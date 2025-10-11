“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
ที่ทำงานของผมช่วงหนึ่งอยู่ที่ “บ้านเรือนไทย” ของ อ.โต้ง-ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ซึ่งตั้งอยู่มุมลึกสุดบนที่ดิน “บ้านราชครู” ของ น้าชาติ-พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ ผู้เป็นบิดา..
คนไทยล้วนรู้ว่า พ่อลูกคู่นี้ รักชาติ-รักสถาบัน อย่างยิ่ง.. ด้วย บิดาของ ท่านผู้หญิงบุณเรือน ชุณหะวัณ มารดา พี่โต้ง เป็นพี่ชายแท้ๆ ของ สมเด็จย่า ดังนั้น ท่านผู้หญิงบุญเรือน จึงมีศักดิ์เป็น หลาน ของ สมเด็จย่า ทั้ง ท่านผู้หญิงบุญเรือน - อ.ไกรศักดิ์ จึงถือเป็นเครือญาติแห่งราชวงศ์จักรี
บทความนี้ไม่เปลืองพื้นที่พูดโยงเรื่องเครือญาติของ ครอบครัวชุณหะวัณ แต่ขอพูดในหัวข้อ “พี่โต้ง-น้าชาติ-ฮุนเซน-ทักษิณ” ที่มาเกี่ยวข้องกับแนวคิด น้าชาติกับอินโดจีน ทั้ง เวียดนาม-ลาว-กัมพูชา ตามนโยบาย “แปรสนามรบเป็นสนามการค้า”
11.30 น. วันหนึ่งในเดือนเมษายน สามสิบกว่าปีมาแล้ว ผมเดินเข้าห้องทำงาน พี่โต้งกำลังบรรเลงกีตาร์ ร้องเพลง Oh! Darling ของวง The Beatles หนึ่งในเพลงโปรดของพี่โต้ง ที่ผมมักได้ยินพี่โต้งเล่นบ่อยๆ พอจบเพลงพี่โต้งพูดขึ้นว่า..
“ชัช เดี๋ยวกินข้าวเที่ยงด้วยกัน.. พี่ขอคุยเรื่องฮุนเซนหน่อยนะชัช”
พี่โต้งวางกีตาร์ตัวโปรดลงพิงข้างโต๊ะทำงาน แล้วชวนผมไปนั่งที่โต๊ะกินข้าว ซึ่งแม่บ้านเตรียมสำรับอาหารไว้พร้อมแล้ว..
“ชัชเคยถามพี่ถึงอาจารย์พี่ที่ช่วยฮุนเซนมาตลอด เขาเดินทางไปเยือนกัมพูชา.. แล้วไปเจอเรื่องคอร์รัปชั่นอย่างมโหฬารของฮุนเซนกับพวก เขาเตรียมจะนำข้อมูลไปเปิดโปงที่อเมริกา แต่มาถูกฆ่าตายในโรงแรมกลางกรุงพนมเปญ”
พี่โต้งชะงักคำพูดลงชั่วขณะ ก่อนตักเป็ดย่างเข้าปาก.. แล้วพูดต่อว่า..
“ชัชถามว่า... พี่คิดอย่างไรเรื่องของฮุนเซน” พี่โต้งหยุดพูดอีกครั้งก่อนยกแก้วไวน์ขึ้นดื่ม... ผมพยักหน้าแทนคำตอบ “ใช่”
“เอ้อ.. พี่คิดอย่างนี้นะชัช.. ฮุนเซนมันเป็นคอมมิวนิสต์นะชัช มันเคยอยู่กับพลพต ผู้นำเขมรแดง ที่ฆ่าคนเขมรตายเป็นล้านๆ คน ฮุนเซนบอกกับพี่ว่า พลพตมันเหี้ยมโหด.. ซึ่งมันรับไม่ได้ จึงต้องหนีไปร่วมกับพวกเวียดนาม.. แล้วกลับมารบกับพลพตจนชนะ ฮุนเซนรับปากกับพี่ว่า ถ้าช่วยเขาให้มีอำนาจสูงสุดในเขมร เขาจะทำทุกวิถีทางให้ประชาชนเขมรกินดีอยู่ดีโดยเร็วที่สุด.. คอมมิวนิสต์รักชาติรักประชาชนเหมือนเหมาเจ๋อตุง ก็เหมือนชัชที่ต้องหนีเข้าป่าไปร่วมกับคอมมิวนิสต์ไทย สู้กับรัฐบาลทุนนิยมไทยไงล่ะ เพราะพวกชัชอยากให้ประชาชนไทยอยู่ดีกินดีเหมือนเหมาเจ๋อตุง.. จริงไหม?”
