พระแม่ลักษมี มหาเทวีนารายณี เทพีแห่งความร่ำรวย โชคลาภ และความรัก

คอลัมน์ศิลปะแห่งศรัทธา
โดย ARTMULET
พระแม่ลักษมี มหาเทวีแห่งพระนารายณ์ คือหนึ่งในสามของมหาเทวีอันยิ่งใหญ่ในลัทธิพราหมณ์-ฮินดู พระองค์ทรงเป็นพระชายาแห่งพระนารายณ์หนึ่งในสามมหาเทพผู้รักษาคุ้มครองป้องกัน ตามตำนานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเชื่อว่า “พระแม่ลักษมี” ถือกำเนิดขึ้นในคราวกวนเกษียรสมุทรเพื่อทำน้ำอมฤต เชื่อกันว่าพระองค์เป็นมหาเทวีแห่งความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ และความรัก พระองค์จะประทานทรัพย์สินเงินทอง ความมั่งคั่งร่ำรวย และความสำเร็จในการทำมาค้าขาย การเจรจาต่อรอง และการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้บูชาและประกอบความดีอยู่เป็นนิจ
“พระแม่ลักษมี” ทรงเป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์ไม่ว่าพระองค์จะอวตารเป็นปางอะไร พระแม่ลักษมีก็จะอวตารไปเป็นชายาของพระองค์เสมอ เช่น อวตารไปเป็นนางสีดาคู่กับพระราม เป็นต้น ด้วยความรักอันมั่นคงของทั้ง 2 พระองค์ จึงทำให้ผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องของความรัก ชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัว
ชาวอินเดียมักกล่าวกันว่า “พระแม่ลักษมี” ทรงเป็นมหาเทวีแห่งความงามเลิศกว่าเทพนารีใด ทำให้มีทั้งเทพและอสูรมากมายที่หมายปองพระองค์ เป็นเหตุให้พระพรหมต้องเสด็จมารับและให้นางเลือกคู่ครองเอง และพระองค์ก็ทรงเลือกพระนารายณ์เป็นพระสวามี และนี่เองคือเป็นที่มาของพิธีวิวาห์ที่ฝ่ายหญิงต้องไปสู่ขอฝ่ายชายมาเป็นสามี เรียกกันว่า “พิธีสยุมพร”
ยังมีตำนานกล่าวกันว่า ครั้งหนึ่งเกิดมหาภัยแล้งครั้งใหญ่ขึ้นบนโลก แสงอาทิตย์ร้อนระอุจนผู้คนไม่สามารถออกจากบ้านได้ พอถึงยามค่ำคืนบรรดาเกษตรกรจึงพากันออกมาบูชา “พระนารายณ์” ขณะนั้นพระนารายณ์ยังทรงบรรทมอยู่ “พระแม่ลักษมี” ทรงได้ยินเสียงสวดอ้อนวอนของผู้คนที่เดือดร้อน จึงอวตารเป็น “พระธัญญลักษมี” หรือ “พระแม่โพสพ” เพื่อช่วยเหลือชาวโลก โดยทรงนำน้ำจากมหาสังข์มาโปรยปรายเป็นฝนห่าใหญ่และเนรมิตข้าวในนาพืชผลให้เจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์สืบไป อีกทั้งพระองค์ยังเป็นพระมารดาของ “กามเทพ” จึงเป็นที่มาของเทพีแห่งความรักอีกด้วย
จากเรื่องราวแห่งความเชื่อความศรัทธาของผู้เป็นพระชายาแห่งองค์พระนารายณ์มหาเทพผู้เป็นใหญ่สูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย ผู้ปกป้องคุ้มครองรักษามาแต่ครั้งยุคบรรพกาล สู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมอันทรงคุณค่าสุดอลังการที่มีความงดงาม ประณีต วิจิตร บรรจง พระนาม “พระแม่ลักษมี มหาเทวีนารายณี” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของมหาเทวีแห่งความร่ำรวย ผู้บรรดาทรัพย์สินเงินทอง ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ และความสมหวังในความรัก ในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมัย
มีพระพักตร์ที่งดงามอวบอิ่ม เปี่ยมล้นบุญญาบารมี มีพระสิริโฉมอันงดงามอย่างยิ่งสมกับเป็นมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ สวมมงกุฎชฎามหาเทวีมีเส้นพระเกศายาวจรดบ่างดงามมาก ด้านหลังมีรัศมีแห่งพระบารมีที่เปล่งประกายโดยรอบ พระหัตถ์ซ้ายบนทรงรวงข้าวประดุจดังความเจริญงอกงามผลิดอกออกผลอุดมสมบูรณ์ไปทั่วทุกสารทิศ พระหัตถ์ขวาบนทรงดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์บ่งบอกถึงคุณงามความดีความรักความเมตตาที่มีอยู่ในพระองค์อย่างเปี่ยมล้นและดอกบัวประจำพระองค์ยังเป็นตัวแทนของความรักอีกด้วย พระหัตถ์ซ้ายด้านหน้าทรงโถหรือหม้อที่บรรจุเหรียญทองคำไว้จนล้นหม้อหมายถึงพระองค์จะนำพาโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมาสู่ผู้ที่มีศรัทธาต่อพระองค์
พระหัตถ์ขวาหน้าทรงมหาสังข์หมายถึงความเป็นมหามงคลในทุกด้านเนื่องจากครั้งหนึ่งพระนารายณ์ทรงให้พรกำกับมหาสังข์ไว้ “ต่อไปนี้สิ่งใดที่ไหลออกมาจากมหาสังข์นี้ขอให้มีแต่ความเป็นสิริมงคลทั้งสิ้น” สำหรับในด้านความรักนั้นเปรียบได้ดังพระองค์ทรงรดน้ำสังข์ให้กับคู่รักคือการสมหวังในความรักนั่นเอง
