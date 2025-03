วันปลดปล่อย-2 เมษายน

ปธน.ทรัมป์ 2.0 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนนี้ เป็นจากการที่สหรัฐฯ ถูกปล้นรุมกินโต๊ะจากทุกๆ ประเทศรอบโลก เพราะสินค้าของสหรัฐฯ ที่ส่งไปขายยังประเทศต่างๆ ถูกคิดบางแห่งถึง 100% ก็มี…ขณะที่สินค้าจากทุกประเทศทั่วโลกต่างบ่ายหน้าเข้าไปขายในสหรัฐฯ ด้วยอัตราภาษีนำเข้าที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินแค่ 0.2% หรือถึง 5% เท่านั้น...และด้วยราคาสินค้าจากต่างประเทศที่เข้าไปปรนเปรอชาวอเมริกัน ทำให้คนอเมริกันใช้จ่ายกันเพลินมากประเทศในอเมริกากลาง-ในสวนหลังบ้านของสหรัฐฯ-ปธน.โคลอมเบียคนปัจจุบันไม่ค่อยถูกกับทรัมป์ กรณีที่ทรัมป์จับคนงานโคลอมเบียที่แอบเข้าประเทศสหรัฐฯ และแอบทำงาน (อย่างผิดกฎหมายเข้าเมือง) โดยไม่มีเอกสารการเข้าเมือง (Undocumented Illegal Immigrant) โดยจับมัดมือมัดเท้าใส่โซ่ตรวนและถ่ายทอดสดการนำคนโคลอมเบียเหล่านี้บังคับอย่างดูถูกเหยียดหยามให้ขึ้นเครื่องบินทหารสหรัฐฯ เพื่อส่งกลับมาโคลอมเบีย...ปธน.โคลอมเบียบอกให้เครื่องบินทหารของสหรัฐฯ บินกลับไปสหรัฐฯ ทันที โดยไม่ให้มาจอดที่ท่าอากาศยานของโคลอมเบีย...แล้วปธน.โคลอมเบียส่งเครื่องบินของโคลอมเบีย ไปรับคน (งาน) โคลอมเบียเหล่านี้กลับมาแบบวีรบุรุษ เพราะพวกเขาแบบที่ทรัมป์กุเรื่องขึ้นเพื่อเอาใจฐานเสียง...แต่เป็นที่แบกหน้าไปทำงานที่สหรัฐฯ เพื่อส่งเงินกลับบ้านมาโคลอมเบีย...จึงเป็นวีรบุรุษ-ไม่ใช่ทุรบุรุษแบบที่ทรัมป์ชอบตีขลุมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตัวเองเป็นพระเอกโคลอมเบียส่งน้ำมันดิบและดอกไม้สด (ตัดดอก) และสินค้าเกษตร และแร่ธาตุจำนวนมากเข้าไปสหรัฐฯ แต่โคลอมเบียก็และไม่น่าถูกตอบโต้ด้วยภาษีนำเข้า (tariff) ที่ 25% ดังที่จักรพรรดิทรัมป์ได้วางอำนาจใหญ่โตเอาไว้จะเป็นวันปลดปล่อยหรือปลดแอก ทั่วโลกก็จะได้เห็นในวันพุธที่ 2 เมษายนนี้ ซึ่งจักรพรรดิทรัมป์ดูพอใจต่อประกาศิตของตนที่ทำให้ทั่วโลกหวั่นไหว และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดำดิ่งมา 4 อาทิตย์เต็มๆ บางที่จะทำให้ทรัมป์และเหล่าพรรคพวกหรือสมาชิกในครอบครัวเขากอบโกยได้อย่างมหาศาล จากการที่เขาให้ดิ่งมากับการประกาศภาษีนำเข้าที่จะตอบโต้กับ(เป็นคำประกาศของรมต.พาณิชย์สหรัฐฯ ล่าสุด)นับเป็นการเลือกคำที่แยบยลสำหรับนักประชาสัมพันธ์ชั้นเซียนเช่นทรัมป์ ที่เลือกคำว่าแทนคำว่า “เอกราช/อิสรภาพ”ซึ่งอเมริกาประกาศเป็นอิสระปลดแอกจากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 และปีหน้าปี ค.