เปิดประตูรถใหม่ “มอเตอร์โชว์ 2025” “อีวี” มีให้เลือก- “ไฮบริด” ท้าให้ลอง อัด “แคมเปญ” หั่น “ราคา” เต็มอัตราศึก

งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2025 ครั้งที่ 46 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคมจนถึงวันที่ 6 เมษายนนี้ ที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับบรรดา “ค่ายรถยนต์” ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น เกาหลีและยุโรป จะขน “ทีเด็ด” ทั้งออกมาโชว์และเปิดตัวเพื่อกระตุ้น “ยอดขาย” ในปี 2568 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้สำหรับปีนี้มีค่ายรถยนต์ถึง 54 บริษัท ตอบรับเข้าร่วม แบ่งเป็นรถยนต์ 41 บริษัท และจักรยานยนต์ 13 บริษัท ในพื้นที่ 80,000 ตารางเมตรนอกจากนี้ ยังเป็นช่วงเวลาที่อัดแน่นไปด้วย “โปรโมชันลด แลก แจก แถม” กันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันอีกต่างหาก และแน่นอนว่า ทุกค่ายล้วนแล้วแต่จัดกันมาแบบเต็มพิกัดเลยทีเดียวแม้ว่าภาพรวมของตลาดรถยนต์ในปี 2025 จะถูกประเมินว่าน่าจะเป็นอีกปีที่เหนื่อยสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ แต่ในส่วนของตลาดรถยนต์พลังไฟฟ้า หรือ BEV ต้องบอกว่า ยังมีความคึกคักกันอย่างต่อเนื่องจากจำนวนรถยนต์ใหม่ๆ ที่ถูกนำมาเปิดตัวในงาน โดยเฉพาะจากผู้ผลิตสัญชาติจีนแน่นอนว่าในปีนี้ จะได้พบกับSUV ขนาดกลางที่มีทางเลือกทั้งแบบไฟฟ้าล้วน 100% และแบบไฮบริดแบบ REEV (Range-Extended Electric Vehicle) หรือเมื่อก่อนเคยรู้จักกันในชื่อ E-REV หรือ Extend Range Electric Vehicleสำหรับสเปก S05 แบบไฮบริดนั้น คาดว่าจะมีระยะการขับเกิน 1,000 กิโลเมตรต่อน้ำมัน 1 ถังเลยทีเดียวราคาของรุ่น EV อยู่ระหว่าง 799,000 - 899,000 บาท และรุ่น REEV อยู่ระหว่าง 949,000 - 999,000 บาทอีกรุ่นที่น่าสนใจคือซึ่งเปิดตัว 1 สัปดาห์ก่อนงานจะเริ่มขึ้น โดยมาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำ ดีไซน์การออกแบบล้ำสมัย ระบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพรุ่นเริ่มต้น Premium RWD มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังสูงสุด 217 กิโลวัตต์ (295 แรงม้า) ระยะการขับ 550 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้งมาตรฐาน NEDC และรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อPerformance AWD มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังสูงสุด 572 กิโลวัตต์ (787 แรงม้า) ที่แล่นได้ 634 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้งถัดมาเป็นที่มีราคา 2.749 ล้านบาท เป็นรถตู้พลังงานไฟฟ้าระดับพรีเมียมจากนำเสนอความก้าวล้ำของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ 800 โวลต์ SiC Architecture รองรับกำลังไฟฟ้าในการชาร์จสูงสุด 330 กิโลวัตต์ โครงสร้างตัวถังสถาปัตยกรรม SEPA 2.0 ได้แรงบันดาลใจการออกแบบจากยานอวกาศ ห้องโดยสารมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง 7.7 ตรม. และเบาะนั่งแถวที่สองมาพร้อมฟังก์ชั่น Zero-gravity เพื่อความสบายระหว่างการเดินทางขณะที่เป็นเอสยูวีไฟฟ้า 