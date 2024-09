วิวัฒนาการระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน (6): ชาวนา-ทาสในสวีเดน

ในตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงในพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของสวีเดน นั่นคือชาวนาสวีเดนจะเป็นชาวนาเสรีมาโดยตลอด ในสังคมสวีเดนยุคไวกิ้งมีลักษณะของการเป็นภายใต้สังคมดังกล่าวนี้ ถึงแม้ว่าจะมีชนชั้นสามชนชั้น อันได้แก่ กษัตริย์หรือหัวหน้าเผ่าในเขตปกครองเล็กๆในท้องถิ่น (jarl) ชนชั้นระดับกลางอันได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน และชนชั้นต่ำสุดคือ ทาสแต่ความแตกต่างเหลื่อมล้ำภายในเผ่าหรืออาณาจักรเล็กๆ นี้ จะยังมีไม่มากนักและไม่ชัดเจนตายตัวและยังสามารถมีการเลื่อนขึ้นและลงทางช่วงชั้นได้ สวีเดนในช่วงก่อนศตวรรษที่สิบเอ็ด จึงประกอบไปด้วยเผ่าต่างๆ (chiefdoms) และอาณาจักรเล็กๆ (petty kingdoms) ที่มีผู้ปกครองที่ใหญ่กว่าหัวหน้าเผ่า แต่ก็ไม่เท่ากับกษัตริย์เสียทีเดียว (petty kings)สภาพดังกล่าวนี้เองที่เป็นเงื่อนไขของอีกนัยหนึ่งคือ ยังไม่มีการรวมศูนย์อำนาจ ผู้คนดำรงชีวิตอยู่ภายใต้โครงสร้างทางชนชั้นที่ไม่เคร่งครัดตายตัว และที่สำคัญคือ สวีเดนมีประเพณีการปกครองให้ผู้คนในท้องถิ่นมาประชุมร่วมกันที่เรียกว่า ting (สภาท้องถิ่น) ในการออกกฎหมายและเลือกตั้งและถอดถอนกษัตริย์เราไม่สามารถกล่าวได้ว่า ปรากฎการณ์ของการมีส่วนร่วมในที่ประชุม ting ของชาวสวีเดนในยุคไวกิงเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เกิดขึ้นในนครรัฐเอเธนส์ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนในที่ประชุม ting ไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจหรือสำนึกคิดที่สามารถเรียกได้ว่าเป็น” ถึงแม้สวีเดนจะมีสิ่งที่เรียกว่าที่ดำรงอยู่ในสังคมสแกนดิเนเวีย แต่ไม่ได้มีสิ่งที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นหลักการประชาธิปไตยแบบเอเธนส์อย่างที่เราเข้าใจกันอย่างที่เพิ่งกล่าวไปว่า ที่ประชุม ting มีอำนาจในการออกกฎหมาย และรวมทั้งการเลือกและการถอดถอนกษัตริย์ บันทึกการถอดถอนกษัตริย์โดย ting คือ บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่ได้กล่าวต่อผู้เป็นกษัตริย์ ในราว ค.ศ. 980-1022 ว่าซึ่งกษัตริย์ได้ตระหนักว่าพระองค์ไม่มีอำนาจต่อ ting และต้องยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวการที่กษัตริย์ยอมรับอำนาจของประชาชนที่ ting นี้ นักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตร์สวีเดนได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับอำนาจและการใช้ความรุนแรงในสังคมสวีเดน นั่นคือ สังคมสวีเดนเป็นสังคมแห่งความรุนแรง แต่กระนั้น ก็มีกฎระเบียบและความเป็นนิติรัฐ (the rule of law) ที่ตีกรอบการใช้ความรุนแรงให้อยู่ภายในช่องทางครรลองของจารีตประเพณีผ่านผู้รู้กฎหมาย (lawspeaker/ lagman) ในที่ประชุม ting ที่จะบังคับใช้กฎหมายจารีตประเพณีในการลงโทษปรับหรือเนรเทศผู้ที่เป็นฆาตกร หรือผู้ที่วางเพลิงเผาบ้านเรือนจะต้องถูกลงโทษโดยการทำงานหนักบริเวณชายฝั่ง การสมัครใจที่จะยอมรับกฎหมายอาจจะเป็นหนทางเดียวที่จะตีกรอบจำกัดการใช้ความรุนแรงของพวกไวกิง ซึ่งกล่าวได้ว่า พวกไวกิงเคารพกฎหมายภายในชุมชนของตน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใครที่ละเมิดกฎหมาย ไม่เพียงแต่จะถูกถือว่าเป็นคนนอกกฎหมายและจะต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายลงโทษแล้ว แต่เขาผู้นั้นจะต้องประสบกับความอับอายขายหน้าในสายตาตัวเองเองด้วย เพราะแม้แต่กษัตริย์เองก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกระบวนการของกฎระเบียบดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันกับคนอื่นๆ ด้วยดังกรณีของที่มีความขัดแย้งกับกษัตริย์นอร์เวย์ และปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพของผู้เป็นอภิชนท้องถิ่น Olof Eriksson เตรียมที่จะประกาศสงครามกับนอร์เวย์ และได้กล่าวหาในที่ประชุม ting เพราะ Ragnvald ต้องการที่จะทำข้อตกลงสันติภาพกับกษัตริย์นอร์เวย์ และในที่ประชุม ting ที่ Uppsala ปี ค.