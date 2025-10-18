ท้าวเวสสุวรรณโณ ยักษาราชาธิบดี ผู้เป็นใหญ่แห่งจตุโลกบาล ผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา

คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET
คติพระพุทธศาสนาและพราหมณ์-ฮินดู “จตุโลกบาล” หรือ “ท้าวจตุโลกบาล” คือ เทพผู้ดูแลรักษาทั้งสี่ทิศของจักรวาล ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีหน้าที่คุ้มครองโลกมนุษย์จากอสูรร้ายและป้องกันภัยพิบัติ โดยมีรายพระนาม ดังนี้
1.ท้าวเวสสุวรรณ ปกครองทิศเหนือ เจ้าแห่งยักษ์ ผู้คุมทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่ง ปราบภูติผีและ วิญญาณร้าย
2.ท้าวธตรฐ ปกครองทิศตะวันออก ปกครองคนธรรพ์ เทพแห่งดนตรีและการแสดง
3.ท้าววิรุฬหก ปกครองทิศใต้ ปกครองครุฑ คุ้มครองโลกจากภัยพาล
4.ท้าววิรูฬปักษ์ ปกครองทิศตะวันตก ปกครองนาค ผู้คุ้มครองแม่น้ำและแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
ตำนานท้าวเวสสุวรรณโณ
ท้าวเวสสุวรรณ ตามคติอินเดียโบราณ พระองค์มีอีกนามหนึ่งว่า “ท้าวกุเวร” เป็นมนุษย์ผู้ประกอบทานบารมีมาอย่างยิ่งใหญ่ จนได้รับการแต่งตั้งจากพระพรหมให้เป็น “เจ้าแห่งทรัพย์” ผู้ปกครองทิศเหนือ และเป็นหนึ่งในอสูรเทพ ที่ได้รับการยกย่องว่า ผู้บันดาลทรัพย์รวดเร็วทันใจ
ทางพุทธศาสนาท้าวเวสสุวรรณยังมีฐานะเป็นองค์ธรรมบาล “ผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนา” และยังมีหน้าที่คุ้มครองมนุษย์จากภูตผีปีศาจร้ายและสิ่งอัปมงคลทั้งปวง ชื่อ “เวสสุวรรณ” ยังหมายถึง ผู้มีกลิ่นหอมจากบุญแห่งทานที่ท่านได้บำเพ็ญ ท้าวเวสสุวรรณ ที่พบเห็นในรูปลักษณ์ของเทวรูปนั้น ที่พบเห็นได้มักมีลักษณะอันโดดเด่น คือ มีร่างกายใหญ่โต สูงตระหง่าน หน้าตาเกรี้ยวกราดดุดัน มีเขี้ยวโง้งยาว ถือกระบองกายสิทธิ์ หรือ กระบองเพชรปราบมาร และอยู่ในอริยบทต่างๆ
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณโณ
นิยมสวดเพื่อเสริมอำนาจ ป้องกันภูติผี เสริมโชคลาภ และเปิดทางด้านการเงิน
คาถาบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่าพระคาถา ดังนี้
"อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ”
จากความเชื่อความศรัทธาสู่ที่มาของการจัดสร้างจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์
ยุคปัจจุบันที่โลกเต็มไปด้วยความสับสน โรคภัย ความเชื่อเรื่องภูติผี พลังลบ และการเบียดเบียนกันระหว่างเพื่อนมนุษย์นำมาสู่การจัดสร้าง “จตุโลกบาลมหาราช” ทั้ง 4 องค์ จึงถือเป็นการอัญเชิญพลังแห่งทิศทั้งสี่ มาเป็นพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักรักษาผู้ศรัทธา ทั้งกาย จิตวิญญาณแห่งศาสนิกชน ท้าวเวสสุวรรณโณ ยักษาราชาธิบดี องค์ประธานแห่งจตุโลกบาล ผู้ทรงไว้ซึ่งฤทธานุภาพทั้งปวง จึงได้รับการรังสรรค์สร้างเป็นลำดับแรก เปรียบดังเป็นการเปิดประตูพลังแห่งทิศเหนือ ที่มีนัยถึงความมั่งคั่ง เสริมทรัพย์ เสริมอำนาจ และเสริมบารมีแก่ผู้มีจิตศรัทธา
ท้าวเวสสุวรรณโณ ยักษาราชาธิบดี จึงมิใช่เพียงเทพแห่งโชคลาภ หากแต่คือธรรมบาลองค์สำคัญที่ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ด้วยประติมากรรมเทวศิลป์ของท้าวเวสสุวรรณโณ ยักษาราชาธิบดี ซึ่งแสดงถึงเทวลักษณ์ที่มีความลุ่มลึก สง่างาม และเปี่ยมด้วยพลังแห่งการพิทักษ์ธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยมีเทวลักษณะที่มีนัยสำคัญ ดังนี้
- พระพักตร์ขึงขัง สายตาทรงอำนาจ
พระพักตร์ขององค์ท้าวดูสง่าและดุดันอย่างมีพลัง สะท้อนถึงความเป็น “ราชาแห่งยักษ์” ผู้เปี่ยมบารมี เหมาะกับบทบาทผู้คุ้มครองโลกและปราบมาร ดวงตาเฉียบคม มองตรงไปข้างหน้า แสดงถึงสติและการเฝ้าระวังภัยทั้งโลก
- กระบองยักษ์แห่งอำนาจ
พระหัตถ์ซ้ายทรงกระบองยาวจรดพื้นลักษณะเป็นเกลียวขด มั่นคง แข็งแกร่ง ตั้งแต่ฐานจรดปลาย เสมือนสายฟ้าที่พร้อมจะฟาดฟันมารและพลังอัปมงคลทุกประเภท เป็น “คทาแห่งธรรม” ที่ข่มภูตผีปีศาจและความชั่วร้ายทั้งปวง
- ท่าประทับยืนมั่นคง พระหัตถ์ขวาทรงประทานทรัพย์
