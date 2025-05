วิวัฒนาการระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน (36): “สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ค.ศ. 1680” การสถาปนาอำนาจนำของราชาธิปไตย (the Primacy of Monarchy)

ในตอนก่อนๆ ผู้เขียนได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์สวีเดน” และเค้าโครงของประวัติศาสตร์ของกฎหมายในฐานะที่เป็นกรอบกติกาการปกครองหรือ “รัฐธรรมนูญ” รวมทั้งโครงสร้างทางสังคมของสวีเดนก่อนการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในช่วง ค.ศ. 1680 ไปบางส่วนในตอนนี้จะขอกล่าวต่อไปจากประเด็นความขัดแย้งต่อนโยบายเวนคืนไปสู่ความขัดแย้งเห็นต่างในเรื่องพระราชอำนาจในการออกกฎหมายและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นก่อนหน้าในกรณีที่สภาฐานันดรในปีค.ศ. 1660 ลงมติไม่ยอมรับพระราชพินัยกรรมของข้อถกเถียงเกิดขึ้นอย่างสับสน จนทำให้ Charles XI พระราชทานชุดคำถามแก่เหล่าฐานันดรเกี่ยวกับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ การจำกัดสิทธิอำนาจโดยรัฐธรรมนูญ และบทบัญญัติของกฎหมายแห่งแผ่นดิน (Land Law) ที่ระบุให้พระมหากษัตริย์ทรงปกครองแผ่นดินด้วยคำแนะนำของสภาฐานันดร (the king governs with the advice of the Council)คำประกาศดังกล่าวอาจถือเป็นกฎหมายของสวีเดน แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลเปลี่ยนแปลงความหมายและสมดุลอำนาจที่ระบุไว้ในกฎหมายแห่งแผ่นดิน (Land Law) ด้วย สภาบริหารเห็นความจำเป็นที่จะมีแถลงการณ์ตอบพระมหากษัตริย์ แต่ไม่สามารถมีมติร่วมได้สำเร็จ แม้ว่า Claes Rålamb (สมาชิกสภาบริหาร) จะมีบันทึกส่วนตัวกล่าวถึง ผลทางอำนาจและทางรัฐธรรมนูญของคำประกาศดังกล่าว (“สิทธิอำนาจของสภาบริหาร ซึ่งถือเป็นอีกรากฐานหนึ่งของสิทธิของราชราชอาณาจักรและเสรีภาพของเหล่าฐานันดร ได้ถูกล้มล้างและพังทลายลง”) แต่บุคคลร่วมสมัยต่างไม่ได้เห็นถึงผลทางรัฐธรรมนูญและการปกครองดังกล่าว หากแต่มองว่าเป็นเพียงประเด็นทางการเมืองประเด็นหนึ่งเท่านั้นในช่วงเวลาต่อมา พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดมุ่งพัฒนาเป็นหลัก เข้าแทรกแซงและควบคุมการบริหารกองทัพโดยตรง โดยมีเครื่องมือสำคัญคือถัดจากนั้น พระองค์มุ่งเพิ่มรายรับทางการคลังผ่าน คณะกรรมาธิการการเวนคืนและคณะตุลาการที่ขยายการสอบสวนครอบคลุมทั้งสมาชิกสภาบริหารและเจ้ากระทรวง ซึ่งนอกจากเป็นการลดทอนสถานะและรายได้ของกลุ่มอภิชนระดับสูงแล้ว ยังเป็นการมุ่งจำกัดอิทธิพลของสภาบริหารด้วยเมื่อสมาชิกสภาบริหารปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะผู้ให้แก่การปกครองของคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ระหว่าง ค.ศ. 1660-1672 พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดจึงทรงพยายามกดดันลดสถานะของสภาบริหารลง โดยบังคับให้สภาบริหารต้องออกแถลงการณ์ยอมรับคำประกาศแห่งเหล่าฐานันดรต่อมาในช่วงต้นปี ค.ศ.1682 Charles XI ทรงเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อจากสภาบริหารแห่งแผ่นดินเป็น “ซึ่งก็ได้มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยอ้างย้อนกลับไปถึงการปฏิรูปศาสนาและการสถาปนาระบอบพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์การประชุมสภาฐานันดรมีขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม ค.