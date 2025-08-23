จบดรามา “ไข่เจียวปู 4,000” “เจ๊ไฝ” ปลุกกระแส “มิชลินไกด์”

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - วิจารณ์สนั่นโซเซียลฯ หลัง “ยูทูบเบอร์ชื่อดัง” เสิร์ฟดรามาร้อนๆ เมนู “ไข่เจียวปู จานละ 4,000 บาท” ของ “ร้านเจ๊ไฝ ประตูผี” ร้านดัง “รางวัลมิชลินไกด์ 1 ดาว” การันตีร้านอาหารคุณภาพสูง ควรค่าแก่การหยุดแวะชิม แต่ระบุราคาอาหารไม่ตรงปก เขียนป้ายเมนูไข่เจียวปู 1,500 บาท ก่อนอัปเกรดเนื้อปูโดยพลการคิดราคา 4,000 บาท
เพราะเกิดอาการเสียเงินไม่ว่าแต่เสียความรู้สึกไม่ได้ทำให้ “พีชชี่ (PEACHII)” ยูทูบเบอร์สาวชื่อดัง โพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์ไปกินไข่เจียวปูร้านดัง แต่กลับอึ้งหลังเรียกเก็บเงินหลังเจอราคา 4,000 บาท จากเดิมที่ติดป้าย 1,500 บาท
สำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นราคาอาหารแพงอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่หาเทียบกับรายได้ของยูทูบเบอร์สาว แต่ปัญหาคือความรู้สึกไม่เป็นธรรมเกิดการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะทางร้านไม่แสดงรายละเอียดราคาให้ชัดเจน และเปลี่ยนวัตถุดิบชั้นดีโดยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ อย่างไรก็ตาม ดรามาร้อนๆ จบลงด้วยดี เพราะท้ายที่สุดเป็นความเข้าใจผิด ทราบภายหลังว่าเพื่อนกลุ่มของยูทูบเบอร์สาวเป็นลูกค้าประจำ VVIP ทางร้านจึงอัปเกรดวัตถุดิบส่งผลให้ราคาอาหารแพงกว่าในเมนูที่แสดงตามปกติ ที่ต้องขีดเส้นใต้คือ VVIP ไม่เคยทราบราคามาก่อน เพราะจ่ายเงินอย่างเดียว จึงก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้น
ท้ายที่สุด จบดรามา “ไข่เจียวปู จานละ 4,000 บาท ร้านเจ๊ไฝ” สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และ ตำรวจ ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านเจ๊ไฝ ร้านอาหารที่ได้รับ 1 ดาวจากมิชลินไกด์ ตั้งอยู่ที่ทางแยกสำราญราษฎร์ หรือ ประตูผี เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.42 ในมาตรา 28 ที่ระบุเอาไว้ว่า ทางร้านจะต้องติดป้ายราคาสินค้า และบริการ ให้ชัดเจน หากมีการฝ่าฝืน จะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท แต่วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับเจ๊ไฝ 2,000 บาท
โดยกำชับให้ทางร้าน ได้ทำป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนต่อลูกค้า ว่าเมนูไข่เจียวปูมี 2 ราคา แบบธรรมดา ราคา 1,500 บาท แบบพิเศษ ราคา 4,000 บาท ซึ่งทางรับเรื่องพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
อย่างไรก็ดี เกิดคำถามในสังคมทำนองว่าร้านรางวัลมิชลินไกด์ตั้งราคาอาหารสูงเกินไปหรือไม่ ในส่วนนี้เป็นเรื่องธุรกิจคงไม่สามารถตอบชัดเจน แต่ในฐานะผู้บริโภคหากรู้สึกไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องมาที่กรมการค้าภายในดำเนินการตรวจสอบได้
ต้องยอมรับว่า “ร้านเจ๊ไฝ ประตูผี” เป็นสตรีทฟู้ดเจ้าดังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก การันตีความอร่อยเลิศรสด้วย “รางวัลมิชลินไกด์ 1 ดาว” โดย “เจ๊ไฝ” เชฟใหญ่โชว์เสน่ห์ปลายจวัดจนถูกยกเป็นราชีนีอาหารท้องถิ่นในตำนาน
กล่าวสำหรับ “มิชลินไกด์” เป็นที่รู้จักและยอมรับในฐานะรางวัลของร้านอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติยอดเยี่ยม เป็นเครื่องหมายการันตีความอร่อยและประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ดี ทั้งรสชาติที่โดดเด่น การปรุงที่พิถีพิถัน และคุณภาพของวัตถุดิบ
โดย 1ดาว มิชลิน คือ ร้านอาหารคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การหยุดแวะชิม, 2 ดาวมิชลิน คือ ร้านอาหารยอดเยี่ยมที่ควรค่าแก่การขับรถออกนอกเส้นทางเพื่อแวะชิม และ 3 ดาวมิชลิน คือ สุดยอดร้านอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางไกลเพื่อไปชิมสักครั้ง และแน่นอนว่า บรรดาร้านอาหารมียอดขายอาหารหลังได้รับมิชลินไกด์ รายได้เพิ่มมากขึ้น 30 - 40%
อิทธิของ “มิชลินไกด์” ดันตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยสู่ระดับโลก ภายในเวทีเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของอาหารไทยผ่านคู่มือมิชลินไกด์” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตอกย้ำภาพลักษณ์เชิงบวกด้านอาหารของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
