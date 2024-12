นายกฯ เน้นเพิ่มพลังงานสะอาด 50% ‘คลัง’ เร่งลดปล่อยคาร์บอน 30%

- ปฏิเสธไม่ได้ว่า หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้และต่อเนื่องไปในอนาคต คือเรื่องของซึ่งเป็นวิกฤติอันเกิดจากก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น ทุกหน่วยงานองค์กรจึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กร Net Zero หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กองบรรณาธิการ ibusiness เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมาภายในงาน นอกจากนายกรัฐมนตรีจะให้เกียรติในการกล่าวเปิดงาน และรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาแล้ว ยังมีการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ นักวิชาการ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ท่ามกลางประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงานอย่างคับคั่งทั้งในสถานที่จัดงาน และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน “2025 Net Zero กับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่” ระบุว่า งานสัมมนาในครั้งนี้สะท้อนให้ความตั้งใจของประเทศไทยในการพร้อมให้ร่วมมือกับนานาประเทศในเวทีโลกเพื่อก้าวไปสู่อนาคต Net Zero อย่างมีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ประเทศไทยตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 พร้อมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็น 50% ยกระดับมาตรฐานคาร์บอนเครดิตเทียบเท่ามาตรฐานโลกมากยิ่งขึ้น และมั่นใจว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการหนุนอาเซียนให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน“ความสำเร็จของเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชน ดิฉันเชื่อมั่นว่า หากทุกคนมีส่วนร่วมในเป้าหมาย Net Zero ประเทศไทยจะสามารถเป็นตัวอย่างที่สำคัญของประเทศที่สร้างความเจริญก้าวหน้า โดยไม่ละเลยความรับผิดชอบต่อโลก และอนาคตของลูกหลาน” น.ส.แพทองธาร กล่าวด้วยความเชื่อมั่นขณะที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา iIbusiness Forum ระบุถึง Net Zero ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน และตระหนักว่า คำว่า Zero เกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้าง ส่วนที่ได้ทำสนธิสัญญากันแล้ว ต้องทำให้ชัดว่า จะปล่อยคาร์บอนได้เท่าไหร่ ลดลงได้เท่าไร และจะทำอย่างไรเพื่อทำให้ระดับการปล่อยคาร์บอนเข้าใกล้เป้าหมาย Net Zero มากที่สุด หรือถ้าทำไม่ได้ จะทำอย่างไรสำหรับภาครัฐ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้ และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องคาร์บอนเครดิต ซึ่งประเทศไทยได้ให้พันธสัญญาว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้อย่างน้อย 30% ในปี 2030ขณะที่การดึงนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในเมืองไทย นายพิชัย เผยว่า มีการเชิญให้ต่างชาติเข้ามาบ้างแล้ว แต่จะเชิญในส่วนของอุตสาหกรรมที่เป็น Free-Carbon หรือ No-Carbon และตอนนี้ในส่วนของบีโอไอ (BOI) ก็ได้มีคนขอเข้ามาขอมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งในช่วงเวลา 9 เดือนของปี 2567 ได้ทำลายสถิติรอบ 10 ปี สูงสุดอยู่ที่ 2 หมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 7 แสนกว่าล้านบาททั้งนี้ สิ่งที่นักลงทุนต่างชาติแสดงความต้องการ 3 เรื่องจากการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ได้แก่ 1.อยากได้ที่ดินที่มีการพัฒนาแล้ว และราคาไม่แพง 2.อยากได้พลังงานไฟฟ้าสีเขียว และ 3.อยากได้แรงงานที่มีทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งรัฐบาลยืนยันว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสร้างองค์ประกอบเหล่านี้ให้ครบถ้วนโดยเร็ววัน