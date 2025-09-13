“ฮุนเซน-ทักษิณ สองเฒ่าสันดานโคตรชั่ว!!!”

“สอดแนมการเมือง”
“ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย”
ทักษิณ-ฮุนเซน คบกันมานาน เพราะสองเฒ่าสันดานเหมือนกัน ด้วยทั้งคู่ชอบทำแต่เรื่องชั่วช้ามาตลอด ผู้คนจึงสรุปตรงกันเป๊ะว่า ทักษิณ-ฮุนเซน แข่งด่วนลงนรกนั่นเอง?!
ฮุนเซน คิดไม่ผิด! ว่าวันหนึ่ง.. ทักษิณกับพวกสมุนจะต้องหนีความผิดในไทยไปพึ่งแดนเขมร ด้วยพฤติกรรมทักษิณกับพรรคพวก มักใช้อำนาจรัฐคอร์รัปชั่นโกงชาติมิรู้จักพอ จนรัฐบาลทักษิณถูกประชาชนขับไล่ภายใต้การนำของ สนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของสื่อฯ ผู้จัดการ ที่นำความจริงมาเปิดโปง อีกทั้ง สนธิ ได้ประกาศขับไล่ “นายกฯ โกงชาติทักษิณ” สู้กันแบบ “เจ๊งเป็นเจ๊ง-ตายเป็นตาย” กันเลย!!!
สนธิ เป็นคนพูดจริงทำจริง การต่อสู้ครั้งนั้นจึงดุเดือด มีประชาชนมากมายจากทั่วประเทศมาร่วมชุมนุมกับสนธิ ขับไล่ “นายกฯ ทักษิณ” แม้..ทักษิณจะใช้ “กลไกรัฐ” กับ“อันธพาลการเมือง” จับกุม-ลอบทำร้าย-เข่นฆ่าประชาชนอย่างป่าเถื่อน จนบาดเจ็บล้มตายไปมิใช่น้อย ทว่าการต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองในครั้งนั้น ได้ปลุกสำนึกประชาชนผู้รักชาติ ให้ออกมาต่อสู้กับอำนาจรัฐอธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ.. จนในที่สุดทักษิณต้องเผ่นหนีจากแผ่นดินไทยไปแวะพึ่งแดนเขมรของฮุนเซน ก่อนเร่ร่อนไปอยู่ต่างแดนนานถึง17 ปี
“สันดานงูเห่า” ย่อมรู้ทัน “สันดานงูเห่า” ด้วยกันเป็นอย่างดี งูเห่าฮุนเซน ไม่เคยไว้วางใจ งูเห่าทักษิณแม้แต่น้อย
คราครั้งหนึ่ง ขณะทักษิณยังมีอำนาจในไทย และมีธุรกิจมากมายทั้งสีขาวและสีเทาดำในเขมร ฮุนเซนได้ประกาศจะลดเวลาการผูกขาดสัมปทานด้านการสื่อสารในเขมร จาก 90 ปี เหลือ 30 ปี ได้สร้างความไม่พอใจให้ทักษิณ ถึงกับสำแดง“สันดานงูเห่าเลี้ยงไม่เชื่อง”กับฮุนเซนทันที โดยทักษิณแอบไปสมคบกับ รมต. มหาดไทยเขมร วางแผนจะทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลนายกฯ ฮุนเซน..
ทว่า.. ข่าวเกิดรั่วไหล ฮุนเซนจึงไหวทัน ทำลายแผนทำรัฐประหารได้ และออกตามล่า“ทีมงานทำรัฐประหารของทักษิณ”ทันควัน.. ทีมงานเหล่านั้นจึงต้องหนีตายหัวซุกหัวซุน หนึ่งในนั้นคือนายตำรวจใหญ่อนันต์ บุญเศรษฐ์ ที่ต้องหนีตายรอนแรมผ่านป่าเขมรกลับไทยเป็นข่าวฉาวโฉ่!
ฮุนเซนตามล่าตัวทักษิณมาจนถึงบ้านราชครู โดยฮุนเซนได้เปิดเผยเหตุการณ์ทั้งหมดให้ อาจารย์ไกรศักดิ์ ฟังอย่างหมดเปลือก พร้อมประกาศว่า “จะไม่ให้อภัยทักษิณกับพวกเด็ดขาด มีโอกาสฆ่าทักษิณก็จะฆ่าทันที!” ท่วงท่ากับคำพูดที่โกรธแค้นของฮุนเซนน่าเกรงกลัว!
