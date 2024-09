สงครามกลางเมืองอังกฤษ (4): อวสานสาธารณรัฐ การเริ่มต้นระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และบทเรียนจากสงครามกลางเมือง / Phichai Ratnatilaka Na Bhuket

อิทธิพลของครอมเวลล์ต่อสังคมอังกฤษเปรียบได้กับพายุที่ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในขณะที่ปล่อยให้ก้อนหินบางก้อนไม่ขยับเขยื้อน อุดมการณ์ทางการเมืองของเขามีลักษณะปฏิวัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการล้มล้างระบอบกษัตริย์และความพยายามในการสร้างรูปแบบการปกครองที่เป็นสาธารณรัฐมากขึ้น แต่โครงสร้างพื้นฐานของสังคมอังกฤษยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ชนชั้นสูงอาจถูกสั่นคลอน แต่ไม่ได้ถูกโค่นล้ม และลำดับชั้นทางสังคมที่เข้มงวดซึ่งควบคุมชีวิตประจำวันยังคงอยู่ต่อไปหลังจากการปกครองของเขา ในแง่นี้ การปฏิรูปภายในประเทศของครอมเวลล์เป็นทั้งตัวเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงและหลักฐานของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งภายในสังคมอังกฤษการปกครองแบบสาธารณรัฐที่รู้จักกันในชื่อได้เริ่มเสื่อมถอยก่อนการสิ้นชีวิตของครอมเวลล์ในปี 1658 และถูกเร่งให้เร็วขึ้นเมื่อครอมเวลล์สิ้นชีวิต หลังจากการสิ้นชีวิตของครอมเวลล์ การบริหารประเทศเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีเสถียรภาพ เนื่องจากขาดผู้นำที่เข้มแข็งและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันรัฐสภาก็ไม่สามารถทำหน้าที่ในการบริหารประเทศได้อย่างเต็มที่ ส่วนกองทัพซึ่งเคยเป็นฐานอำนาจของครอมเวลล์กลับกลายเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นการล่มสลายของเครือจักรภพไม่เพียงแต่เป็นความล้มเหลวของระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงข้อจำกัดของระบบการเมืองที่ต้องพึ่งพาความเข้มแข็งของผู้นำเพียงคนเดียว เมื่อครอมเวลล์ไม่อยู่ รัฐบาลก็สูญเสียแนวทางและความชัดเจน กองทัพที่เคยเป็นแรงสนับสนุนหลักของการปกครองแบบสาธารณรัฐกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดความแตกแยกและความไม่มั่นคง โดยเฉพาะเมื่อกองทัพเริ่มมีบทบาทในการแทรกแซงทางการเมืองอย่างมาก ซึ่งนำไปสู่การล้มเหลวของการทดลองทางการเมืองต่าง ๆสิ่งที่การล่มสลายนี้เผยให้เห็นก็คือ ความปรารถนาของประชาชนในการกลับไปสู่ระบบกษัตริย์ที่คุ้นเคย ซึ่งแม้ว่าระบบนี้จะไม่สมบูรณ์ แต่ก็ยังมีความต่อเนื่องและเสถียรภาพทางการเมืองที่รัฐบาลสาธารณรัฐไม่สามารถให้ได้ การฟื้นฟูบัลลังก์ในปี ค.ศ. 1660 จึงเป็นเหมือนการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวการกลับมาสู่บัลลังก์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 ไม่ใช่เพียงแค่การฟื้นฟูกษัตริย์ แต่เป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิต การขึ้นครองราชย์ของพระองค์ถูกเฉลิมฉลองว่าเป็นการสิ้นสุดของช่วงเวลาแห่งการใช้แนวปฏิบัติที่สุดโต่งทางศาสนา การทดลองทางการเมือง และการปกครองทางทหาร และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่มีเครื่องหมายของการประนีประนอมทางการเมืองที่มากขึ้นดังนั้น การฟื้นฟูจึงไม่ใช่การกลับไปสู่อดีตของสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบเดิม ๆ แต่เป็นก้าวไปสู่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ (the constitutional monarchy) ที่จะเกิดขึ้นในภายหลังในอังกฤษ การกลับคืนของกษัตริย์ไม่ได้หมายถึงการฟื้นคืนอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในแบบที่เคยมีมาก่อน แต่เป็นการยอมรับโดยนัยว่าอำนาจของกษัตริย์นั้นขึ้นอยู่กับความยินยอมของรัฐสภา สงครามกลางเมืองได้ทำลายภาพลวงตาที่ว่ากษัตริย์มีสิทธิ์ปกครองโดยสมบูรณ์แบบไม่ต้องพึ่งพาความคิดเห็นของประชาชนหรือรัฐสภาอีกต่อไปพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 ขึ้นครองราชย์ต่อมา แต่พระเจ้าเจมส์ที่ 2 พยายามรื้อฟื้นอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์และนโยบายที่ส่งเสริมศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทำให้เกิดความขัดแย้งกับรัฐสภาและประชาชน นโยบายเหล่านี้นำไปสู่ความไม่พอใจอย่างมากและกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของปี ค.ศ. 1688 (the Glorious Revolution of 1688) ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่โค่นล้มพระเจ้าเจมส์ที่ 2การปฏิวัตินี้นำไปสู่การขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าวิลเลียมและพระนางแมรีโดยมีเงื่อนไขที่เข้มงวดจากรัฐสภา ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าระบอบกษัตริย์ในอังกฤษได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงจากยุคก่อนสงครามกลางเมือง ตั้งแต่การปฏิวัติครั้งนี้ กษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดอีกต่อไป แต่ต้องปกครองภายใต้กฎหมายและการควบคุมของรัฐสภา กษัตริย์กลายเป็นเพียงประมุขตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งแปลว่ามีสถานะเป็นสัญลักษณ์ของชาติ มากกว่าที่จะมีอำนาจจริงในการบริหารหรือออกกฎหมายผลกระทบระยะยาวของสงครามกลางเมืองต่อประชาธิปไตยแบบรัฐสภาไม่อาจประเมินค่าเกินจริงได้ ความขัดแย้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการพัฒนาการปกครองตามรัฐธรรมนูญ ไม่เพียงแต่ในอังกฤษเท่านั้น แต่ทั่วทั้งโลกตะวันตก การท้าทายอำนาจสมบูรณ์ของกษัตริย์ทำให้สงครามกลางเมืองเป็นเวทีสำหรับการเติบโตของอำนาจสูงสุดของรัฐสภา ซึ่งผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งจะมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดกฎหมายและการปกครอง ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา หลักการนี้ได้รับการปรับปรุงและขยาย แต่เมล็ดพันธุ์ของประชาธิปไตยสมัยใหม่ถูกปลูกอย่างปฏิเสธไม่ได้ในดินที่ปั่นป่วนของทศวรรษ 1640มรดกของสงครามกลางเมืองอังกฤษคือการเปลี่ยนแปลง สงครามที่ทำลายโซ่ตรวนของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และก่อให้เกิดหลักการของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาและระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ เปรียบเสมือนพายุที่ชำระท้องฟ้าให้สดใสสำหรับรุ่งอรุณใหม่ ความขัดแย้งได้ทำลายระเบียบเก่าและเปิดทางให้กับระบบการปกครองที่สมดุลมากขึ้น แม้ว่าอังกฤษจะกลับไปสู่ระบอบกษัตริย์หลังสงคราม แต่ก็เป็นราชวงศ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ซึ่งจะพัฒนาไปสู่บทบาทของประมุขตามรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น สงครามกลางเมืองจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ เป็นเบ้าหลอมที่หล่อหลอมการปกครองแบบประชาธิปไตยสมัยใหม่สงครามกลางเมืองอังกฤษ ได้ทิ้งมรดกที่เป็นบทเรียนในการปกครอง อำนาจทางการเมือง และความสมดุลอันละเอียดอ่อนระหว่างเสรีภาพและระเบียบสังคม ให้ข้อคิดลึกซึ้งที่หล่อหลอมอนาคตของประเทศและมีอิทธิพลต่อแนวทางของความคิดทางการเมืองตะวันตกบทเรียนเหล่านี้ เกิดจากการนองเลือด ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ และการทดลองกับรูปแบบการปกครองใหม่ ๆ สะท้อนผ่านประวัติศาสตร์ และเตือนให้เห็นถึงอันตรายของอำนาจที่ไม่ถูกตรวจสอบและความสำคัญของความสมดุลของสถาบันสำหรับบทเรียนที่สำคัญ 7 ประการมีดังนี้บทเรียนที่ชัดเจนที่สุดจากสงครามกลางเมืองอังกฤษคืออันตรายที่แฝงอยู่ในอำนาจสัมบูรณ์ ความเชื่อของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ในอำนาจเทวสิทธิ์ของกษัตริย์และหลักคำสอนที่วางราชวงศ์ไว้เหนือกฎหมาย การปฏิเสธที่จะแบ่งปันอำนาจกับรัฐสภาและรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการของพระองค์จุดประกายความไม่พอใจอย่างลึกซึ้งทั้งในหมู่ชนชั้นนำทางการเมืองและประชาชนทั่วไป สงครามแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ปกครองใด ไม่ว่าจะอ้างว่าได้รับอาณัติจากสวรรค์อย่างไร สามารถปกครองได้โดยปราศจากความยินยอมและการมีส่วนร่วมของผู้ถูกปกครอง สงครามกลางเมืองทำให้เห็นชัดว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไปในอังกฤษ หลักการนี้กลายเป็นหัวใจสำคัญของระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญและการปกครองแบบประชาธิปไตยในภายหลังหนึ่งในผลลัพธ์ที่ยั่งยืนของสงครามกลางเมืองอังกฤษคือ การสถาปนาอำนาจสูงสุดของรัฐสภาเป็นหลักการพื้นฐานในการปกครองของอังกฤษ ตัวสงครามเป็นการต่อสู้ในประเด็นที่ว่าใครถืออำนาจสูงสุด ระหว่างกษัตริย์หรือรัฐสภา ในทศวรรษต่อมา ก็ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่า ความเจริญรุ่งเรืองประเทศขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่รับผิดชอบต่อผู้แทนของประชาชนมากกว่าการกระทำตามอำเภอใจของผู้ปกครองคนเดียว การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของปี 1688 ซึ่งตามมาหลังสงครามกลางเมือง ได้ประกาศอำนาจของรัฐสภาโดยการสร้างระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่กษัตริย์ไม่สามารถกระทำการโดยปราศจากความยินยอมของรัฐสภา การพัฒนานี้วางรากฐานสำหรับประชาธิปไตยสมัยใหม่ ที่เสียงของประชาชนผ่านผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นอำนาจสูงสุดสงครามกลางเมืองอังกฤษยังเน้นย้ำว่าเสรีภาพพลเมืองสามารถถูกกัดกร่อนได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาของความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมือง เมื่อสงครามคลี่คลาย ทั้งฝ่ายรอยัลลิสต์และฝ่ายรัฐสภาเข้าร่วมในการปฏิบัติที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองธรรมดา การปราบปรามความเห็นต่าง การเซ็นเซอร์สื่อ และการกดขี่ข่มเหงผู้ที่มีมุมมองทางศาสนาหรือการเมืองที่แตกต่างกลายเป็นเรื่องปกติ ในนามของเสถียรภาพ ระบอบสาธารณะรัฐของครอมเวลล์กลายเป็นเผด็จการเช่นเดียวกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มันได้แทนที่ บทเรียนตรงนี้คือ แม้แต่การปฏิวัติที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพอย่างชัดเจนก็สามารถส่งผลให้สูญเสียเสรีภาพได้หากอำนาจกระจุกตัวอยู่ในมือของคนไม่กี่คนสงครามกลางเมืองอังกฤษแสดงให้เห็นทั้งอันตรายของความคลั่งไคล้ทางศาสนาและความยากลำบากในการบังคับใช้ความเป็นเอกภาพในความเชื่อ ระบอบของครอมเวลล์พยายามบังคับใช้มาตรฐานของพิวริตันกับทั้งประเทศ นำไปสู่ความไม่พอใจและการต่อต้านอย่างกว้างขวาง การปกครองของเขาพิสูจน์ว่าการปกครองที่อยู่บนพื้นฐานของคำสอนทางศาสนาในสังคมที่หลากหลายจะประสบกับความไร้เสถียรภาพ การฟื้นฟูของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 นำมาซึ่งแนวทางปฏิบัติที่มีขันติธรรมต่อความแตกต่างระหว่างศาสนามากขึ้น ตระหนักว่าการบังคับให้เป็นเอกภาพทางความเชื่อนั้นไม่สามารถปฏิบัติได้ แม้ว่าเสรีภาพทางศาสนาที่แท้จริงยังอีกยาวไกล แต่สงครามได้หว่านเมล็ดพันธุ์สำหรับการพัฒนาความอดทนอดกลั้นต่อความหลากหลายทางศาสนาขึ้นมาสงครามกลางเมืองอังกฤษสอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับบทบาทของอำนาจทางทหารในการเมือง การขึ้นสู่อำนาจของครอมเวลล์ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างมากจากการควบคุมกองทัพแบบใหม่ซึ่งเป็นกำลังที่จงรักภักดีต่อเขาเหนือสิ่งอื่นใด การครอบงำของทหารในช่วงระบอบเครือจักรภพเผยให้เห็นถึงอันตรายของการพึ่งพากำลังทางทหารเป็นรากฐานของอำนาจทางการเมือง เมื่อเสถียรภาพทางการเมืองขึ้นอยู่กับกำลังทหารมากกว่าสถาบันพลเรือน การปกครองจะไม่มั่นคงโดยธรรมชาติ เนื่องจากความจงรักภักดีของกองทัพสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแตกแยกได้ หลังการสิ้นชีวิตของครอมเวลล์ การขาดโครงสร้างทางการเมืองที่ชัดเจนนำไปสู่ความวุ่นวาย ซึ่งในที่สุดก็เปิดโอกาสให้ราชวงศ์กลับคืนมา สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่อำนาจทางการเมืองต้องมีรากฐานอยู่ในสถาบันพลเรือนมากกว่ากองทัพสงครามกลางเมืองอังกฤษแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอันตรายของความแข็งกร้าวทางอุดมการณ์และการขาดการประนีประนอม ทั้งสองฝ่าย—รอยัลลิสต์และฝ่ายรัฐสภา—ในตอนแรกไม่เต็มใจที่จะเจรจาหรือหาจุดร่วม ซึ่งทำให้ความขัดแย้งยกระดับเป็นสงครามเต็มรูปแบบ ผลลัพธ์สุดท้ายของสงคราม การประหารชีวิตกษัตริย์และการสถาปนาสาธารณรัฐ ไม่ได้นำมาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน เพราะมันแทนที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์รูปแบบหนึ่งด้วยระบอบเผด็จการอีกรูปแบบหนึ่ง บทเรียนตรงนี้ชัดเจนว่า รัฐบาลที่ทำงานได้ ต้องมีพื้นที่สำหรับการประนีประนอมและการเจรจา โดยเฉพาะระหว่างฝ่ายที่ต่อสู้และแข่งขันกัน การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ซึ่งตามมาหลังสงครามกลางเมือง นำมาซึ่งระบบการเมืองที่อำนาจถูกแบ่งปันระหว่างราชวงศ์และรัฐสภา แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของความสมดุลและการประนีประนอมในการบริหารประเทศสงครามกลางเมืองอังกฤษมีนัยที่กว้างไกลไปกว่าประเทศอังกฤษ โดยมีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองในยุโรปและอาณานิคมอเมริกัน แนวคิดที่เกิดขึ้นจากสงคราม อันได้แก่ อำนาจอธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิของปัจเจกบุคคล กลายเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับขบวนการปฏิวัติในยุคต่อมา ทั้งการปฏิวัติอเมริกันและการปฏิวัติฝรั่งเศสต่างได้นำบทเรียนจากสงครามกลางเมืองอังกฤษมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความสำคัญของการต่อต้านระบอบทรราชย์ และการสถาปนารัฐบาลที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชน สงครามกลางเมืองอังกฤษเป็นตัวอย่างแต่แรกของการที่ประชาชนท้าทายอำนาจอันฝังลึก ในนามของเสรีภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะสะท้อนผ่านขบวนการประชาธิปไตยในอนาคตสงครามกลางเมืองอังกฤษมอบบทเรียนที่หลากหลาย ตั้งแต่อันตรายของลัทธิเผด็จการ ไปจนถึงความจำเป็นของการประนีประนอมและความสมดุลในการบริหารปกครอง เปิดเผยให้เห็นความเปราะบางของเสรีภาพพลเมืองในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งทางการเมือง และแสดงให้เห็นถึงอันตรายของการปล่อยให้อำนาจทางทหารครอบงำโครงสร้างทางการเมืองอ้างอิงCoward, Barry. 