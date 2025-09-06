นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ ขจัดสิ่งชั่วร้าย ทำลายอุปสรรค สู่อำนาจ วาสนา บารมี

คอลัมน์ ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET
เมื่อกลียุคย่างกราย สรรพสิ่งไร้สมดุล ความมืดมิดครอบงำ องค์พระนารายณ์ มหาเทพผู้ปกปักรักษาทั้งสามโลกจึงทรงอวตารลงมาปราบอธรรมพร้อมจักรเทพ “สุทรรศนจักร” หมุนล้างความชั่วร้ายตรึงธรรมไว้ในไตรภพ พญาครุฑจึงกางปีกสุดขอบฟ้ายืนตรึงสถานการณ์เหนือฐานเมฆ รองรับองค์พระนารายณ์ในวินาทีแห่งการ “ขว้างจักร” ปราบมาร
คติศาสนาพราหมณ์-ฮินดู “พระนารายณ์” หรือ “พระวิษณุ” คือมหาเทพผู้รักษาสมดุลแห่งโลก ผู้ทรงคุณธรรมและเปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นหนึ่งในตรีมูรติร่วมกับพระพรหมผู้สร้างและพระศิวะผู้ทำลาย ส่วนครุฑนั้นเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพ ที่เปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจ สติปัญญา ความรวดเร็ว กล้าหาญและความกตัญญู เป็นผู้มีปีกอันเรืองรองดุจทองคำ มีพลังอำนาจมาก ครุฑจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่อยู่เหนือสิ่งชั่วร้ายและเป็นพาหนะขององค์พระนารายณ์ผู้ปราบอสูรร้ายทั้งปวง
ผลงานประติมากรรม นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ ในครั้งนี้พระนารายณ์จะอยู่ในชุดเครื่องทรงเต็มยศที่มีความวิจิตรงดงาม พระพักตร์เปี่ยมด้วยบารมีอันสูงส่ง พระหัตถ์ทั้งสี่ทรงอาวุธ ทรงตรีศูล สัญลักษณ์แห่งอำนาจ ทรงพระขรรค์ แทนอำนาจบัญชาการ ทรงสังข์ สื่อถึงชื่อเสียงและคุณธรรม ทรงจักรคือการทำลายอุปสรรคและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย พระองค์ทรงประทับเหนือพญาครุฑด้วยทวงท่าอันน่าเกรงขามแสดง “การขว้างจักร” สื่อถึงการทำลายพลังอำนาจของศัตรู ปราบหมู่มารทั้งสามโลกให้หมดสิ้นไป จักรของพระนารายณ์นั้นคือ “สุทรรศนจักร” อาวุธประจำพระองค์พระนารายณ์ ที่เปรียบประดุจดังวงล้อแห่งธรรมหมุนล้างอวิชชา ขจัดมิจฉาทิฐิและตรึงไว้ซึ่งความยุติธรรมของไตรภพ ส่วนพญาครุฑผู้ทรงฤทธิ์คือพาหนะศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระนารายณ์ โดยพญาครุฑปางนี้มีลักษณะกึ่งคนกึ่งเทพคือมีรูปกายที่กำยำน่าเกรงขามมีหัวและขาเป็นนกตามแบบสากลนิยม กางปีกเผชิญหน้าตรึงโลกทั้งสามไว้เหนือฐานเมฆสัญลักษณ์ของการสถิตอยู่เหนืออุปสรรคปัญหาและความคลุมเครือทั้งหลายในสามโลก
จากตำนานความเชื่อความศรัทธา สู่ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมอันทรงคุณค่า “นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ” ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 11 ของ Artmulet ในการรังสรรค์ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธาสู่จิตวิญญาณแห่งมวลมนุษยชาติ เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป โดยผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากแนวคิดจาก อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงาน และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการแห่ง Artmulet ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรชั้นครู อ.สุชาติ แซ่จิว โดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงาน “นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ” ในครั้งนี้ ได้งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งเส้นสายที่พลิ้วไหวต่อเนื่อง ทรงพลังอำนาจและลงตัวอย่างที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมีไว้เป็นเครื่องเจริญสติเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป
ผลงานประติมากรรมไทยร่วมสมัย นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
วัตถุประสงค์ : ร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมวัดขุนอินทรประมูล จ.อ่างทอง
พิธีพุทธาภิเษกและบวงสรวงเทวาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
ผลงานทุกชิ้นหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ (สำริดนอก) ด้วยระบบการหล่องานแบบจิวเวลรี่ที่จะทำให้ได้รายละเอียดครบถ้วนและมีความใกล้เคียงกับผลงานต้นแบบมากที่สุดและมีความรวดเร็วกว่างานหล่อเดิม (แบบเซรามิก)
สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงาน “นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ” ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ
นารายณ์ขว้างจักรตรึงไตรภพ
จัดสร้างทั้งหมด 3 ขนาด ดังนี้
1.ขนาดสูงจากฐานถึงปลายรัศมี 24” / 60cm
สูงถึงมงกุฎ 22.5"/ 56cm
ความสูงของครุฑ 12”/ 30cm
ปีกกว้าง 13"/ 32.5cm
ฐานกว้าง 7"/ 17.5cm ลึก 5"/ 12.5cm
ฐานถึงเท้าครุฑสูง 4"/10cm
2.ขนาดสูงจากฐานถึงปลายรัศมี 14" / 35cm
สูงถึงมงกุฎ 13"/ 32.5cm
ความสูงของครุฑ 7”/ 17.5cm
ปีกกว้าง 7.6"/ 19cm
ฐานกว้าง 4"/ 10cm ลึก 2.9"/ 7.2cm
ฐานถึงเท้าครุฑสูง 2.3"/ 5.8cm
3.ขนาดสูงจากฐานถึงปลายรัศมี 8" / 20 cm
สูงถึงมงกุฎ 7.5"/ 19 cm
ความสูงของครุฑ 4”/ 10cm
ปีกกว้าง 4.4"/ 11cm
ฐานกว้าง 2.3"/ 5.8cm ลึก 1.6"/ 4cm
ฐานถึงเท้าครุฑสูง 1.3"/ 3.3cm
1.ขนาดความสูง 24 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 99 องค์
-สีพิเศษ สั่งจององค์ละ 89,999.-
-สีน้ำผึ้ง สั่งจององค์ละ 85,999.-
-สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ สั่งจององค์ละ 85,999.-
เลขสวย เพิ่มองค์ละ 3,000.-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99
2.ขนาดความสูง 14 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 99 องค์
-สีพิเศษ สั่งจององค์ละ 36,999.-
-สีน้ำผึ้งทูโทน สั่งจององค์ละ 32,999.-
-สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ สั่งจององค์ละ 32,999.-
เลขสวย เพิ่มองค์ละ 1,000.-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99
3.ขนาดความสูง 8 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สี สีละ 999 องค์
-สีพิเศษ สั่งจององค์ละ 18,999.-
-สีน้ำผึ้งทูโทน สั่งจององค์ละ 15,999.-
-สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ สั่งจององค์ละ 15,999.-
เลขสวย เพิ่มองค์ละ 1,000.-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999
ค่าจัดส่งขนาด 24 นิ้ว 800 บาทต่อองค์ ขนาด 14 นิ้ว 500 บาทต่อองค์ ขนาด 8 นิ้ว 300 บาทต่อองค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลไม่มีค่าส่ง
รายการจองในรอบนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนธันวาคม 2568 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวง
เทวาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์
