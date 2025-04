สงครามการค้าจีน-อเมริกากับ “คู่มวยหยุดโลก”!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...ก่อนอื่นคงต้องขออนุญาตชี้แนะ ชี้นำ ด้วยความเป็นห่วง เป็นใย ไว้ล่วงหน้า ว่าถ้าไม่อยากจะให้ตัวเองต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ต้องปวดหัว เวียนเฮด จนเกินไป ก็อย่าถึงกับต้องเสียเวลาไปไปลุ้นว่าใครแพ้-ใครชนะ กับเรื่องระหว่างคุณพ่ออเมริกากับคุณพี่จีน ที่ต่างฝ่ายต่างแบบชนิดเริ่มจากผู้นำอเมริกาสาวหมัดเข้าใส่ก่อน ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าเข้าของจีนกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ดังที่ทราบๆ กันไปแล้ว และเมื่อจีนเขาด้วยการขึ้นภาษีสินค้าเข้าอเมริกา 84 เปอร์เซ็นต์ คราวนี้...ก็เลยเละเป็นขี้ เป็นโจ๊ก เป็นเต้าหู้ตกโต๊ะกันเห็นๆ!!!อย่างที่รู้ๆ กันไปแล้วนั่นแหละว่า...ขึ้นชื่อว่าซะอย่างแล้ว โอกาสที่จะเรียกเรียกกลับคืนมา น่าจะยากเย็นยิ่งกว่าหาหนวดเต่า-เขากระต่ายเป็นไหนๆ มีแต่จะเดินหน้าเข้าหา เดินหน้าฆ่ามัน แบบให้ต้องตกตายกันไปข้าง การขึ้นภาษีสินค้าจีน 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ รวมๆ แล้ว 125 เปอร์เซ็นต์ เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่าง แทบไม่ต่างอะไรไปจากการใส่กันไป-ใส่กันมา ระหว่างคู่มวยไทย มวยสากล หรือเอาเลยถึงขั้นนั้นเพราะถึงขั้นนี้...หรือขั้นที่ผงาดขึ้นเป็นหวิดๆ จะแซงโค้ง แซงหน้า อเมริกาในอีกไม่กี่อึดใจ จะให้คุณพี่จีนเขาซุกมือ ซุกตีน เอาไว้ในหีบ หรือเอาไว้เฉยๆ ก็คงแทบเป็นไปไม่ได้ มีแต่ต้องสวิงขวา-สวิงซ้าย อัปเปอร์คัตขวา-อัปเปอร์คัตซ้าย ตอบโต้อาวุธหนักอเมริกาให้ครบทั้ง 125 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน อันเป็นไปตามนิยามความหมายของคำว่าหรือเป็นไปในแบบอย่างมิอาจกล่าวหาและตำหนิติติงอะไรได้เลย...ด้วยเหตุนี้...ถ้าอยากรู้ว่าสุดท้ายใครแพ้-ใครชนะ สู้หันไปเอาเทปวิดีโอ มวยไทย มวยสากล หรือมวยกรง มาศึกษาค้นคว้า มาดูกันแบบพอช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ แถมยังได้ซี๊ดๆ ซ๊าดๆ ซู๊ดๆ ซ๊าดๆ ได้บิดเอว บิดไหล่ ตามไปด้วย น่าจะเข้าท่ากว่าเป็นไหนๆ ไม่ต้องปวดหัว เวียนเฮดกับเรื่องเงินๆ-ทองๆ เรื่องพันธบัตรระยะสั้น-ระยะยาว เรื่องเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ที่ต้องพยายามทำความเข้าใจกันจนสมองโป่ง สมองบวม เอาง่ายๆ หรือจะไปเอาเทปเก่าๆ ของเมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว คือการฟาดปาก-ฟาดกำปั้น เพื่อชิงตำแหน่งอภิมหาแชมป์รุ่นเฮฟวี่เวทครั้งที่ 2 ระหว่างกับเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ช่วงปี ค.ศ. 1997 อันนี้นี่แหละ...