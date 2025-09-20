อัมรินทรสักกะเทวราช สหัสเนตรวชิราวุธ จอมเทพผู้เป็นใหญ่แห่งสรวงสวรรค์ ผู้ปกป้องและประทานความอุดมสมบูรณ์แก่มวลมนุษย์

คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET
คัมภีร์พระเวทกล่าวถึง “พระอินทร์” ว่าเป็นเทพเจ้าที่สำคัญที่สุดพระองค์หนึ่ง ประดุจดังเทพแห่งสงคราม สภาพอากาศ ฝนฟ้า และเป็นผู้นำของเหล่าทวยเทพ พระองค์มีลักษณะเป็นนักรบผู้กล้าหาญ มีอาวุธคือสายฟ้า (วัชระ) ทรงช้างเผือกชื่อไอราวัตหรือเอราวัณ พระอินทร์ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประทานฝนและความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ ช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พ้นจากความแห้งแล้งอดอยาก อีกทั้งยังมีตำนานที่กล่าวถึงการปราบพญาอสูรวฤตระ
พระนาม “อัมรินทรสักกะเทวราช สหัสเนตรวชิราวุธ” มีนัยสำคัญดังนี้
อัมรินทร หมายถึง ผู้เป็นอมตะ ประทับอยู่เหนือหมู่เทพ ขี่ปุยเมฆ และช้างทรงเอราวัณ
สักกะเทวราช หมายถึงพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งเทวโลกผู้ทรงเป็นที่พึ่งของหมู่เทพเทวดาและมนุษย์
สหัสเนตร หมายถึง การมีพันเนตรหรือการมีดวงตาแห่งปรีชาญาณที่เห็นทุกโอกาส รู้เท่าทันทุกอุปสรรค และเฝ้าสอดส่องคุ้มครองทุกทิศทั่วปฐพี
วชิราวุธ หมายถึงสายฟ้าอสนีบาต อำนาจอันเฉียบขาดที่ปราบหมอกมัวและสิ่งชั่วร้าย ให้สัจจะและความชัดเจนบังเกิดขึ้น พร้อมกับการประทานความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดิน
พระนามนี้จึงเป็นการสื่อความหมายของพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราช ในการผสานพลังแห่งการคุ้มครองด้วยสหัสเนตรและวัชระอาวุธศักดิ์สิทธิ์อันเป็นตัวแทนแห่งองค์อินทร์จอมเทพผู้ยิ่งใหญ่
ทางพระพุทธศาสนายังได้มีการอ้างถึงว่า พระอินทร์ ทรงเป็นเทวราชผู้ทรงธรรมตามที่ปรากฏในพระสูตรทั้งในฐานะผู้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้า ผู้ทดสอบบัณฑิตและผู้คุ้มครองผู้ประพฤติธรรม พระอินทร์ ยังได้รับการถวายพระนามว่า ท้าวสักกะเทวราช มีที่ประทับ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เหนือเขาพระสุเมรุ ทำหน้าที่คุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยมีความเชื่อกันต่อมาว่า ผู้ที่บูชาพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราช จะได้รับพรแห่งชีวิต เป็นผู้มากด้วยอำนาจบารมี เป็นที่ยำเกรงโดยธรรม ได้รับชัยชนะและโอกาส ดั่งสายฟ้าตัดอุปสรรคเปิดทางมุ่งสู่ความสำเร็จทุกสรรพสิ่ง
จากความเชื่อความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมอันทรงคุณค่า “อัมรินทรสักกะเทวราช สหัสเนตรวชิราวุธ” เป็นผลงานประติมากรรมไทยร่วมสมัยที่มีความประณีตงดงามทรงคุณค่า ด้วยเทวลักษณะพระอิริยาบถยืนประทานพร พระหัตถ์ขวาแสดงอภิรมุทราในอุ้งพระหัตถ์เป็นที่สถิตของทิพย์เนตรเปรียบดังสหัสเนตร พระหัตถ์ซ้ายทรงวชิราวุธ พระมหาชฎาและรัศมีแบบเทวราชารูปหยดเพชรล้อมพระเศียร เป็นสัญลักษณ์แสงแรกของวันใหม่ ความหวังที่เริ่มต้นได้ทุกครั้งที่ตั้งจิต ฐานปุยเมฆรองรับยุคลบาทเบื้องหน้าปรากฏเศียรเอราวัณ วิทยาธรแห่งฝนและความอุดมสมบูรณ์ เป็นฐานพลังแห่งโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง
คำอธิษฐานขอพร
“ข้าแต่ องค์อัมรินทรสักกะเทวราช ผู้ทรงสหัสเนตรและวชิราวุธ ขอได้โปรดประทานปัญญา โอกาส และเกียรติยศ คุ้มครองให้พ้นภัย เปิดทางสว่างสู่ความสำเร็จ ข้าพเจ้าจักตั้งมั่นในคุณธรรม ประกอบกิจด้วยเมตตาธรรม เพื่อประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม ดังนี้เทอญ”
ทั้งนี้ ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา “อัมรินทรสักกะเทวราช สหัสเนตรวชิราวุธ” จึงเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตำนาน เรื่องราวที่สามารถนำไปเป็นอุปเท่ห์ในการปฏิบัติตนของผู้ศรัทธา ด้วยความยึดมั่นในธรรม คุณงามความดี อันจะนำพาชีวิต สู่ความสุข ความสำเร็จ แก่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครองและเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบไป โดยผลงานดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรชั้นครู อ.สุชาติ แซ่จิว สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ งดงามสุดอลังการ ทั้งรายละเอียดที่ดูพลิ้วไหว ก่อให้เกิดจินตนาการที่สัมผัสได้ถึงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย ทั้งหลายทั้งปวงนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป
สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม “อัมรินทรสักกะเทวราช สหัสเนตรวชิราวุธ”ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ และภาพที่เห็นในครั้งนี้เป็นภาพองค์ต้นแบบที่ปั้นจากขี้ผึ้งผ่านการปรับแต่งสีก่อนนำสู่การหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์นอก)
ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา “อัมรินทรสักกะเทวราช สหัสเนตรวชิราวุธ”
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
ขนาดสูง 25 นิ้ว 13.5 นิ้วและ 9 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์นอก) ด้วยงานหล่อแบบจิวเวลรี่ที่ให้รายละเอียดได้คมชัดกว่า
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษก ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง :เพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์
วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
