xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. ผู้จัดการรายวัน 
  3. ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 

ผู้จัดการสุดสัปดาห์

x

พ่อเลี้ยงเจประธานพิธี บวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษก นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ขนาดสูง 8 นิ้ว และ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET

สวัสดีครับ Artmulet ในสัปดาห์นี้ขอนำภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษกผลงานประติมากรรมองค์สำคัญจากตำนานแห่งความเชื่อและความศรัทธา นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ขนาดสูง 8 นิ้ว และ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ อุโบสถวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ส่งมอบผลงาน 12 กันยายน 2568 

พ่อเลี้ยงเจประธานพิธีฯ








สำหรับท่านที่สนใจต้องการสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
Facebook Inbox: Artmulet
OfficialLine ID: @artmulet
เว็บไซต์:www.artmulet.com
และที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง T.0925577511


พ่อเลี้ยงเจประธานพิธี บวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษก นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ขนาดสูง 8 นิ้ว และ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน
พ่อเลี้ยงเจประธานพิธี บวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษก นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ขนาดสูง 8 นิ้ว และ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน
พ่อเลี้ยงเจประธานพิธี บวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษก นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ขนาดสูง 8 นิ้ว และ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน
พ่อเลี้ยงเจประธานพิธี บวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีพุทธาภิเษก นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ขนาดสูง 8 นิ้ว และ รุ่นพิทักษ์แผ่นดิน
พ่อเลี้ยงเจประธานพิธีฯ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น