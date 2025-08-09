เคาะ! “โป๊กเกอร์” สู่เกมกีฬา เดิมพันนี้ ใครได้? ใครเสีย?

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - การประกาศโป๊กเกอร์เป็นกีฬากลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตา นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา ตั้งแต่การเร่งเครื่องจัดกีฬาสาธิต WPT Prime Thailand Exhibition 2025 ขายทัวร์ท่องเที่ยวพ่วงสิทธิเล่นพนัน การแก้กฎหมายโป๊กเกอร์จากเกมพนันสู่เกมกีฬาปูทางสู่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ฯลฯ ท่ามกลางข้อห่วงใยมากมายโดยเฉพาะการเข้าถึงเกมพนันของกลุ่มเยาวชนหลังรัฐเปิดทางไพ่โป๊กเกอร์ถูกกฎหมาย
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 4/2568 ซึ่งมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม บอร์ด กกท. มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดกีฬาโป๊กเกอร์ (Poker) เป็นชนิดกีฬา ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อมา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามเซ็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2253/2568 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 490/2501 ลงวันที่ 28 ก.ค. 2501 เปิดทางให้พนันโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายเป็นเกมกีฬาการแข่งขันระดับนานาชาติ
โดยสาระสำคัญระบุเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์ หรือไพ่เผ ท้ายบัญชี ข. หมายเลข 21 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางควบคุม การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันบัญชี ข. หมายเลข 21 ไพ่โป๊กเกอร์ โดยให้อธิบดีกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้มีอำนาจสั่งให้มีการอนุมัติ และผู้อำนวยการสำนักการสอบสอบสวนและนิติการและนายอำเภอแห่งท้องที่ ในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ให้มีการอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 21 ไพ่โป๊กเกอร์ โดยให้อนุมัติ อนุญาตได้เฉพาะในการแข่งขันที่มีลักษณะเป็นกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเท่านั้น
ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 490/2501 ลงวันที่ 28 ก.ค.2501 เรื่อง วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้เล่นการพนัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2568
ทั้งนี้ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยเปิดทางให้พนันโป๊กเกอร์เป็นเกมกีฬาถูกกฏหมายไม่ใช่ปลดล็อกถาวร ซึ่งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพนันยังถูกควบคุมอยู่ เบื้องต้นเข้าใจว่าหากไม่มีการเดิมพันไม่ถือว่าผิดกฎหมาย
สำหรับจุดเริ่มต้นการเซ็นคำสั่งยกเลิกดังกล่าว เร่งดำเนินการหลังกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งได้รับการประสานงานจาก บริษัท World Poker Tour (WPT) บริษัทผู้จัดงาน เท็กซัส โฮลด์เอ็ม ระดับภูมิภาค (Regional Texas Hold'em Tournament) ที่เป็นการแข่งขันเกมการ์ด (Card Game) ในรูปแบบทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ โดยมีรูปแบบจัดงานเป็นการแข่งขันกีฬาซึ่งมีส่วนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทย
ประเด็นที่ถูกจับตาหลังจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเปิดทางให้พนันโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายเป็นเกมกีฬาการแข่งขันระดับนานาชาติ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2568 ต่อมา บริษัท World Poker Tour (WPT) ทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์ระดับโลก ร่วมกับ สมาคมกีฬาโป๊กเกอร์ประเทศไทย ประกาศจัดสาธิตการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกในประเทศ WPT Prime Thailand Exhibition 2025 ทันที หลังจากที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้กีฬาโป๊กเกอร์ได้การรับรองเป็นชนิดกีฬา ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2568 โดยมีค่าแพคเกจเข้าร่วมกิจกรรม (Travel Package) 37,000 บาท เงินรางวัลการันตี 37 ล้านบาท
โดยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทำนองว่าเป็นการอ้างขายบริการท่องเที่ยวพ่วงสิทธิ์เข้าร่วมการพนัน ราคา 7,000 – 37,000 บาทต่อคน ไม่ต่างจากรัฐเปิดทางให้ทดลองเปิดเล่นพนันภายใต้การเข้าแข่งขันโป๊กเกอร์ WPT Prime Thailand Exhibition ตลอดจนการปลดล็อกพนันโป๊กเกอร์เป็นการปูทางรองรับกฎหมายสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment) หรือไม่
นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าการลงนามคำสั่งให้เล่นโป๊กเกอร์ที่เป็นกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปตามไทม์ไลน์ ยืนยันว่าไม่มีเกี่ยวกับ Entertainment complex ซึ่งตรวจสอบหลายรอบก่อนที่จะนำเรื่องเข้าบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จนมีความชัดเจนแล้วว่า 1. โป๊กเกอร์เป็นกีฬาแน่นอนทั่วโลกยอมรับ และ 2. จะถูกบรรจุเข้าไปเป็นกีฬาเอเชียนเกมส์ และโอลิมปิกในอนาคต ซึ่งบอร์ด กกท. ได้ประกาศเป็นชนิดกีฬา สำหรับขั้นตอนต่อไป คือ การจัดตั้งสมาคมกีฬา เพื่อมาดูแลและรับผิดชอบในการจัดแข่งขัน
อย่างไรก็ตาม นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน แสดงความกังวลว่าการยกระดับไพ่โป๊กเกอร์เป็นเกมกีฬานั้น มีข้อมูลบ่งชี้ชัดว่าเยาวชนจะหันมาสนใจกิจกรรมเกมโป๊กเกอร์มากขึ้น ซึ่งสถิติการเล่นพนันของคนไทย “พนันไพ่” ติด 1 ใน 5 อันดับ กิจกรรมพนันยอดฮิตของคนไทยอีกด้วย
ขณะที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสังคมไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของการพนัน ขณะที่รัฐบาลเองก็ยังไม่มีระบบช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ที่ติดการพนันอย่างเป็นรูปธรรม
ประเทศไทย “โป๊กเกอร์” เคยอยู่ในบัญชีการพนันประเภท ข. ซึ่งหมายถึงอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะในโอกาสพิเศษและต้องขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาโดยองค์ประกอบตามความหมายของ “การพนัน” แล้ว หากมีการเดิมพัน มีเงินรางวัล และมีความเสี่ยงในพฤติกรรม ก็ยังเข้าเกณฑ์ว่าเป็นการพนันได้เช่นกัน
ดังนั้น การปลดล็อกโดยไม่มีมาตรการควบคุมที่รัดกุม อาจกลายเป็นการเปิดประตูให้กับปัญหาทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและผู้มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยเช่นนี้ความเสี่ยงก็ยิ่งทวีคูณ รัฐบาลควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ ไม่ใช่ออกคำสั่งปลดล็อกแบบลอยตัว โดยไม่มีมาตรการรองรับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมาย มาตรการป้องกัน หรือระบบฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ
ย้อนกลับไปช่วงเดือนเมษายน 2568 นายกฤษฎา ตันเทิดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกาศกำหนดกีฬาโป๊กเกอร์เป็นชนิดกีฬา พิจารณาแนวทางในการผลักดันให้กีฬาโป๊กเกอร์ได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นชนิดกีฬาตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการหารือแนวทางสนับสนุนการจัดการแข่งขัน Thailand’s First WPT Texas Hold’em Exhibition Tournament ซึ่งจะเป็นการเปิดเวทีใหม่ให้ประเทศไทยสามารถจัดอีเวนต์ด้านกีฬาที่มีความน่าสนใจในระดับนานาชาติ
โดยมองว่าโป๊กเกอร์นับเป็นเกมกีฬาไพ่ที่มีผู้นิยมเล่นมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เนื่องจากมีการเล่นที่ไม่ซับซ้อน ประกอบกับต้องใช้สมองและสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์เกมการเล่น รวมทั้ง ต้องอาศัยจิตวิทยา ความมั่นคงทางจิตใจ การควบคุมอารมณ์ กล้าตัดสินใจและอาศัยความรู้ด้านความน่าจะเป็น เพื่อให้สามารถเอาชนะคู่แข่งขันและเกมการแข่งขันนั้นได้
ทั้งนี้ ในระดับสากลโป๊กเกอร์ได้รับการยอมรับในฐานะกีฬาและหลายประเทศจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ รวมถึงรัฐบาลไทยเองก็มีแนวนโยบายจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ อีกทั้ง โป๊กเกอร์สามารถสร้างอาชีพและรายได้จากการเป็นนักกีฬา รวมทั้ง สามารถสร้างรายได้จากการจัดการแข่งขันในระดับต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก สามารถนำเงินรายได้ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ชมการแข่งขันเข้าสู่ประเทศ