ที่อาจอาศัยเป็นพื้นฐานข้อวิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้อย่างค่อนข้างจะสอดคล้องกับฉากสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างจีน-อเมริกาช่วงนี้ แบบชนิดใกล้เคียงเอามากๆ...คือสุดท้าย...มันก็ไม่สามารถดำเนินไปจนครบยก หรือจนถึงยกที่ 12 เพราะระหว่างยก 3 นั่นเอง ไอ้มฤตยูดำไทสันมันเกิดอาการต้องตัดสินใจอีแวนเดอร์ โฮลีฟิลด์ ชนิดหูขาดคาเวทีเอาดื้อๆ!!! โดยสาเหตุที่จะต้องกระทำการอันน่าเกลียด น่าชัง และน่าตื่นตะลึงพรึงเพริด เช่นนี้...เมื่อช่วง 5 ปีที่แล้ว หรือเมื่อปี ค.ศ. 2020 มันเพิ่งออกมาเปิดเผยความในใจแบบตรงไป-ตรงมา เอาเลยว่าหรือด้วยเหตุเพราะนั่นเอง!!!การชกของมวยคู่นี้...เลยเป็นไปแบบไม่ครบยก โดยผลการตัดสินจึงต้องเป็นไปแบบเดียวกับการชกครั้งแรก นั่นก็คือเป็นฝ่ายชนะ ด้วยเหตุเพราะของไอ้มฤตยูดำนั่นแหละเป็นเหตุ ส่วนการชกระหว่างผู้นำอเมริกา กับผู้นำจีนหรือจะออกมาในแนวนี้ หรือไม่? อย่างไร? อันนี้...ถ้าหากใครที่มีโอกาสได้คลิกไปอ่านข้อเขียน บทความ ของสื่อทางการจีน อย่างเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา (11 เม.ย.) ที่ให้ชื่อเอาไว้ว่า...... “China’s fight to the end is back by strongconfidence” ก็อาจพอนึกเทียบเคียงกับคู่มวยหยุดโลกระหว่างได้มั่งรางๆ หรือน่าจะพอมองเห็นความมั่นอก-มั่นใจของฝ่ายคุณพี่จีน ว่าเหตุที่เขาต้องสู้กันในแบบนั้น ก็เพราะเขาเชื่อว่าเขายืนอยู่บนฝ่ายที่ถูกต้อง-ชอบธรรม ที่เป็นไปตามกฎ-กติกา เป็นไปตามระบบ-ระเบียบทางการค้า ซึ่งเปิดกว้างให้กับความเสรีและยุติธรรมโดยทั่วไป...และอันที่จริง...ฝ่ายจีนเขาก็น่าจะเตรียมตัว เตรียมซ้อม ในการรับมือกับพวกนักชกขี้โมโห หรือพวกบ้า...ก็...บ้าวะแบบมฤตยูดำหรือแบบมานานพอสมควรแล้ว อย่างที่สำนักข่าวก็เคยให้ข้อสรุปไว้ก่อนหน้าที่สงครามการค้าคราวนี้จะเปิดฉากแค่ไม่กี่วัน ประมาณว่า...อะไรทำนองนั้น โดยจะใช้วิธีเอาหัวกระแทกไป-กระแทกมา หรือจะโดยวิธีอะไรก็แล้วแต่ แต่ด้วยการของย่อมส่งผลให้อเมริกาเองนั่นแหละ แทบไม่เหลือความชอบธรรม หรือต้องประสบ “ความพ่ายแพ้ในทางกติกา” ได้ไม่ยากส์ส์ส์...เพราะขณะที่แสดงอาการเหิมเกริม ลิงโลด ต่อการออกหมัด-เท้า-เข่า-ศอกใส่บรรดาประเทศต่างๆ ทั่วทั้งโลก ถึงขั้นเรียกหาแต่ละประเทศให้มาหรือมาตัวเอง แต่สำหรับฝ่ายจีนแล้ว...คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่า แทบไม่ได้แสดงออกถึงความบุ่มบ่าม ความน็อตหลุด น็อตหลวมใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย แต่กลับพยายามแสดงออกถึงการเปิดกว้างพร้อมจะเจรจาหาข้อยุติต่อสงครามการค้าคราวนี้ ไม่เช่นนั้น...ก็ต้องสู้ต่อไปจนหยดสุดท้าย อันสะท้อนให้เห็นถึงและได้อย่างชัดเจนพอสมควร ไม่ได้ถึงกับเพราะถูกเอาหัวกระแทกครั้งแล้ว-ครั้งเล่า แบบที่ไอ้มฤตยูดำได้ออกมาสารภาพ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา...แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่...