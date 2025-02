จีนยกทัพบี้ไทยปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ “เสี่ยหนู--บิ๊กอ้วน” โยกโย้ตัดไฟ “ทุนเทาเมียวดี”

ทั้งที่รู้ว่าถ้าขืนชักช้าโบ้ยบ้ายไม่เลิก มีแต่เสียกับเสีย แต่ท่าทีของ “รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ที่คุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ดูแลเรื่องความมั่นคง ยังโยนกันมั่ว เป็นที่น่าอิดหนาระอาใจเป็นที่สุดอย่างที่รู้กันดีว่าแหล่งอาชญากรรมเมืองเมียวดี เป็นขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าที่เกี่ยวพันโยงใยหลายฝ่าย หลายชาติ ทั้งจีน ไทย เมียนมา ครั้นเมื่อปัญหาที่ต่างพากันกลบเกลื่อนระเบิดขึ้น ทางฝั่งรัฐบาลทหารเมียนมา ก็ฉวยจังหวะโจมตีรัฐไทยโดยออกตัวว่ารัฐบาลพม่ามีความยากลำบากในการควบคุมพื้นที่ เนื่องจากมีกองกำลังติดอาวุธต่าง ๆ อยู่ที่นั่น ทั้งที่แท้จริงแล้วพื้นที่นี้มีการคุ้มครองจากซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวกะเหรี่ยงที่เป็นพันธมิตรกับกองทัพเมียนมา (ทัตมาดอ) นั่นเองหนังสือพิมพ์ The Global New Light of Myanmar ในสังกัดกระทรวงข้อมูล ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลทหารเมียนมา ยังเผยแพร่บทความตีแสกหน้ารัฐไทยว่า ไฟฟ้าและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการหลอกลวงทางออนไลน์ในพื้นที่เมียวดี-ชเวก๊กโก และเคเคพาร์ค รัฐกะเหรี่ยง ไม่ได้มาจากเมียนมาร์แต่มาจากประเทศอื่น เจ้าของธุรกิจหลอกลวงทางออนไลน์ เป็นชาวต่างชาติที่เข้าประเทศเมียนมาอย่างผิดกฎหมาย ผ่านเส้นทางที่ผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงประเทศไทยกระบอกเสียงของรัฐบาลเมียนมาที่ชี้เป้ามายังรัฐไทย บวกกับแรงกดดันของสังคม และฝ่ายค้าน ทำให้นายอนุทิน ถึงกับ “ของขึ้น” เมื่อถูกจี้ถามว่าจะจัดการตัดไฟฟ้าที่ กฟภ. ขายให้กลุ่มอาชญากรรมเมืองเมียวดีได้เมื่อไหร่นายอนุทิน ตอบคำถามว่า เรื่อง กฟภ.ขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านนั้น กระทรวงการต่างประเทศ และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ตรวจอนุมัติให้ กฟภ.ขายได้ ถือว่าจบ จากนั้นเขาจะเอาไปทำอะไรก็เรื่องของเขา ไม่ใช่หน้าที่ของตน หรือ กฟภ. ที่จะต้องติดตาม ส่วนการยอมรับของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นเรื่องของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องของมหาดไทยส่วนประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตกันว่า ทางการไทยไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า นายอนุทิน ตอบว่า จะไปตรวจสอบลิงที่ไหน รัฐบาลเมียนมายืนยันมาแล้ว เราต้องเชื่อการรับรองจากรัฐบาลเมียนมา บริษัทก็ได้รับการตรวจสอบประวัติ เราก็ขายตามข้อตกลงที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ทำไว้กับประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าพบมีปัญหา กต. ก็ต้องแจ้งกลับไปว่าบริษัทที่รับรองทำสแกมเมอร์ ให้กลับไปดูให้ดี ทำได้แค่นี้ส่วนท่าทีของ “บิ๊กอ้วน” นายภูมิธรรม เวชยชัย ตอกกลับมหาดไทย และ กฟภ.ว่าไม่ใช่ปฏิเสธไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องความมั่นคง และถ้าเป็นเรื่องระดับนโยบาย นายอนุทินก็อยู่ในที่ประชุม สมช.