ขณะที่ ผู้เล่นโป๊กเกอร์ชาวไทยผลงานโดดเด่นในระดับโลก อาทิ “ปุณณัตถ์ ปุณศรี” คนไทยเพียงหนึ่งเดียวติด Top 10 ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก Global Poker Index (GPI) Rankings จาก The Hendon Mob หลังระเบิดฟอร์มในวงการโป๊กเกอร์ปี 2020 ด้วยการลงแข่งทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์สดที่มีเงินเดิมพันสูง คว้าเงินรางวัลหลักแสนครั้งแรกในเดือนมกราคม 2022 จากการชนะรายการ $10,000 PokerGo Tour High Roller ที่ Venetian Las Vegas ด้วยเงินรางวัล 118,037 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นโชว์ฟอร์มโหดจนได้รับรางวัลมาอย่างล้นหลามต่อเนื่องหลายปี ทำเงินจากการแข่งโป๊กเกอร์แบบสดไปแล้วมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 720 ล้านบาท จากการเข้าเงินมากกว่า 100 รายการ
“ศิธา ทิวารี” ผู้ผ่านเข้ารอบเข้าไปแข่งขันโต๊ะสุดท้าย (Final Table) ประเภท £10,300 EPT High Roller ในการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ 2022 PokerStars EPT London สามารถคว้าเงินรางวัลจากการแข่งขันได้กว่า 3 ล้านบาท
“กันณพงศ์ ธนรัตน์ตระกูล” ผู้เล่นสายทัวร์นาเมนต์ออนไลน์ที่สร้างชื่อจากการเข้ารอบลึกของรายการใหญ่อย่าง Triton Poker และ WSOP Circuit และเคยสร้างรายได้เป็นตัวเลขหลักล้านบาทจากโป๊กเกอร์แบบทัวร์นาเมนต์,
“ยุทธนา บุญอ้อม” อดีตผู้แข่งขันโป๊กเกอร์ครองอันดับ 35 จาก 417 คน ในรายการ Asian Poker Tour Vietnam Hanoi Loyal 2022 ที่ประเทศเวียดนาม ได้เงินรางวัลประมาณ 56 ล้านดอง (ประมาณ 97,000 บาท) และคว้าอันดับ 2 ในรายการ Poker Dream Vietnam 2022 (NLH Turbo) ได้เงินรางวัล 87 ล้านดอง (ประมาณ 133,000 บาท) และ “ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล” สาวไทยผู้คว้าแชมป์แรกในไลฟ์ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์คลาสให้ตัวเองได้สำเร็จ กับรายการ #40 Women's Event รับเงินรางวัลกว่า 225,000 บาท เป็นต้น
กล่าวสำหรับการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบทัวร์นาเมนต์ ซึ่งรัฐบาลไทยเองก็มีแนวนโยบายจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจนั้น แน่นอนว่าสามารถสร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์ให้แก่ประเทศ
หลายประเทศได้เปิดรับการแข่งขันโป๊กเกอร์อย่างถูกกฎหมาย อาทิ Las Vegas USA : World Series of Poker (WSOP) รายการใหญ่สุดของโลก มีเงินรางวัลรวมสูงถึงกว่า $300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีผู้เข้าแข่งขันหลายหมื่นคนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก หรือMacau China ลาสเวกัสแห่งเอเชีย จัดการแข่งขันโป๊กเกอร์อย่างต่อเนื่อง มีเงินหมุนเวียนในอุตสาหกรรมมากกว่า 1 หมื่นล้านเหรียญต่อปี
ตลอดจน Manila Philippines, Hanoi Vietnam, Seoul South Korea ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัด Asian Poker Tour (APT), World Poker Tour (WPT) และ PokerStars Live ล้วนดึงดูดผู้เล่นทั้งจากทั่วโลก
และเป็นที่ยอมรับว่าการจัดการแข่งขันโป๊กเกอร์ในระดับทัวร์นาเมนต์สร้างรายได้ให้ประเทศเจ้าภาพอย่างมหาศาล ดังนั้น การจัดแข่งขันโป๊กเกอร์ในเมืองไทยจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์อย่างน่าจับตา
สุดท้ายแม้ไพ่โป๊กเกอร์ยังถูกมองว่าเป็นการพนัน แต่ในระดับสากลการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบทัวร์นาเมนต์เป็นที่ยอมรับในในฐานะกีฬาเชิงกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนทางจิตวิทยา มีการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันอย่างสูง
ดังนั้น การเปิดทางให้พนันโป๊กเกอร์ถูกกฎหมายโดยเป็นเกมกีฬาการแข่งขันระดับนานาชาตินั้น นับเป็นความท้าทายของรัฐบาลไทยในการสร้างแนวทางควบคุมการเล่นไพ่โป๊กเกอร์ในกรอบของกีฬา.