ไม่มี “พื้นที่ทับซ้อน” มีแต่ “นายกฯ ทับซ้อน”

-ยังคงเสมอต้นเสมอปลายสำหรับที่นำโดยนายกรัฐมนตรี ต่อกรณี “บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปซับซ้อนกัน พ.ศ.2544” หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “เอ็มโอยู ปี 2544”เป็น “ที่ลงนามโดย “” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับ “รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และมี “Joint Communique ปี 2544 หรือแถลงการณ์ร่วม ที่ไปรับรองพันธะตามเอ็มโอยูปี 44 ซึ่งลงนามโดยกับ “” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2544 สำทับอีกชั้นหนึ่งในวันเดียวกันทั้งนี้ ในขณะที่หลากหลายภาคส่วนของสังคมนำเสนอข้อมูลเพื่อตรวจสอบภยันตรายของเอ็มโอยูฉบับดังกล่าวในทุกมิติ พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลนี้” เพราะมีแต่อาณาบริเวณที่เป็นของไทย ซึ่งการมี MOU 2544 สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เสียดินแดนใต้ทะเลอันอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล แต่ทั้งตัว “รวมทั้ง “มือขวาของพ่อ” อย่าง “เดอะอ้วน-ภูมิธรรม เวชชยชัย” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กลับพยายามบูลลี่ประเด็นนี้ว่าเป็น “แผ่นเสียงตกร่อง” เอาเรื่องเก่ามาปั่นใหม่ บอกว่ายกเลิกไม่ได้ แต่กลับก็ไม่มีคำชี้แจงดีๆ ที่ทำให้คนไทยสบายใจออกมาเลยแถมยังออกแนวดูหมิ่นดูแคลนต่อกรณีที่ “ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคประชาชน ที่เสนอให้ใช้กลไกรัฐธรรมนูญมาตรา 152 เพื่อเปิดประชุมรัฐสภาให้ สส. ฝ่ายรัฐบาล, ฝ่ายค้าน และ สว. อภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกต่างหากตรงกันข้ามกับบทวิเคราะห์ของ “อดีตคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มีความปริวิตกเกี่ยวกับ MOU 2544 จนมีความเห็นเอาไว้ว่า“บันทึกความเข้าใจฯ นี้ทำให้เกิดพื้นที่ทางทะเลที่อ้างสิทธิทับซ้อนอย่างกว้างขวางถึงประมาณ 26,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจากข้อมูลปรากฏว่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ น้ำมัน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติปริมาณมากมีมูลค่ามหาศาล และยังไม่สายเกินไปที่จะดำเนินการแก้ไขประโยชน์ของประเทศชาติ จึงหวังว่า ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะพิจารณาทบทวนแก้ไขในเรื่องนี้ มิฉะนั้นแล้ว จะเป็นกรณีศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศเจ้าของเกาะยอมให้ประเทศอื่นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลแบ่งเกาะของตนและเขตทางทะเลของเกาะตน เท่ากับเป็นการเสียเขตทางทะเลซึ่งส่วนหนึ่งเป็นน่านน้ำภายในและทะเลอาณาเขต ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในอำนาจอธิปไตย (Sovereignty) เสมือนดินแดนบนบกของประเทศ และส่วนอื่น ซึ่งเป็นเขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในสิทธิอธิปไตย (sovereignty right) ของตน”นอกจากนี้ ยังมีกรณีแปลกๆ ที่มีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมทางเทคนิค (JTC) เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ร่วมทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา เหมือนที่เคยทำกับมาเลเซีย และเวียดนาม ที่ปัจจุบันก็แบ่งปันประโยชน์ในอ่าวไทยอย่างไม่มีปัญหากลับปรากฎว่า “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังาน กลับบอกว่า ตัวเองไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการ JTC ทั้งที่หลักใหญ่ใจความการจัดสรรผลประโยชน์ในอ่าวไทยล้วนแล้วแต่เกี่ยวกับ “พลังงาน” แต่รัฐมนตรีที่ดูแลโดยตรงกลับไม่ถูกดึงเข้าไปมีส่วนร่วมกลายเป็นการเพิ่มน้ำหนักความหวาดระแวงต่อ” ที่มีประวัติศาสตร์ “กับเรื่องผลประโยชน์มาโดยตลอดแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ การที่ “” คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ที่นำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับ “บัตรพระราชทานพร ส.ค.ส.2547 ซึ่งจัดทำขึ้นในปลายปี พ.ศ.2546 อันเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปีนับแต่วันที่ประเทศไทยมีเอ็มโอยู 2544ปานเทพอธิบายว่า เป็นบัตรพระราชทาน ส.ค.ส.2547 ที่จัดทำโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีภาพแผนที่โลกเป็นจุดระเบิดตามที่ต่างๆทั่วโลกในทะเลรอบประเทศไทย โดยมีพระอักษรซึ่งเป็นภาพลายแรเงาในภาพแผนที่โลกด้านซ้ายว่า “มีระเบิดเกือบทั่วโลก“ และมีพระอักษรด้านบนขอบัตรว่า “ส.ค.ส. พ.ศ. ๒๕๔๗ สวัสดีปีใหม่“ และพระอักษรด้านล่างว่า “ส่วนบนแผนที่โลกที่มีลายแรเงานั้น ได้มีภาพประเทศไทยที่แม้จะเป็นภาพวาดฝีพระหัตถแบบคร่าวๆให้ได้พอทราบว่าเป็นรูปแผนที่ “แผ่นดินประเทศไทย” แต่ก็เว้นเป็นพื้นที่สีขาวบนแผ่นดินประเทศไทย และมีพระอักษรว่า “สามัคคี เป็นพลัง ค้ำจุน แผ่นดินไทย“อย่างไรก็ตาม เมื่อสังเกตพื้นที่ในทะเลด้านอ่าวไทย ก็เห็นชัดเจนว่าภาพฝีพระหัตถ์นี้ยังได้เว้นพื้นที่สีขาวต่อเนื่องจากแผ่นดินไทยตามแผนที่ซึ่งปรากฏตาม “พระบรมราชโองการประเส้นไหล่ทวีปประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2518” ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา ตาม MOU 2544 แต่ประการใด“เมื่อสงสัยเช่นนี้ ผมจึงทดลองนำภาพแผนที่พระบรมราชโองการประเส้นไหล่ทวีปประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2518 โดยให้มีความทึบเหลือร้อยละ 70 เพื่อทาบลงในแผนที่ตามบัตรพระราชทานพร ส.ค.ส.2547 เพื่อดูว่าเส้นเขตไหล่ทวีปที่ทรงวาดรูปในบัตรพระราชทานพร ส.ค.ส.2547 นั้น มีความใกล้เคียงกับภาพแผนที่พระบรมราชโองการประเส้นไหล่ทวีปประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2518 มากน้อยเพียงใด แม้ว่าจะทรงวาดให้เห็นภาพประเทศไทยคร่าวๆ เท่านั้น“ผลปรากฏว่าภาพเส้นเขตไหล่ทวีปของราชอาณาจักรไทย ตามบัตรพระราชทานพร ส.ค.