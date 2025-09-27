Sex Creator ท้าทายระบบศีลธรรม ดับฝันเปิด “Onlyfans” โกยรายได้

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ แม้ Sex Creator ไม่ถูกรองรับโดยกฎหมายและขัดต่อบรรทัดฐานทางสังคมไทย และแม้ทางการเปิดปฎิบัติการเชือดไก่ให้ลิงดู ปราบปราม Sex Creator อย่างต่อเนื่อง แต่บนแพลตฟอร์ม Onlyfans กลับมี Sex Creator ชาวไทยจำนวนมาก เปิดแอคเคาท์สร้างคอนเทนต์วาบหวิว หวังโกยรายได้งามในระสั้น โดยไม่ได้หวั่นผลกระทบที่อาจตามมา
ดังบทเรียนประเด็นร้อนเสทือนวงการนางงาม คาบเกี่ยวเรื่องศีลธรรมดีงามที่ยึดมั่นถือมันในสังคมไทย กรณี “เบบี๋” หรือ “สุพรรณี น้อยโนนทอง” อดีตมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้กอดมงกุฎแค่ 1 คืน ก็ถูกปลด เพราะมีคลิปหวิวหลุดว่อนเน็ต และถูกขุดว่าเคยทำคอนเทนท์วาบหวิวใน OnlyFans โดยออกมาอัดคลิปชี้แจงทั้งน้ำตาสรุปความได้ว่า “ทำ OnlyFans เพราะยากจน ต้องการหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยป่วยมะเร็ง”
โดยเผยว่าเริ่มทำ OnlyFans ตั้งแต่ปี 2563 ในช่วงโควิด-19 เพราะตกงาน และตอนนั้นมีแพลตฟอร์ม OnlyFans เข้ามาพอดี และทำเงินให้ครีเอเตอร์ได้ดีทีเดียว โดยคอนเทนต์ในแรกเป็นแนวบิกินี่ไม่ได้โชว์หวิว แต่ในช่วงหลังเกินเลยไปบ้างจน ทำให้มีคลิปหลุดจากกลุ่มปิดแบบเสียเงิน แต่ยืนยันไม่เคยถ่ายคลิปแบบมีเพศสัมพันธ์ แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นภาพและคลิปวาบหวิวของเธอยังโดนเว็บพนันนำไปแอบอ้างโปรโมทสร้างความเสียหาย โดยมีการแจ้งความร้องทุกข์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้ว
สำหรับประเด็นร้อนเสทือนเวทีประกวดนางงาม “เบบี๋” ยืนยันว่า “ไม่มีเจตนาที่จะทำให้วงการแปดเปื้อน” เพียงแต่วิ่งเข้าหาโอกาสใหม่ๆ ลงประกวดเวทีนางงามหวังเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าองค์กรอาจเปิดโอกาสให้คนเริ่มต้นใหม่ แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของเธอถูกมองว่าเพื่อฟอกตัวจากดาว OnlyFans ทั้งนี้ แม้ถูกปลดจากตำแหน่งมิสแกรนด์ฯ แต่เธอก็ได้รับโอกาสใหม่ๆ มากมาย ไล่เรียงดูจากตารางงานที่ยาวเป็นว่าวที่มีการโพสต์โชว์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว
กรณีที่เกิดขึ้นทำให้ประเด็น Sex Creator เป็นที่ถกเถียงในประเทศไทยอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นด้านการยอมรับทางสังคม กรณีนางงามถูกยึดมงฯ เพราะเคยทำ Onlyfans แม้กฎหมายจะไม่ได้ห้ามในเชิงพฤติกรรม แต่ด้วยบรรทัดฐานทางสังคม ค่านิยมแบบอนุรักษ์นิยม ความเป็นเมืองพุทธมีมักหยิบยกประเด็นทางศีลธรรมอันดี ดังนั้น ภาพของ Sex Creator ย่อมขัดกับภาพลักษณ์ของนางงามที่ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม แม้จะเสียงจากคนกลุ่มหนึ่งอาจว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการทำมาหากิน แต่เสียงส่วนใหญ่ยังคงไม่ยอมรับ
สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ซับซ้อนระหว่างมิติทางกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม กล่าวคือในทางกฎหมายของไทยอาชีพ Sex Creator ไม่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจน โดย Sex Creator มักจะถูกพิจารณาตามพฤติกรรมเป็นกรณีว่าเข้าข่ายความผิดใด เช่น การนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (4) ระบุว่า นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ดังนั้น แม้การทำเนื้อหาจะทำในพื้นที่ส่วนตัวหรือระบบปิด แต่การเผยแพร่เพื่อการค้าก็ยังมีความเสี่ยงทางกฎหมายอยู่ดี
อีกทั้ง ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐปฎิบัติการเชิงรุกจับกุม Sex Creator อย่างต่อเนื่อง มีการขยายผลจับกุม Sex Creator ตัวท๊อปเมืองไทย เจ้าของแอคเคาท์ “ชายต๊อง หญิงเพี้ยน” หรือ นายธนพล (ขอสงวนนามสกุล) หรือ บอส อายุ 30 ปี จำคุก 6 ปี คดีพรากผู้เยาว์ โดยถูกตำรวจไซเบอร์และชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง จับกุมที่บ้านพัก หลังถูกกล่าวหาคดีนำวัยรุ่นหญิงวัย 16 ปี มาร่วมประเวณีโดยไม่ปิดบังใบหน้า แล้วถ่ายภาพและคลิปส่งต่อไปยังกลุ่มลับ X และ Onlyfans เพื่อการค้า
