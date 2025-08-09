xs
ผู้จัดการสุดสัปดาห์

แค่ “ลือ” หรือ “เรื่องจริง”? “เฟอร์รารี่” ซื้อ “เสียวหมี่ SU7 Ultra” ซุ่มเก็บข้อมูลพัฒนาแพลตฟอร์มอีวีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นกระแสที่ร้อนแรงในโลกยานยนต์อยู่ไม่น้อย สำหรับ “ข่าวลือ” ว่า  เฟอร์รารี่” ซื้อ “SU7 Ultra”  เพื่อศึกษาและนำข้อมูลไปใช้สำหรับแพลตฟอร์มอีวีใหม่ หลังชาวเน็ตหลายคนเห็นอีวีพรีเมียมสัญชาติจีนรุ่นนี้ขับออกมาจากโรงงานของค่ายม้าลำพองในอิตาลี ซึ่งหากข่าวนี้เป็นจริงอาจมีนัยว่า นวัตกรรมยานยนต์ขั้นสูงสุดกำลังย้ายจากตะวันตกมายังตะวันออก

จากภาพที่ผู้ใช้หลายคนแชร์บนเว่ยป๋อและคาร์ นิวส์ ไชน่านำมารายงาน เผยให้เห็น SU7 Ultra ของเสียวหมี่ขับออกมาจากโรงงานของเฟอร์รารี่ในเมืองมาราเนลโล จุดชนวนข่าวลือว่า ซีดานไฟฟ้าของจีนรุ่นนี้ที่ได้รับการยอมรับจากสมรรถนะและโครงสร้างสถาปัตยกรรมไฟฟ้าขั้นสูง กำลังถูกใช้เป็น Benchmark สำหรับอีวีรุ่นใหม่ของเฟอร์รารี่
 บล็อกเกอร์จีนที่ใช้ชื่อว่า “Sago soup in Bologna” เล่าว่า เห็นชัดเจนว่า SU7 Ultra ขับออกมาจากโรงงานของเฟอร์รารี่ ซึ่งภายหลังการตรวจสอบพบว่า เฟอร์รารี่ซื้อรถคันดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบและพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ 

ข่าวบางกระแสบอกว่า เป็นไปได้ว่า ค่ายม้าลำพองอาจสนใจระบบจัดการความร้อนระหว่างการขับทางไกลด้วยความเร็วสูง

บล็อกเกอร์อีกคนที่ใช้ชื่อว่า Zurich Beileye อ้างว่า ปีที่แล้วตัวแทนของเฟอร์รารี่ไปที่สำนักงานใหญ่เสียวหมี่ ซึ่งเป็นไปได้ว่า มีการพูดคุยเรื่องการร่วมกันพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงรุ่นต่อไป ทว่า แม้ดูเหมือนไม่มีการร่วมมืออย่างเป็นทางการ แต่การซื้อ SU7 Ultra เพื่อการวิจัยภายในก็แสดงให้เห็นว่า เฟอร์รารี่สนใจโซลูชันเทคโนโลยีของเสียวหมี่

นอกจากนั้นจากที่มีรายงานว่า เฟอร์รารี่กำลังเตรียมเปิดตัวรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ภายในปลายปีนี้ จึงทำให้ข่าวนี้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น






จากข้อมูลของผู้ใช้เว่ยป๋ออีกคนที่ใช้ชื่อว่า Piniluoshan บอกว่า เห็นเฟอร์รารี่ลายพรางทดสอบนอกโรงงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (28 ก.ค.) ซึ่งเมื่ออิงกับข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับวิศวกรในโรงงานและเครื่องหมายต่างๆ บนตัวรถ บอกได้ว่า รถคันดังกล่าวเป็นแพลตฟอร์มทดสอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่ติดท่อไอเสียปลอม

แหล่งข่าวที่มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานยังบอกว่า เฟอร์รารี่ตั้งใจเปิดตัวอีวีที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ปลายปีนี้ ดังนั้น การทดสอบรถดังกล่าวจึงมีแนวโน้มสูงว่า เป็นอีวีที่ค่ายม้าลำพองกำลังจะเผยโฉม

แม้เฟอร์รารี่ไม่ต่างจากแบรนด์รถอื่นๆ ที่ซื้อและยืมรถคู่แข่งมาทำการวิจัย แต่อิเล็กเทร็คชี้ว่า ถ้าเฟอร์รารี่ซื้อ SU7 ไปเป็นเบนช์มาร์กสำหรับอีวีรุ่นต่อไปจริง อาจบ่งชี้ว่า นวัตกรรมยานยนต์ขั้นสูงสุดกำลังย้ายจากตะวันตกมายังตะวันออก

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรก โดยก่อนหน้านี้เคยมีคนเห็น  Model S Plaid ของเทสลา ขับออกมาจากโรงงานแห่งนี้ และถูกลือว่า เป็น Benchmark สำหรับอีวีรุ่นแรกของเฟอร์รารี่เช่นเดียวกัน

แม้ Model S Plaid อาจเป็นที่รู้จักมากกว่าเสียวหมี่ ยักษ์ใหญ่สมาร์ทโฟนที่เพิ่งแตกไลน์มาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ไม่นาน แต่ชื่อเสียงของ SU7 Ultra โดดเด่นขึ้นมาทันทีหลังจากซีดานไฟฟ้ารุ่นนี้คว้าตำแหน่งอีวีที่ทำความเร็วสูงสุดในสนามนูร์เบิร์กริงเมื่อต้นปี ด้วยสถิติ 7.04.96 นาที ทำลายสถิติของปอร์เช่ Taycan Turbo GT ที่ 7.07.55 นาที และถือเป็นแบรนด์แรกของจีนที่สร้างสถิติในสนามแข่งรถระดับโลกแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในเยอรมนี

ขณะเดียวกัน คาร์ นิวส์ ไชน่ารายงานว่า ก่อนหน้านี้เคยมีคนเห็นเสียวหมี่ SU7 ที่สำนักงานใหญ่ฮุนไดในเกาหลีใต้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ เสียวหมี่เปิดตัว SU7 Ultra เมื่อปีที่แล้ว โดยระบุว่า มีพละกำลัง 1,548 แรงม้า เร่งความเร็วจาก 0-100 กม./ชม.ได้ภายในไม่ถึง 2 วินาที และทำความเร็วสูงสุดกว่า 320 กม./ชม. แต่ราคาถูกกว่า Model S Plaid หรือ Taycan Turbo GT และกวาดยอดสั่งจองราว 50,000 คันในช่วงเวลาไม่ทันข้ามคืนหลังจากเปิดตัว

 อย่างไรก็ดี คงต้องติดตามกันต่อไปว่า สุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นเพียงแค่ “ข่าวลือ” หรือเป็น “เรื่องจริง” กันแน่. 


