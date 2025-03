วิวัฒนาการระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน (30): “สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ค.ศ. 1680” การสถาปนาอำนาจนำของราชาธิปไตย (the Primacy of Monarchy)

ในตอนก่อนๆ ผู้เขียนได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์สวีเดน” และเค้าโครงของประวัติศาสตร์ของกฎหมายในฐานะที่เป็นกรอบกติกาการปกครองหรือ “รัฐธรรมนูญ” รวมทั้งโครงสร้างทางสังคมของสวีเดนก่อนการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในช่วง ค.ศ. 1680 ไปบางส่วนในตอนนี้จะขอกล่าวต่อไปจากประเด็นความขัดแย้งต่อนโยบายเวนคืนไปสู่ความขัดแย้งเห็นต่างในเรื่องพระราชอำนาจในการออกกฎหมายและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1681 สภาบริหารได้ยอมรับอย่างเป็นทางการและการกำหนดขอบเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ปรากฎใน the Declaration of the Estates นั่นคือต่อมาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1681 ได้มีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในสภาบริหารหลังจากที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งมาเป็นเวลาหลายปี แม้ว่าจะมีการแต่งตั้งคนของพระมหากษัตริย์เข้าไปดำรงตำแหน่งในสภาบริหาร แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับสภาบริหารก็ยังไม่ราบรื่นสภาบริหารยังคงผลักดันเรียกร้องสิทธิ์ในการให้คำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ เพราะได้ทรงทำสนธิสัญญาใหม่ในพื้นที่บางพื้นที่และไม่ได้ทรงขอคำแนะนำใดๆ จากสภาบริหาร ส่งผลให้พระองค์ทรงตอบโต้สภาบริหารอย่างรุนแรง โดยทรงมีพระราชดำรัสยืนยันพระราชอำนาจของพระองค์ตามว่าและหลังจากพระราชดำรัสดังกล่าวนี้ ประเด็นความเห็นต่างระหว่างพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์กับอำนาจของสภาบริหารก็ได้สิ้นสุดลงในช่วงต้น ปี ค.ศ. 1682จากการแต่งตั้งสมาชิกใหม่ในสภาบริหาร ทำให้สภาบริหารประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นคนของพระมหากษัตริย์ ส่วนสมาชิกเก่าที่โดนข้อกล่าวหาการใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ถูกต้องจากคณะตุลาการ ทำตระหนักถึงอันตรายมหันต์ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขา และภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวนี้เองที่สมาชิกใหม่ที่เป็นคนของพระมหากษัตริย์ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาบริหารว่า พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อสภาบริหารจากแต่เดิมที่ใช้ว่าเป็นและหลังจากมีการตอบหนังสือกันไปมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1682 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ สภาบริหารได้กล่าวขอพระราชทานอภัยโทษที่ไม่ได้ทำให้สถานะของตนให้ชัดเจนอย่างที่ได้อธิบายไว้ในกฎหมายแห่งแผ่นดิน และในที่สุด ก็นำมาซึ่งการที่สภาบริหารยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า สภาบริหารเป็นสภาในพระมหากษัตริย์ และได้มีการเปลี่ยนชื่อและสถานะของสภาบริหารอย่างเป็นทางการ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการขยายผลไปสู่ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1682 พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดทรงมีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนคำในบทสวดจากสภาบริหารแห่งราชอาณาจักรเป็นสภาบริหารในพระมหากษัตริย์ และพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าจากพระราชดำรัสในเชิงวาทศิลป์ที่มีกลิ่นอายของสมบูรณาญาสิทธิ์นี้ได้ทำให้ความเข้าใจที่ว่าสภาบริหารมีความเป็นอิสระและร่วมใช้อำนาจกับพระมหากษัตริย์สิ้นสุดลงไปในทันที