สงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา (1): ความขัดแย้งเรื่องระบบทาสและสิทธิของมลรัฐ / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

การสู้รบเกิดขึ้นระหว่างและซึ่งมีฐานที่มั่นในรัฐภาคใต้ความขัดแย้งครั้งนี้มักถูกวาดภาพว่าเป็นการปะทะกันในเรื่องแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของ) ซึ่งเป็นการต่อสู้เชิงศีลธรรม เศรษฐกิจ และอุดมการณ์ และเป็นประเด็นพื้นฐานที่ทดสอบว่าประเทศที่ก่อตั้งขึ้นบนหลักการของเสรีภาพ (freedom) และความเท่าเทียม (equality) จะสามารถอยู่รอดได้หรือไม่ท่ามกลางความขัดแย้งที่แหลมคมการทำความเข้าใจสาเหตุของสงครามครั้งนี้จึงจำเป็นต้องเจาะลึกทั้งประเด็นทางอุดมการณ์และผลประโยชน์เชิงปฏิบัติบทบาทของทาสในเศรษฐกิจภาคใต้ของสหรัฐฯช่วงกลางศตวรรษที่ 19 มีความสำคัญและซับซ้อน การเป็นทาสไม่ใช่เพียงแค่สถาบันหนึ่ง แต่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้อย่างลึกซึ้ง ฝังรากอยู่ในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการดำรงอยู่ของระบบทาสไม่เพียงแต่สร้างความมั่งคั่งเท่านั้น แต่ยังค้ำจุนโครงสร้างสังคมของภาคใต้อย่างชัดเจน ลำดับชั้นทางสังคมถูกกำหนดอย่างชัดเจน โดยมีเจ้าของทาสผู้มั่งคั่งอยู่ด้านบน ซึ่งความสำเร็จทางเศรษฐกิจของพวกเขาผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับสถาบันของการเป็นทาส ชนชั้นสูงเหล่านี้ถือครองอำนาจมหาศาล โดยใช้ความมั่งคั่งและอิทธิพลทางสังคมในการสนับสนุนระบบทาสและต่อต้านการเลิกทาสสำหรับพวกเขา ระบบทาสเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เป็นเครื่องยนต์อันทรงพลังที่ขับเคลื่อนทั้งความเจริญส่วนตัวและอำนาจเหนือภูมิภาค การพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่มีรากฐานจากแรงงานทาสทำให้ภาคใต้แตกต่างจากภาคเหนือซึ่งกำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมและการใช้แรงงานที่มีค่าจ้าง ก่อให้เกิดความแตกต่างที่ชัดเจนในโครงสร้างทางสังคมและระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาการพึ่งพาระบบทาสอย่างลึกซึ้งในภาคใต้ก่อให้เกิดความแบ่งแยกทางวัฒนธรรมและอุดมการณ์ ซึ่งยากที่จะประนีประนอมภายในประเทศที่ยึดมั่นในหลักการของเสรีภาพและความเท่าเทียม การพึ่งพาระบบทาสมีส่วนในการปกป้องสถาบันของการเป็นทาสในภาคใต้อย่างแข็งกร้าวมากไปกว่านั้น ระบบทาสในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นความแตกแยกทางศีลธรรมและจริยธรรมที่ลึกซึ้ง สร้างช่องว่างที่ล้ำลึกระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ และเป็นเชื้อเพลิงให้กับความขัดแย้งภายในประเทศครั้งใหญ่ที่สุด แม้ว่าระบบทาสจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกันมาเป็นเวลานาน แต่ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 มันได้พัฒนาไปเป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนถึงทางเลือกเชิงจุดยืนทางศีลธรรมของประเทศ และเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกเชิงอุดมการณ์ในระดับค่านิยมพื้นฐานในภาคเหนือ ขบวนการเลิกทาส ซึ่งมีรากฐานจากความเชื่อทางศาสนาและมนุษยธรรม เริ่มมองว่าระบบทาสเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของเสรีภาพและความเท่าเทียมที่เป็นรากฐานของการก่อตั้งสหรัฐฯบุคคลสำคัญ เช่นช่วยกันรณรงค์สร้างมติมหาชนในภาคเหนือ โดยนำเสนอว่าระบบทาสเป็นการกระทำที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรม ขัดแย้งกับอุดมคติประชาธิปไตยของชาติสำหรับชาวเหนือจำนวนมาก ระบบทาสไม่ได้เป็นเพียงประเด็นทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่มันคือรอยด่างในมโนธรรมของชาติ และเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงกับเสรีภาพที่ประกาศในของสหรัฐฯ การต่อต้านระบบทาสด้วยเหตุผลทางศีลธรรมนี้นำไปสู่การสนับสนุนต่อขบวนการเลิกทาสขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง และทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นกับภาคใต้ ซึ่งมองว่าระบบทาสเป็นสิ่งจำเป็นต่อวิถีชีวิตของพวกเขาในภาคใต้ ระบบทาสหาได้รับการปกป้องและรักษาเอาไว้ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังถูกให้เหตุผลว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย ชนชั้นสูงทางใต้ใช้เพื่ออ้างว่าชาวแอฟริกันที่ตกเป็นทาสนั้นมีความด้อยกว่าทางชีววิทยาและเหมาะสมกับการเป็นทาส ทฤษฎีเหล่านี้ซึ่งขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงถูกใช้เพื่อให้เหตุผลในการกดขี่ชาวแอฟริกันอเมริกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาตินอกจากนี้ ผู้นำทางใต้ยังมักอ้างการตีความทางพระคัมภีร์เพื่อสนับสนุนการเป็นทาส โดยอ้างว่าการเป็นทาสนั้นได้รับการยอมรับจากข้อความทางศาสนาและจึงถือว่าถูกต้องตามหลักศีลธรรมกรอบความคิดนี้ให้การปกป้องระบบทาสในเชิงศีลธรรมที่ไปไกลกว่าความจำเป็นทางเศรษฐกิจ โดยนำเสนอว่าระบบทาสเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสังคมภาคใต้ที่ช่วยรักษาระเบียบและอารยธรรมวาทกรรมนี้ปรับเปลี่ยนภาพของระบบทาสจากสิ่งที่เคยเรียกว่าไปเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังทางศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ขัดแย้งกันในสหรัฐฯ กล่าวคือมุมมองของภาคเหนือที่มองว่าขัดแย้งโดยตรงกับมุมมองของภาคใต้ที่มองว่าความแตกต่างนี้ทำให้การถกเถียงเรื่องระบบทาสทวีความรุนแรงขึ้นและเปลี่ยนเป็นวิกฤติระดับชาติ เมื่อทั้งสองฝ่ายยึดมั่นในมุมมองของตน ความเป็นไปได้ในการประนีประนอมก็ลดลง นำไปสู่บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความขัดแย้งอย่างรุนแรงการปะทะกันของคุณค่าเหล่านี้เปลี่ยนระบบทาสให้กลายเป็นซึ่งที่ไม่เสถียรและพร้อมจะระเบิดฉีกประเทศสหรัฐฯ ออกเป็นเสี่ยง ๆ ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับระบบทาส ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาอย่างสันติก็ลดน้อยลง ระบบทาสจึงกลายเป็นตัวเร่งให้เกิดความขัดแย้งที่จะทดสอบหลักการสำคัญที่ประเทศที่ก่อตั้งขึ้นมาไม่นาน และบังคับให้ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งภายใน ช่องว่างทางศีลธรรมนี้ได้ปะทุขึ้นเป็นสงครามกลางเมือง เปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ของอเมริกาไปตลอดกาลและก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากับสถาบันการเป็นทาสที่จะมีผลกระทบต่อเส้นทางของชาติไปอีกหลายรุ่นหลักคิด“อำนาจอธิปไตย”(sovereignty) หมายถึง สิทธิ์ในการคงไว้ซึ่งระบบทาสโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง โดยอ้างว่ารูปแบบชีวิตของพวกเขากำลังถูกคุกคามจากรัฐบาลกลางที่มีอำนาจมากขึ้นและถูกครอบงำโดยมลรัฐภาคเหนือแนวคิดเรื่องสิทธิของรัฐ กลายเป็นเสียงเรียกร้องที่มลรัฐทางใต้ใช้เพื่อรวมพลังทั้งก่อนและระหว่างสงครามกลางเมือง โดยเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจที่ลึกซึ้งและซับซ้อนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถาบันการเป็นทาส ด้วยการกล่าวอ้างสิทธิของมลรัฐ ผู้นำทางใต้ให้เหตุผลว่ามลรัฐแต่ละมลรัฐควรมีอำนาจอธิปไตยในการปกครองตนเองโดยไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะในเรื่อง ระบบทาส ซึ่งพวกเขามองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขาภายใต้กรอบนี้ มลรัฐภาคใต้พยายามวาดภาพตนเองว่าเป็นผู้ปกป้องสิทธิของมลรัฐในการปกครองตนเอง