วิวัฒนาการระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน (15): “สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ค.ศ. 1680” การสถาปนาอำนาจนำของราชาธิปไตย (the Primacy of Monarchy)

คนแคระบนบ่ายักษ์

ไชยันต์ ไชยพร





หลังจากได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์สวีเดน” ไปบ้างแล้ว ในตอนนี้จะขอกล่าวถึงกรอบแนวคิดเรื่อง dominium regale และ dominium politicum et regale และแนวคิดเรื่อง regimen politicum และ regimen regale เพื่อช่วยให้เข้าใจ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์สวีเดน” ได้ดียิ่งขึ้น



dominium politicum et regale เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองที่เกิดและพัฒนาขึ้นจากลักษณะต่างๆ ของการปกครองในประเทศในยุโรปตั้งแต่ศตวรรษที่สิบห้าจนถึงศตวรรษที่สิบแปด กรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ส่งผลให้ระบอบราชาธิปไตยไม่สามารถเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้เลย แต่จะเป็น ปรมิตตาญาสิทธิราชย์ (limited monarchy) นั่นคือ เป็นการปกครองที่ผสมผสานกันระหว่างอำนาจของพระมหากษัตริย์กับอำนาจส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะอำนาจของฝ่ายรัฐสภา



dominium politicum et regale จะแตกต่างจาก dominium regale ตรงที่ dominium regale สื่อถึงระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจมากนำเหนือสภาตัวแทนประชาชน แต่ไม่ได้มีพระราชอำนาจอันสมบูรณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาด



ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ dominium regale ที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจมากนำเหนือสภาตัวแทนประชาชน เช่น พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชสิทธิ์และพระราชอำนาจในบางเรื่อง นั่นคือ มีพระราชสิทธิ์และพระราชอำนาจในการเก็บภาษีสามัญชนได้ ในขณะที่ยกเว้นไม่เก็บพวกอภิชนชั้นสูง หรือเก็บภาษีได้ตามพระราชประสงค์



ส่วนในกรณีที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีภายใต้ dominium politicum et regale พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงมีพระราชสิทธิ์และพะราชอำนาจในการเก็บภาษีตามพระราชประสงค์ที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งหากใช้กรอบแนวคิด dominium regale และ dominium politicum et regale ในการทำความเข้าใจพระราชอำนาจในการเก็บภาษีภายใต้ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ของ พระเจ้าชารล์สที่สิบเอ็ดของสวีเดน (Charles XI) จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ “ขอบเขตของพระราชอำนาจ” ที่แท้จริงของพระมหากษัตริย์ได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่าลำพังกรอบแนวคิด “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ที่กล่าวถึงพระราชอำนาจอันสมบูรณ์ล้นพ้นและเบ็ดเสร็จเด็ดขาด



ในความเป็นจริง การปกครองในประเทศต่างๆ ของยุโรปส่วนใหญ่ที่จะเป็นระบอบที่พระราชอำนาจจำกัดหรือเป็นระบอบผสม ซึ่งการปกครองแบบผสมที่มีการดุลอำนาจกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสภาตัวแทนประชาชนถือเป็นตัวแบบหรืออุดมคติสำหรับสภาต่างๆ ที่เป็นสภาตัวแทนและราชาธิปไตยหรือการปกครองโดยเอกบุคคลในการประสานร่วมมือกับสภาต่างๆ นี้เพื่อความดีและประโยชน์ร่วมกัน (common good) ซึ่งอภิสิทธิ์ของฝ่ายต่างๆ จะต้องได้รับการยอมรับและปกป้องคุ้มครอง เพื่อเป็นหนทางที่จะธำรงไว้ซึ่งการสมดุลระหว่างผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง



แต่สัมพันธภาพทางอำนาจในระบอบการปกครองแบบผสมที่มีการดุลอำนาจกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสภาตัวแทนประชาชนและตัวประชาชนเลยนั้นไม่ได้ดำเนินไปโดยไม่มีการแข่งขันท้าทายกันและกันในการพยายามที่จะเพิ่มอำนาจให้กับตนเอง