ไม่ว่าจะจบลงไปในแบบไหน? อย่างไร? และเมื่อไหร่? สิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลให้โลกทั้งโลกเจ็บปวดรวดร้าวกันไปมิใช่น้อย ยิ่งการชกยืดเยื้อไปอีกสักกี่ยกต่อกี่ยก ก็ยิ่งย่อมสร้างความให้กับบรรดาชาวโลกทั้งหลายไปด้วยกันโดยถ้วนหน้า เพราะโอกาสที่จะเกิดการในการออกหมัด-เท้า-เข่า-ศอก ของแต่ละฝ่าย ไปสู่ขั้นไหนต่อขั้นไหน นับวันยิ่งมีความเป็นไปได้ที่จะแผ่ขยายวงกว้างยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ว่าจะเป็นที่หัวหน้าฝ่ายวิจัยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศธนาคารอย่างต้องออกมาไว้ล่วงหน้าว่าอาจลุกลามบานปลาย ไปถึงขั้นก่อให้เกิด(Unchartered Territory) เอาเลยถึงขั้นนั้น ไปจนถึงหรือที่บรรดาประเทศเล็ก-ประเทศน้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความได้เปรียบ-เสียเปรียบในทางภูมิรัฐศาสตร์ ต้องถูกกด ถูกบีบ ถูกลูกหลง หรือถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง-ส่วนใดกับการเอาแพ้-เอาชนะของมหาอำนาจทั้งสองฝ่าย...และสุดท้าย...บรรดาในลักษณะเช่นนี้ ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องกลายเป็นไปจนได้ ดังที่อดีตผู้นำแรงงานชาวอเมริกันได้เคยเอ่ยเป็นวาทะ เป็นสัจธรรม ไว้เมื่อกว่า 100 ปีที่แล้วนั่นเอง เพราะกระทั่งที่ได้กลายเป็นพื้นฐานและโครงสร้างของโลกทั้งโลก อย่างชนิดทั่วถึงกันไปทั้งหมด นั่นก็คือทั้งหลาย ไม่ว่าจะออกไปทางหรือก็ตาม แต่เมื่อต้องเจอกับ “ความไม่แน่นอน” (Uncertainty) อย่างที่อาจารย์ท่านต้องหยิบมาตั้งชื่อไว้ในข้อเขียน บทความ คอลัมน์เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา หรือเกิดอันถือเป็นสิ่งสำคัญเอามากๆ หรือเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบดังกล่าวเอาเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับการชักเข้า-ชักออกของผู้นำทุนนิยมโลกอย่างที่ได้แปรสภาพของอเมริกา ให้กลายเป็นหรือเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้...ก็ยิ่งตายโหง-ตายห่า ยิ่งขึ้นไปใหญ่!!!ดังนั้น...ภายใต้บรรยากาศการโรมรัน พันตู ออกหมัด-เท้า-เข่า-ศอกและยกตีนลูบหน้ากันไปเป็นระยะของระหว่างอเมริกาและจีนคราวนี้ ก็จึงขึ้นอยู่กับว่า เมื่อเข้าสู่จังหวะยก 3จะตัดสินใจคุณพี่จีนกันเลยหรือไม่? อย่างไร? เพราะถ้าหากถึงขั้นนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ ก็คงไม่ต้องเสียเวลาไปปวดหัว เวียนเฮดกับเรื่องรายละเอียดทางเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ เรื่องการค้า-การขาย การเงิน-การทอง เรื่องพันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ หรืออะไรต่อมิอะไรที่บรรดาทั้งหลาย ท่านออกมาเขย่าขวัญ-สั่นประสาทชนิดวันละ 3 เวลาหลังอาหาร ด้วยเหตุเพราะกฎและกติกานั่นเอง ที่จะทำให้บรรดาทั้งหลาย ย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องหันไปชูมือให้เป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นเอกฉันท์โดยมิอาจปฏิเสธใดๆ ได้เลย!!!