อยู่แล้ว ก็รับรู้ร่วมกัน ก็ต้องไปดำเนินการแต่เมื่อ “หางก็ถ้อยแถลงของรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ในฐานะโฆษก กฟภ. พร้อมด้วยรองผู้ว่า กฟภ. กรณีขายไฟให้เมืองเมียวดี เมียนมา จึงออกมาในทำนองที่ว่าไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบผู้ซื้อไฟ สอดรับกับท่าของ “เสี่ยหนู” ผู้เป็นนายนายประดิษฐ์ ชี้แจงว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2539 เห็นชอบหลักการให้ PEA ขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านในหมู่บ้านที่ใกล้กับเขตชายแดนของประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติในระดับนโยบายอีก ปัจจุบัน PEA มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้เมียนมา เฉลี่ยปีละ 800 ล้านบาท จากยอดขายไฟต่อปีทั้งหมด 6 แสนล้านบาท โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เมียนมามี 5 จุด ดังนี้โฆษก กฟภ. แจกแจงว่า บริษัทคู่สัญญาทั้งหมด เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมา โดยผ่านการรับรองความถูกต้องจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และ PEA ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงของไทยในพื้นที่ก่อนจำหน่ายไฟฟ้าไปยังเมียนมา การจะงดจ่ายไฟหรือบอกเลิกสัญญา ทำได้ 2 กรณี คือ คู่สัญญาผิดสัญญา เช่น ไม่ชำระค่าไฟฟ้า และกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเรื่องนี้ PEA ต้องมีหนังสือไปยังหน่วยงานความมั่นคง และ กต. ก่อน หากตรวจสอบแล้วพบว่าการไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย ก็แจ้งให้ PEA ดำเนินการงดจำหน่ายไฟฟ้าตามขั้นตอนต่อไป หากเป็นเรื่องนโยบายก็ต้องขอความเห็นชอบจาก ครม.ก่อนสำหรับในปี 2566 สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย ขอให้ กต.แจ้ง PEA ระงับการจำหน่ายไฟฟ้า 2 จุดที่บ้านวังผา อ.แม่ระมาด - บ.ก๊กโก๋ อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง และบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง - อ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ส่วนอีก 1 จุด ปี 2567 ในพื้นที่ อ.เชียงแสน - เมืองพงษ์ จ.ท่าขี้เหล็ก คู่สัญญาผิดนัดชำระค่าไฟฟ้า ทำให้ PEA ยกเลิกจุดซื้อขายไฟฟ้าทั้ง 3 จุดดังกล่าวแล้วนายประดิษฐ์ ยังยืนยันว่า PEA ไม่มีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบในประเทศคู่สัญญา ต้องให้ฝั่งรัฐบาลคู่สัญญาเป็นผู้แจ้งมาว่ามีบริษัทสีเทาจริง เพราะหากต้องตัดไฟจะกระทบกับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะรอยต่อการค้าขายระหว่างประเทศด้วย จึงต้องมีความชัดเจนรอบคอบและรัดกุม คาดว่าจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงวันที่ 4 - 6 ก.พ. 2568หลังจาก กฟภ.แถลง นายอนุทิน ก็ออกมาสำทับว่า เราไม่รู้ว่าหน่วยงานความมั่นคง หรือกระทรวงการต่างประเทศ ไปตกลงอะไรกับประเทศเพื่อนบ้านบ้าง หากเขายืนยันให้ขาย เราก็ยินดีที่จะขาย เพราะมีคำว่ามนุษยธรรมอยู่ แต่หากมีการแจ้งให้ตัดไฟฟ้า เราก็พร้อมตัดวินาทีนี้เลยความจริงเรื่องการขายไฟฟ้าให้เมียนมา ต้องฟังจากนักวิชาการที่เกาะติดเรื่องนี้ โดยอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีที่ กฟภ. ขายไฟฟ้าไปยังฝั่งเมียวดีว่า หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องรัฐต่อรัฐ จริง ๆ แล้วไม่ใช่ เพราะเมียนมามีเรื่องพื้นที่การปกครองเป็นลักษณะรัฐซ้อนรัฐ รัฐบาลกลางไม่สามารถเข้ามาปกครองในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยอย่างรัฐกะเหรี่ยงได้ จึงไม่สามารถทำเป็นแบบรัฐต่อรัฐได้ส่วน กฟภ. เป็นเสือนอนกิน ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น รอรับค่าไฟจำนวนมหาศาลในแต่ละเดือนอย่างเดียว KK Park ใช้ไฟมากกว่า 10 เมกกะวัตต์ ชเวโก๊กโกะ 8 เมกกะวัตต์ ก่อนจะถูกตัดไฟในเดือน มิ.ย. 2567 เฉพาะรายได้ค่าไฟจาก KK Park แห่งเดียวเดือน พ.