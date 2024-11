วิวัฒนาการระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน (14): “สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ค.ศ. 1680”

การสถาปนาอำนาจนำของราชาธิปไตย (the Primacy of Monarchy)ในตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจไปบ้างแล้ว ในตอนนี้จะขอสรุปถึงลักษณะสำคัญบางประการของสมบูรณาญาสิทธิราชย์และพัฒนาการทางการเมืองการปกครองก่อนหน้าสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของสวีเดน ดังต่อไปนี้ คือในศตวรรษที่สิบหกของสวีเดน ในฐานะที่เป็นองค์กรการเมืองที่เป็นศูนย์กลางของตัวแทนประชาชนที่ครอบคลุมกว้างขวางมากตั้งแต่ระดับอภิชนจนถึงชาวนา ย่อมมีอิทธิพลสำคัญยิ่งต่อการปกครองของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์วาซา (Vasa) ที่เพิ่งเริ่มสถาปนาขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1523 และยังไม่ลงหลักปักฐานดีหลังจากสวีเดนเป็นอิสระจากสหภาพคาลมาร์ (the Kalmar Union) ด้วยความจำเป็นที่ต้องการระดมกำลังทหารและการเก็บภาษีมากขึ้น เช่นเดียวกันกับการรับมือกับภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกทั้งหมดนี้ทำให้การปกครองโดยคนๆ เดียวหรือจำต้องพึ่งพาอาศัยความร่วมมือจากสภาฐานันดร (riksdag) ที่แม้นว่าจะเป็นคณะบุคคล แต่ก็เป็นตัวแทนของพวกอภิชน นักบวช พ่อค้า (the few) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ (the many)จากเหตุผลข้อแรกในปี ค.ศ. 1544 ที่ถือจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่จะพัฒนาไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างสมบูรณ์ (Absolute Monarchy) ในปี ค.ศ. 1680 จึงเกิดขึ้นจากการประสานร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับสภาฐานันดร (riksdag) มากกว่าจะเป็นการใช้พระราชอำนาจโดยลำพังของสถาบันพระมหากษัตริย์จากเหตุผลทั้งสองข้อข้างต้น สมบูรณาญาสิทธิราชย์ภายใจึงไม่ได้มีการยุบเลิกหรือมีผลกระทบต่อการทำงานของสภาฐานันดรแต่อย่างใด (Riksdag) แต่ยังคงให้มีการสืบสานสภาฐานันดรที่ถือเป็นจารีตประเพณีการปกครองของสวีเดนมากอย่างน้อยตั้งแต่ ค.ศ. 1435จากเหตุผลบางประการข้างต้นนี้เองที่ ผู้เขียนเห็นควรที่จะใช้กรอบอย่างไม่เคร่งครัด และหากจะเรียกการปกครองที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัยของ Charles XI ในปี ค.ศ.1680 ว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็คงต้องถือว่ามากกว่าที่จะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่อธิบายกันในทางทฤษฎีนอกจากผู้เขียนในฐานะที่สนับสนุนทฤษฎีการปกครองแบบผสม จะเห็นว่า สมบูรณาญาสิทธิราชย์สวีเดนภายใต้พระเจ้าชารล์สที่สิบเอ็ดที่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1680 เป็น “” แล้ว นักประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์สวีเดน” อย่างก็เรียก “สมบูรณาญาสิทธิราชย์สวีเดน” ว่าเป็นซึ่งผู้เขียนเห็น จารีตประเพณีการปกครองแบบ “popular royal absolutism” ในสวีเดนเป็น “ราชาธิปไตยแบบผสม” ที่พระมหากษัตริย์ (the One) ประสานกับสามัญชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ (the Many) ในการจำกัดและทัดทานอำนาจของอภิชนที่เป็นคนกลุ่มน้อย (the Few)อัปตันได้อธิบาย “popular royal absolutism” ว่าเป็น จารีตประเพณีการปกครองของสวีเดนที่สามารถย้อนกลับไปในสมัยที่ทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (the Sture regents) ในช่วงสงครามกลางเมืองภายใต้สหภาพคาลมาร์ในศตวรรษที่สิบห้า โดยพื้นฐาน จารีตการปกครองแบบ “popular royal absolutism” คือการกระทำร่วมกันของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสามัญชน ในการที่จะควบคุมอภิสิทธิ์ทางการเมืองและสังคมของพวกอภิชน และเป้าหมายของ “popular royal absolutism” คือ การปลดปล่อยสามัญชนจากการถูกครอบงำและกดขี่โดยพวกอภิชน และปลดปล่อยพระมหากษัตริย์จากข้อจำกัดทางการเมืองและการคลังที่มีต่อเสรีภาพในการกระทำของพระองค์กล่าวได้ว่า จารีตประเพณีการปกครองแบบ “popular royal absolutism” นี้มีนโยบายหลักสองประการ คือโดยเฉพาะที่ดินที่เคยเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (the Crown lands) ที่ได้พระราชทานไปให้แก่พวกอภิชน รวมทั้งอภิสิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน (grants) การยกเว้นการเก็บภาษีต่อพวกอภิชนด้วย และจากนโยบายเวนคืนนี้ พระมหากษัตริย์จะมีความเป็นอิสระทางงบประมาณการคลัง (independent revenue) และทรัพยาการในการช่วยเหลืออุปถัมภ์ (source of patronage) และ สามัญชนจะเป็นอิสระจากข้อบังคับเรียกร้องต่างๆและภาษีการยืนยันพระราชสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งสามัญชนที่มีคุณสมบัติให้ดำรงตำแหน่งทางราชการ (public offices) บนฐานของความรู้ความสามารถ (merit) ไม่ใช่บนฐานของสถานะทางสังคมชาติกำเนิดและอภิชนที่ดำรงตำแหน่งในสภาบริหารจะสามารถถวายความเห็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเท่านั้น (consulative)นั่นคือ ขึ้นอยู่กับว่าพระมหากษัตริย์จะทรงขอคำปรึกษา และการปรึกษาหารือในกรณีของสวีเดนนี้จะเป็นไปตามจารีตประเพณีที่กำหนดในกฎหมายแห่งแผ่นดิน (the Land Law) ที่ถูกนำมาตีความให้เกิดความชัดเจนในรัชสมัยของพระเจ้าชารล์สที่สิบเอ็ด ในประเด็นขอบเขตของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ขณะเดียวกัน ยังมีกรอบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองที่พัฒนามาจากความเป็นจริงในประวัติศาสตร์การเมืองของยุโรปในช่วงศตวรรษที่สิบสี่-สิบห้า นั่นคือที่คู่ขนานไปกับกรอบแนวคิดกรอบแนวคิดคือ แนวคิดที่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์สถาปนาขึ้นโดยเชื่อมโยงกับพระผู้เป็นเจ้า และผู้ใต้ปกครองภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์นี้ไม่มีสิทธิ์ มีแต่หน้าที่ส่วน rคือแนวคิดที่ว่า อำนาจทางการเมืองอยู่ที่ประชาชน โดยมี(ผู้นำหรือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในหมู่ประชาชน) เป็นตัวแทน ที่พระมหากษัตริย์จะต้องรับผิดชอบการกระทำของพระองค์ต่อตัวแทนดังกล่าวนี้หมายถึง การดุลอำนาจระหว่างผู้ปกครอง/พระมหากษัตริย์และสภาต่างๆที่เป็นสภาแห่งตัวแทน (the representative assemblies) ประชาชนต่างๆหรือถ้าจะกล่าวในบริบทของยุโรปในช่วงต้นสมัยใหม่ก็คือฐานันดรต่างๆส่วนหมายถึง ภายใต้ดุลอำนาจในe พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจมากนำเหนือสภาตัวแทนประชาชนในตอนต่อไป จะได้อธิบายความแนวคิด dominium regale และ dominium politicum et regale และแนวคิด regimen politicum และ regimen regale