จากการเข้ามาของคู่มือมิชลินไกด์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 ได้ส่งผลให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ของประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด อ้างอิงผลการประเมินภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านอาหารประจำปี 2567 โดย บ.เคเนติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมองประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีภาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารที่โดดเด่นในระดับ 53% เพิ่มขึ้นจาก 44% ในปี 2566 ครองอันดับ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ Gastrainable Tourism เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างคำว่า Gastronomy (การรับประทานอาหาร) กับ Sustainable (ความยั่งยืน) ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวกลุ่ม Luxury Traveller ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อมาก ซึ่งหมายถึงโอกาสทองของตลาดการท่องเที่ยวไทย
โดยในระดับนานาชาติอาหารไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิ นิตยสารชื่อดัง Time Out ได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารที่ดีที่สุดอันดับ 2 ของโลกประจำปี 2568 รองจากเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนาของสหรัฐอเมริกา โดย Time Out เผยว่ากรุงเทพฯ มีอาหารคุณภาพหลากหลายรูปแบบทั้งอาหารไฟน์ไดนิงที่สร้างประสบการณ์อันน่าจดจำและอาหารสตรีตฟู้ดราคาไม่ถึง 100 บาท ที่ให้ประสบการณ์ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน
ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยถึงความร่วมมือกับมิชลินไกด์ประเทศไทย 8 ปีที่ผ่านมาได้ช่วยยกระดับวงการอาหารไทยและการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม จากการเริ่มต้นแนะนำร้านอาหารในกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2561 ซึ่งมีร้านอาหารในคู่มือมิชลิน ไกด์ เพียง 98 ร้าน ปัจจุบันคู่มือเล่มล่าสุดปี 2568 มีจำนวนถึง 462 ร้าน ครอบคลุม 11 พื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค
ตอกย้ำว่ามิชลินไกด์เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือช่วยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ Gastronomy Tourism ในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง อ้างอิงรายงาน Global Culinary Tourism Market 2020-2027 ตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารทั่วโลกเติบโตที่เฉลี่ยปีละ 16.8% และคาดว่าจะมีมูลค่าตลาด 1,796.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 ซึ่งขนาดตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยในปี 2022 คือ 23,285 ล้านดอลลาร์ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเกือบ 4% ในตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารทั่วโลก ซึ่งถือเป็นมูลค่ามหาศาล
เป้าหมายรายได้ของ ททท. ปี 2567 อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท และเป้าหมายรายได้เชิงนโยบาย 3.5 ล้านล้านบาท ในปี 2568 ททท. ตั้งเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจผลักดันการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ในอัตราเร่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 สูงกว่าการเติบโตของ GDP ประเทศไทยปี 2568 ถึง 1.7 เท่า เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกลับไปอยู่ ณ จุดสูงสุดอีกครั้ง
ทั้งนี้ ททท. ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ Michelin Guide Thailand ตามข้อตกลง โดยงบประมาณปีละ 820,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 27.06 ล้านบาท ซึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารและยกระดับร้านอาหารในประเทศไทย สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ต้องยอมรับว่า “มิชลินไกด์” ทรงอิทธิพลกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastrainable Tourism ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับนิยมไปทั่วโลก ดึดดูดให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายสัมผัสวัฒนธรรมการกินดื่ม
สุดท้าย ถึงจะเกิดดรามา “ร้านเจ๊ไฝ ประตูผี” แต่เชื่อว่าผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกยังคงเดินทางเพื่อมาลิ้มรสอาหารสตรีทฟู้ดในตำนานการันตีด้วยมิชลินไกด์แห่งนี้ รวมทั้ง ร้านอาหารแห่งอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่ในลิสของมิชลินไกด์ เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างเศรษกิจท่องเที่ยวเชิงอาหารไทยเบ่งบาน.