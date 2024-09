องค์สุริยะเทพ ศรีเทพ มรดกโลก ผู้นำพาแสงสว่าง มาสู่มวลมนุษยชาติ

ในสัปดาห์นี้ Artmulet จะขอนำเสนอเรื่องราวผลงานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งพระนามเป็นประติมากรรมรูปเคารพ พบที่เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สวมหมวกทรงกระบอก มีประภามณฑลด้านหลังพระเศียร ทรงกุณฑล (ตุ้มหู) กรองศอ (สร้อยคอ) พระกรหักหายไปซึ่งน่าจะถือดอกบัว มีร่องรอยของเชือกบังเหียนม้าอันเป็นลักษณะสำคัญของพระสุริยะเทพ กำหนดอายุพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 ประมาณ 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้ว จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และในปีที่ผ่านมา วันที่ 19 กันยายน 2566 ยูเนสโก ประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแหล่งที่ 4 ของไทยและเป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Ancient Town of Si Thep and its Associated Dvarava Monumentsการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของไทยและถือเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในระดับสากลต่อคุณค่าและความสําคัญของแหล่งเมืองโบราณศรีเทพในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการผสานความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครอง และป้องกัน เมืองโบราณศรีเทพให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสมบัติของคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกต่อไปดร.วริศรียา บุญสม และ ผศ.สุรัฐ บุญทรง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเพาะช่าง และคณะทํางาน Solf Power Acvity จึงได้ร่วมกับวัดโพธิ์ทอง จ.เพชรบูรณ์ จัดทําประติมากรรมจําลอง องค์สุริยเทพ เป็นที่ระลึกเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก วัสดุหินทราย ขนาด 9 นิ้ว ไม่รวมฐาน ให้ผู้ที่สนใจได้จองในจํานวนจํากัด 5,000 องค์ ในราคา 8,999 บาทต่อองค์ และมีเลขกํากับประจําองค์พร้อมใบรับรองโดยจารึกชื่อผู้ประสงค์จองบริเวณฐานองค์ โดยประติมากรรมจําลอง “องค์สุริยเทพ” เมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลก ได้รับจดสิทธิบัตรทางปัญญาจากกรมสิทธิทางปัญญา ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำไปสร้างคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนศรีเทพให้มีความเข้มแข็งและสร้างสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปจึงขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมพิธีพุทธาภิเษก องค์สุริยะเทพ ศรีเทพ มรดกโลก “เทพผู้ให้แสงสว่าง ความรุ่งเรือง เป็นพลังของจักรวาล เหนือดาวเคราะห์ทั้งมวล”กำหนดการวันพุธ ที่ 11 กันยายน 2567เวลา 07.39 น. ประธานผู้ดำเนินงานและแขกผู้มีเกียรติพร้อม ณ บริเวณงานเวลา 09.09 น. เริ่มพิธีพุทธาภิเษก- หลวงปู่ศิลา สิริจนโท ทำพิธีจุดเทียนชัยและนั่งปรกอธิษฐานจิต- พระเถระภาวนาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตเวลา 10.09 น. พิธีดับเทียนชัย- หลวงปู่ศิลา สิริจนโท ทำพิธีดับเทียนชัย- ปะพรมน้ำพุทธมนต์- ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระเถระภาวนาจารย์ และพระสงฆ์เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมในพิธีสามารถเข้าร่วมพิธีได้ ณ ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลา สิริจันโท ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ในวันและเวลาดังกล่าวสำหรับท่านที่มีศรัทธาต้องการสั่งจองผลงาน องค์สุริยะเทพ ศรีเทพ มรดกโลก สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูปลัดสุขเกษม สุขฺเขโม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 089-783-9601คุณณฐชพร พิกุลทอง ผู้ประสานงานฝ่ายฆราวาส โทร. 064-689-8852ดร.วริศรียา บุญสม โทร.093-919-0018