“แต่ฮุนเซนมันคอร์รัปชั่น และฆ่าอาจารย์พี่โต้งตายที่พนมเปญ เพราะไปรู้ว่าพวกมันโกงชาตินะพี่!!!”
ผมเอ่ยปากพูดความในใจกับพี่โต้ง “ฮุนเซน” เป็นคนที่โกงชาติ.. จะหวังให้ทำดังพูดได้แน่หรือพี่โต้ง..?
“ชัชอย่าลืมว่า ฮุนเซนคือคอมมิวนิสต์ จึงมีอุดมการณ์ และต้องทำเพื่อชาติกับประชาชน.. จริงไหม?”
อืม.. ก็จริงและไม่จริง เพราะทั้งหมดอยู่ที่ “คน”..
คำพูดของพี่โต้งทำให้ผมตกอยู่ในภวังค์.. คอมมิวนิสต์ที่ผมเจอะเจอและเข้าร่วมในเขตป่าเขา ต่างมีอุดมการณ์เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทุนนิยม.. ซึ่งทุกคนล้วนเป็น“คน”.. คนที่ดีก็ดีเหลือแสน พวกเขายอมสละแม้ชีวิต ด้วยจิตใจดีงามกล้าหาญชาญชัย รักประชาชน หลายคนยอมตายแต่ไม่ยอมจำนนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ดังเช่น ทหารคอมมิวนิสต์หญิงม้งคนหนึ่งที่ผมรู้จัก ได้ออกสู่สนามรบที่ร่องกล้า เธอพลาดถูกทหารรัฐบาลไทยจับ เธอไม่ยอมเผยจุดที่ตั้งหน่วยทหารป่า เพื่อปกป้องสหายร่วมอุดมการณ์ เธอถือว่าเป็นความลับสุดยอด เมื่อไม่ยอมจำนนและไม่เผยความลับให้กับทหารรัฐบาล เธอจึงถูกทหารรัฐไทยทรมานและฆ่าตาย ถูกตัดคอนำหัวไปดองไว้ในขวดโหล ตั้งอยู่ในค่ายทหารรัฐบาลไทย..
ส่วนคอมมิวนิสต์ที่เลว ก็เลวเหลือแสน เช่น ทหารป่าคนหนึ่งในจังหวัดน่านแอบไปข่มขู่ข่มขืนเด็กสาววัยไม่ถึง 15 หลายคน จนพ่อแม่เด็กรู้เข้า ผู้นำคอมมิวนิสต์เขตนั้น จึงจับตัวและตั้งศาลประชาชนขึ้นสอบสวนก่อนจะลงมติตัดสินให้ถูก “ยิงเป้า” โดยพ่อเด็กบางคนกับทหารป่าเป็นคนลงมือสังหาร “นักโทษคดีข่มขืน” ต่อหน้าประชาชนในเขตนั้น นั่นคือเรื่องหนึ่งในอดีตเขตป่าเขาภายใต้เขตอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ที่ผมเคยอยู่และรับรู้
หลังเกิดนโยบาย 66/23 ของ ป๋าเปรม-พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีผู้ล่วงลับ พรรคคอมมิวนิสต์ไทยได้โยกย้ายกำลังออกจากประเทศลาวกลับมายังดินแดนไทย
ผมอยู่ในขบวนคอมมิวนิสต์เดินทางออกจากป่าประเทศลาวเพื่อกลับกรุงเทพฯ ผมกับเพื่อนๆ ได้แยกย้ายกันเดินทางเข้ามายัง “ค่ายปากแบ่ง” ริมแม่น้ำโขง โดยผมกับภรรยาเดินทางมาพร้อมกับ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล และ จี๊ด - จิรนันท์ พิตรปรีชา ซึ่งพวกเราอยู่ในกองร้อย “ทหารปลดแอก 561” ที่จังหวัดน่าน การเดินทางตอนนั้น จี๊ดกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้สามเดือน ผมต้องทำหน้าที่จูงจี๊ด ภรรยาผมถือปืนเดินอยู่ด้านหน้าคู่กับทหารลาวแดงที่คุ้มกันหน้าขบวน ส่วนเสกสรรค์แบกเป้กับมีกาละมังขนาดเขื่องอยู่ด้านบน ในมือถือปืนระวังหลัง
ขบวนของเราเดินทางมาถึง “ค่ายลาวแดง” ที่ปากแบ่งริมแม่น้ำโขงชายแดนลาว-ไทยโดยปลอดภัย แม้เส้นทางนั้นจะเคยมีกลุ่มทหาร “ลาวขวา” ซุ่มโจมตีทหารลาวแดงมาก่อนก็ตาม ที่ค่ายปากแบ่งของลาวแดง ผมกับภรรยา เดินทางข้ามแม่น้ำโขงกลับแผ่นดินไทยเข้ามายังจังหวัดน่าน ส่วนเสกสรรค์กับจี๊ดเดินทางกลับเข้าไทยทางอีกจังหวัดหนึ่ง
ผมกับขบวนทหารคอมมิวนิสต์เดินทางเข้าจังหวัดน่านแบบไม่เร่งรีบ ระหว่างทางมีทหารป่าคนหนึ่งเดินมาบอกให้ขบวนพวกเราพักรอคอมมิวนิสต์อีกคณะหนึ่ง ที่กำลังเดินทางมาสมทบ ซึ่งน่าตื่นเต้นเพราะ “ขบวนคอมมิวนิสต์” ที่จะมาสมทบมี “ช้าง” มาด้วย!