เช่น ถ้าพระมหากษัตริย์ (the One) มีพระราชอำนาจมากและเข้มแข็งและทรงสามารถใช้กำลังพิชิตและควบคุมแว่นแคว้นได้ สิทธิ์ในดินแดนดังกล่าวก็จะอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์พระองค์นั้น หรือในทำนองกลับกัน หากกลุ่มอภิชน (the Few) มีอำนาจมาก พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ก็จะลดน้อยถอยลง หรือหากประชาชนในพื้นที่ต่างๆ (the Many) โดยเฉพาะในกรณีของสวีเดนคือชาวนา มีอำนาจมากพอที่จะรักษาความเป็นอิสระในมิติต่างๆได้ ก็จะทำให้พระมหากษัตริย์และกลุ่มอภิชนไม่สามารถใช้อำนาจเข้าควบคุมกิจการต่างๆในท้องถิ่นของตนได้



และภายใต้สัมพันธภาพขององค์ประกอบทั้งสามนี้ จะเห็นพลวัตรในการเข้าเป็นพันธมิตรหรือเป็นปฏิปักษ์ในการจับคู่กันระหว่างส่วนใดส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งในการทัดทานส่วนที่สาม



ส่วนในการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด regimen politicum และ regimen regale จะลดทอนน้ำหนักการตีความของสำนักประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เน้นให้ความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านเดียว ขณะ เดียวกัน การเขียนประวัติศาสตร์การเมืองสวีเดนในแนว regimen politicum และ regimen regale จะไม่สนับสนุนฝ่ายอภิชนในประวัติศาสตร์การเมืองสวีเดนอย่างเต็มที่เหมือนที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นิพนธ์สำนักที่เน้นความสำคัญของพวกอภิชน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์สำนักที่เน้นแต่สถาบันกษัตริย์หรือที่เน้นพวกอภิชน ล้วนเป็นการเขียนประวัติศาสตร์สวีเดนในแบบสุดโต่งเลือกข้างโดยไม่ให้ความสำคัญกับภาวะที่เป็นจริงในสัมพันธภาพทางอำนาจที่มีลักษณะทั้งผสมผสานและประชันขันแข่งกัน



ประวัติศาสตร์การเมืองสวีเดนภายใต้กรอบ regimen politicum และ regimen regale จะเน้นไปที่ปรากฏการณ์การต่อสู้ทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั่วไปในยุโรป โดยชี้ให้เห็นว่า การต่อสู้ทางการเมืองในสวีเดนขณะนั้นเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ที่สนับสนุน regimen regale กับผู้สนับสนุน regimen politicum ที่เกิดมาตั้งแต่สหภาพคาลมาร์ (Kalmar Union) ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1397 แล้ว ซึ่งปรากฎในหลักฐานที่เป็นเอกสารที่เก็บรักษาไว้จนถึงปัจจุบัน



โดยเอกสารที่ว่านี้มีสองส่วน ส่วนแรกคือ เอกสารพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นเอกสารสั้นๆที่ เป็นหลักฐานใน พิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าเอริค (Erik of Pomerania) ที่ปกครองสหภาพคาลมาร์ในฐานะพระมหากษัตริย์ของทั้งสามอาณาจักรอันได้แก่เดนมาร์ก-นอรเวย์และสวีเดน โดยเอกสารดังกล่าวนี้บันทึกไว้ในภาษาและรูปแบบการเขียนที่เป็นราชาศัพท์

ส่วนเอกสารอีกชิ้นหนึ่งเป็นร่างที่มีความยาวมากกว่าชิ้นแรก ที่ข้อความมีลักษณะในแนวข้อปฏิบัติ และสนับสนุนส่งเสริมการปกครองภายใต้กฎหมายแห่งแผ่นดินที่เน้นการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และสถาบันดั้งเดิมตามจารีตประเพณีที่อยู่ภายในอาณาจักรที่แยกจากกัน



เอกสารฉบับนี้มักถูกกล่าวถึงในฐานะที่เป็น หนังสือเอกสารของสหภาพ (the Union Letter) และไม่ปรากฏว่าได้มีการลงสัตยาบรรณรับรองแต่อย่างใด กระนั้นก็ตาม ได้มีการผลิตสำเนาเอกสารนี้ออกมาในปี ค.ศ. 1436 เพื่อรับรองและให้ความชอบธรรมต่อการร้องเรียนของสวีเดนในการต่อต้านการปกครองของพระเจ้าเอริคและการถอดถอนพระองค์ในเวลาต่อมา