ส.2547 นั้น ทรงวาดเกือบสนิทกับแผนที่เส้นเขตไหล่ทวีปพระบรมราชโองการประเส้นไหล่ทวีปประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2518 แม้จะเป็นภาพคร่าวๆ ก็ตาม”ปานเทพอธิบายนอกจากนี้ปานเทพยังชี้ให้เห็นด้วยว่า การที่เป็นเช่นนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าในการกำหนดเส้นเขตไหล่ทวีปของราชอาณาจักรไทยในบัตรพระราชทานพรดังกล่าวให้มีความใกล้เคียงเกือบแนบสนิทกับภาพแผนที่พระบรมราชโองการประเส้นไหล่ทวีปประกาศกำหนดเขตไหล่ทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2518 อย่างน่าอัศจรรย์ขณะเดียวกัน เมื่อหันกลับไปพิจารณาคำให้สัมภาษณ์ของ “นายกฯ อิ๊งค์” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา เรื่อง MOU 2544 โดยมี “ภูมิธรรม” ยืนอยู่ข้างๆ ก็ยิ่งเห็นภาพชัดของคำว่า “” ดังที่ “ตั้งคำถามเอาไว้ว่า “ตกลง 2 คนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศไทยหรือกัมพูชากันแน่”ทั้ง 2 คนบอกว่า“1. เส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูชาที่ “ประชิด” เกาะกูดรุกล้ำทะเลภายในของราชอาณาจักรไทย ด้านทิศตะวันออกของเกาะกูด เหนือเส้นฐานตรงซึ่งลากเส้นจากหลักเขตที่ 73 ถึงทิศใต้ปลายสุดของเกาะกูดตามกฎหมายทะเลสากล2. เส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูชาที่ “ประชิด”เกาะกูดรุกล้ำทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย 12 ไมล์ทะเลรอบเกาะกูดทั้งนี้ทะเลภายในราชอาณาจักรไทยมีฐานะเป็นดินแดนของราชอาณาจักรไทยทุกประการ ส่วนทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยย่อมต้องเป็นพื้นที่ซึ่งมีอำนาจอธิปไตย และ สิทธิอธิปไตย เป็นของราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายทะเลสากล”ในขณะที่รัฐบาลมีท่าทางไม่ยี่หระต่อ MOU 2544 ถ้าหากลองไปสดับตรับฟังเสียงของคนกัมพูชาในเวลานี้ ก็จะพบความจริงประการหนึ่งว่า ชาวแขมร์จำนวนไม่น้อยเชื่อว่า “หรือที่เขาเรียกว่าเป็นของกัมพูชาซึ่งถูกรัฐไทยแย่งชิง ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องแย่งกลับคืนมาหนักไปกว่านั้นคือ มีการปั่นกระแสในทางการเมืองด้วยว่า “” กำลังร่วมมือกับ “ในการยกเกาะกูดให้กับไทยเพื่อแลกผลประโยชน์มหาศาลที่อยู่ในทะเล ซึ่งแม้จะยังไม่ขยายวงกว้าง แต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญไม่น้อยเช่นกันกล่าวสำหรับเฉพาะตัวเองนั้น จากสมญา “หรือกระทั่ง “ที่เจ้าตัวรับไม่ได้ วันนี้มี “ที่แสนสันต์หนักไปกว่าเก่า เมื่อมีการนำไปเปรียบเปรยกรณี MOU 2544 ว่า “ด้วยเห็นชัดว่า แทบจะทุกเรื่องเธอไม่ได้ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองกรณี MOU2544 ก็ดำเนินไปในร่องรองนั้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนสิ่งที่เธอตัดสินใจทำเองก็ล้วนแล้วมี “คำถามตัวโตๆ” ตามมาเสมอยกตัวอย่างเช่นกรณีเดินทางไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ครั้งแรกของรัฐบาลที่ จ.เชียงใหม่ ต่อด้วยการลงพื้นที่ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค.67 ที่ผ่านมา ในขณะที่กำลังมีสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ในขณะที่มีการฉายภาพความเดือดร้อนสาหัสสากรรจ์ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ก็ตัดภาพมาที่ภารกิจตลอด 3 วันที่ภาคเหนือของ” มีทั้งการไปเดินถนนคนเดิน ไปสวนสัตว์ โดยมี “เดินทางมาในครั้งนี้ด้วย จนถูกวิจารณ์ว่า