ยืนหยัดต่อต้านสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นรัฐบาลกลางที่ก้าวล่วงและมีอำนาจเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะสนับสนุนผลประโยชน์ของมลรัฐภาคเหนือมากขึ้นเรื่อย ๆอย่างไรก็ตาม วาทกรรมเรื่อง “สิทธิของมลรัฐ” นี้ได้ปิดบังความจริงที่ขัดแย้งและซับซ้อนทางศีลธรรมมากกว่า ในขณะที่ภาคใต้ให้เหตุผลเรื่องความเป็นอิสระ สิ่งที่พวกเขาแสวงหานั้นแท้จริงคือการปกป้องระบบที่ริดรอนสิทธิส่วนบุคคลของผู้คนหลายล้านที่ตกเป็นทาส แนวคิดเรื่อง “สิทธิ” ในข้อโต้แย้งของพวกเขาเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยมุ่งปกป้องสิทธิของมลรัฐเหนือรัฐบาลกลาง ในขณะที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ที่ตกเป็นทาสอย่างจงใจความขัดแย้งนี้เผยให้เห็นถึงขอบเขตที่ “สิทธิของมลรัฐ” ถูกใช้ไม่ใช่เป็นหลักการของเสรีภาพที่แท้จริง แต่เป็นวิธีการรักษาและสืบทอดลำดับชั้นทางเชื้อชาติที่อนุญาตให้มีการควบคุมทางสังคมและเศรษฐกิจเหนือชาวแอฟริกัน-อเมริกันดังนั้น จุดยืนของภาคใต้เกี่ยวกับ “สิทธิของมลรัฐ” จึงทำหน้าที่เป็นฉากบังหน้าที่สะดวกสำหรับการรักษาสถาบันทาส ด้วยการเน้นย้ำความเป็นอิสระของมลรัฐ ผู้นำภาคใต้หวังที่จะรักษาระบบทาสไว้โดยไม่ต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับนัยทางศีลธรรมของการปฏิบัตินี้อย่างไรก็ตาม เมื่อพวกเขาแยกตัวออกจากสหภาพ ข้ออ้างสิทธิของมลรัฐของพวกเขาก็เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งในตัวเอง นั่นคือ พวกเขาต่อสู้เพื่ออำนาจอธิปไตย ในขณะเดียวกันก็ลิดรอนเสรีภาพของประชากรทั้งหมดภายในมลรัฐของตน ความย้อนแย้งนี้ทำให้ความชอบธรรมของข้ออ้างเรื่อง “สิทธิของมลรัฐ” อ่อนแอลง เน้นย้ำให้เห็นว่าความกังวลหลักของพวกเขาไม่ใช่ความเป็นอิสระในเชิงนามธรรม แต่เป็นการปกป้องระบบสังคมที่สร้างขึ้นจากการกดขี่ทางเชื้อชาติในแง่นี้ “สิทธิของมลรัฐ” ทำหน้าที่เป็นเรื่องเล่าเชิงกลยุทธ์ หรือเป็น “ม่าน” ที่ปกปิดความจริงที่มืดมนของเป้าประสงค์ของบรรดามลรัฐภาคใต้ ภาษาของความเป็นอิสระกลายเป็นโล่ทางอุดมการณ์ที่ผู้นำภาคใต้สามารถใช้ต่อต้านความพยายามในการเลิกทาสและให้เหตุผลสนับสนุนการแยกตัวจากสหภาพ (Union) ขณะเดียวกันก็ซ่อนความจริงที่ว่าความเป็นอิสระของพวกเขาผูกติดอยู่กับการกดขี่ผู้อื่นความขัดแย้งพื้นฐานในเหตุผลของภาคใต้นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความขัดแย้งโดยตรงของสงครามกลางเมืองเท่านั้น แต่ยังเป็นการปูทางให้เกิดการถกเถียงที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับเรื่อง สหพันธรัฐนิยม (federalism) ความเท่าเทียม (equality) และสิทธิพลเมือง (civil rights) ในอเมริกาอีกด้วยกล่าวได้ว่า รากฐานของสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ คือการแบ่งแยกทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ ภาคเหนือที่อุตสาหกรรมเจริญเติบโต ได้ยอมรับแนวคิดการทำให้เป็นเมือง (urbanization) ระบบแรงงานที่ได้รับค่าจ้าง (wage labor) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยมีเมืองต่าง ๆ เติบโตขึ้นเป็นศูนย์กลางของการค้าและโอกาส ในทางตรงกันข้าม ภาคใต้ยังคงเป็นระบบเกษตรกรรม โครงสร้างสังคมแบบชนชั้นนำ (aristocratic structure) ที่คล้ายกับระบบศักดินา (feudal-like reliance) ซึ่งพึ่งพาแรงงานทาสในทางวัฒนธรรม การทำให้ทันสมัย (modernization) อย่างรวดเร็วของภาคเหนือตรงข้ามกับการยึดมั่นในลำดับชั้นทางสังคมแบบดั้งเดิมของภาคใต้ การศึกษา ศาสนา และวรรณกรรมในภาคเหนือส่งเสริมแนวคิดเรื่องความก้าวหน้าและความเท่าเทียมมากขึ้น ในขณะที่วัฒนธรรมภาคใต้เน้นเรื่องเกียรติยศ ลำดับชั้น และความสำนึกเกี่ยวกับมรดกตกทอดที่ผูกพันอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิตในชนบท"ประเทศเดียวแต่สองชาติ" ที่ถูกผูกพันเข้าด้วยกันเพียงเพราะความจำเป็นทางการเมืองเท่านั้น 