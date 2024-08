McLaren เปิดตัว “Artura Spider” ซูเปอร์คาร์พลังปลั๊กอินไฮบริด ราคา 22.9 ล้านบาท

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ - McLaren Bangkok ผู้ได้สิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายแมคลาเรน (McLaren) รถซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้ บริษัท นิช คาร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดตัว **“McLaren Artura Spider”** (แมคลาเรน อาร์ทูรา สไปเดอร์) เจนเนอเรชั่นใหม่ ซูเปอร์คาร์เปิดประทุนไฮบริดสมรรถนะสูงรุ่นแรกของ McLaren และรุ่นที่ 2 ของ McLaren Artura สำหรับคนรักซูเปอร์คาร์ ไม่ว่าจะลงสนามแข่ง หรือใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมาในธีม Bold It Your Way เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้สะท้อนไลฟ์สไตล์ของตัวเองอย่างอิสระทั้งนี้ McLaren Artura Spider มาพร้อมดีไซน์เปิดประทุนแบบใหม่ล่าสุด เสริมด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่ไม่เหมือนใคร **ถือเป็นรถเปิดประทุนที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในประวัติศาสตร์ของ McLaren** โดยใช้ระบบไฮบริดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มความตื่นเต้นในการขับขี่ แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ด้วยการปล่อยก๊าซ CO2 เพียง 108 กรัม/กม. ช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างน่าประทับใจ มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ 4.8 ลิตร/100 กม. ทำให้สามารถขับขี่ได้ไกลถึง 58.9 ไมล์/แกลลอน ตามมาตรฐาน EU WLTP และ สามารถเร่งความเร็วจาก 0-100 กม./ชม. ภายในเวลาเพียง 3 วินาที เท่านั้น ซึ่งเกือบจะเทียบเท่ากับรุ่นคูเป้ พร้อมด้วยความเร็วสูงสุดที่ 330 กม./ชม.เครื่องยนต์ V6 ขนาด 3.0 ลิตร และระบบ E-motor ที่ให้กำลังรวมถึง 700 แรงม้า ทำให้รถคันนี้มีอัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักที่โดดเด่นถึง 480 แรงม้าต่อตัน ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ที่ปรับแต่งใหม่เพื่อความแม่นยำ และความเร็วในการเปลี่ยนเกียร์ที่เพิ่มขึ้นถึง 25% ระบบกันสะเทือน Proactive Damping Control ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นถึง 90% ทำให้การขับขี่มั่นใจ และปลอดภัยยิ่งขึ้น**สนนราคาอยู่ที่ 22.9 ล้านบาท โควต้าประเทศไทย 6-7 คัน สั่งรับรถได้อีก 6-7 เดือนข้างหน้า**