เหมือนทุกข์ร้อนอะไรกับสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้คำวิจารณ์หนักขึ้นอีก เมื่อ “ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ประเด็นดรามาโดยยืนยันว่า ไม่ได้ละเลยภาคใต้“โอ้ว… คำว่าละเลยภาคใต้ สามีเป็นคนใต้ ครอบครัวสามีเป็นคนใต้ ถ้าละเลยคนใต้ ไม่รักคนใต้ แต่งงานคนใต้ไม่ได้นะคะ…”เป็นคำให้สัมภาษณ์ที่เพิ่มดีกรีดรามาขึ้นไปอีก แถมยังกลบรายละเอียดในท่อนหลังๆ ที่เธอแจกแจงว่า ได้ดำเนินการ หรือมอบหมายให้ใครไปดูแลพี่น้องชาวใต้ไปแล้วบ้างด้วยทั้งที่ควรเน้นประเด็นในหน้าที่รับผิดชอบเหนือ ”เรื่องส่วนตัว” คือ พูดเฉพาะการดำเนินมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ โดยไม่จำเป็นต้องยกเรื่องขึ้นมาเปรียบเปรยและแทนที่จะน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์เพื่อไปปรับปรุงการทำงาน “คุณแม่อิ๊งค์” กลับ “ไม่จบ” ไปโพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของตัวเองด้วยข้อความภาษาอังกฤษว่า “Your negativity is a reflection of your own reality“ ที่แปลเป็นไทยได้ความว่า ”ความคิดเชิงลบของคุณ สะท้อนถึงความเป็นจริงของตัวคุณเอง”และแชร์อีก 1 ข้อความภาษาอังกฤษว่า “ที่เมื่อแปลเป็นไทยก็ได้ประมาณว่า “ซึ่งก็อ่านเป็นอื่นไม่ได้ว่า ต้องการย้อนศรตอกกลับกระแสดรามาทั้งในโซเชียลฯ และฝ่ายตรงข้ามนั่นเองหรือจะเป็นครั้งให้สัมภาษณ์เวที Forbes Global CEO กับผู้บริหาร Forbes Media เมื่อไม่นานมานี้ ที่ผู้ร่วมฟังในวันนั้นมีแต่นักธุรกิจใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ แต่กลับ“ ทั้งที่มีการส่งสคริปต์เอาไว้ล่วงหน้าแบบ “ชงหวาน” จนไม่ได้สาระอะไรจากคำตอบ และหมกมุ่นวนเวียนอยู่กับคำว่า “ซอฟต์พาวเวอร์” หรือบางข้อมูล บางตัวเลข ก็ผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยทำให้มี “” ที่ช่องยูทูปซึ่งเป็นของรัฐบาลเอง ที่นำคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์มาเผยแพร่ โดยความเห็น 99% แสดงความผิดหวังและหนักไปในทางก่นด่าตัว ”หรือกรณีการพบปะหารือกับ นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ในระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิต ที่ สปป.ลาว เมื่อเดือน ต.ค.67 ที่บันทึกถอดคำสนทนาอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า นายบลิงเคนได้พูดถึงความร่วมมือในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ, การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด รวมถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ว่ากลับตอบว่า ตอนนี้ภาคเหนือของประเทศไทยมีน้ำท่วมทุกวัน แถมคำตอบเพียงย่อหน้าเดียวของ “นายกฯ อิ๊งค์” กลับเต็มไปด้วยคำกำกับ (inaudible) ที่แปลว่า “จับความไม่ได้” ที่อาจต้องมาย้อนถึงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เธอมักจะโดยพูดอย่างฉะฉานว่า ควรต้องคิดถึงเรื่องการใช้ล่ามดีกว่าหรือไม่หนักกว่านั้นกรณีกองทัพเรือเมียนมา ยิงเรือประมงของไทย เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต และถูกจับกุมอีกจำนวนหนึ่ง ก็ไม่เคยมีคำประท้วงใดๆ ออกจากปาก “ที่ระบุเพียงได้รับรายงานแล้วเท่านั้นมาจนถึงกรณีการได้รับพักโทษของ” บุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ ผู้ต้องขังในคดีทุจริตระบายข้าวแบบจีทูจี ที่มีการเชื่อมโยงถึงการปูทางให้ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีโทษจำคุกจากผลพวงของคดีนี้เช่นกันกลับประเทศไทยเรื่องนี้แทนที่จะตอบปฏิเสธเพียงว่า ไม่เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด ยังขยายความไปอีกว่า “ท่านบุญทรงเป็นผู้ต้องขัง ท่านยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็น ไม่น่าจะเกี่ยวกัน” พร้อมระบุว่า “อาปู” ไม่ได้ประสานเพื่อขอกลับประเทศ มีเพียงการโทรคุยกันเฉยๆถอดรหัสจากคำตอบ” ที่ดูจะพยายามสื่อสารว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ ขณะที่” เป็นผู้ต้องขัง ทั้งที่สถานะที่แท้จริงวันนี้ของคือผู้ต้องหาหลบหนีโทษจำคุก 5 ปี ที่ในความเป็นจริงรัฐบาลต้องทำหน้าที่ในการติดตามตัวเพื่อให้กลับมารับโทษด้วยซ้ำ แต่นี่กลับบอกว่า มีการโทรศัพท์พูดคุยกันเอาแค่ประโยคนี้ก็เชื่อว่า ไม่ช้าไม่เร็วคงมีผู้ไปร้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ที่ไม่ติดตามตัวผู้ต้องหาผิดอาญาแผ่นดินกลับมารับโทษยังไม่นับรวมกรณี “ที่หากมีรายการ “” ค้านสายตาประชาชน ท้าทายคำพิพากษาเป็นที่สุดของศาลฎีกา “กันระหว่าง 2 พรรคร่วมรัฐบาล “น่าจะเป็นการโหมสถานการณ์ให้สุกงอมเร็วยิ่งขึ้นต้องไม่ลืมว่า วันนี้แม้ พรรคเพื่อไทย จะเป็นแกนนำรัฐบาลก็จริง แต่ความแข็งแรงของพรรค การสนับสนุนของมวลชน เทียบไม่ได้กับสมัยรัฐบาลทักษิณปี 2548 หรือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ปี 2554 เลยแถมมีบาดแผลฉกรรจ์ว่าเป็นรัฐบาล “ตระบัดสัตย์-ผสมพันธุ์ข้ามขั้ว” แปะหน้าผากอยู่ด้วยที่ว่าไปก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่า ใกล้จะครบ 120 วันในฐานะที่หากเป็นการทำงานทั่วไปก็เป็นระยะทดลองงาน (Probation) ซึ่งหากพูดในแง่ผลงานที่แทบไม่มี รวมกับวีรกรรมที่ผ่านมา หากซาวเสียงคนไทยตอนนี้ก็คงหนักไปทาง “ไม่ผ่านโปร” มากกว่าจะได้ไปต่อแต่ด้วยเป็นตำแหน่งทางการเมือง ก็คงต้องทนกับ “นายกฯ ทับซ้อน” คนนี้กันต่อไปอีกซักระยะ แต่อาจจะไม่นานด้วย “ภูมิคุ้มกัน” ที่ต่ำติดดิน ไม่มีผลงานชูหน้าชูตา นโยบายเรือธงอย่างแจกเงินหมื่นเฟส 2 ก็ทำท่าจะสะดุด แล้วก็ว่ากันว่า ที่สะดุดไม่ใช่เกิดจากนายกฯ อิ๊งค์ แต่เป็นคำสั่งที่มาจาก “ที่อยู่บนเก้าอี้ของเธออีกต่างหากมาถึงวันนี้ก็เชื่อว่า “ก็น่าจะรู้แล้วว่ามือไม่ถึง ดังที่ถูกปรามาส ยิ่งหากปล่อยให้เป็นอย่างที่ผ่านมาก็จะไม่เพียงแค่แต่จะพาพังครืนกันไปทั้งคณะสภาพแบบนี้ กับฉายาใหม่ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง และมีการปักธงกันแล้วว่า ในวันที่ 9 ธันวาคม 2567 ซึ่งจะเดินหน้าไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้ชี้แจงกรณี MOU ไทย-กัมพูชา 2544 พร้อมกับกล่าวหารัฐบาลชุดนี้ด้วยว่า ให้ระวังว่ากำลังจะมีการกระทำที่เป็นการยกอธิปไตยรอบเกาะกูดให้กัมพูชาอย่างไม่ถูกต้องนั้น คือจุดเริ่มต้น “นับถอยหลัง” อย่างเป็นทางการของคนนี้.