5 ที่นั่งสุดพรีเมียมออกแบบเพื่อการใช้งานแบบครอบครัวโดยเฉพาะ สะดวกสบายด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่ พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยของระบบขับเคลื่อน Silicon Carbide E-Motor 2 ชุด ช่วยให้ทำอัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 3.8 วินาที ระยะทางการขับสูงสุด 780 กม./ชาร์จ (มาตรฐาน CLTC)สำหรับI เป็นอีกค่ายที่มีผลผลิตจากตลาดไฟฟ้า แต่คราวนี้เป็นเวอร์ชันตัวแต่งติดตั้งระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด 190 กิโลวัตต์ (258 แรงม้า) และแรงบิด 350 นิวตัน-เมตร ที่เรียกใช้งานได้ทันที และยังคงไว้ของความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ของ Miniช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์โดนเขย่าด้วยผลผลิตที่เป็นไฟฟ้าล้วน หรือ BEV มาโดยตลอด จนหลายคนคิดว่าทางเลือกของการขับเคลื่อนแบบอื่นๆ ไม่น่าจะมีให้สัมผัสกันอีกแล้ว แต่ที่ไหนได้ รถยนต์ไฮบริด ทั้งแบบปกติ แบบเสียบปลั๊กชาร์จ หรือ PHEV รวมถึง E-REV กลับทะลักเข้ามาเยอะอย่างไม่น่าเชื่อ และไม่ได้จำกัดแค่ค่ายจีนเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นรถกระบะสมรรถนะสูงแบบดับเบิ้ลแค็บ ติดตั้งระบบปลั๊ก-อิน ไฮบริด เป็นการทำงานร่วมระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร กับระบบ EHS และมอเตอร์ไฟฟ้า 3 in 1ให้กำลังรวมสูงสุด 430 แรงม้า และแรงบิด 650 นิวตันเมตร โดยสามารถขับโหมดไฟฟ้าล้วนได้สูงสุด 100 กม. (มาตรฐาน NEDC)ส่วนหรือ Great Wall Motors ไฮไลท์เด่นในงานคือ การเปิดตัวเวอร์ชันไมเนอร์เชนจ์ของซึ่งมีการแต่งหน้าทาปากใหม่เพื่อให้สวยงามและลงตัวยิ่งขึ้น โดยยังคงมีตัวเลือกทั้งขุมกำลังไฮบริด HEV และปลั๊ก-อิน ไฮบริด PHEV ที่ได้รับการยกระดับสมรรถนะการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งเพิ่มเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาสำหรับเวอร์ชัน PHEV จากฝั่งยุโรป ก็มีซึ่งเปิดตัวใช้พื้นฐานของ A5 รุ่นล่าสุด มาพร้อมตัวถัง 2 รูปทรง Avant และ Sportback โดยยังคงถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งความสปอร์ตได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขุมกำลัง Plug-in Hybrid รุ่นล่าสุดทำให้โหมดไฟฟ้ามีระยะการขับไกลถึง 114 กิโลเมตร (มาตรฐาน NEDC) ผสานกับระบบขับเคลื่อน quattro เพื่อรองรับพละกำลัง 367 แรงม้า และแรงบิด 350 นิวตันเมตรอีกแบรนด์คือซึ่งหลังจากที่เปิดตัวรถยนต์พลังไฟฟ้าออกมาอย่างต่อเนื่อง คราวนี้ผู้ผลิตจากสวีเดนหันมาเพิ่มทางเลือกของ PHEV กันบ้างกับซึ่งสามารถเดินทางในโหมดไฟฟ้า หรือ EV Mode ได้ไกลถึง 70 กิโลเมตร หากชาร์จเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานทดสอบ WLTPการกระตุ้นตลาดด้วยผลผลิตใหม่ๆ ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับแบรนด์ญี่ปุ่น ซึ่งในงานนี้ ที่คอนเฟิร์มแน่ๆ ก็คือซับคอมแพ็กต์ครอสส์โอเวอร์รุ่นล่าสุดจากพัฒนาจากรถต้นแบบ XFC เพื่อให้เป็นเอสยูวีที่มีสไตล์ และความแข็งแกร่ง