ศ. 1030หนึ่งในผู้นำของชาวนาเสรีได้ลุกขึ้นกล่าวสนับสนุนนโยบายของ Ragnvald ว่าอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องพึงตระหนักในการทำความเข้าใจและตีความเรื่องราวเชิงตำนานต้นยุคกลางสวีเดนระหว่าง Torgny the Lagman กับกษัตริย์ Olof Skotkonung คือ เรื่องราวดังกล่าวนี้ได้ถูกนำมาใช้และตีความในประวัติศาสตร์นิพนธ์ของสวีเดนเพื่อสนับสนุนจุดยืนทางการเมืองต่างๆ ในประวัติศาสตร์การเมืองช่วงต่างๆ ของสวีเดนเช่น การตีความเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการสร้างจารีตความคิดในการต่อต้านอภิชน (anti-aristocratic) หรือตีความว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงถึงจารีตของการผสมผสานร่วมมือ (coalition) กันทำให้การปกครองขณะนั้นมีลักษณะร่วมที่เด่นชัดระหว่างหรือตีความว่าเป็นจารีตการปกครองโบราณของสวีเดนที่อำนาจของประชาชนอยู่เหนือกษัตริย์กล่าวสรุปได้ว่า ทั้งพวกเสรีนิยม สังคมนิยมและฝ่ายขวาต่างตีความบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข้างอุดมการณ์ของตนผู้เขียนเห็นด้วยว่าเรื่องราวเชิงตำนานของ Torgny the Lawspeaker ได้ถูกสร้างและใช้เป็นวาทกรรมในประวัติศาสตร์นิพนธ์สวีเดนในการสนับสนุนจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างและขัดแย้งกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบแปดจนถึงศตวรรษที่ยี่สิบอย่างไรก็ตาม ในความเห็นของผู้เขียนเห็นว่า เรื่องราวเชิงตำนานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าที่ประชุม ting มีอิสระเสรีและมีอำนาจอันชอบธรรมในการจำกัดอำนาจของกษัตริย์ และกษัตริย์จะไม่สามารถใช้กำลังความรุนแรงในการฝ่าฝืนจารีตประเพณี แม้ว่าจะมีการตั้งข้อสงสัยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์สวีเดนมากน้อยแค่ไหน แต่กระนั้น เรื่องราวดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับสามัญชนในสังคมสวีเดนเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ตาม แต่เรื่องดังกล่าวได้ถูกบันทึกและตราไว้ในกฎหมายไว้ตั้งแต่โบราณกาล และในประวัติศาสตร์สวีเดน สถานะตำแหน่งของผู้รู้กฎหมาย lawspeaker ของที่ประชุม ting ก็มีความสำคัญยิ่งจริงๆ เพราะผู้รู้กฎหมายจะไม่เพียงแต่เป็นผู้มีความจำดีเลิศในตัวบทกฎหมายและกล่าวย้ำถึงตัวบทเหล่านั้น แต่ผู้ที่ตีความและบังคับใช้กฎหมายด้วย ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปใน ting ต่างๆ ของสวีเดน ก่อนหน้าที่จะถึงช่วงที่มีการออกกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและบังคับใช้ทั่วทั้งอาณาจักรในช่วงยุคกลางที่คริสต์ศาสนาได้เข้ามาในสวีเดน หมู่บ้านได้รวมตัวเข้าด้วยกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น เป็นที่ประชุมหรือชุมชนทางศาสนา (the ecclesiastical parish) อำนาจและหน้าที่ของสภาท้องถิ่นของหมู่บ้านหรือ ting ได้ค่อยๆ ย้ายไปอยู่ที่ที่ประชุมชุมชนทางศาสนา (the parish council) และการบริหารความยุติธรรมได้ไปอยู่ที่ศาล (a court) ที่ตั้งขึ้นมาในแต่ละหน่วยการปกครองท้องถิ่น (hundred) แต่ก่อนที่จะเกิดการปฏิรูปที่ดินครั้งใหญ่ในต้นศตวรรษที่สิบเก้า เมื่อชุมชนหมู่บ้านของสวีเดนได้พังทลายในที่สุด แต่สภาหมู่บ้าน ting ได้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในวิถีชีวิตของชาวนามาโดยตลอด และเป็นรากฐานสำคัญประการหนึ่งต่อวิวัฒนาการระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของสวีเดน