“BeyonCa” Super Premium EV เตรียมเปิดโรงงานผลิตแห่งแรกในฮ่องกง

ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย สำหรับ “BeyonCa” สตาร์ทอัพรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมของจีน ที่กำลังเดินหน้าแผนผลิตรถยนต์ในฮ่องกง โดยคาดว่าจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกอย่างเป็นทางการได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นรถยนต์ผลิตในฮ่องกงรุ่นแรก หลังมีข่าวคราวปรากฏออกมาก่อนหน้านี้ได้ระยะหนึ่งแล้ว
รถรุ่นแรกของค่ายมีชื่อว่า “Grand Tourer (GT Opus 1)” เป็นรถยนต์หรูที่ออกแบบมาสำหรับการเดินทางระยะไกลด้วยความเร็วสูง โดยจะประกอบขึ้นที่ โรงงาน Advanced Manufacturing Centre ย่านไท่โป ภายใต้การบริหารของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง (HKSTP)
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ความน่าสนใจของ GT Opus 1 ก็คือเป็นซีดานท้ายลาดขนาดใหญ่ มีความยาวตัวถัง 5.2 เมตร ด้วยระยะฐานล้อที่ยาวถึง 3.0 เมตร โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 800V มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงสุด 130 kWh พร้อมเทคโนโลยี Cell To Pack รวมไปถึง Cell To Cell ที่จะช่วยลดการใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเซลล์แบตเตอรี่ และจัดการการกระจายน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบชาร์จไฟแบบเร็ว DC กำลังไฟสูงสุด 300 kW
ฟีเจอร์เด็ดของ GT Opus 1 ได้แก่ ระบบตรวจจับความผิดปกติทางร่างกายของผู้ขับขี่ ด้วยบรรดาสารพัดอุปกรณ์ที่ถูกโปรแกรมด้วย Artificial Intelligence (AI) พร้อมทำงานร่วมกับกล้องและเซนเซอร์ เพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัย และยังมีทีมแพทย์ที่ทางค่ายเรียกว่า cloud doctor service คอยให้คำแนะนำยามเกิดเหตุไม่คาดคิด ผ่านทางจอระบบ Infotainment
แหล่งข่าวระบุว่า BeyonCa ยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาการผลิตที่แน่นอน เพราะยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการเตรียมความพร้อมของโรงงาน อย่างไรก็ตาม รถรุ่น Grand Tourer นี้จะวางจำหน่ายในกลุ่มลูกค้าระดับบนในยุโรปและตะวันออกกลาง โดยตั้งราคาขายเริ่มต้นที่ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.2 ล้านบาท) ใกล้เคียงกับ BMW ซีรีส์ 7 และ Mercedes-Benz S-Class
บริษัท BeyonCa ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 โดย “ซอ เหว่ยหมิง (Soh Weiming)” อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Volkswagen China ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า 16 ปี ก่อนย้ายมานั่งในตำแหน่ง CEO ของ Renault ประเทศจีนในเวลาต่อมา โดยมีวิสัยทัศน์ที่ต่างจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในจีนรายอื่นที่เน้นตลาดจีนเป็นหลัก โดย BeyonCa มุ่งเน้นสร้างแบรนด์ “Made in Hong Kong” เพื่อป้อนสู่ตลาดโลก
โดยชื่อ Beyonca ย่อมาจาก “beyond the car” ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 2021 หลังจากนั้นทาง Soh Weiming จึงได้รวมทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำงานร่วมกันเมื่อครั้งทำงานกับ Volkswagen เช่น Christian Klinger ที่ก็เคยนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารของ Volkswagen AG เช่นเดียวกัน
โลโก้ของแบรนด์รถยนต์มีความเรียบง่ายใช้เพียงแค่ตัวอักษรของชื่อบริษัทเท่านั้นโดยรถยนต์ของทางค่ายแต่ยังใช้โรงงานผลิตจากแบรนด์รถยนต์เจ้าใหญ่ของประเทศจีนอย่าง Dongfeng พร้อม ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาถึง 2 แห่ง ได้แก่ สิงคโปร์ และจีน รวมไปถึงศูนย์การออกแบบในเยอรมนี
“รถยนต์บียอนด์คา จีที โอปัส 1 สามารถตอกย้ำจุดยืนของบียอนด์คาได้อย่างแท้จริงว่าเราคือใคร โดยในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ เราได้ตั้งเป้าในการเป็นผู้กำหนดนิยามรถ EV ระดับซูเปอร์พรีเมียม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างดีไซน์, งานฝีมือ, ความสบาย, ความสปอร์ต และประสบการณ์ขับขี่ที่น่าทึ่งเอาไว้ด้วยกัน ความอัจฉริยะของตัวรถนับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนิยามรถ EV ระดับซูเปอร์พรีเมียม โดยปรัชญาที่เรายึดถือคือเทคโนโลยีมีไว้เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ไม่ควรเป็นวัตถุประสงค์เสียเอง ดังนั้นเราจึงจะรวบรวมและบูรณาการเทคโนโลยีขั้นสูง และเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีจากที่ขับเคลื่อนด้วยฟังก์ชันไปสู่การขับเคลื่อนตามสถานการณ์ บียอนด์คาจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายแก่ผู้ใช้งานด้วยประสบการณ์การใช้งานระดับซูเปอร์พรีเมียมแบบบูรณาการ ที่ผู้ขับขี่จะได้เพลิดเพลินไปกับคุณค่าที่แท้จริงของบริการภายในรถที่ครอบคลุมครบครันรอบด้านและที่นอกเหนือไปจากตัวรถ” ซอ เหว่ยหมิง เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ขณะเปิดตัวแบรนด์เมื่อหลายปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ หากโครงการเดินหน้าได้ตามแผน จะถือเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในฮ่องกง ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของเมืองในการเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ยุคใหม่ระดับนานาชาติที่น่าสนเลยทีเดียว