ค. 2567 สูงถึง 30 ล้านบาท เหตุใดการค้าขายไฟกับเมืองสแกมเมอร์จึงเป็นเรื่องหอมหวานสำหรับทุกฝ่ายอย่างไรก็ตาม สัญญาสัมปทานเช่าพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบไฟฟ้าในเมืองสแกมเมอร์ที่รัฐบาลเมียนมาทำกับบริษัทของ BGF และ BGF เอามาเซ้งต่อให้นอมินีไทยเป็นสัญญาปีต่อปี และเป็นสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐบาลเมียนมากับ SMTY เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับไทย โปรดอย่าหลงประเด็นกลางปีที่แล้วหลังจากโดนกดดันจากรัฐบาลจีนในการสกัดอาชญากรรมสแกมเมอร์ รัฐบาลทหารเมียนมาเคยไม่ต่อสัญญาสัมปทานกับ SMTY ไปรอบหนึ่ง ทำให้ กฟภ. ต้องยุติการจ่ายไฟไปยังจุดที่ตั้งของเมืองชเวโก๊กโกะ (บ้านวังผา) และเมือง KK Park (บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง) แต่ กฟภ. ไม่ได้ตัดไฟในพื้นที่อื่น ๆ อีกสองแห่งในเมียวดีหลังการตัดไฟในรอบนั้นทำเมืองสแกมเมอร์ทั้งสองซบเซาไปชั่วขณะ ขณะที่เสียงเครื่องปั่นไฟดังกระหึ่มข้ามมาฝั่งไทย เอกชนที่ขายเครื่องปั่นไฟในเมืองแม่สอดต่างล่ำซำจากการขายเครื่องปั่นไฟ ไม่นานหลังจากนั้นทั้งเมืองชเวโก๊กโกะ และเมือง KK Park กลับมาสว่างไสวอีกครั้ง เช่นเดียวกับธุรกิจอาชญากรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ขยายตัว และหนักหน่วงมากขึ้นกว่าเดิมคำถามสำคัญคือปัจจุบันเมืองสแกมเมอร์ทั้งสองใช้ไฟจากไหน หากไม่ใช่จาก กฟภ. เพราะพื้นที่ชายแดนตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ล้วนพึ่งพาไฟฟ้าจากไทยทั้งสิ้น การที่รัฐมนตรีบางคนออกมาพูดว่า ขายไฟฟ้าให้เมียนมาไปแล้ว ส่วนเขาจะไปขายต่อให้ใครเป็นเรื่องของเขา ถือเป็นเรื่องที่ขาดความรับผิดชอบ และเห็นแก่ได้ ไม่ควรที่จะมาบริหาร และดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศ ความสงบสุขของประชาชน ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ชายแดนนอกจากนี้ การปล่อยปละละเลยให้สาธารณูปโภคของประเทศกลายเป็นทรัพยากรที่อาชญากรข้ามชาตินำไปใช้ โดยที่รัฐ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่ทำอะไร ถือเป็นเรื่องที่น่าละอายอย่างยิ่ง และที่น่าละอายยิ่งกว่าเป็นเรื่องกำไร และรายได้มหาศาลจากการค้าไฟฟ้าให้อาชญากรข้ามชาติ ล้วนมาจากเงินเก็บ และทรัพยากรของประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากขณะเดียวกัน นายรังสิมันต์ โรมสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ชี้ว่า การตัดไฟ กฟภ.สามารถตัดได้และดำเนินการได้ทันที แต่การที่ยังไม่ดำเนินการอาจมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่ ที่ผ่านมา กฟภ. อ้างว่าการจะขายไฟฟ้าจะต้องไปถามหน่วยงานความมั่นคงต่าง ๆ และจะตัดไฟฟ้าก็ต้องถามหน่วยงานความมั่นคง ซึ่งไม่ได้มีกฎหมายกำหนดให้ต้องทำ ดังนั้นการที่ประเทศไทยยังต้องอยู่กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และยาเสพติด โดยมี กฟภ. ขายไฟให้ คิดว่า กฟภ. ควรจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ยังโพสต์ภาพและข้อความผ่าน X (ทวิตเตอร์) @RangsimanRome ถึงการพบข้อมูลใหม่ของบริษัท SMTY คู่สัญญา กฟภ. ที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และขบวนการค้ายาเสพติด ว่า บริษัท SMTY เป็นบริษัทของ พันตรี ติ่งวิน ซึ่งเป็นนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในกองกำลัง BGF ในเมืองเมียวดี โดยแกนนำคนสำคัญชื่อ พันโท หม่องชิตตู คงนับได้ว่าพันตรีติ่งวิน เป็นลูกน้องของหม่องชิตตู่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้รัฐไทยไม่อาจนิ่งเฉยได้อีกต่อไป เพราะรัฐบาลจีน ได้ส่ง Mr.Liu Zhongyi ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงของจีน พร้อมคณะชุดใหญ่ มาประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ในการจัดการปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในพื้นที่เมืองเมียวดี เมียนมา เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2568 ที่ผ่านมาหลังการประชุมหารือผบช.สอท. เปิดเผยว่า ทางการจีนได้เสนอข้อตกลงร่วมกัน 6 ข้อ ได้แก่ ปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียวดี โดยส่งมอบข้อมูลนายทุนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และขอให้ไทยจับกุมหัวหน้าแก๊งที่อยู่ในประเทศไทยโดยเร็ว, ติดตามคดีหวังซิง โดยขอให้จับกุมผู้ต้องหาในขบวนการที่เหลืออีกกว่า 20 ราย และส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่จีน, ขอให้ บช.