-ที่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อาวุโสรวม 4 คน (ที่เรียกว่า แก๊ง 4 สหาย-The Gang of Four) ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมที่พยายามล้มล้างผู้นำเก่าของจีน (รวมทั้งบิดาของปธน.สี จิ้นผิง ด้วย) รวมทั้งค่านิยมและโครงสร้างอำนาจของจีนแทบทั้งหมด
ยังไม่เคยมีการแถลงอย่างโจ๋งครึ่มละเอียดถึงสาเหตุการปลดนายทหารใหญ่อย่างเช่นครั้งนี้ แม้ไม่นานมานี้เอง การปลดอดีตรมต.กลาโหมถึงสองคนติดๆ กัน ก็ไม่มีการแถลงอย่างชัดๆ ลงไปถึงสาเหตุ โดยอดีตรมต.กลาโหมสองคนนั้นก็มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศไปร่วมประชุมแชงการีลา Dialogue หยกๆ…อยู่ๆ ก็หายเข้ากลีบเมฆไป-รวมทั้งอดีตรมต.ต่างประเทศคนดัง ก็หายจากจอเรดาร์ไปอย่างไม่มีคำอธิบายใดๆ-ส่วนใหญ่ก็จะมีการประกาศปลดคนเก่า (ที่มีปัญหาหนัก) เหล่านี้ ก็ในการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคในการประชุมครั้งถัดไปนั่นเอง พร้อมๆ กับการแต่งตั้งคนใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน 11 คน
ข้อวิเคราะห์จากตะวันตกก็กล่าวหาว่า เป็นการกระชับอำนาจของผู้นำจีนที่ต้องการคนรอบตัวเป็นพวกขุนพลอยพยักคือ เห็นชอบกับ “นาย” ทุกคน-ห้ามค้านในนโยบายต่างๆ เป็นต้น...แต่นักวิเคราะห์บางคนก็ชี้ว่า การปลดเจ้าหน้าที่คนสำคัญๆ นี้สะท้อนถึงความผิดพลาดของผู้นำเอง ที่เป็นคนสุดท้าย (หรืออาจเป็นคนแรก) ที่อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งสำคัญๆ ของชาติ อย่างเช่น อดีตรมต.ต่างประเทศคนหนุ่มฉลาดปราดเปรื่อง และเป็นผู้นำช่วยติดตัว ปธน.สีมาพักใหญ่ๆ ซึ่งสีเป็นผู้คัดเลือกจะเอาคนนี้แหละ…และเมื่อภายหลังต่อมาได้ทำตัวไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของจีน-สีก็ไม่รั้งรอที่จะปลดออกทันที-เพียงแต่ที่ผ่านๆ มา ไม่มีการอธิบายถึงเหตุผลแก่สาธารณชนได้ถึงพริกถึงขิงได้ต่างกับการประกาศปลดใหญ่ครั้งนี้
ตำแหน่งนายพลสูงสุดสองคนนั้นอยู่ในลำดับสำคัญมาก เป็นถึงรองประธานคณะกรรมการกลางพรรคและเป็นสมาชิกกรมการเมืองด้วย-ส่วนอีก 7 คนก็เป็นระดับรองๆ แต่ก็อยู่ในระดับสูงสุดของ PLA เช่นกัน
ในคำประกาศเย็นวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม โดยโฆษกกระทรวงกลาโหมได้จาระไนถึงความผิดวินัยร้ายแรง พัวพันการทุจริตใช้อำนาจมิชอบเกี่ยวพันทรัพย์สินของรัฐมูลค่ามหาศาล ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อพรรคและต่อชาติ โดยนายพลทั้ง 9 คนจะถูกส่งตัวให้ศาลทหารดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีอาญาที่มีโทษจำคุกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อบรรลุภารกิจกำจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวงในพรรคและในกองทัพ เพื่อมิให้มีทั้ง “เสือสิงห์ใหญ่โตและแมลงหวี่แมลงวัน” เป็นเหลือบแอบแฝงบ่อนทำลายชาติ
แปลเป็นไทยคือ กำจัดเหล่าเสือสิงห์กระทิงแรดซึ่งต้องจัดการกับสัตว์ร้ายตัวใหญ่ๆ ที่ดูดเลือดของชาติ-ไม่ใช่จะจับแค่แมลงหวี่ตัวเล็กๆ แบบที่เราเห็นในประเทศไทย
ยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคและกองทัพ กลับได้ “ละทิ้งปณิธานดั้งเดิมแห่งการปฏิวัติ ละทิ้งหลักการของพรรค ทำให้ศรัทธาล่มสลาย...ทำลายความไว้วางใจของคณะกรรมการกลางของพรรค และคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง...”