ศ.1682 โดยได้มีการเตรียมการจัดวางตัวบุคคลและวาระการประชุมเป็นอย่างดีกลุ่มอภิชนที่เห็นค้านอย่างจึงขอให้บันทึกการประชุมเว้นชื่อผู้ที่อภิปรายในที่ประชุมสภาอภิชนในประเด็นวาระเรื่องการเพิ่มกองกำลังทางทหาร ปรากฎว่าแทบทุกฝ่ายสนับสนุนระบบการเกณฑ์ทหาร ความขัดแย้งที่มีอยู่จบลงด้วยคำกล่าวที่ว่า “นี่เป็นพระราชประสงค์ขององค์พระมหากษัตริย์”เมื่อกลุ่มอภิชนทูลเกล้าฯถวายเอกสารท้วงติงโดยเลี่ยงที่จะไม่ลงชื่อ พระองค์ก็ทรงสามารถปฏิเสธได้อย่างง่ายดาย และยิ่งสะท้อนถึงความไม่เต็มใจของกลุ่มอภิชนที่จะเผชิญหน้าขัดแย้งกับ Charles XI โดยตรงเช่นเดียวกัน ประเด็นการขยายการบังคับใช้การเวนคือโดยยกเลิกข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในปี ค.ศ.1680 ก็นำมาซึ่งความไม่พอใจของกลุ่มอภิชน แต่อภิชนกลุ่มหนึ่ง (Lindschöld และ Lichton) เห็นว่าการเผชิญหน้ากับ Charles XI โดยตรงเป็นความเสี่ยงมากเกินไป และพระองค์ก็ได้กดดันฐานันดรอภิชนให้ต้องลงมติต่อวาระดังกล่าวแบบขานชื่อ ซึ่งฐานันดรอภิชนก็ยอมรับความพ่ายแพ้ดังกล่าวพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดทรงดำเนินการยืนยันพระราชอำนาจของพระองค์ต่อไปด้วยการส่งคำถามไปยังคณะกรรมาธิการลับว่า พระองค์มีพระราชอำนาจในการพระราชทานและเรียกคืนที่ดินหรือทรัพย์สินตามพระบรมราชวินิจฉัยโดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากสภาฐานันดรหรือไม่ ?พระองค์ทรงมีเป็นผู้รวบรวมเสียงสนับสนุนจากเหล่าฐานันดรสามัญชนสนับสนุนจุดยืนของพระองค์ แรงกดดันจากสถาบันพระมหากษัตริย์และจากเหล่าสามัญชนบีบบังคับให้เหล่าอภิชนยอมรับมติร่วมว่า พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจอย่างไม่จำกัดอีกเหตุการณ์ที่สำคัญคือ เมื่อกล่าวต่อที่ประชุมฐานันดรอภิชนว่า กฎหมายใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเหล่าฐานันดรไม่ถือว่าเป็นกฎหมายของสวีเดน พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดจึงทรงส่งคำถามไปยังฐานันดรอภิชนให้แถลงจุดยืนต่อคำพูดของ Lilliehöök โดยพระองค์ทรงเลือกวางประเด็นว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นการปฏิเสธพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการออกกฎและข้อบังคับและเป็นการพระองค์ ซึ่งล้วนเป็นคำต้องห้าม (absolute taboos) ในสังคมสวีเดนภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ กลุ่มอภิชนจำต้องเลือกเอาตัวรอด (survival strategy) ด้วยการรักษาอำนาจของตนที่มีอยู่ภายใต้การคาดหวังที่จะได้รับการคุ้มครองอภิสิทธิ์และทรัพย์สินโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ และ Lilliehöök จำต้องเลือกขอพระราชอภัยโทษจากพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดพระองค์ก็ไม่ได้ทรงโกรธแค้นเป็นการส่วนพระองค์แต่อย่างใด ทั้งยังทรงแต่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงอีกด้วย เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่า พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดมีความกังวลเป็นพิเศษต่อการยืนยันพระราชอำนาจและอำนาจอธิปไตยของพระองค์เมื่อใดก็ตามที่เกิดการท้าทายขึ้นทั้งนี้ การที่ฝ่ายอภิชนไม่ต่อต้านคัดค้านต่อพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดอย่าและที่สำคัญคือ(โปรดติดตามตอนต่อไป)