สอท. ใช้การสืบสวนทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์ทราบผู้ถูกกักตัวในพื้นที่ 3 จังหวัดของเมียนมา และกดดันให้ปล่อยตัวโดยเร็วนอกจากนั้น ทางการจีน ยังเสนอปิดช่องทางลำเลียงคนและสินค้า เพื่อป้องกันกลุ่มคนร้ายจากการใช้ช่องทางในการกระทำผิดและลดพื้นที่และทรัพยากรที่กลุ่มคนร้ายสามารถใช้ได้, เพิ่มความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่สืบสวนจากทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกัน และเสริมประสิทธิภาพจับกุมคนร้ายในไทย แก้ปัญหาความกังวลของหลายประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในไทยขณะที่ ทาง บช.สอท. เอง ได้เสนอข้อตกลงร่วมกันอีก 4 ข้อ โดยจัดตั้งชุดทำงานร่วมกัน ระหว่าง บช.สอท. และกระทรวงความมั่นคงของจีน พร้อมแลกเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมการหลอกลวงของคนร้าย, ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยขอความร่วมมือจากจีน โดยมุ่งเป้าที่กลุ่มบอสชาวจีนและผู้จัดการชาวไทยที่ทำงานร่วมกันยังมีข้อเสนอควบคุมการไหลออกของทรัพย์สิน โดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักแปลงเงินเป็นคริปโตเคอเรนซี่และกลับมาเป็นสกุลเงินหลัก และขอให้ไทยและจีนแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการไหลออกของเงินผู้เสียหาย และขอให้จีนเป็นผู้นำในการจัดประชุมแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับภูมิภาค โดยเชิญเมียนมา ลาว กัมพูชา และไทยเข้าร่วม“เรื่องเกี่ยวกับการตัดสัญญาณ การตั้งศูนย์ช่วยเหลือ การตัดทรัพยากร ทางตำรวจไซเบอร์จะนำเสนอกับหน่วยเหนือเพื่อดำเนินการปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป” ผบช.สอท. กล่าวทางด้านกล่าวว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียวดีได้ทำร้ายร่างกายคนจากหลายประเทศ ตอนนี้พบว่ามี 36 กลุ่มแก๊งคนจีนที่สำคัญ และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 แสนคน ปัจจุบันมีประชาชนชาวจีนถูกหลอกไปทำงานจำนวนมาก ถูกทำร้ายร่างกาย และเสียชีวิต คดีของหวังซิง ทำให้นักท่องเที่ยวจีนมีคำถามต่อความปลอดภัยของไทย หวังว่าความร่วมมือกันปราบปรามจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ที่สำคัญ โดยเริ่มจากจีนและไทยก่อนขยายไปยังเพื่อนบ้านและทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเกือบทั่วโลกได้รับผลกระทบจากคอลเซ็นเตอร์ สร้างความเสียหายกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์ในวันที่ 29 ม.ค. 2568 Mr.Liu Zhongyi และคณะ ได้ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ทางการของไทยที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีรายงานว่า เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานป้องกันและปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ.แม่สอด จ.ตาก จะมีปฏิบัติการเหมือนที่จีนเคยกวาดล้างที่เมืองเล่าก์ก่ายในรัฐฉานเหนือ เมื่อปลายปี 2566หนังสือสั่งย้ายระบุเหตุผลว่าเนื่องมาจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบปัญหานักท่องเที่ยวถูกมิจฉาชีพหลอกลวงมาในประเทศไทย แล้วหายตัวจากชายแดนไปยังเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา และมีการลักลอบข้ามแดน ผ่านช่องทางธรรมชาติ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระ และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จ.ตาก จึงให้นายตำรวจดังกล่าวไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 6 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่ 27 ม.ค. 2568 จนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง