ทิ้งไพ่ “หมาหัวเน่า ชัยเกษม” เกมการเมืองสกปรก หนีนรกและต่อลมหายใจเฮือกสุดท้ายของระบอบทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
สาขาวิชาสถิติศาสตร์ สาขาวิชาพลเมืองวิทยาการข้อมูล
สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผมได้เขียนเหตุผลหกข้อเอาไว้ว่า ทำไมเพื่อไทยต้องชิงลุยไฟยุบสภา ทั้งๆ ที่รู้ว่ามีปัญหาข้อกฎหมายและระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทยิ่ง ดังนี้
หนึ่ง หากยุบสภาได้สำเร็จ รัฐบาลนี้จะยังรักษาการไปได้อีกยาวนาน จนกว่าการจัดการการเลือกตั้งทั่วไปและจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ การรักษาการและมีอำนาจรัฐในมือ มีความหมายกับทักษิณ ชินวัตร เป็นอย่างยิ่ง
สอง หากยังรักษาการ คดีชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ ที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาในวันที่ 9 กันยายน ลงมา ซึ่งมีโอกาสสูงที่ทักษิณ จะต้องกลับเข้าคุก
หากทักษิณ คิดจะยอมติดคุก แล้วพ้นคุกออกมาเป็นฮีโร่ทางการเมือง การมีอำนาจรัฐในมือ จะช่วยอำนาจความสะดวกในระหว่างที่ถูกคุมขังได้ อาจจะได้ใส่กำไลอีเอ็ม หรือไปนอนที่บ้านผู้บัญชาการเรือนจำ ติดเครื่องปรับอากาศ สั่งอาหารจากโรงแรมห้าดาวมากินได้ เป็นต้น
หากทักษิณ คิดจะหนีคดี การมีอำนาจรัฐ จะช่วยให้หนีคดีได้สะดวก ช่องทางธรรมชาติต่าง ๆ จะเปิดกว้าง ทำให้การหนีคดีทำได้สะดวกขึ้น
ในทางตรงกันข้าม หากการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทำได้สำเร็จ ชีวิตของทักษิณ ชินวัตร หลังวันที่ 9 กันยายนนี้ก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากยิ่ง
สาม การยังคงรักษาอำนาจรัฐ ทำให้สามารถเร่งคดีที่เป็นบาดแผลของศัตรูทางการเมืองได้ เช่น คดีฮั้วเลือกตั้ง สว. คดีเขากระโดง เป็นต้น ตลอดจนใช้อำนาจในการปูนบำเหน็จรางวัลให้กับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้ตนเองได้ เช่น เลื่อนนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. เลื่อนผู้ช่วย ผบ.ตร. ที่มาจากแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจไปเป็น รอง ผบ.ตร. ได้ ดังนั้นการยุบสภาได้สำเร็จแล้วรักษาการไปยาว ๆ จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อระบอบทักษิณ ในการปูนบำเหน็จ ปกป้องพวกพ้อง และทำลายศัตรูทางการเมือง
สี่ การยุบสภาทำให้รักษาการไปยาวๆ ทำให้สามารถเร่งใช้งบประมาณเพิ่งผ่านสภาฯ ไปได้ ทำให้สามารถทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในทางการเมืองและการเลือกตั้งได้
ห้า การเป็นรัฐบาลรักษาการ ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไป ทำให้ถืออำนาจรัฐ ได้เปรียบในการเลือกตั้งได้อีก
หก ทักษิณ ชินวัตร เองเคยกล่าวว่า ถ้าผมไม่มีความสุข คนอื่นก็ไม่ต้องมีความสุข ประเทศไทยก็ไม่ต้องมีความสุข อันนี้เป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวของทักษิณ ชินวัตรเอง เมื่อตนเองไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็คิดว่าศัตรูทางการเมืองอย่างภูมิใจไทย ก็ไม่ควรเป็นรัฐบาล ทำนองว่า หากกูตาย มึงต้องตายตกไปตามกูด้วย อันเป็นความคิดของผู้มีจิตใจต่ำ คับแคบ
หกสาเหตุนี้ ทำให้พยายามชิงทูลเกล้า ฯ ให้ทรงยุบสภา ทั้งๆ ที่มีปัญหาข้อกฎหมาย ผู้ทำเรื่องนี้คือ ภูมิธรรม ก็จะมีปัญหาทางกฎหมายในภายหลัง ทั้งยังเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเป็นอย่างยิ่ง เป็นการบังคับให้องค์พระมหากษัตริย์ต้องทรงใช้พระบรมราชวินิจฉัยทรงเลือกระหว่างยุบสภาหรือเปิดประชุมสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี อันเป็นการไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งด้วยประการทั้งปวง