ทรงคล้องพระศอด้วยดอกดาวเรืองหมายถึงความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิต ทรงภูษาอาภรณ์ลายดอกพร้อมเครื่องทรงอิสริยยศแห่งพระชายาขององค์พระนารายณ์มหาเทพผู้เป็นใหญ่สูงสุด ทรงประทับยืนบนดอกบัวประดุจดังยืนอยู่บนคุณงามความดีที่มีอยู่ในพระองค์อย่างเปี่ยมล้น ด้วยท่วงท่าที่งดงามอ่อนช้อยเปี่ยมด้วยพระเมตตา บริเวณเหนือขอบฐานรายล้อมด้วยกลุ่มเมฆที่รองรับดอกบัวเป็นการแสดงสถานะมหาเทวีที่เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ ทั้งหมดนี้พระองค์จะทรงประทานให้แก่ผู้ที่มีศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริง
ดังนั้นผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา “พระแม่ลักษมี มหาเทวีนารายณี” จึงเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมด้วยเรื่องราวอันเป็นมหามงคลยิ่ง ทั้งด้านโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สิน เงินทอง ความสมหวังในรัก ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ ในทุกด้านของชีวิต เหมาะแก่การมีไว้เป็นเครื่องเจริญสติในการสร้างคุณงามความดีและเพื่อเป็นสมบัติอันล้ำค่าสืบต่อไป
โดยผลงานดังกล่าวนี้เป็นเรื่องราวอันมีความต่อเนื่องจากผลงาน “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์” และ “พระแม่สรัสวดีมหาเทวีมยุร” ที่ทาง ARTMULET ได้เคยจัดสร้างไว้แล้ว จากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากร อ.สุชาติ แซ่จิว สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างงดงามสุดอลังการ น่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูงดงามอ่อนช้อยดูพลิ้วไหว ทรงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป
สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม “พระแม่ลักษมี มหาเทวีนารายณี” ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้
งานประติมากรรม “พระแม่ลักษมี มหาเทวีนารายณี”
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
ขนาดสูง 28 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์)
ขนาดสูง 12 นิ้วและ 8 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ (ทองสัมฤทธิ์) งานหล่อแบบจิวเวลรี่
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์
วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
“พระแม่ลักษมี มหาเทวีนารายณี”จัดสร้างทั้งหมด 3 ขนาด ขนาดละ 4 สี ได้แก่
1.สีน้ำตาลมหาเทวี 2.สีทองน้ำผึ้งทูโทน 3.สีเขียวพาติน่า 4.สีบรอนซ์เทวฤทธิ์
โดยแต่ละขนาดมีรายละเอียด ดังนี้
1.ขนาดความสูงฐานถึงมงกุฎ 25 นิ้ว ถึงรัศมี 28 นิ้ว
องค์ถึงปลายมงกุฎ 21 นิ้ว ถึงรัศมี 24 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 8 นิ้ว ฐานสูงรวม 4 นิ้ว
ส่วนที่กว้างสุดของชิ้นงาน 9 นิ้ว
จัดสร้าง AP ทั้งหมด 4 สี สีละ 18 องค์ (มีเฉพาะหมายเลขมหามงคล)
เปิดให้สั่งจองทุกสีทุกเลของค์ละ 69,900.-
2.ขนาดความสูงฐานถึงมงกุฎ 12 นิ้ว ถึงรัศมี 13.5 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงมงกุฎ 10 นิ้ว ถึงรัศมี 11.5 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 3.9 นิ้ว ฐานสูงรวม 1.9 นิ้ว
ส่วนที่กว้างสุดของชิ้นงาน 4.5 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 4 สี สีละ 99 องค์
เปิดให้สั่งจองทุกสีทุกเลของค์ละ 26,900.- ถึง 29,900.-
3.ขนาดความสูงฐานถึงมงกุฎ 8 นิ้ว ถึงรัศมี 8.9 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงมงกุฎ 6.7 นิ้ว ถึงรัศมี 7.7 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 2.5 นิ้ว ฐานสูงรวม 1.2 นิ้ว
ส่วนที่กว้างสุดของชิ้นงาน 2.9 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 4 สี สีละ 399 องค์
เปิดให้สั่งจองทุกสีทุกเลของค์ละ 13,900.- ถึง 15,900.-
ค่าจัดส่งขนาดสูง 24 นิ้ว 800 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 12 นิ้ว และ 8 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง
รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนธันวาคม 2568 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวง
เทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