อีกหนึ่งทศวรรษหลังสวีเดนถอดถอนพระเจ้าเอริคในปี ค.ศ. 1430 พวกที่มุ่งพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือพวกที่อ้างเอกสารฉบับที่สองได้ขึ้นมามีอำนาจในสวีเดน และแม้ว่าจะมีความพยายามจากฝ่ายพระมหากษัตริย์ ----นั่นคือ พระเจ้าคาร์ล คนุตสัน (Karl Knutsson) ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 1433-1440--- ในอันที่จะสร้างความเข้มแข็งมั่นคงต่อสถาบันกษัตริย์ที่มาจากการเลือก (elective monarchy) แต่พวกพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่เป็นผู้นำสวีเดนอยู่ในช่วงนั้น ยืนยันในกฎบัตรพื้นฐานหรือเอกสารฉบับที่สอง ที่รวมเอาการพิทักษ์รักษาสิทธิ์และอำนาจในการออกกฎหมายที่เป็นของชาวสวีเดนแต่ดั้งเดิม ทำให้สภาของฝ่ายอภิชนมีสถานะของการเป็นสถาบันที่สถาวร และมีอำนาจการควบคุมทางการทหารและงบประมาณแผ่นดินสวีเดนได้เต็มที่ รวมทั้งการห้ามการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินพระมหากษัตริย์ออกจากอาณาจักร



อีกตัวอย่างหนึ่งได้แก่ กรณีที่พระเจ้าคาร์ล คนุตสันได้รับการเลือกตั้งจากสภาในสวีเดนให้เป็นพระมหากษัตริย์สวีเดนระหว่าง ค.ศ. 1448-1457 และแม้ว่าพระองค์จะทรงสามารถรักษาเสถียรภาพความมั่นคงในการขึ้นครองบัลลังก์ได้ในสวีเดนไว้ได้ ขณะเดียวกัน สภาอภิชนในนอรเวย์ก็ยอมรับพระองค์ในฐานะของพระมหากษัตริย์นอร์เวย์ด้วย และพระองค์ได้ทรงถือโอกาสดังกล่าวนี้จัดการกับฝ่ายพิทักษ์รัฐธรรมนูญ (constitutionalists) ในสวีเดนที่โอนเอียงไปทางให้มีการเลือกพระมหากษัตริย์ร่วมกันกับทางเดนมาร์กภายใต้สหภาพคาลมาร์



จากปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้ ดูเหมือนว่าฝ่ายพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ แต่ภายใต้กรอบ regimen politicum จะถือเป็นชัยชนะของฝ่ายที่ต้องการพิทักษ์กฎกติกาภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน หรืออีกนัยหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่การเมืองสวีเดนอยู่ภายใต้ regimen politicum เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าวยืนยันว่า สภาอภิชนสวีเดนมีสิทธิ์อำนาจสูงสุด (the Swedish noble council’s sovereign right) ในการเลือกพระมหากษัตริย์ที่มาจากอภิชนที่เป็นชาวสวีเดนแท้ๆ แทนที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวเดนมาร์ก



ขณะเดียวกัน แม้ว่าพระเจ้าคาร์ล คนุตสันและผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อๆ มาจะพยายามรวมศูนย์อำนาจให้อยู่ในมือของพระมหากษัตริย์ แต่ก็อยู่ภายใต้การแข่งขันระหว่าง regimen politicum และ regimen regale อีกยาวนาน



ทั้งกรอบแนวคิด “regimen regale และ regimen politicum” และ “dominium regale และ dominium politicum et regale” ต่างปฏิเสธ “กรอบแนวคิดสมบูรณาญาสิทธิราชย์” ที่หมายถึงการที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจอันล้นพ้นและสมบูรณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาด



และจะเห็นได้ว่า หากพิจารณาฐานคิดของทั้งสองกรอบแนวคิดนี้ จะพบว่า ทั้งสองกรอบแนวคิดมีฐานคิดอยู่ภายใต้ทฤษฎีการปกครองแบบผสม (the theory of mixed constitution) ที่ยืนยันความเป็นจริงของส่วนประกอบทางการเมืองทั้งสามส่วนอันได้แก่ เอกบุคคล คณะบุคคลและคนส่วนใหญ่ และชี้ให้เห็นถึงสหสัมพันธ์ทางอำนาจทางการเมืองของทั้งสามองค์ประกอบ และเปิดพื้นที่ให้เห็นถึงพลวัตรการต่อสู้แข่งขันและการสร้างพันธมิตรทางการเมืองขององค์ประกอบทั้งสามนี้ และส่วนประกอบแต่ละส่วนนี้จะมีบทบาทมากน้อยและสัมพันธ์กันในลักษณะใดก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและบริบททางการเมืองในแต่ละช่วง หรือในแต่ละยุคสมัย