มาวันนี้พรรคเพื่อไทย ได้เสนอพรรคประชาชน ด้วยเงื่อนไขที่แสดงให้เห็นว่า ชัยเกษม นิติสิริ เป็นเพียงหมาหัวเน่า เอาไว้เชือดบูชายัญ เพื่อผลประโยชน์หกข้อดังกล่าวของทักษิณและพรรคเพื่อไทยเท่านั้น เป็นการดิ้นเฮือกสุดท้ายก่อนตายสนิทไปตลอดกาล อย่างหมดสิ้นเกียรติยศศักดิ์ศรี ด้วยการขอให้พรรคประชาชน โหวตให้ชัยเกษม เป็นนายกรัฐมนตรี และยอมแลกกับการเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริง มีอำนาจเต็ม เพื่อยุบสภาได้เต็มมือ ตามรัฐธรรมนูญ
หลังจากสำนักงานองคมนตรีได้ตีหนังสือที่ภูมิธรรมส่งไปกราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้ใช้พระราชอำนาจโปรดเกล้าฯ ให้ยุบสภา ผลพวงที่เกิดขึ้นคือ ภูมิธรรมน่าจะเจอมาตรา 157 อาญา และพรรคเพื่อไทยอาจจะถูกยุบได้เทียบเคียงได้กับกรณีพรรคไทยรักษาชาติในอดีต
มาวันนี้ การทิ้งไพ่ใบสุดท้าย แบบไม่มีอะไรจะเสีย เพียงเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลรักษาการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งทั่วไปก็เกิดขึ้น
ทักษิณ ต้องการทำลายสถิติ นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดของไทยคือ อาจารย์ทวี บุณยเกตุ ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียง 18 วัน
เนื่องจากจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นำประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองกับฝ่ายอักษะคือเยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่น และเมื่อระเบิดปรมาณูถล่มฮิโรชิมาและนางาซากิ ฝ่ายอักษะก็เป็นผู้แพ้สงคราม ไทยเรามีขบวนการเสรีไทย การเมืองไทยเราเป็นไผ่ลิ่วลม ไม่ยอมให้ประเทศชาติเป็นผู้แพ้สงครามก็ต้องให้ มรว. เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีแทน เพราะคุณชายเสนีย์ เป็นหัวหน้าขบวนการเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา ทั้งยังเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นด้วย
การพลิกเกมการเมือง เพื่อให้ประเทศไทยรอดจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงครามจึงจำเป็น ระหว่างรอ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา หลวงประดิษฐ์มนูธรรม(ปรีดี พนมยงค์) ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้แต่งตั้งอาจารย์ ทวี บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรี และลาออกในวันที่ 18 ของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพ
ส่วนหากพรรคประชาชนเชื่อคำหวานของทักษิณหรือพรรคเพื่อไทย นายชัยเกษม นิติสิริ จะมิได้เป็นนายกรัฐมนตรีขัดตาทัพ หากแต่เป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกบูชายัญอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนของทักษิณ ชินวัตร และทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย เป็นการดิ้นรนครั้งสุดท้ายเพื่อต่อลมหายใจของระบอบทักษิณ
การที่พรรคประชาชนเคยถูกทักษิณหลอกมาแล้วหนึ่งครั้ง แม้จะมีดีลลับมาเก๊าได้ไปพบกับคุณทักษิณเองก็ตาม ก็คงทำให้พรรคประชาชนหลอน เพราะถูกคุณทักษิณหลอกมาบ้างเหมือนกัน ไม่มากก็น้อย
การเมืองไทยมันน้ำเน่าได้ขนาดนี้ นักการเมืองมีไว้ทำไม ไม่มีประโยชน์กับประเทศเลย ไม่มีประชาชนไปเจือปนในการเจรจาเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองเลยแม้แต่น้อย ทั้งหมดที่ทำเพื่อตนเองทั้งสิ้น