ศ. 2026 ก็จะครบรอบ 250 ปีพอดีแต่จะเป็น Moment of Truth หรือเปล่า ตอนนี้ก็เกิดอาการชักเข้าชักออกของจักรพรรดิทรัมป์…เพราะเห็นอาการตลาดหุ้นทรุดเอาๆ ก็เลยดูจะอุ้มตลาด (และทำให้คนในครอบครัวเขาและพวกพ้องได้ร่ำรวยขึ้นมากมายเมื่อหุ้นขึ้น-หลังจากทุบด้วยข่าว tariff 25% ตอบโต้; เมื่อ 4 อาทิตย์ก่อนหน้า)โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ที่เพิ่งผ่านมา จักรพรรดิทรัมป์ได้พูดเอาใจตลาดหุ้นว่า เรื่องภาษีตอบโต้ 25% นั้น น่าจะมี(ผ่อนปรน) หลังจากมีการเจรจาต่อรอง และบางประเทศก็อาจมีข้อผ่อนปรนยกเว้นด้วยซ้ำ (เอ๊ะ เมื่อ 4 อาทิตย์ที่ออกไม่ได้พูดแบบนี้...แต่เน้นเด็ดขาดไงล่ะ...เป็นไม้หลักปักขี้เลนเอาดื้อๆ...เพื่ออุ้มตลาดหุ้น...แล้วยังมีการผ่อนปรนมากมาย ไม่ว่าเรื่องภาษี 25%(เพื่อให้ผู้นำเข้าที่สหรัฐฯ ได้มีเวลารีบตุนสินค้าได้ในช่วง 1 เดือนนี้…และต่อผู้ผลิตรถยนต์ของดีทรอยด์ที่ไปเจรจากับทรัมป์ก่อนที่จะต้องจ่ายนำเข้าอุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์จากแคนาดาและเม็กซิโกถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าที่ 25%การไม่คงเส้นคงวาของวาจาสิทธิ์ของจักรพรรดิทรัมป์ต่อความไม่แน่นอนที่จะจนมีหลาย Servey จากนักธุรกิจว่าเช่น(ชี้ว่ารวมทั้งการตกงานที่มีการปลดงานภาครัฐบาล และตามมาด้วยการลดคนของภาคธุรกิจเอกชนจำนวนมาก จะกระทบต่อความมั่นใจและแรงซื้อของประชาชน รวมทั้งดอกเบี้ย Fed ก็จะลดลำบาก เพราะเงินเฟ้อสูงจากภาษีนำเข้าสูง และการตอบโต้จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ตอบโต้นโยบายภาษี tariff ของทรัมป์)การประกาศวันปลดปล่อยของจักรพรรดิทรัมป์กลับทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ซึ่งมีข่าวใน(นสพ.แทบลอยด์ของอังกฤษ) และบอกว่า คิงชาร์ลส์ได้เสนออย่างลับๆ กับทรัมป์ให้ซึ่งมีประเทศต่างๆ หลากหลายทั่วโลกได้เป็นสมาชิก เพื่อสร้างกลุ่มเพราะสหรัฐฯ ก็เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และขณะนี้ทรัมป์ได้กำลังตีตัวออกห่างจากสหภาพยุโรป ซึ่งอังกฤษก็ทำออกมาจากสหภาพยุโรปด้วยเช่นกัน...สื่ออังกฤษ Quote คำพูดของจักรพรรดิทรัมป์ว่า “ผมสนใจนะ-Sounds good to me!! ผมชอบคิงชาร์ลส์ด้วย” ซึ่งการวิเคราะห์ในนิวสวีคบอกว่า คิงชาร์ลส์คงคิดสะระตะถึงถ้าสหรัฐฯ เข้ามาเป็นสมาชิกสมทบของเครือจักรภพ (หัวอกเดียวกับอังกฤษที่ออกมาจากสหภาพยุโรป!)…นั่นคือ อังกฤษและอาจรวมถึงประเทศอื่นๆ ในเครือจักรภพ...จะได้เจรจาและได้รับดังที่ทรัมป์คาดโทษเอาไว้…เพราะเหล่าประเทศในเครือจักรภพจะมีความสัมพันธ์พิเศษต่อกัน โดยเฉพาะสหรัฐฯ กับอังกฤษได้จะมีความสัมพันธ์พิเศษมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ด้วยซ้ำหลายคนอาจประหลาดใจว่า ถ้าสหรัฐฯ เข้าเป็นสมาชิกสมทบของเครือจักรภพ ก็หมายถึงทรัมป์จะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเป็นต้น…ก็อย่าประหลาดใจเลยและพวกพ้องจะได้ประโยชน์อีกมหาศาลกับไม่ว่าในด้านแร่ธาตุหายากต่างๆ น้ำมัน รวมทั้งที่ดินแปลงงามๆ ที่จะสร้างโรงแรมทรัมป์อินเตอร์ได้ง่ายๆไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับทรัมป์ นอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวเท่านั้น