ทว่า.. หลังทักษิณรับรู้ กลับมิได้กังวล ด้วยทักษิณรู้ถึง“สันดานฮุนเซน” ชาวนาเขมรแดงจนๆ ที่ธาตุแท้ดุจดัง“ผีเปรตผู้โหยหิวเงินทองและอำนาจ” ดังนั้น ทักษิณจึงใช้สูตรไม้ตาย“เงินจ้างผีโม่แป้งได้” และก็จริงดังทักษิณคิด.. เพราะ“มนต์เงินตรา”ได้สยบความโกรธของ“งูเห่าฮุนเซน”จนโงหัวไม่ขึ้น “ผีเปรตฮุนเซน”จึงสยบยอมเป็น“ผีโม่แป้ง”ของทักษิณอีกครา
กลุ่มทหารไทยที่ทำรัฐประหารและครองอำนาจรัฐต่อเนื่องมานานถึง 9 ปี แต่ไม่สามารถทำผลงานดีๆ เอาชนะใจคนไทย จึงพ่ายแพ้ทางการเมืองต่อกลุ่มล้มเจ้ามาตลอด
เมื่อจนหนทาง จึงตั้ง“กลุ่มลังกาวี” นำเอาตัวทักษิณกลับไทย หวังจะเอาชนะ“พรรคสามนิ้ว”ที่มุ่งล้มเจ้า และหวังจะสร้างความปรองดองในชาติไทย.. แต่ทักษิณทำทุกเรื่องล้มเหลว ซ้ำร้ายยังก่อปัญหาวิกฤติใหม่มากมายอีกด้วย!
การนำทักษิณกลับไทย ได้เปิดโอกาสให้ทักษิณโกงชาติและขยายอำนาจอธรรมอีกครา จนถึงกับเกิดสงครามชายแดนไทย-กัมพูชาใหญ่โตขึ้น! “สองเฒ่าชิน-ฮุนยังแอบสานต่อแผนชั่วหาเงินตราครั้งใหญ่”อีกครั้ง โดย“ชิน-ฮุน”แอบไปสมคบกับบริษัทพลังงานต่างชาติ โดยต้องเสียดินแดนไทย เพื่อให้ฮุนเซนกับต่างชาติ“ลักขโมยทรัพยากรใต้ท้องทะเลไทย”ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล
สองเฒ่า “ชิน-ฮุน” หวังจะ “ขายชาติไทย” เพื่อจะได้ “เงินค่าต๋ง” จำนวนมหาศาลไปแบ่งกันอย่างปรีดิ์เปรม.. โดยใช้ MOU 43 สมัย ชวน หลีกภัย เป็นนายกฯ กับ MOU 44 ยุค ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ ซึ่งต้องใช้แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 2 แสน ล้มเลิกการใช้แผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 5 หมื่น เพื่อให้เขมรฮุนเซนมีส่วนได้ในดินแดนไทยทั้งทางบกและใต้ทะเล ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยก๊าซและน้ำมัน
“คำถาม” คือ.. เมื่อผู้นำไทยทุกคน รู้ว่า “ต้นเหตุ” ที่ทำให้เขมรมักปะทะกับทหารไทยตามชายแดนมาตลอด.. แล้วไฉน “ผู้นำไทยบางคน” จึงไม่ยอมยกเลิก MOU 43 กับ MOU 44 ?.. น่าสงสัยใช่ไหมล่ะ?
“คำตอบ” ตรงๆ!!! ก็เพราะ MOU สองฉบับนี้ “ผู้นำไทยหลายคน” ล้วนรู้ว่า มันคือ “MOU สร้างเงินใต้โต๊ะ” ที่จะได้อย่างมหาศาลจากบริษัทพลังงานต่างชาตินั่นเอง โดยมี ฮุนเซน เป็นคนเจรจากับต่างชาติ!
งานนี้ เขมรฮุนเซน-ทักษิณและผู้นำไทย รวมทั้งข้าราชการใหญ่อีกหลายคน จึงเกิดความโลภโมโทสัน จึงไม่มี “ผู้นำไทยคนใด” ยกเลิก MOU43 กับ MOU 44 ไงล่ะ!???