โดยเป็น Sex Creator ผู้มีบทบาททางการเมือง เคยร่วมเคลื่อนไหวในนามกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “คณะเจริญพร” (Free Porn, Free Sextoy) ปี 2564 เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ฐานความผิดเกี่ยวกับการทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าส่งออกซึ่งสื่อลามก เพื่อเปิดเสรีภาพยนตร์ลามกอนาจารและวัตถุทางเพศ หรือเซ็กซ์ทอย โดยอ้างว่าไม่สามารถประกอบอาชีพหรือใช้สิทธิในชีวิตและร่างกายได้อย่างเต็มที่ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชน เป็นการจำกัดเสรีภาพของบุคคลกระทบต่อสิทธิในร่างกายและชีวิต ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ดร.พัชร์ นิยมศิลปะ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์ Sex Creator เสรีภาพในการแสดงออกบนโลกออนไลน์ โดยอธิบายว่า Sex Creator ใน Onlyfans ผิดกฎหมายหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาพฤติกรรมเป็นกรณีๆ ไปว่าเข้าองค์ประกอบความผิดฐานค้าประเวณีหรือไม่ มีการเชิญชวน หรือนัดกันไปค้าประเวณีหรือไม่ว่า รวมทั้ง ต้องพิจารณาว่าลักษณะการกระทำเพื่อสำเร็จความใคร่ เป็นการสำส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ถ้ามีคู่นอนคนเดียว ถ่ายคลิปกับแฟน ก็ไม่น่าจะเรียกได้ว่าสำส่อนตามกฎหมายนี้ ทั้งนี้ Onlyfans เป็นหนึ่งในหลายๆ แฟลตฟอร์มที่ให้บริการในลักษณะที่มีการปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหาสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และต้องเสียค่าบริการเพื่อเข้าดูเนื้อหาที่ถูกปิดเอาไว้
โดยขอบเขตเสรีภาพในการแสดงออกของ Sex Creator ได้รับความคุ้มครองตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) โดยใน article 19 วรรค 2 ระบุว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพที่จะแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภทโดยไม่คำนึงถึงพรมแดน ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยวาจาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ โดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก”
อย่างไรก็ดี ในวรรคท้าย ก็กำหนดเหตุที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกไว้ด้วยว่า การใช้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในวรรค 2 ของข้อนี้ ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวอาจมีข้อจำกัด แต่ทั้งนี้ข้อจำกัดนั้นต้องบัญญัติไว้ในกฎหมาย และจำเป็นต่อ การเคารพในสิทธิและชื่อเสียงของบุคคลอื่น การรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน
“คนส่วนใหญ่น่าจะเห็นตรงกันว่ามันเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่ง แต่ปัญหาคือการแสดงออกในเรื่องเพศจะได้คุ้มครองภายใต้เสรีภาพในการแสดงออกหรือไม่ ก็อยู่ที่ว่าเราตีความคำว่า ศีลธรรมของประชาชน ตรงนี้อย่างไร ใครเป็นผู้ตัดสิน และใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสิน เพราะแต่ละประเทศ แต่ละสังคมมีมาตรวัดและระดับการยอมรับที่ไม่เท่ากัน” ดร.พัชร์ ระบุ
ขณะเดียวกัน ค่านิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่เริ่มเปิดกว้างกับอาชีพ Sex Creator ถึงไม่รองรับโดยกฎหมายและขัดต่อบรรทัดฐานทางสังคมไทยก็ตาม และแม้ไม่มีสถิติชี้ชัดถึงแนวโน้มผันตัวมาเป็น Sex Creator เปิดบัญชี OnlyFans ของคนไทย แต่ด้วยแรงจูงใจด้านรายได้ OnlyFans การเสนอโอกาสในการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากเป็นปัจจัยดึงดูดสำคัญ
น่าจับตาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เปิดกว้างเรื่องเพศมากขึ้น อาจทำให้บางส่วนมองว่าการสร้างรายได้จากเนื้อหาทางเพศเป็นสิทธิส่วนบุคคล และเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถทำได้ ตลอดจนการถูกชักชวนหรือได้รับอิทธิพลจากสื่อโซเชียลฯ ที่นำเสนอแต่ด้านดีของอาชีพ Sex Creator โดยเฉพาะเรื่องราวได้ และไลฟ์สไตล์หรูหรา ขาดวิจารณญาณเข้าสู่เส้นทางที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อตัวเองในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บทบาทของรัฐต่อ sex creator ควรดำเนินการกำกับดูแลไม่ใช่ป้องปราบ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเน้นการปราบปรามแต่เพียงอย่างเดียว และหลายๆ กรณีก็เป็นเพียงการเชือดไก่ให้ลิงดู ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าหากจะจับกันจริงๆ ก็คงจับกันได้ไม่หมด และทำไม Sex Creator ถึงถูกดำเนินคดีแค่บางคน
ประเด็นที่เกิดขึ้นนำสู่คำถามว่าสังคมไทยพร้อมที่จะเปิดใจรับความหลากหลายในอาชีพ Sex Worker แล้วหรือยัง?
ยังคงติดตามกันว่าชะตากรรมของ Sex Creator ภายใต้บริบทของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร