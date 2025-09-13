พ่อเลี้ยงเจประธานพิธี บวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษก นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ขนาดสูง 8 นิ้ว และ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน

คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET
สวัสดีครับ Artmulet ในสัปดาห์นี้ขอนำภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษกผลงานประติมากรรมองค์สำคัญจากตำนานแห่งความเชื่อและความศรัทธา นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ขนาดสูง 8 นิ้ว และ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ส่งมอบผลงาน 12 กันยายน 2568
สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
Facebook Inbox: Artmulet
OfficialLine ID: @artmulet
เว็บไซต์:www.artmulet.com
และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง T.0925577511