องค์ท้าวประทับยืนบนฐานก้อนเมฆและทรัพย์สมบัติ พร้อมยกพระหัตถ์ขวาประทานทรัพย์ แสดงถึงเมตตา และเปิดขุมทรัพย์แก่ผู้ที่มีความศรัทธา
- ฐานแห่งความมั่งคั่ง
บริเวณแท่นฐานเต็มไปด้วย “เหรียญเงิน แท่งทองและหีบสมบัติ” ที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ หมายถึง “ขุมทรัพย์แห่งยักษ์” ซึ่งท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ดูแล ดั่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง
- เครื่องทรงวิจิตร ยศแห่งมหาราช
ทรงเครื่องแบบราชาแสดงถึงยศฐาแห่งมหาราชาธิบดี ทั้งมงกุฎ ชฎา รัดเกล้า สร้อยพระศอ กรองศอ รัดพระองค์ ล้วนเป็นเครื่องทรงที่แสดงถึงความสูงศักดิ์ และความน่าเกรงขาม ด้านพระขนองแสดงให้เห็นลวดลายเครื่องทรงอันละเอียดประณีต รวมถึงเส้นสายที่อ่อนช้อยของเครื่องราช เครื่องศาสตรา บ่งบอกถึงรายละเอียดเชิงศิลป์ที่ซ่อนพลังแห่งศรัทธาไว้ในทุกมิติ
- สีกายขององค์เทพมีลักษณะอุดมมงคล
ประติมากรรมต้นแบบเป็นสีเขียวเข้ม เปรียบเสมือนหยกมณีศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงพลังแห่ง “ชีวิต ความมั่นคง และการปกป้อง” สีเขียวนี้ยังสะท้อนถึงเทพที่คุ้มครองธรรมชาติและปราบอวิชชา
ทั้งนี้ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา “ท้าวเวสสุวรรณโณ ยักษาราชาธิบดี” จึงเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตำนาน เรื่องราวที่สามารถนำไปเป็นอุปเท่ห์ในการปฏิบัติตนของผู้ศรัทธา ด้วยความยึดมั่นในธรรม คุณงามความดี และการดำรงอยู่ในโลกด้วยความขยันหมั่นเพียร สร้างตัวด้วยความสุจริต ยุติธรรม อันจะนำพาชีวิตสู่ความสุข ความสำเร็จ แก่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครองและเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบไป โดยผลงานดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรชั้นครู อ.สุชาติ แซ่จิว สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างงดงามสุดอลังการ น่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูงดงามพลิ้วไหวแต่ทรงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป
สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม “ท้าวเวสสุวรรณโณ ยักษาราชาธิบดี” ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ และภาพที่เห็นในครั้งนี้เป็นภาพองค์ต้นแบบที่ปั้นจากขี้ผึ้งก่อนนำสู่การหล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์
ผลงานประติมากรรม “ท้าวเวสสุวรรณโณ ยักษาราชาธิบดี”
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
ขนาดสูง 20 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์) งานหล่อแบบเซรามิก
ขนาดสูง 12 นิ้วและ 8 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ (ทองสัมฤทธิ์) งานหล่อแบบจิวเวลรี่
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษก ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์
วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
“ท้าวเวสสุวรรณโณ ยักษาราชาธิบดี” จัดสร้างเป็น 3 ขนาด ดังนี้
1.ขนาดความสูงฐานถึงยอดมงกุฎ 20 นิ้ว
องค์ถึงยอดมงกุฎ 17 นิ้ว
ฐานกว้าง 6 นิ้ว ฐานสูง 3 นิ้ว
ส่วนที่กว้างที่สุดของงาน 6 นิ้ว
จัดสร้าง AP ทั้งหมด 3 สี สีละ 9 องค์
เปิดให้สั่งจององค์ละ 49,999.- ถึง 52,999.-
2. ขนาดความสูงฐานถึงยอดมงกุฎ 12 นิ้ว
องค์ถึงยอดมงกุฎ 10 นิ้ว
ฐานกว้าง 3.6 นิ้ว ฐานสูง 1.8 นิ้ว
ส่วนที่กว้างที่สุดของงาน 3.6 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 99 องค์
เปิดให้สั่งจององค์ละ 24,999.- ถึง 26,999.-
เลขสวยเพิ่มองค์ละ 1,000.-
3. ขนาดความสูงฐานถึงยอดมงกุฎ 8 นิ้ว
องค์ถึงยอดมงกุฎ 6.8 นิ้ว
ฐานกว้าง 2.4 นิ้ว ฐานสูง 1.2 นิ้ว
ส่วนที่กว้างที่สุดของงาน 2.4 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 999 องค์
เปิดให้สั่งจององค์ละ 13,999.- ถึง 15,999.-
เลขสวยเพิ่มองค์ละ 1,000.-
ค่าจัดส่งขนาดสูง 20 นิ้ว 800 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 12 นิ้ว และ 8 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง
สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