ไม่ต้องสงสัยว่า ทำไมชาติเขมรที่ด้อยกว่าชาติไทยทุกด้าน ถึงกล้าบังอาจเหยียดหยาม ผู้นำไทย-คนไทย-ทหารไทย-ชาติไทยมาตลอด นั่นก็เพราะ “ผู้นำไทยที่ผ่านมา” โดยเฉพาะทักษิณกับนายกฯ ผู้ลูกสาว แอบสมคบขายชาติให้กับเขมรฮุนเซนและต่างชาตินั่นเอง
ทหารไทยที่รักษาชายแดนไทย-เขมร จึงต้องขาขาดและล้มตายคนแล้วคนเล่า ซ้ำร้ายประชาชนตามแนวชายแดนก็ต้องบาดเจ็บล้มตายและเดือดร้อนไปด้วย ชาติและประชาชนไทยเสียหายอย่างใหญ่หลวง ก็เพราะพวก“นักการเมืองสารเลวขายชาติ” โดยเฉพาะ “ผู้นำขายชาติไทย” อย่างทักษิณและผู้นำไทยบางคน ซึ่งมีจิตใจละโมบโลภมาก ไร้จิตสำนึกรักชาติรักประชาชน จึงกอด MOU 43 กับ MOU44 ไว้แน่นจนทุกวันนี้!???
ฮุนเซน ผู้นำ “จอมเนรคุณ-จอมทรยศ” ที่กดขี่ข่มเหงประชาชนเขมรมาตลอด ไม่จริงใจต่อการพัฒนาชาติเขมรให้เจริญมั่นคง ตรงกันข้าม ฮุนเซนได้ทำให้ชาติเขมรกลายเป็น “ประเทศก่ออาชญากรรมชั่วช้าสารพัด ติดอันดับต้นๆ ของโลก” เป็นที่รังเกียจและขยะแขยงของทุกชาติในโลกอยู่ในทุกวันนี้!!!
วันนี้ ฮุนเซนมีสิ่งที่เหนือกว่าชาติไทยเพียงอย่างเดียว.. นั่นคือ มีอำนาจเหนือ “ผู้นำไทยที่โคตรหิวเงิน”!!
ทักษิณทำให้-อดีตนายกฯ แพทองธาร พรรคเพื่อไทย รวมทั้งชาติไทย ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี ด้อยค่า และตกเป็นเบี้ยล่างของเขมรฮุนเซนมาตลอด!!!
9 กันยายน 2568 ศาลฎีกามีคำสั่งให้ทักษิณต้องติดคุก 1 ปี.. หลังจากศาลฎีการับไต่สวนคดีทักษิณหนีการติดคุก ไปป่วยทิพย์พักห้องหรูบนชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ งานนี้มีผู้คนมากมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างละครตบตาสังคมไทย ต้องเดือดร้อน เสียอนาคตกันเป็นทิวแถว
ผู้คนจำนวนไม่น้อยสงสัยว่า.. ทำไมทักษิณไม่หนี? มีข่าวจากวงในว่า ที่ทักษิณยังต้องอยู่ในเมืองไทย เพราะยังต้องสมคบกับฮุนเซน ผ่านนักธุรกิจชาวอาฟริกาใต้ชื่อ “เบนจามิน” คนสนิทของฮุนเซน ที่แอบมาพักอยู่ในไทย เพื่อเร่งทำเรื่องฮุบทรัพยากรใต้ทะเลไทย
วันนี้ทักษิณพ่ายแพ้แทบทุกเรื่องแล้ว ทว่า.. ชาติไทยยังมีเรื่องอีกมากมาย ที่ “นายกฯ หนู” ต้องเร่งแก้ปัญหาโดยด่วน!
อนุทิน ชาญวีรกุล ผู้นำไทยคนใหม่ จึงต้องเร่งแก้ปัญหาไทยกับเขมร ด้วยการยกเลิก MOU 43 กับ MOU 44 ตามที่เลขาฯ พรรคภูมิใจไทย ลูกชาย เนวิน ชิดชอบ ได้ประกาศชัดเจนต่อสังคมไทย ต้องรีบกั้นเขตแดนไทยให้ชัดเจน! ปิดด่าน-ตัดไฟ-ตัดอินเตอร์เน็ตทั้งหมด! จัดการกับเขมรล้ำแดนไทยอย่างเด็ดขาดและทันที!
นอกจากนี้ “ผู้นำรัฐบาลไทย” ต้องยุติการเป็น “ผีเปรตหิวเงิน หิวอำนาจ” ต้องยุติการคอร์รัปชั่นโกงกินชาติ! ต้องเปิดศักราชใหม่ นำชาติไทยสู่เส้นทางอันดีงาม!!!
รัฐบาลใหม่ต้องเร่งทำความดีให้ชาติกับประชาชนทันที เพราะ “ลัทธิทักษิณ” อาจหวนคืนสู่อำนาจเมื่อใดก็ได้..จริงไหม???