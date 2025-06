เปิดโลก... “ชาไทยสีส้ม” ถึง “ชาไทยไม่ใส่สี”

เรียกว่า เป็นอีกหนึ่งธุรกิจเครื่องดื่มที่มีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้น หากแต่ยังครองใจผู้บริโภคทั่วโลก โดยติดอันดับ Tops 10 เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่อร่อยที่สุดในโลกปี 2024 อีกด้วยทั้งนี้ นอกจาก “ชาไทยสีส้ม” แล้ว ขณะนี้เป็นที่น่าสังเกตและเป็นที่น่าจับตากับการปลุกกระแสสร้างความแตกต่างเพิ่มทางเลือก สลัดภาพจำ “ชาไทยสีส้ม” ซึ่งเป็นการเติมแต่ง “สาร Sunset Yellow FCF” หรือสีผสมอาหารที่สังเคราะห์จากกระบวนการทางเคมี เพื่อเพิ่มสีสันให้เครื่องดื่มยอดฮิต ด้วยตามปกติชาไทยโดยธรรมชาติมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเบจตามธรรมชาติของชาที่สำคัญคือ ทำให้เกิดความสับสนว่า สีส้มในชาไทยนั้นมีความปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ อย่างไร เพราะในบางประเทศประกาศห้ามใช้หรือควบคุมการใช้สีผสมอาหารประเภทนี้ อาทิ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ หรือประเทศในโซนยุโรป เนื่องจากข้อกังวลในเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพ หากมีใช้เกินกว่าปริมาณที่กำหนดจากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชาไทยของสภาผู้บริโภคร่วมกับนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ระบุว่า “สีส้มในชาไทย” หรือ “สาร Sunset Yellow FCF” เป็นสีซึ่งมีการใช้แพร่หลายทั่วไปในระดับโลก โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อนุญาตให้ใช้ Sunset Yellow FCF ในอาหารและเครื่องดื่มได้ โดยระบุว่าชาที่ใส่สีจะถูกนับเป็นประเภทชาปรุงสำเร็จที่ปรุงแต่งสีกลิ่นรส ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ใส่สีผสมอาหารนี้ได้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สอดคล้องตามมาตรฐานสากลสออดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งถือว่า Sunset Yellow FCF ยังปลอดภัยสำหรับการใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งต้องควบคุมการใช้และการบริโภคอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้ใช้ในปริมาณ 0-4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (น้ำหนักตัว) ต่อวันอ้างอิงบทความตีพิมพ์ในวารสาร TrAC หรือ Trends in Analytical Chemistry ระบุว่า Sunset Yellow FCF สีผสมอาหารขนาดนี้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อาจส่งผลให้เกิดอาการสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการทางพฤติกรรมที่รวมไปถึงการขาดสมาธิ และหุนหันพลันแล่น หรือแม้แต่โรคมะเร็ง และผลเสียต่อสุขภาพอื่นๆ เมื่อบริโภคมากเกินปริมาณที่กำหนดไว้และต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแปลไทยเป็นไทยก็คือ สีส้มในชาไทยบริโภคได้ มีความปลอดภัย เพียงแต่ต้องจำกัดในปริมาณที่พอดีเชฟและนักวิทยาศาสตร์ทางอาหาร เปิดเผยหากดื่มชาไทยเกิน 2 แก้วต่อวัน จะได้รับเจ้าสารสีส้มตัวนี้มากกว่าปริมาณที่มาตรฐานสากลกำหนดไว้ ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว เช่น กระตุ้นให้เกิดอาการสมาธิสั้นในเด็ก รวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือผลเสียต่อไตทั้งนี้ ในชาทั่วไปมีปนอยู่ โดยชาดำมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาคือชาแดงและชาเขียว ชาไทยผลิตจากชาดำ คนขายมักใส่ผงชาเยอะเพื่อความเข้มข้น ทำให้การละลายของสาร Oxalate ในน้ำเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อสารตัวนี้พบกับแคลเซียมในไต