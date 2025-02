วิวัฒนาการระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน (25): “สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ค.ศ. 1680” การสถาปนาอำนาจนำของราชาธิปไตย (the Primacy of Monarchy)

ในตอนก่อนๆ ผู้เขียนได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์สวีเดน” และเค้าโครงของประวัติศาสตร์ของกฎหมายในฐานะที่เป็นกรอบกติกาการปกครองหรือ “รัฐธรรมนูญ” รวมทั้งโครงสร้างทางสังคมของสวีเดนก่อนการสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในช่วง ค.ศ. 1680 ไปบางส่วนในตอนนี้จะขอกล่าวถึงความแตกแยกภายในฐานันดรอภิชนต่อนโยบายการเวนคืนและการชักใยโดยในที่ประชุมของฐานันดรอภิชนและผู้สนับสนุน ได้กล่าวโทษอย่างรุนแรงต่อบรรดาสามัญชนที่มาโจมตีอภิสิทธิ์ในทรัพย์สินของพวกตน และโน้มน้าวให้ที่ประชุมอภิชนเริ่มต้นร่างหนังสือประท้วงต่อพระมหากษัตริย์อย่างเป็นทางการดังนั้น พระราโชบายในการแก้ปัญหาการคลังแผ่นดินของพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ด (Charles XI) จึงไม่สามารถเดินหน้าไปได้ตราบเท่าที่ยังมีความขัดแย้งระหว่างฐานันดร (the Estates) ยังคงดำเนินอยู่ในที่ประชุมสภาอภิชน (Riddarhus) ในวันที่ 29 ตุลาคม Hans Wachtmeister ได้อ้างว่าเขามีข้อเสนอใหม่ที่เขาได้หารือกับพระมหากษัตริย์แล้ว แต่ประธานที่ประชุมสภาอภิชนยังไม่ได้รับรู้เรื่องที่ Wachtmeister ได้ไปหารือกับพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ด ทำให้เกิดปัญหาการไม่ประสานกันระหว่างประธานสภากับ Wachmeister ทำให้เกิดความสับสนปั่นป่วนขึ้นในที่ประชุมสภาอภิชนพวกอภิชนได้เริ่มอภิปรายประท้วงอย่างเกลียดชังรุนแรงต่อพวกสามัญชน แต่ Wachmeister ได้กล่าวเตือนที่ประชุมสภาอภิชนว่า การกล่าวโจมตีเช่นนี้ต่อฐานันดรสามัญชนจะไม่ได้ผล เพราะสามัญชนมีความชอบธรรมในการอ้างว่าการตัดสินใจต่อนโยบายเวนคืนเต็มรูปแบบนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งราชอาณาจักรนั่นคือ เพื่อแก้ปัญหาการคลังของแผ่นดิน ดังนั้น สิ่งที่พวกอภิชนจะทำได้ในการขัดขวางข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาการคลังแผ่นดินของฐานันดรสามัญชนก็คือ ฐานันดรอภิชนจะต้องมีข้อเสนออื่นในการแก้ไขปัญหาการคลังWachmeister เสนอว่า ทางที่ดี อภิชนควรยอมรับนโยบายการเวนคืนในหลักการไปก่อน และให้ทำหนังสือร้องเรียนกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อให้ทรงพระกรุณามีพระบรมราชโองการผ่อนปรน (relief) สำหรับอภิชนที่ไม่ได้มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยนั่นคือจะเห็นได้ว่า คำแนะนำดังกล่าวของ Wachmeister ถือเป็นการเปิดทางที่ชัดเจนให้กับอภิชนระดับล่าง (Class III) ที่จะรับข้อเสนอดังกล่าว และแน่นอนการรับข้อเสนอดังกล่าวของอภิชนระดับล่างย่อมนำไปสู่การแตกแถวออกจากอภิชนระดับสูง โดยเฉพาะแตกออกจากกลุ่มอภิชนที่เป็นเครือข่ายของ Sparreอย่างไรก็ตาม พวกอภิชนในเครือข่ายของ Sparre ยังคงเดินหน้ายืนยันถึงความจำเป็นที่จะต้องปกป้องรักษาอภิสิทธิ์ของตนโดยอ้างว่า สิ่งที่สามัญชนเสนอมานั้นเป็นการละเมิดพระราชอำนาจ (the royal prerogative) เพราะในจากสภาบริหารที่แจ้งให้สภาอภิชนรับทราบในวันที่ 5 ตุลาคมหลังจากนั้น ได้เกิดการถกเถียงกันอย่างรุนแรงในที่ประชุมสภาอภิชน อันแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ภายในพวกอภิชนด้วยกันเอง อภิชนกลุ่มหนึ่งตะโกนว่าและยืนยันว่าเมื่อถึงจุดที่ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในที่ประชุมฐานันดรอภิชน จึงได้มีการอภิปรายว่า ควรมีการตัดสินหาข้อยุติโดยการลงคะแนนเสียงหรือไม่ และควรลงคะแนนเสียงด้วยวิธีการอย่างไร ?Watchtmeister เสนอว่า ประเด็นที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของทั้งราชอาณาจักรโดยรวม ไม่ควรใช้วิธีลงคะแนนอื่น