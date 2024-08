“ก๊วนสนามม้านางเลิ้ง” ปั่นลงทุนกาสิโน พท.ฝันช่วยฟื้นเศรษฐกิจ เตือนดังๆ ได้ไม่คุ้มเสีย

การเอาเศรษฐกิจสีเทาหรือธุรกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินเข้าระบบ เป็นฝันหวานของหลายรัฐบาลที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย แต่ถึงที่สุดแล้วเมื่อคิดสะระตะ สุดท้ายก็ต้องพับแผน เพราะกระแสสังคมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมองเห็นผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นตามมามากมาย ถึงจะได้แต่ไม่คุ้มเสียคราวนี้ก็เช่นกัน รัฐบาลพรรคเพื่อไทย สมัยอดีตนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้ผลักดันเรื่องกาสิโนถูกกฎหมายมาเป็นลำดับ โดยยกและกระทรวงการคลัง เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ ระหว่างวันที่ 2 - 18 สิงหาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม นักวิชาการ ที่ปลุกกระแสสังคมคัดค้านแต่เสียงที่ดังฟังชัดและหักพรรคเพื่อไทยเต็มๆ คือมติของ พรรคภูมิใจไทย ที่แถลงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายดังกล่าว กลายเป็นศึกในรัฐบาลที่ยังคงคุกรุ่น ไม่แพ้กลเกมเรื่องร่างกฎหมายกัญชา กัญชงอย่างไรก็ดี ขณะที่กระแสต้านกาสิโนถูกกฎหมายกำลังพุ่งขึ้น เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไปโชว์วิชั่นในงาน Dinner Talk : Vision for Thailand 2024 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ประกาศหนุนนโยบายเอนเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ โดยเคลมว่าก่อนนี้โดนค้านแต่วันนี้มีคนเชียร์มาก ซึ่งนโยบายนี้พื้นที่ที่เป็นกาสิโนมีไม่ถึง 10% แต่มีส่วนอื่น เช่น สวนสนุก โรงแรม ฯลฯ การลงทุนแต่ละแห่งในกรุงเทพฯ เป็นแสนล้านบาท ส่วนต่างจังหวัดต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาทเป็นการมองแบบโลกสวย เอาแต่ได้ และเห็นแต่ด้านดีที่จะได้ประโยชน์เพียงด้านเดียว โดยละเลยมิติผลกระทบทางสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นราคาที่สังคมไทยต้องจ่ายกระนั้น ทันทีที่ ทักษิณ ชินวัตร เปิดหัว ก็มีกลุ่มทุนออกมาขานรับทันควัน แถมเป็นกลุ่มทุนของ เครือข่าย “บิ๊กสีเขียว” แห่งราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือที่เรียกกันว่า “สนามม้านางเลิ้ง” แหล่งชุมนุมมังกรซ่อนพยัคฆ์ ที่เคยเป็นฐานที่มั่นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สมัยที่ “พี่น้อง 3 ป.” ยังหวานชื่น โดย “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ถ่างขาควบรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้อนอดีตสมัย คสช. ครั้งนั้น “บิ๊กบาร์เธอร์” แห่ง “ป่ารอยต่อ” ได้ยึดอำนาจ “เสธ.อ้าย” พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ที่คุมอาณาจักรอาชา “สนามม้านางเลิ้ง” มายาวนานกว่าทศวรรษ มาไว้ในการคอนโทรลเบ็ดเสร็จอย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา “สนามม้านางเลิ้ง” ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ราชตฤณมัยสมาคมฯ เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ นั้น ทางสำนักงานทรัพย์สินฯ เรียกคืนที่ดินให้เช่าดังกล่าวคืน เนื่องจากรัชกาลที่ 10 มีพระราชประสงค์จะสร้างสวนสาธารณะ และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เรียกโดยลำลองว่าลาน 901 ในปัจจุบันขณะที่ชื่อของราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เงียบหายไปจากสังคม กระทั่งกลับมาเป็นข่าวฮือฮาล่าสุดว่า ราชตฤณมัยสมาคมฯ เตรียมแผนลงทุนเอนเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ ภายใต้ชื่อ “โครงการ The Royal Siam Haven” วงเงินลงทุน 1.5 – 2 แสนล้านบาทโครงการดังกล่าว มีการเปิดเผยในการจัดประชุมครั้งใหญ่ในวาระครบรอบ 108 ปี “งานสังสรรค์ระหว่างมวลสมาชิกของราชตฤณมัยสมาคม” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ที่ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลในเอกสารที่แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดโครงการ และแผนผังพื้นที่ที่จะลงทุนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดพื้นที่ 2,353 ไร่ปฐวี สุรินทร์ กรรมการบริหารราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เผยว่า โครงการ The Royal Siam Haven จะแบ่งการพัฒนาเป็น 3 เฟส โดยเฟสแรกจะพัฒนาสนามม้าก่อนโครงการดังกล่าว ราชตฤณมัยสมาคมฯ ร่วมกับ บริษัท Royal Sport Complex จำกัด หรือ RSC และอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรที่จะร่วมลงทุน 4 ราย มีหนึ่งรายที่ลงนามบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU แล้ว คือ กลุ่มบริษัท เค โกลบอล ผู้บริหารสนามม้ารายใหญ่ของเกาหลี และยังมีนักลงทุนจากกลุ่ม MGM จากสหรัฐอเมริกา รวมถึงนักลงทุนจากจีนที่สนใจรวมอยู่ด้วยเอนเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ จะเป็นสถานบันเทิงแบบครบวงจร World Class ระดับเอเชีย ซึ่งจะมีทั้งสนามม้าแห่งใหม่เพื่อการแข่งขันระดับสากล โรงแรมระดับ 6 ดาว สนามกอล์ฟ ยอชต์คลับ ภัตตาคารหรู โรงละคร โรงพยาบาล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศูนย์การเรียนรู้ และกิจกรรมกีฬา และบันเทิงอื่นๆขณะนี้ ราชตฤณมัยสมาคมฯ กำลังเจรจากับพันธมิตรอีกหลายรายเพื่อลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในส่วนอื่นๆ และในอนาคตเมื่อมีกฎหมายรองรับกาสิโนถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จะยื่นขอจัดตั้งกาสิโนให้เป็นส่วนหนึ่งในเอนเตอร์เทนเม้นต์คอมเพล็กซ์ในวันประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมฯ พลเอก จำลอง บุญกระพือ ประธานกรรมการอำนวยการราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ประเทศไทยมีพื้นที่มากกว่าในการทำฟาร์มม้า เมื่อเทียบกับมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง หากไทยมีม้าดีก็สามารถส่งออกได้ และเมื่อเปิดเอนเตอร์เทนเม้นต์คอมเพล็กซ์ ที่มีสนามม้า จะทำให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะฟาร์มม้าโคราช ทั้งจ็อกกี้ เทรนเนอร์ มีอาชีพที่มั่นคง