ขับเคลื่อนด้วยขุมกำลังเบนซิน MIVEC 1.5 ลิตร 105 แรงม้า ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมตัวเลือก 4 โหมดการขับขี่เพื่อการใช้งานในทุกสถานการณ์ และระบบควบคุมการขับเคลื่อน Active Yaw Controlขณะที่จะเริ่มทำตลาดอย่างเป็นทางการของใหม่ หลังจากเปิดตัวในงานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2024 รถยนต์อเนกประสงค์ MPV แบบ 7 ที่นั่งรุ่นนี้ได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ พร้อมเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน e-Power ประกอบด้วยชุดมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด 163 แรงม้า และแรงบิด 315 นิวตันเมตร พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1.77 กิโลวัตต์ชั่วโมง และชุดเครื่องยนต์สันดาปรหัสใหม่ HR14DDe ความจุ 1,400 ซีซี 3 สูบ แบบหัวฉีดไดเร็กอินเจ็กชั่น เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า และเทคโนโลยีความปลอดภัย 360° Nissan Safety Shieldส่วนความเคลื่อนไหวจากแบรนด์ญี่ปุ่นในตลาดพลังไฟฟ้า น่าจะมีเพียงรุ่นเดียวคือ เวอร์ชันขายจริงของจากโดยก่อนหน้านั้น ผลิตในไทยก็จริง แต่ไม่ขายขาด ปล่อยให้เช่า แต่วันนี้นำมาขายเลย ประกอบจากจีน ส่วนราคาเคาะอยู่ที่ 1,199,000 บาทสำหรับตลาดรถยนต์หรู ถือว่าคึกคักสวนทางเศรษฐกิจ และแบรนด์ต่างๆ ได้นำผลผลิตใหม่ๆ มาเปิดตัวในงานนี้หลายรุ่น เช่นปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวถังพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีล่าสุดลงใน New Vantage เพื่อประสิทธิภาพการขับขี่ระดับสูงสุด ขุมกำลังเบนซิน V8 ทวินเทอร์โบ 4.0 ลิตร ที่ได้รับการอัปเกรด ทำให้มีกำลังรวมเพิ่มเป็น 665 แรงม้า และแรงบิด 800 นิวตันเมตร ทำอัตราเร่ง 0-96 กม./ชม. ในเวลา 3.4 วินาที และความเร็วสูงสุด 325 กม./ชม.ตามต่อกันที่ของรถสปอร์ตคูเป้สมรรถนะสูง เครื่องยนต์เบนซิน 6 สูบแถวเรียง 3.0 ลิตร พร้อมเทคโนโลยี M TwinPower Turbo มีกำลังเพิ่มเป็น 480 แรงม้า (+20 แรงม้าจากรุ่นก่อน) และแรงบิด 600 นิวตันเมตร โดยตัวเลือกแพ็คเกจ M Racetrack (เพิ่มเงิน 700,000 บาท) ทำให้ความเร็วสูงสุดไปได้ถึง 285 กม./ชม. (+ 35 กม.ชม. จากรุ่นพื้นฐาน) แต่อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ใช้เวลาเท่ากันที่ 4 วินาทีส่วนผู้ผลิตรถสปอร์ตสัญชาติอิตาเลียน เอาใจผู้ที่ชื่นชอบรถสไตล์เปิดประทุนกับโดยมีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์สันดาป Nettuno กำลังสูงสุด 550 แรงม้า และ Folgore ขุมกำลังไฟฟ้า 100% ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสนามแข่งฟอร์มูลา อี แต่ยังคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1 ศตวรรษเอาไว้อย่างครบถ้วนและปิดท้ายกันกับที่กลับมาอีกครั้งสำหรับโมเดลสมรรถนะสูงระดับแฟล็กชิพของตระกูล GT เจเนอเรชันที่ 2 รหัสตัวถัง C192 ออกแบบภายใต้แนวคิด “One Man, One Engine” ติดตั้งเครื่องยนต์ V8 4.0 ลิตร พร้อมระบบอัดอากาศ Bi-Turbo ทำให้สร้างพละกำลังได้มากถึง 585 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 