เบื้องลึกตึกสตง.ถล่ม “รัฐบาลจิ้มก้อง” จะกล้าไหม จัดการขาใหญ่ “ไชน่า เรลเวย์ฯ”

**ในขณะที่การขุดค้นหาผู้รอดชีวิตและร่างที่ฝังอยู่ใต้ซากตึกสตง.ทำงานแข่งกับเวลา บรรดา “นักขุด” ในโลกโซเซียล รวมทั้งสื่อต่าง ๆ ทั้งไทยและเทศ ต่างร่วมขุดคุ้ยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างตึก สตง. กันขนานใหญ่ เผยให้เป็นผลงานความอื้อฉาวที่กลุ่มบริษัทนี้ถูกตรวจสอบจากหลายประเทศทั่วโลกปมประเด็นที่ถูกตรวจพบก็คือ บริษัทไชน่า เรลเวย์ฯ หรือ ซีอาร์อีซี นัมเบอร์เทน (ไทย) มีโครงการก่อสร้างหน่วยงานรัฐหลายสิบแห่ง มูลค่ารวมกว่า 7 พันล้านบาทในมือ รวมถึงการก่อสร้างตึก สตง. ด้วย แต่ผลประกอบการของบริษัทกลับขาดทุนอย่างไม่น่าเชื่อ โดยข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2566 บริษัทขาดทุนสุทธิถึง 199.66 ล้านบาท จากรายได้เพียง 206.25 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวมกว่า 354.95 ล้านบาทแถมบริษัทยักษ์ใหญ่มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทแห่งนี้ ยังตั้งอยู่ในตึกซอมซ่อและมีผู้ถือหุ้นคนไทยที่ไม่รู้ประสีประสาในงานวิศกรรมก่อสร้างเลย คือนายโสภณ มีชัย ถือหุ้น 40.8% นายประจวบ ศิริเขตร ถือหุ้น 10.2% และนายมานัส ศรีอนันท์ ถือ 3 หุ้น หรือ 0.00%กล่าวสำหรับนายโสภณ มีชัยนั้น มีประวัติเป็นพนักงานทั่วไปของบริษัทขายยางรถยนต์และล้อแม็กซ์ เป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย ตรวจสอบไม่พบประวัติเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมหรือรับเหมาก่อสร้างมาก่อน แต่กลับเป็นกรรมการ 4 บริษัทเครือข่ายทุนจีนส่วนนายประจวบ ศิริเขตร ค้นไม่พบประวัติการทำงานในอินเตอร์เน็ต แต่ถือครองหุ้นใน 5 บริษัท เช่นเดียวกับ นายมานัส ศรีอนันต์ ที่ถือหุ้นเพียง 3 หุ้นนั้น กลับเป็นกรรมการอีก 9 บริษัทเป็นที่มาของคำถามที่ว่า ผู้ถือหุ้นคนไทย 3 รายดังกล่าว เป็น “นอมินีของกลุ่มทุนจีน” ที่อยู่เบื้องหลังหายนะครั้งนี้ใช่หรือไม่นอกจากบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 แล้ว ยังมีอีก 2 บริษัทที่ปรากฏชื่อคนไทย 3 คน ซึ่งถือหุ้นในไชน่า เรลเวย์ฯ ไปร่วมถือหุ้นอยู่ด้วย และเข้าไปจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานรัฐ นั่นคือ บริษัท เอวาน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีนายมานัส ศรีอนันท์ ถือหุ้น 52.1% นายประจวบ ศิริเขตร ถือหุ้น 27.9% และนายบิงลิน วู สัญชาติจีน ถือหุ้น 20% โดยเป็นคู่สัญญากับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 3 สัญญา วงเงินรวม 69 ล้านบาทและ บริษัท สันติภาพ อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จำกัด มีนายประจวบ ศิริเขตร เถือหุ้น 10% นายมานัส ศรีอนันท์ ถือหุ้น 48% บิงลิน วู สัญชาติจีน ถือหุ้น 42% เป็นคู่สัญญากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ อย่างน้อย 6 สัญญา รวมวงเงิน 341,489 บาทบิงลิน วู เป็นนักธุรกิจเชื้อสายจีน ผู้สร้างอาณาจักรโลจิสติกส์ในไทย เชื่อมโยงกับสมาคมรวมชาติจีน-ไทย มีบทบาทในองค์กรจีนโพ้นทะเลที่สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีชื่อในงานรัฐบาลจีนหลายเวทีระดับนานาชาติ และเคยวิ่งถือคบเพลิงโอลิมปิก ปี 2008 ในนาม “ตัวแทนชาวจีนรักชาติ”ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมารับลูกนายกฯ เข้าตรวจสอบ พร้อมเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ มีนิติบุคคล 2 รายที่เกี่ยวข้องคือ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด มีชาวจีนถือหุ้นสัดส่วน 49% และมีความเชื่อมโยงกับอีก 13 บริษัท และบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด