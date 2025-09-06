Tesla Model Y Performance (Juniper) รีดสมรรถนะเทียบชั้นซูเปอร์คาร์

ภายหลังจากที่ Tesla ประเดิมทำตลาด Model Y ( Juniper ) ด้วยรุ่น RWD และ AWD Long Range ล่าสุดได้มีการเพิ่มรุ่น Performance ที่เน้นสมรรถนะจัดจ้านมากขึ้นกว่าเดิม โดยปัจจุบัน Tesla ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดสเปกแรงม้าและแรงบิด แต่ระบุว่าทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 3.5 วินาทีเท่านั้น ลดลงจากรุ่นก่อนหน้าราว 0.2 วินาที
ตัวเลขสมรรถนะดังกล่าวมีความเป็นไปได้ว่า Model Y Performance ใหม่ จะได้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 517 แรงม้า (PS) ที่ยกมาจาก Model 3 Performance ซึ่งสามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ด้วยเวลาต่ำกว่า Model Y อยู่ราว 0.4 วินาที
เพื่อรองรับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น Tesla ได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive ที่สามารถปรับการทำงานตามลักษณะการขับขี่ ทั้งยังมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนช่วงล่างสำหรับรุ่น Performance โดยเฉพาะ เสริมด้วยโหมดการขับขี่ที่สามารถเน้นการทำงานของล้อคู่หลังเพื่อความสนุกเร้าใจ
ขณะที่แบตเตอรี่ของรุ่น Performance สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางราว 580 กม. ต่อ 1 ชาร์จ (WLTP) ต่ำกว่ารุ่น Long Range AWD เพียง 6 กม. และสามารถเพิ่มระยะทางขับขี่ได้สูงสุด 243 กม. ในเวลา 15 นาที เมื่อชาร์จเข้ากับสถานีซูเปอร์ชาร์จเจอร์
Model Y Performance มีการปรับดีไซน์ภายนอกเน้นความสปอร์ตรอบคัน ไม่ว่าจะเป็นช่องดักลมหน้า สปอยเลอร์คาร์บอน ดิฟฟิวเซอร์ดีไซน์เฉพาะรุ่น คาลิเปอร์เบรกสีแดง และล้อลาย Arachnid 2.0 ขนาด 21 นิ้ว
ห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งแบบสปอร์ตพร้อมปีกข้างที่มีขนาดใหญ่กว่ารุ่นปกติ มีระบบอุ่นเบาะและระบายอากาศเป็นมาตรฐาน แผงคอนโซลตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ พร้อมหน้าจอขนาด 16 นิ้ว ที่มีความคมชัดมากขึ้น และชุดเครื่องเสียง 15 ลำโพง
ทั้งนี้ Tesla Model Y Performance เริ่มเปิดรับจองอย่างเป็นทางการแล้วที่ยุโรป, สหราชอาณาจักร, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยมีกำหนดส่งมอบในเดือนกันยายนเป็นต้นไป