รวมทั้งการใช้ข้อกล่าวหาของคณะตุลาการกดดันสมาชิกสภาบริหารเดิมให้ต้องยอมจำนนรับสภาวะการสิ้นสภาพอำนาจหน้าที่และความเป็นอิสระที่สภาบริหารเคยมีมาก่อนหน้านี้โดยประธานคณะตุลาการได้ส่งสัญญาณไปยังสมาชิกสภาบริหารที่โดนข้อกล่าวหาว่า ถ้าพวกเขาสารภาพความผิดและยอมลาออก พระมหากษัตริย์อาจจะทรงเมตตาทุเลาโทษให้พวกเขาสมาชิกสภาบริหารดังกล่าวได้ส่งร่างหนังสือยอมรับข้อกล่าวหาและสรุปว่าแต่พวกเขาไม่ได้รับการทุเลาโทษแต่อย่างใด เพราะหลังจากลาออกแล้ว พระมหากษัตริย์ได้แสดงความเสียใจและกล่าวว่าจากการยอมรับสภาพของสมาชิกชุดเดิมในสภาบริหาร ทำให้พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดทรงสามารถสถาปนาสภาบริหารใหม่ที่เป็นของพระมหากษัตริย์ และได้มีการแต่งตั้งคนของพระองค์เข้าไปดำรงตำแหน่งแทนที่ลาออกไปทั้งหมด โดยทุกคนล้วนแต่แข็งขันที่จะรับใช้พระองค์จากนั้น ได้มีการการขยายพระราชอำนาจและพัฒนาการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นในปี ค.ศ. 1682 ได้มีการเรียกประชุมสภาฐานันดร ซึ่งรัฐบาลใหม่ของพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดหรือได้มีการเตรียมตัวอย่างระมัดระวังในการก้าวย่างต่อไป โดยเริ่มจากการมีหนังสือจากพระองค์แจ้งไปยังบุคคลในฐานันดรชาวนาที่พระองค์ต้องการให้เข้าร่วมในที่ประชุมสภาฐานันดร ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชี้ให้ถึงเห็นความต้องการที่จะให้ฐานันดรชาวนามีบทบาทมากขึ้นในที่ประชุมสภาฐานันดรต่อจากนี้ขณะเดียวกัน มีความพยายามที่จะกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาบริหารภายใต้พระมหากษัตริย์ แต่ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอน เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงขอความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอลับ (Secret Propositions) สภาบริหารได้ส่งประธานสภาบริหารที่ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เพื่อทูลถามว่าสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นชัดเจนที่สุดจากการประชุมสภาฐานันดร ค.ศ. 1682 คือ วิธีการจัดการหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดในคณะกรรมาธิการลับ และหลังจากที่ได้ข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการลับแล้ว จะส่งให้ไปที่ประชุมสภาฐานันดรเพื่อให้มีการรับรองอย่างเป็นทางการเริ่มจากผู้ที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาธิการลับจะต้องได้ผ่านการคัดเลือกลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดทรงมีพระราชประสงค์ว่า ในการพิจารณาเรื่องบางเรื่อง จะต้องให้ตัวแทนจากฐานันดรชาวนาเข้าประชุม ที่แต่เดิม ชาวนาจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมาธิการลับ ขณะเดียวกัน ในสภาฐานันดรได้มีผู้ทำหน้าที่ประสานงานกับฐานันดรสามัญชนต่างๆรวมทั้งฐานันดรชาวนาเพื่อร่วมกันกดดันฐานันดรอภิชนในคณะกรรมาธิการลับในที่ประชุมคณะกรรมาธิการลับขณะนั้น ได้มีการเสนอวาระการประชุมหรือดังต่อไปนี้คือข้อเสนอลับที่เป็นวาระการประชุมข้างต้นส่งผลให้เกิดความกังวลในหมู่พวกอภิชนในที่ประชุมสภาอภิชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์การเวนคืนทรัพย์สินของพวกอภิชนที่เคยเป็นทรัพย์สินพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ในปี ค.ศ. 1680 ที่มีผลกระทบต่อสถานะทางเศรษฐกิจการเมืองของพวกตน พวกอภิชนเหล่านี้ได้มีการจับกลุ่มวิพากษ์ข้อเสนอลับบางข้อในวาระข้างต้น และพวกเขาได้พยายามที่จะรีบหาทางทำอะไรบางอย่างเสียก่อนโดยขอให้ประธานสภาอภิชนให้หลักประกันว่า จะต้องมีการอภิปรายผลการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการลับในที่ประชุมร่วมของทุกฐานันดร และจะต้องมีผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุม และมีการลงคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนในกรณีที่สมควร และจะต้องไม่มีมีการบันทึกรายชื่อของผู้อภิปรายและการประชุมจะต้องเป็นไปตามระเบียบ(โปรดติดตามตอนต่อไป)