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม นสพ.ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ได้ออกมาแจงถี่ยิบถึงปัญหาและความผิดร้ายแรงของนายพลทหารทั้ง 9 คนอย่างไม่เคยมีมาก่อน
โดยเฉพาะใน 2 เรื่องที่สี จิ้นผิง ยึดถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งคือ หลักการ “พรรคชี้นำปืน” ที่เขายึดมั่นสืบทอดจากเหมา (ยังกะประเทศ ประชาธิปไตยที่ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือกองทัพ ซึ่งถ้าฝ่ายการเมืองเห็นประโยชน์ ประชาธิปไตยสำคัญกว่าผลประโยชน์ของพรรคการเมือง-ประเทศก็จะเข้มแข็งรุ่งเรือง)
มีคำกล่าวถึงความซื่อสัตย์และภักดีต่อชาติว่า “ความซื่อสัตย์ภักดีต่อชาติที่ไม่เต็มที่ถึงขีดสุด ก็เท่ากับไม่มีความซื่อสัตย์ภักดี” นั่นเอง
ซึ่งนโยบายปราบคอร์รัปชันฉ้อราษฎร์บังหลวง ทั้งในกองทัพและหมู่กรรมการพรรคและข้าราชการที่สีได้ทำอย่างเฉียบขาดและจริงจังในช่วง 10 ปีในวาระแรกที่เขาดำรงตำแหน่งผู้นำได้ผลิดอกออกผล จนสามารถลดความยากจนในจีนลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ และได้รับคำชื่นชมจากองค์การสหประชาชาติด้วยซ้ำ
ในวาระที่ 2 ในตำแหน่งผู้นำ เขาก็ยังเดินหน้าปราบเสี้ยนหนามของแผ่นดินให้หมดสิ้นไป เพื่อนำความเจริญผาสุกมาสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
เขาไม่ได้แค่เงื้อง่าทำท่าจะ “ฟัน” แต่ก็ได้แต่ “ท่าดี” พอจะฟันจริงๆ ก็ทีเหลว...เพราะกลัวเสียหน้าว่าได้ตั้งคนผิดเข้ามารับตำแหน่งสำคัญๆ ของบ้านเมือง
ของไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การปราบการฉ้อราษฎร์บังหลวงล้มเหลวโดยสิ้นเชิง ซึ่งการขยายตัวของเหล่าแก๊งอาชญากรต้มตุ๋นระหว่างประเทศก็เจริญงอกงามบริเวณชายแดนไทย-เขมร เพราะมีทั้งนักการเมือง, ข้าราชการตัวใหญ่ ทั้งในกองทัพและฝ่ายมหาดไทยหลายคนรับผลประโยชน์จากการแอบซุ่มจัดตั้งค่ายนรกสแกมเมอร์เหล่านี้ ทั้งในพม่าและเขมร
งบประมาณบางส่วนแทนที่จะทุ่มไปจัดทำโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการสร้างถนนหรืออุโมงค์ เพื่อส่งกำลังทั้งอาวุธและพลรบเพื่อตั้งมั่นอยู่บริเวณชายแดน...อนิจจา! กลับทุ่มไปสร้างถนน 4 เลนลาดยางหรือคอนกรีตอย่างดี...เพื่อไปเชื่อมกับดินแดนกาสิโนค่ายนรกต้มตุ๋นในดินแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
ถ้าไม่เรียกนักการเมืองและข้าราชการผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อเพิ่มและขยายขุมกำลังทาสสแกมเมอร์เหล่านี้ว่าเป็นเสี้ยนหนามของแผ่นดินหรือศัตรูภายในหรือคนไทยขายชาติ ก็ยังหาชื่อที่เหมาะสมกว่านี้ไม่ได้
แค่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมวาระแห่งชาติกำจัดแก๊งต้มตุ๋นไม่ให้พกโทรศัพท์เข้าร่วมประชุม ไม่สามารถปกปิดแผนลับและข้อมูลลับในการปฏิบัติการได้ เพราะคนเข้าร่วมประชุมบางคนนั่นแหละ ได้รับผลประโยชน์จากการจัดจ้างสแกมเมอร์อำมหิต-ที่ส่งส่วยมายังเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทั้งเขมรและพม่า) และข้ามฟากมายังนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของไทย เพื่อขัดขวางการตัดน้ำ ตัดไฟ ตัดอินเทอร์เน็ต
เงินจากสแกมเมอร์เหล่านี้ยังใช้ซื้ออาวุธทั้งปืน, ขีปนาวุธ, โดรน เป็นต้น เพื่อมาฆ่าทหารไทยและพลเรือนไทยบริเวณชายแดนด้วย และสามารถซื้อ สส.เข้าสภาฯ หรือซื้อองค์กรอิสระกุมอำนาจรัฐไทยได้ด้วย
เสี้ยนหนามของแผ่นดินไทยยังดำรงอยู่อย่างสุขสบายและทรงอำนาจขณะนี้ เพราะผู้นำของเราไม่ดำเนินการอย่างจริงจังเฉียบขาด