800 นิวตันเมตร ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 3.2 วินาที และความเร็วสูงสุด 315 กม./ชมอย่างไรก็ดี นอกเหนือจากรถใหม่ที่ขนกันมาเปิดตัวแล้ว เห็นจะหนีไม่พ้นเรื่อง “ยอดจองและยอดขาย” ซึ่งทุกค่ายต่างต้องการใช้เวทีมอเตอร์โชว์เพื่อสะสมยอดขายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยตัวเลขนับตั้งแต่ต้นปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่ดีเท่าใดนักโดยมีการเปิดเผยออกมาแล้วว่า ตัวเลขการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ผลิตได้ 36,952 คัน เท่ากับ 32% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 21.26% และเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 ผลิตได้ 69,011 คัน เท่ากับ 31% ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 26.5%ดังนั้น ค่ายรถต่างๆ จึงพากันเปิด “แคมเปญ” และเปิด “สงครามราคา” กันโดยถ้วนหน้า ยกตัวอย่างเช่น ค่ายโตโยต้าขนขบวนรถยนต์ไฮบริด มาจัดแคมเปญสู้กับทัพรถจีน เริ่มที่รถโตโยต้า คัมรี ดอกเบี้ย 1.59% หรือฟรีประกันภัยชั้น 1 Toyota Care PHYD, โคโรลลา อัลติส ดอกเบี้ย 1.65% และฟรีประกันภัยชั้น 1 Toyota Care PHYDยาริส ครอส ดอกเบี้ย 1.69% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 7,748 บาทต่อเดือน, โคโรลลา ครอส รับ 0.89% และฟรีประกันภัยชั้น 1 Toyota Care PHYD, ไฮลักซ์ รีโว่ และฟอร์จูนเนอร์ รับข้อเสนอ : ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ หรือฟรีประกันภัยชั้น 1 Toyota Care PHYDอีซูซุจัดโปรพิเศษเพื่อคุณ ข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99%ส่วนมิตซูบิชิ เอ็กซ์ฟอร์ส ดอกเบี้ย 0.99%, รับฟรี บัตรของขวัญเซ็นทารา มูลค่า 10,000 บาท, ไทรทัน แอทลีท เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ประกันภัยชั้นหนึ่ง นาน 1 ปี, ประกันคุณภาพนาน 5 ปี หรือ 100,000 กม. พร้อมฟรี ค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี, ครอบครัวมิตซูบิชิ รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30,000 บาท ผ่าน M-Driveด้านฮอนด้าก็มีฮอนด้า ซิตี้ ค่างวดเริ่มต้น 8,108 บาท (คำนวณจากรถยนต์ซิตี้ แฮตช์แบ็ก ไดรฟ์วัล ใหม่ เงื่อนไขดาวน์ 20% ผ่อน 7 ปี) หรือเลือกดาวน์ต่ำเพียง 10% พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง หรือดอกเบี้ย 2.2% สำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และครอบครัว (Honda Loyalty) และดอกเบี้ย 2.35% สำหรับลูกค้าทั่วไปพร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปีไม่จำกัดระยะทางหรือค่ายซูซูกิ จัด SUZUKI WORRY FREE PROGRAM พร้อมโปรโมชั่นผ่อนยาวสูงสุด 99 เดือน หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,999 บาทแต่ที่ถือว่าเรียกเสียงฮือฮาจนทุกค่ายต้องอ้าปากค้างไปตามๆ กันก็คือ “บีวายดี” ซึ่งยังดุไม่เปลี่ยนด้วยการหั่นราคารถ EV ทุกรุ่น โดยเฉพาะเก๋งเล็ก “ดอลฟิน” ขายเริ่มต้น 4.99 แสนบาทเท่านั้นเอาเป็นว่า ใครที่อยากสัมผัสรถแต่ละรุ่น หรือไปสามารถเดินทางไปดูได้ที่งานกันได้จ้า.