ทำให้แข็งตัวเป็นสารประกอบแคลเซียมที่มีโอกาสกลายเป็นนิ่วในไตได้ ไม่นับรวมกับน้ำตาล ไขมันจากครีมเทียม นมข้นหวานและสารปรุงแต่งที่ได้รับเพิ่มขึ้นตามปริมาณแก้วที่ดื่มในแต่ละวันขณะที่ LINE MAN Wongnai เปิดเผยรายงาน ปี 2567 พบว่าร้านเครื่องดื่มที่ขายชาไทย Specialty เพิ่มขึ้นกว่า 205% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สอดรับกับพฤติกรรมคนไทยที่หันมาดื่มชาไทยคุณภาพสูงมากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมามียอดสั่งดีลิเวอรี่จำนวนกว่า 4 แสนแก้ว เติบโต 81% เมื่อเทียบกับปี 2566ทั้งนี้ แนวโน้มการเติบโตของชาไทย Specialty มีจุดเริ่มต้นในปี 2565 ที่อุตสาหกรรมชาขยายตัวในเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านคุณภาพของใบชา ความหลากหลายของแหล่งปลูก และกำลังการผลิต ทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นตลาดค้าชาใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลกและผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามากที่สุด คือ “ชาไทยไม่ใส่สี” เทรนด์ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค ทั้งนี้ “ชาไทยไม่ใส่สี” ได้รับความสนใจอย่างน่าจับตา สะท้อนแนวโน้มการบริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมาบริโภคเครื่องดื่มทางเลือกข้อมูลจาก บ.ดาต้าเซ็ต จำกัด นำเปิดเผยเสียงสะท้อนในสังคมออนไลน์ (Social Listening) ระหว่างวันที่ 16 – 23 มิถุนายน 2568 พบว่าบนโซเชียลมีเดียมีการพูดถึง (Mention) “ชาไทยไม่ใส่สี” 819 ครั้ง และได้รับการมีส่วนร่วม หรือเอ็นเกจเมนต์ (Engagement) รวมกว่า 287,424 ครั้งนอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคชื่นชอบแบบใหม่ (ไม่ใส่สี/สีธรรมชาติ) 84.9% และ ชอบแบบเดิม (สีส้ม) 15.1% เผยให้เห็นจุดแข็งของชาไทยแบบใหม่ ด้านความปลอดภัยและไม่ใส่สีเทียม ผู้บริโภคชื่นชอบรสชาติที่แท้จริงของใบชาสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่แบรนด์เครื่องดื่มทะยอยเปิดตัว “ชาไทยไม่ใส่สี” โดยเฉพาะการขยับของบิ๊กเนม “ชาตรามือ” ผู้ครองส่วนแบ่งตลาดชาไทยกว่า 70% เตรียมออกโปรดักต์ “ชาไทยไม่ใส่สี” โดย นายเศรษฐกิจ เรืองฤทธิเดช กรรมการบริหาร แบรนด์ชาตรามือ เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเนื่องมาจากข้อกังวลเรื่องสีสังเคราะห์ในชาไทย กระแสข่าวก็อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่สบายใจ นำไปสู่แผนออกผลิตภัณฑ์ชาไทยไม่ใส่สี ขณะเดียวกัน เตรียมผลิตภัณฑ์ชาไทยสีส้มแต่งสีธรรมชาติ สกัดจากเบตาแคโรทีนที่ได้จากแครอทและมะเขือเทศ สำหรับคนที่ยังต้องการสีส้มตามเอกลักษณ์เดิมของชาไทยหรือ “คาเฟ่ อเมซอน” เปิดตัวเมนูใหม่ “ชาไทยพรีเมียม ไม่ใส่สี” โดย นายไกรพิท เปรมมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจไลฟ์ สไตล์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ระบุว่าตลาดชาในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และมองหาทางเลือกใหม่ที่ดีต่อร่างกาย จึงร่วมมือกับสิงห์ปาร์ค เชียงราย พัฒนาเมนู ชาไทยพรีเมียม ที่ไม่ใส่สี แต่ยังคงเอกลักษณ์และรสชาติของชาไทยไว้อย่างครบถ้วน ด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบชาคุณภาพพร้อมพัฒนาสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านชาโดยเฉพาะนอกจากนี้ แบรนด์อื่น ๆ อาทิ “KOI Thé Thailand” แบรนด์ชานม ที่มีเมนู Thai Tea ชาไทยไม่ใส่สี มาตั้งแต่ปี 2564 “Chongdee Teahouse” ที่จำหน่ายเมนูชาไทยแบบไม่ใส่สี ในรูปแบบของชาใต้ที่ไม่ใส่สี และไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ สกัดกลิ่นด้วยระบบ Steam Distillation เป็นต้น