เบื้องต้น.. ผมตื่นเต้นเรื่อง “คนมากับช้าง” นั่นย่อมไม่ใช่ “สหายคอมมิวนิสต์ธรรมดา” อย่างแน่นอน.. “เอ๊ะ! ใครหว่ามากับช้าง?” ด้วยความอยากรู้การรอกลางป่าไม่เป็นปัญหาสำหรับขบวนของเราเลย.. ไม่นาน
ก็ได้ยินเสียงไม้เล็กๆ หักดังใกล้เข้ามา.. “ช้างกำลังมา.. คนสำคัญก็กำลังมาถึง!”
ชั่วครู่.. มีทหารป่าหลายคนเดินมาที่ขบวนของเรา เพียงอึดใจช้างก็มาถึงพร้อมกับ “คนสำคัญที่มากับช้าง” ซึ่งหาใช่ใครที่ไหน นักเขียน-กวีเอก-นักแต่งเพลงดัง เดือนเพ็ญ-เจ้าพระยา ฯลฯ และ นักภาษาศาตร์ที่รู้ถึง 7 ภาษา -“นายผี” นั่นเอง! นามจัดตั้งว่า “สหายไฟ” หรือ “สหายมะ” คอมมิวนิสต์อาวุโสที่ผมเรียกอย่างสนิทสนมว่า “ลุงไฟ-อัศนี พลจันทร์” ที่เคยเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบ “หน่วย20” หรือ “หน่วยทฤษฎีพรรคคอมมิวนิสต์ไทย” ที่ผมเคยอยู่ในสังกัดนั่นเอง
ผมหลุดจากภวังค์กลับมานึกถึงคำพูดของพี่โต้งอีกครั้งที่ว่า.. “ชัชอย่าลืมนะว่า ฮุนเซนเป็นคอมมิวนิสต์ มันต้องมีอุดมการณ์ และต้องทำเพื่อชาติกับประชาชน.. จริงไหม?”
น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ พี่โต้ง-น้าชาติ เสียชีวิตก่อนได้เห็นสันดานโคตรชั่วของฮุนเซนในวันนี้ ที่มันทำชั่วสารพัดกับชาติและประชาชนไทยอย่างมากมาย แต่ พี่โต้ง-น้าชาติ ได้รู้ว่า..
ทักษิณ คู่หูฮุนเซน มีสันดานเจ้าเล่ห์เป็นทุรชนโกงชาติ โกงประชาชนไม่รู้จักพอ สองพ่อลูก พี่โต้ง-น้าชาติ จึงแสดงตนต่อต้านทักษิณด้วยการหนุนเปิดเผยความจริง และหนุน“พี่สนธิ”ทั้งลับและแจ้งมาตลอด
ถ้าพี่โต้งยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ พี่โต้งจะรู้อีกว่า “ฮุนเซนมิใช่คอมมิวนิสต์ แต่เป็นจอมเผด็จการทุนสามานย์ เป็นอาชญากรโลก ที่ทำให้ชาติเขมรเป็นรัฐโจร เป็นแหล่งฟอกเงินกับค้ามนุษย์ เป็นดินแดนสแกมเมอร์หลอกลวงคนไทยกับชาวโลก” ที่สื่อฯ และ “พี่สนธิ” ต่อสู้เปิดโปงฮุนเซนกับทักษิณที่สันดานมิได้ต่างกัน แค่ว่าใครจะโคตรชั่วมากกว่ากันเท่านั้น..
ผมเชื่อว่า หากพี่โต้ง-น้าชาติยังมีชีวิตอยู่ พ่อลูกชุณหะวัณต้องออกมาร่วมต่อต้านต่อสู้จัดการฮุนเซนดังเช่นพี่สนธิ ลิ้มทองกุล อย่างแน่นอน..!!!