มีชาวจีนถือหุ้น 80% มีความเชื่อมโยงกับอีก 24 บริษัท รวมทั้งหมดเป็น 37 บริษัท ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ ได้ส่งมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อดำเนินการต่อแล้วนอกจากนั้น ยังตรวจพบด้วยว่า บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่าย รับงาน 26 โครงการ โดยบางส่วนมีการทิ้งงาน และหากพบความผิดปกติอาจพิจารณาขึ้นบัญชีดำ (Black List) บริษัทที่เกี่ยวข้องต่อไปพ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงกรณีรับคดีอาคารสตง. ถล่มเป็นคดีพิเศษว่า มีมูล เพราะธุรกิจการก่อสร้างส่วนใหญ่นิติบุคคลก็จะอนุญาตให้จดทะเบียนคนต่างด้าวไม่เกินร้อยละ 49 และคนไทยร้อยละ 51 ก็ต้องพิสูจน์ว่าคนไทยเป็นนอมินีหรือถือหุ้นแทนหรือไม่ เบื้องต้นพบว่า ผู้ถือหุ้นคนไทยสถานภาพไม่สอดคล้องกับการจะมาถือหุ้นในธุรกิจบริษัทใหญ่ได้ ยังมีหลักฐานการลงนามเอกสารเซ็นสัญญากิจการร่วมค้าต่าง ๆ คนต่างด้าวดูมีอำนาจครอบงำกิจการ“คนไทยกลุ่มนี้ยังถือหุ้นกับบริษัทอื่นไม่ต่ำกว่า 3 บริษัทในเครือจากทั้งหมด 13 บริษัท โดยจะต้องตรวจสอบเส้นทางการจดทะเบียน ประกอบธุรกิจ กรรมการผู้ถือหุ้น และตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทที่ได้งานประมูลโครงการภาครัฐและอื่น ๆ ว่าเข้าข่ายฮั้วประมูลหรือไม่ ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการสืบสวนเบื้องต้นแล้วพร้อมประสานข้อมูลร่วมกัน” อธิบดี ดีเอสไอ กล่าวสรุปก็คือ เหตุการณ์ตึก สตง. ถล่มครั้งนี้ มีกลุ่มบุคคลที่ต้องถูกสอบสวนให้สิ้นสงสัยอีกหลายชุด นับตั้งแต่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทที่ปรึกษาที่ทำการออกแบบ กลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้าผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่ควบคุมการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง บริษัทผลิตเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานที่นำมาก่อสร้าง บริษัทรับเหมาช่วงหรือซับคอนเทรกเตอร์สำหรับเป้าใหญ่ที่ต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้น เพราะเป็นต้นตอของหายนะและความสูญเสียอันใหญ่หลวงในครั้งนี้ ก็คือ ทำไม “ไชน่า เรลเวย์ฯ” ถึงได้งานก่อสร้างโครงการของหน่วยงานรัฐมากมายหลายสิบแห่งจากการคุ้ยแคะของนักขุดในโลกโซเซียลและสื่อต่าง ๆ พบว่า บริษัทแม่ในจีนที่ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด คือ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป หรือ CREC10 สำนักที่สิบของการรถไฟจีน ปัจจุบันปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทย่อยในเครือ ไชน่า เรลเวย์ กรุ๊ป (China Railway Group Limited – CREC) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีนCREC มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มาก ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งการสำรวจและออกแบบทางวิศวกรรม งานก่อสร้าง การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาแหล่งทรัพยากรและเหมืองแร่ รวมถึงการลงทุนทางการเงินและธุรกิจอื่น ๆChina Railway Group ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Fortune Global 500 (บริษัทขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุด 500 แห่งทั่วโลก) ติดต่อกันเป็นเวลา 17 ปี โดยในปี 2565 บริษัทอยู่ในอันดับที่ 34 ของ Fortune Global 500 และอยู่ในอันดับที่ 5 ของ 500 องค์กรชั้นนำของจีน ไม่เพียงเท่านั้น China Railway Group ยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกงอีกด้วยทั้งนี้ China Railway Group และ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ คอนสตรักชัน คอร์โปเรชัน - CRCC ทั้งสองถือเป็นหัวหอกสำคัญในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ BRI ของประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิงอ้างอิงจาก CGTN เครือข่าย China Global Television Network รายงานวันที่ 19 ต.ค 2023 ว่านับตั้งแต่โครงการ BRI เริ่มต้นขึ้น บริษัท CRCC มีส่วนอย่างแข็งขันในกรอบงาน BRI ในโครงการทางรถไฟหลายสิบประเทศทั่วโลก ซึ่งนำมาสู่การก่อสร้างเส้นทางรถไฟไม่ต่ำกว่า 12,000 ก.ม.ข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ ไชน่า เรลเวย์ ระบุว่า บริษัทมีรากฐานมานานกว่าร้อยปี เริ่มจากการจัดตั้งสำนักก่อสร้างและสำนักออกแบบ ภายใต้กระทรวงการรถไฟของจีน เมื่อปี 1950 จนกระทั่งในปี 2007 ได้เริ่มจัดตั้งเป็น China Railway Group Limited (CREC) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง แต่ในปี 2017 บริษัทได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนทั้งหมด และเปลี่ยนชื่อเป็น China Railway Engineering Co., Ltd.ในประเทศจีน CREC เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟมากกว่า 2 ใน 3 ของทั้งประเทศ รวมถึง 90% ของทางรถไฟระบบไฟฟ้า, 1 ใน 8 ของทางด่วนทั้งหมด และ 3 ใน 5 ของโครงการรถไฟฟ้าในเมืองภายใต้ความยิ่งใหญ่กลุ่มไชน่า เรลเวย์ฯ กลับสร้างผลงานความอื้อฉาวไปทั่วทั้งโลก รวมทั้งภายในประเทศจีนเองด้วย โดยบริษัทในเครือ China Railway Group ถูกตรวจสอบและถูกกล่าวหาหลายโครงการ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการดำเนินงาน การบริหารจัดการที่บกพร่อง และพฤติกรรมส่อทุจริตบริษัทในเครือที่ไปทำธุรกิจในต่างประเทศ เคยมีกรณีอื้อฉาวเรื่องการทุจริตวัสดุก่อสร้าง และรับสินบน ดังเช่น บริษัท China Railway Tunnel Group (CRTG) ซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสสองคนได้รับโทษจำคุกและปรับเงินจากศาลจีนในข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสิงคโปร์ ตามรายงานสำนักข่าวซินหัว และในเดือนธ.ค. 2023 อดีตหัวหน้าของ China Railway Corporation ถูกปรับเงินจากข้อหารับสินบนจากการตัดสินของศาลประชาชนระดับกลางในมณฑลส่านซีนอกจากคุณภาพการก่อสร้างมีปัญหา บริษัทในกลุ่ม CREC ยังถูกกล่าวหาพัวพันกับการทุจริต และฮั้วประมูลโครงการรัฐอ้างอิงจาก dialogo-americas สื่อด้านความมั่นคงในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริบเบียน ภายใต้กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา รายงานวันที่ 28 มี.ค 2024 ว่า คณะกรรมาธิการยุโรป EC ได้เปิดทำการสอบสวนว่าบริษัทรถไฟจีน China Railway Rolling Stock Corporation หรือ CRRC ใช้แผนประกวดต่ำกว่าราคากลางจากการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีน จนทำให้สามารถเสนอราคาประกวดได้ต่ำสุดหรือไม่ และพบปัญหาลามไปทั่วหลายประเทศในแถบนั้นนอกจากนั้น China Railway Group ยังมีรายงานเกี่ยวข้องกับอิหร่าน ซึ่งเป็นประเทศที่ถูกสหรัฐฯ จับตา ตามรายงานของรอยเตอร์ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2018 ระบุว่า บริษัท China Railway Engineering Corp กำลังจะก่อสร้างเส้นรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 415 กม. เชื่อมระหว่างกรุงเตหะรานและอิสฟาฮานโดยผ่านกอม ส่วนบริษัทแม่คือ China Railway Construction Corp หรือ CRCC เปิดเผยในช่วงนั้นว่า 1 ในบริษัทลูกชนะสัญญา 3.53 พันล้านหยวน ในการสร้างทางรถไฟระหว่างเคอร์มานชาห์( Kermanshah) และโคสราวี (Khosravi)ในปี 2562 ธนาคารโลก ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน ประกาศระงับสิทธิกลุ่มบริษัทรัฐวิสาหกิจจีน ได้แก่ CRCC บริษัทแม่ของ ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 และบริษัทในเครืออีก 730 แห่ง ไม่ให้เข้าร่วมประมูลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารโลกเป็นเวลาเก้าเดือน เนื่องจากธนาคารโลก ตรวจสอบพบข้อมูลเท็จในเอกสารประมูลโครงการก่อสร้างทางหลวงของประเทศจอร์เจียสื่อต่างประเทศ รายงานโดยอ้างอิงจากสำนักงานหอจดหมายเหตุสหรัฐฯ (US National Archives and Records Administration) ว่า ประธานาธิบดี ทรัมป์ สมัยแรก ขึ้นบัญชีดำบริษัท ไชน่า เรลเวย์ คอนสตรักชัน คอร์โปเรชัน CRCC (China Railway Construction Corporation) เป็นการอาศัยอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐฯตามคำสั่ง Executive Order 13959 ลงนามเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ปี 2020คำสั่งประธานาธิบดีหมายเลข 13959 ของทรัมป์ 1.0 นั้นสั่งห้ามพลเมืองสหรัฐฯลงทุนในบริษัทจีน จำนวน 31 บริษัท โดยเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกองทัพจีน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ China Railway Construction Corporation หรือ CRCCส่วนในประเทศไทย ไชน่า เรลเวย์ฯ ได้ร่วมมือกับกลุ่มทุนไทยในรูป “กิจการร่วมค้า” เข้าประมูลงานภาครัฐ ในช่วงปีงบประมาณ 2562 – 2565 รวม 14 แห่ง รวมมูลค่าประมาณ 7.2 พันล้านบาท ประกอบด้วย1.โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สตง.แห่งใหม่ 2,136 ล้านบาท2.ที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนราธิวาส วงเงิน 639 ล้านบาท3.โครงการเคหะชุมชน จังหวัดภูเก็ต โดยการเคหะแห่งชาติ (กคช.) วงเงิน 343 ล้านบาท4.อาคารเรียน โรงเรียนวัดอมรินทราราม โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) วงเงิน 160 ล้านบาท5.อาคารคลังพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี วงเงิน 146 ล้านบาท6.หอพักนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วงเงิน 132 ล้านบาท7.ศูนย์ราชการจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 540 ล้านบาท8.อาคารศูนย์ฝึกกีฬามวยมาตรฐานระดับสากล สนามกีฬาหัวหมาก โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) วงเงิน 608 ล้านบาท9.อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 โดยสำนักงานศาลยุติธรรม วงเงิน 386 ล้านบาท10.อาคารศูนย์บริการลูกค้า อบรมสัมมนา อาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วงเงิน 210 ล้านบาท11.อาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยกองทัพเรือ วงเงิน 179 ล้านบาท12.อาคารที่ทำการ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ วงเงิน 716 ล้านบาท13. อาคารสถาบันวิชาการ กฟภ. จ.นครปฐม วงเงิน 606 ล้านบาท14.อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น รพ.สงขลาฯ วงเงิน 426 ล้านบาทโครงการเหล่านี้โดยเฉพาะตึกสูง คงต้องลุ้นระทึกกันว่าจะมีปัญหาตามมาหรือไม่ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า ITD - CREC No.10 ยังปรากฎเป็นผู้รับเหมา ในสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา สัญญาที่ 3-1 ช่วงแก่งคอย-กลางดง และปางอโศก-บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กม. วงเงิน 9,348 ล้านบาท โดยผลงานก่อสร้าง ณ เดือน ม.ค. 2568 มีความก้าวหน้า 5.470% ล่าช้า 10.360% (แผนงาน 15.830%)ขณะที่ เพจ CSI LA ชี้ว่า ยังมีโครงการหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง วงเงิน 468 ล้านบาท ผู้ชนะประมูล คือ “กิจการร่วมค้า ทีพีซี” ซึ่งใช้ที่อยู่ 493 ซอยพุทธบูชา 44 แยก 11 กรุงเทพฯ ที่ตั้งเดียวกับบริษัท China Railway No.10 (ประเทศไทย)