นอกจากใช้วิธีกล่าวออกเสียง (acclamation) ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ขอให้มีการลงคะแนนอย่างเป็นทางการโดยลงคะแนนของแต่ละระดับชั้น (Classes) ของฐานันดรอภิชน นั่นคือ ไม่ได้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล แต่ให้ลงคะแนนเป็นกลุ่มชั้น (Classes) แต่บางคนก็แย้งว่า ควรลงคะแนนเป็นรายบุคคลกระนั้น แม้แต่การจะลงหรือไม่ลงคะแนน และจะลงอย่างไร ก็ไม่สามารถได้ข้อยุติในที่ประชุมสภาอภิชน เพราะก่อนการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวนี้ ประธานสภาอภิชนยังไม่ได้ตั้งวาระขึ้นมา ส่งผลให้เสียการควบคุมการประชุมในที่สุด แต่ละกลุ่มหรือระดับชั้น (Classes) ของอภิชนขอประชุมอภิปรายแยกกัน และผลที่ได้คือ อภิชนระดับชั้นล่างสุด (Class III) มีมติสนับสนุนนโยบายการเวนคืนทั่วไป และอ้างว่ามติที่ประชุมของอภิชนระดับชั้นกลาง (Class II) ก็เห็นด้วย แม้ว่าจะมีสมาชิกในกลุ่มนี้อ้างว่า พวกเขาไม่ทราบถึงข้อเสนอดังกล่าวนี้ก็ตามส่วนอภิชนระดับสูงสุด (Class I) มีการจับกลุ่มแบ่งขั้วกันระหว่าง Sparre และ Watchmeister และในที่สุด Watchmeister ประกาศว่า ผู้ใดที่สนับสนุนเขาให้มารวมตัวกันและไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ ขณะเดียวกัน Sparre ก็ประกาศเช่นเดียวกันและจะไปเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ด้วย และกลุ่มของเขาได้เดินออกจากที่ประชุมโดยทันที และไม่สนใจคำเรียกร้องให้กลับมาประชุมของประธานที่ประชุมต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมสภาอภิชนได้สรุปว่า ที่ประชุมสภาอภิชนได้มีมติรับการเวนคืนทั่วไปในหลักการ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการของพวกอภิชนเพื่อร่างข้อเสนอในรายละเอียดจากข้างต้น จะเห็นได้ว่าได้รับการยอมรับจากสภาอภิชนภายใต้เงื่อนไขข้างต้นที่ไม่ปกติและไร้ระเบียบ และกล่าวได้ว่าไม่ถูกต้อง เพราะในหมู่อภิชนเกิดเสียงแตกและไม่สามารถขัดขวางข้อเสนอของฐานันดรสามัญชนได้ขณะเดียวกัน พระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดก็ทรงสามารถวางพระองค์ให้อยู่เหนือสภาวะการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวนี้ได้ และสิ่งที่ Sparre ได้กล่าวไว้ก็เป็นความจริง นั่นคือ พระมหากษัตริย์มิได้ทรงมีข้อเสนอหรือพระราชดำริใดๆ พระองค์เพียงแต่ทรงยืนยันว่า ทุกฝ่ายจะต้องหาทางทำให้งบประมาณแผ่นดินได้ดุลให้ได้ประธานสภาอภิชนได้กล่าวถึงการประชุมของพวกอภิชนในวันที่ 29 ตุลาคมว่า ไม่มีใครในฐานันดรอภิชนเสนอทางเลือกอื่นใดที่จะทำให้งบประมาณของประเทศได้ดุลและเมื่อ Sparre และพวกได้เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ด พวกเขาได้กราบบังคมทูลพระองค์ว่า พวกเขาคัดค้านการถูกบังคับโดยกลุ่มอภิชนระดับอื่นๆ เพราะพวกเขาได้เตรียมตัวที่จะสมัครใจยอมรับการเวนคืนทรัพย์สินที่ได้รับพระราชทาน ซึ่งนั่นหมายความว่า พวกเขาได้ยอมรับการเวนคืนไปแล้วพระเจ้าชาร์ลสที่สิบเอ็ดจึงทรงรีบมีพระราชดำรัสตอบไปทันทีว่า พระองค์ทรงมั่นพระราชหฤทัยว่า ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดและพระองค์ได้ทรงขอให้พวกอภิชนรู้จักประมาณการและให้มีความสามัคคี (moderation and unity)จะเห็นได้ว่าเมื่อถึงจุดนี้ สภาอภิชนจึงดำเนินการตามระเบียบที่ผ่านมา โดยส่งข้อเสนอของตนไปยังสภาบริหารเพื่อถามความเห็นของสภาบริหารต่อข้อเสนอของพวกตน โดย Sparre ยังมีความหวังว่า สภาบริหารอาจจะมีข้อเสนออื่นๆในการแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านงบประมาณแผ่นดิน และนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของสภาบริหาร (Council) ด้วยที่จะหาทางขัดขวางนโยบายการเวนคืนจริงๆ แล้ว สภาบริหารมีข้อเสนออื่นๆอยู่ แต่ตัดสินใจที่จะระงับไว้ไม่แจ้งต่อสภาอภิชน เพราะสภาบริหารเห็นว่า จะไม่เป็นการดีสำหรับตัวพวกเขากับองค์พระมหากษัตริย์ ถ้าพวกเขาสามารถทำให้พวกอภิชนต้องพิจารณาเรื่องนี้ใหม่(โปรดติดตามตอนต่อไป)